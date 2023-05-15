Нерусский авангард: как музеи на Западе меняют подход к описанию искусства

Александр Новиченко

Би-би-си

55 минут назад

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Автор фото, AFP/GettyImages Подпись к фото, В Стеделейкмюсеум находится одно из крупнейших собраний Малевича

Городской музей Амстердама (Стеделейкмюсеум), в чьей коллекции находится крупнейшее за пределами России собрание работ Казимира Малевича, еще в прошлом году перестал называть художника русским.

Из-за войны России против Украины кураторы на Западе все чаще используют более нейтральные и точные формулировки для описания художников, работавших на территории Российской империи и в СССР, и начинают отказываться от термина "русский авангард".

Новость о том, что Малевича теперь будут обозначать как украинского художника, вызвала большой резонанс как в украинских, так и в российских СМИ. И те, и другие ссылались на материал издания The Art Newspaper.

В нем говорилось, что Стеделейкмюсеум теперь будет указывать, что художник родился "в Украине от родителей польского происхождения".

Мы обратились в музей, чтобы получить разъяснение о том, что именно изменилось в их подходе к описанию Малевича, и получили следующий ответ: "Исторически мы причисляли Малевича к "русскому авангарду". С середины 2022 года Стеделейк описывает Малевича как родившегося в украинской столице Киеве от родителей польского происхождения, когда город был частью Российской империи. Когда это необходимо, мы указываем, что он работал в Киеве, Москве, Ленинграде и Витебске".

В музее уточняют, что обычно при описании работ указывают лишь их названия, имя художника и годы жизни. В расширенных галерейных текстах есть описания места рождения, работы и смерти художников, а в некоторых случаях национальность - теперь музей будет называть Малевича "украинским художником".

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Нидерландская королева-консорт Максима на открытии выставки "Казимир Малевич и русский авангард" в октябре 2013 года

В Стеделейке также рассказали Би-би-си, что откажутся от использования термина "русский авангард" в музейных текстах. Здесь будут использовать расширенное описание этого периода в искусстве. В одних случаях случаях его заменят формулировкой "авангардные круги Москвы и Санкт-Петербурга", в других - "авангардное движение царской России и раннего СССР".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Красный закат на Днепре" Архипа Куинджи из собрания музея Метрополитен

Стеделейк - не единственный музей, который после нападения России на Украину пересмотрел свой подход к описанию художников из Российской империи и СССР.

Музей Метрополитен в Нью-Йорке, в чьей коллекции есть работы Ильи Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, также провел ревизию. Этих живописцев здесь раньше тоже называли русскими. Теперь Метрополитен указывает их этническую принадлежность и места работы. В случае с Айвазовским даже возник небольшой скандал, потому что он был этническим армянином, а музей сначала указал, что он был украинцем.

Подробнее о том, как проходит деколонизация искусства и кем считал себя сам Малевич, смотрите в нашем видео: