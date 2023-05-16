Открывается Каннский кинофестиваль. Какие пять фильмов все ждут?

15 минут назад

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Автор фото, Lucasfilm Подпись к фото, Вместе с Харрисоном Фордом в последнем "Индиане Джонсе" снялась Фиби Уоллер-Бридж из нашумевшего сериала "Дрянь"

Во вторник открывается ежегодный Каннский кинофестиваль. Как обычно, ради него на Французскую Ривьеру съедутся самые громкие имена мира кино. В программе этого года доминируют тяжеловесы артхауса, а из звезд Голливуда на красной дорожке киноманы надеются увидеть Харрисона Форда и Леонардо Ди Каприо.

В числе десятков премьер, которые пройдут на фестивале, будут новые фильмы режиссеров Мартина Скорсезе, Уэса Андерсона, Вима Вендерса, Хирокадзу Корээда и Кена Лоуча.

Возможно, там даже появится Джонни Депп. Он возвращается на большой экран после длительных судебных баталий с бывшей женой Эмбер Херд.

О каких же пяти фильмах говорят больше всего?

1) "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Одно из самых ожидаемых событий кинофестиваля - это последнее появление 80-летнего Харрисона Форда в роли бесстрашного археолога Индианы Джонса.

В фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы", мировая премьера которого пройдет в Каннах, легендарный герой в пятый и последний раз воссоединится со своей надежной кожаной курткой и неизменной фетровой шляпой.

Дополнительного ажиотажа фильму добавляет тот факт, что в нем также снялась британка Фиби Уоллер-Бридж - автор и звезда культового комедийного сериала "Дрянь", после которого ее позвали писать сценарий для последнего фильма о Джеймсе Бонде.

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Уоллер-Бридж родилась спустя четыре года после выхода первой части франшизы, "В поисках утраченного ковчега", появившейся на большом экране в 1981 году.

В нынешней, последней части саги Уоллер-Бридж играет загадочную крестницу Индианы Джонса, которая, судя по всему, принимает активное участие в его приключениях.

Многие также жаждут увидеть результаты "омоложения" Форда, о котором газеты писали в процессе съемок. В первых сценах актер воссоздает сцены из прошлого своего героя, и результаты спецэффектов, по его словам, вызвали у него самого мурашки.

А кроме того предметом пристального внимания станет работа режиссера Джеймса Мэнголда. "Колесо судьбы" — первый фильм об Индиане Джонсе, снятый не Стивеном Спилбергом, хотя он выступил исполнительным продюсером картины.

"Это очень, очень хороший фильм об Индиане Джонсе. Я очень горжусь тем, что Джим (Джеймс Мэнголд - ред.) с ним сделал", - сказал Спилберг в интервью журналу Variety.

2) "Жанна Дюбарри"

Пока в судах Британии и США шли громкие разбирательства между Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд, будущее кинокарьеры американского актера оказалось под серьезной угрозой.

Обвинения в домашнем насилии со стороны Херд стоили Деппу его участия в связанной с "Гарри Поттером" франшизе "Фантастические твари", а дальнейшие предложения крупных ролей перестали поступать.

В 2020 году он проиграл свой иск о клевете в Британии, но в 2022 году выиграл суд в США, где присяжные признали Херд виновной в клевете.

В этом году организаторы Канн решили открыть фестиваль показом картины "Жанна Дюбарри", в которой Депп сыграл короля Франции Людовика XV. Это его первая главная роль за три года.

В картине Депп говорит по-французски, а ее сюжет основан на истории последней официальной фаворитки французского короля, которая поднялась из социальных низов до позиции самой влиятельной женщины в стране, вызвав немало недовольства у придворных.

Главную героиню играет Майвенн - известная французская актриса, которая называет себя только по имени, без фамилии. Она также выступила сценаристкой и режиссеркой этого фильма на французском языке.

Самой Майвенн тоже не чужды скандалы. В частности, она критиковала движение #metoo, выявившее культуру сексуальных домогательств в киноиндустрии, а на прошлой неделе в ток-шоу призналась, что плюнула в лицо журналисту.

3) "Город Астероидов"

Пока соцсети наполнялись пародийными мемами на фильмы Уэса Андерсона с их уникальным визуальным стилем, культовый американский инди-режиссер наносил последние штрихи на свою последнюю картину "Город астероидов".

Скарлетт Йоханссон играет кинозвезду 1950-х годов, случайно застрявшую в небольшом американском городке в пустыне, где каждый год проводится собрание юных астрономов. На этот раз очередное такое мероприятие прерывают события, способные изменить мир.

Поклонники Андерсона снова увидят его фирменную симметрию в кадре, яркие цвета и сверхстилизованные интерьеры, напоминающие кукольный домик. А в актерский состав, полный голливудских небожителей, помимо завсегдатаев Тильды Суинтон и Джейсона Шварцмана, вошли Том Хэнкс, Марго Робби и Стив Карелл.

По трейлеру сложно определить жанр фильма: это то ли научная фантастика, то ли романтическая комедия.

Единственное, что очевидно - картину точно снял Уэс Андерсон, а значит попасть на ее премьеру будет очень много желающих.

4) "Старый дуб"

Автор фото, Studio Canal Подпись к фото, В своем новом фильме "Старый дуб" Кен Лоуч снова расказывает историю борьбы "маленьких людей" со сложными жизненными обстоятельствами

У британского режиссера Кена Лоуча - впечатляющая история успеха в Каннах. Он дважды выиграл заветную "Золотую пальмовую ветвь": за "Ветер, который качает вереск" в 2006 году и за "Я, Дэниел Блейк" в 2016 году.

Сможет ли ветеран социального реализма в третий раз получить награду за лучший фильм в возрасте 86 лет?

Нынешний проект Лоуча называется "Старый дуб". В этом фильме речь идет о последнем пабе, оставшемся в бывшем шахтерском поселении на севере Англии, куда стали прибывать сирийские беженцы.

Это снова история борьбы "маленьких людей" со сложными жизненными обстоятельствами.

По словам режиссера, он хотел снять оптимистичную картину, которая в то же время бы демонстрировала напряженность сложившейся ситуации.

Хозяина паба играет вышедший на пенсию местный пожарный по имени Дэйв Тернер, а на роли сирийцев взяли настоящих беженцев, приехавших в Англию.

"Я абсолютно честно не имею понятия, что надо делать, - поделился Тернер в интервью Би-би-си в прошлом году. - Мне страшно, не то слово, но поскольку это Кен Лоуч и поскольку люди вокруг него уверяют вас, что все получится… Вот поэтому я участвую".

5) "Убийцы цветочной луны"

Автор фото, Melinda Sue Gordon/Apple TV Подпись к фото, Актриса Лили Глэдстоун играет женщину племени осейджей, а Леонардо Ди Каприо - ее мужа

Каждого нового фильма Мартина Скорсезе киноманы всегда ждут с трепетом.

А если в проекте участвуют еще и два его любимых соавтора, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро… - уровень ажиотажа поднимается до новых высот.

Вдобавок ко всему, Ди Каприо уже назвал "Убийц цветочной луны" шедевром, а в соцсетях картине даже начали сулить "Оскар" в следующем году.

Другими словами, этой каннской премьеры очень многие ждут с большим нетерпением.

Фильм основан на книге американского журналиста и писателя Дэвида Гранна. В ней идет речь о реальных событиях, произошедших в 1920-х годах с индейским племенем осейджей, жившим в штате Оклахома.

Жители поселения осейджей открыли месторождение нефти и быстро разбогатели. Но потом все они были убиты один за другим, и ФБР начало масштабное расследование.

Несмотря на немилосердную продолжительность фильма (3 часа 26 минут), по словам Скорсезе, картина предназначена для просмотра в кинотеатрах. "Это фильм для большого экрана, мы сделали его именно таким, и вы это увидите", - сказал он.

Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая.

На этот раз после критики в конкурсной программе участвует рекордное число картин от женщин-режиссеров : в этом году их будет шесть.

В прошлом году "Золотую пальмовую ветвь" получил "Треугольник печали" - сатирическая черная комедия шведа Рубена Эстлунда о безумно богатых, отправляющихся в эксклюзивный круиз на роскошной яхте. Это была его вторая победа в Каннах, и в этом году сценарист и режиссер возглавляет жюри фестиваля.

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