Два полковника в одном бою: о чем говорит гибель российских офицеров под Бахмутом

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, "Вагнер" контролирует большую часть Бахмута, но в последние дни на флангах в городских предместьях ВСУ потеснили российские части

В воскресенье утром Министерство обороны России признало гибель двух старших офицеров российской армии - полковников из бывшего добровольческого формирования самопровозглашенной ЛНР, которое влилось в состав российских вооруженных сил.

По официальной версии Минобороны, они погибли, командуя на передовой во время серии атак ВСУ, которую их часть отбила.

"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", - говорится в сообщении на сайте МО.

Про второго погибшего полковника Евгения Бровко сообщается, что он занимал должность заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе и "руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника", а погиб, получив множественные осколочные ранения.

В этом довольно скупом официальном сообщении тем не менее содержалась информация о месте гибели офицеров - село Ивановское, которое входит в городскую общину Бахмута и до 2016 года называлось Красное. В заявлениях российского Минобороны часто фигурируют советские названия населенных пунктов, которые были впоследствии изменены украинскими властями. Бахмут, например, в Москве называется Артемовском.

Ивановское расположено на левом фланге отрядов ЧВК "Вагнер", которые ведут бои за Бахмут. В последние несколько дней ВСУ активизировали боевые действия в этих районах.

4-я мотострелковая бригада, о которой идет речь в сводке, раньше была одним из вооруженных формирований, созданных еще в 2014 году в самопровозглашенной ЛНР. Она входила в так называемый 2-й корпус ЛНР и 31 декабря 2022 года была вместе с остальными формированиями официально интегрирована в российские вооруженные силы.

Поэтому в России ее уже официально называют частью российской армии, но с другой стороны, она все еще отличается от российской армии по укомплектованности и вооружениям.

Отступление

Все атаки ВСУ в районе села Ивановское (Красное), как утверждает Министерство обороны России, были отбиты с потерями для украинских сил.

Между тем, как утверждают телеграмм-каналы, связанные с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, "успешная оборона" на самом деле была настоящим бегством.

Автор фото, Anadolu Подпись к фото, Минобороны РФ отчиталось об отражении украинских атак, а провагнеровские каналы пишут, что армейские части отступили под натиском ВСУ

Пригожин в четверг заявил, что украинское "контрнаступление идет полным ходом" и подразделения ВСУ "заходят во фланги" под Бахмутом, а отвечавшие за прикрытие с флангов части российской армии якобы "практически без боя" бросают завоеванные территории.

Окрестности селения Ивановское, где погибли два полковника, действительно были местом ожесточенных боев в последнюю неделю, и там российские силы были оттеснены.

Телеграм-канал "Оркестр Вагнера", например, распространил информацию, согласно которой уже в четверг 4-я отдельная мотострелковая бригада "бросила участок площадью 3,5 километра" к юго-западу от села Ивановское.

Подробностей этого отступления канал не приводит.

Измотанные войска

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Другой источник - телеграм-канал "Нам пишут из Янины", который ведет военнослужащий самопровозглашенной ДНР, известный под псевдонимом Мурз, рисует иную картину боя. Будучи активным сторонником самопровозглашенного образования, автор канала симпатизирует вооруженным формированиям ЛНР и ДНР, к которым продолжает относить и 4-ю бригаду.

По его словам, эта часть с самого начала вторжения ведет бои на передовой, "пополняясь за счет мобилизованных" [вероятно, речь идет о жителях Луганской области Украины, которых насильно забирают в отряды ЛНР]. До последнего времени она воевала в районе Кременной, но, судя по словам Мурза, была переброшена под Бахмут.

Он пишет, что бригада сменила на позициях ЧВК "Вагнер", которые не оборудовали их должным образом, поскольку могли подавлять украинскую артиллерию и применять при этом военные дроны-разведчики. Это якобы снижало опасность артобстрелов.

Однако с прибытием ослабленной луганской пехоты украинская армия начала активно применять средства радиоэлектронной борьбы и сильно обстреливать российские позиции.

"В такой ситуации с безлимитным боекомплектом ствольная артиллерия противника имеет возможность не только "разматывать" какие-то опорники, но и охотиться даже за отдельными бойцами. Что она и делает. Результат этого за последние 48 часов - в 4-й бригаде убиты комбриг и начштаба бригады, погиб офицер из управления 2 АК, есть другие убитые и раненые офицеры управления бригады", - написал блогер.

О гибели полковника на должности заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе он не сообщает, но звание полковник могло быть у начальника штаба бригады.

Два полковника за один бой

Гибель в бою командира крупного воинского формирования - событие на войне не такое уж частое. Например, с февраля 2022 года Би-би-си, которая совместно с "Медиазоной" (признанной в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена всего четырех генералов и 57 полковников, погибших за это время.

При этом далеко не все они погибали непосредственно в боях. Часто высшие и старшие офицеры гибли, попадая под удар украинской артиллерии или авиации.

Большинство из них погибли в 2022 году еще до начала наступления ВСУ в Харьковской области. В сводке о погибших за 2 сентября говорится, что расследователям удалось установить имена четырех погибших генералов и 35 полковников. По данным на начало года число погибших полковников увеличилось до 52.

Таким образом, за первые пять месяцев 2023 года было подтверждено всего пять случаев гибели полковников на войне в Украине. Их число увеличилось на два всего в одном бою.

Еще в июле 2022 года, комментируя сравнительно большое число погибших высших и старших офицеров в российской армии, британская разведка отмечала, что столь высокие потери среди командиров вызваны тем, что им "приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях".

Действительно, командир бригады не должен руководить войсками на передовой. Его место - на командном пункте, откуда он руководит обороной или наступлением по цепи командования с использованием средств связи. Даже если бы он не погиб в бою, сам факт того, что он оказался на передовой, уже означал бы, что в формировании есть проблемы с управлением войсками.

Это может означать, что нижестоящие офицеры не способны руководить своими подразделениями, была нарушена связь, и либо противник прорвался к самому командному пункту и атакует его непосредственно, либо войска отступили настолько, что создалась угроза КП.

Между тем в социальных сетях появился репортаж Первого канала о полковнике Вячеславе Макарове. Судя по репортажу, ему приходилось и раньше, когда его формирование находилось под Кременной, постоянно инспектировать передний край.

"Вот он лично обходит недавно занятые позиции, подсказывает, где надо правильно расставить пулеметы, АГС. Обычно офицеры такой величины ставят задачи на картах в штабе, но "Барнаул" считал, если рискуют его бойцы, то и он обязан", - говорит корреспондент. Он описывает эпизоды, когда командир бригады приходил на передовую и ставил задачу перед штурмовыми группами перед атакой.

Очевидно, такой стиль командования у полковника появился не от хорошей жизни - если он ставит задачу рядовым, это означает, что ее не могут поставить сержанты, лейтенанты и далее. А если в одном бою в одном формировании гибнут сразу два полковника, это может означать, что проблемы у этой бригады большие и касаются если не всех ее подразделений, то большинства.

Часть наступления?

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в понедельник заявил, что оборона Бахмута продолжается, а события последних дней показали, что ВСУ может вести наступательные операции в этом районе.

"Продвижение наших войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях", - говорится в заявлении Сырского, опубликованного в телеграм-канале медиацентра Минобороны Украины.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, подразделения которого пытаются взять Бахмут, заявил, что украинским силам удалось вернуть контроль над частью территории на флангах бахмутского участка фронта и что украинское наступление, которого ждут и в России, и в Украине, и в других странах, уже началось.

Однако многие комментаторы не торопятся оценивать боевые действия в районе Бахмута как начало большой операции. По одной из версий, активность ВСУ на флангах призвана улучшить (и уже улучшила) положение украинских сил в оставшейся под их контролем части города - эти локальные продвижения отодвинули российские позиции от дорог, по которым снабжается Бахмут.