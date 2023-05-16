Открывается Каннский кинофестиваль. Какие пять фильмов все ждут?
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Во вторник открывается ежегодный Каннский кинофестиваль. Как обычно, ради него на Французскую Ривьеру съедутся самые громкие имена мира кино. В программе этого года доминируют тяжеловесы артхауса, а из звезд Голливуда на красной дорожке киноманы надеются увидеть Харрисона Форда и Леонардо Ди Каприо.
В числе десятков премьер, которые пройдут на фестивале, будут новые фильмы режиссеров Мартина Скорсезе, Уэса Андерсона, Вима Вендерса, Хирокадзу Корээда и Кена Лоуча.
Возможно, там даже появится Джонни Депп. Он возвращается на большой экран после длительных судебных баталий с бывшей женой Эмбер Херд.
О каких же пяти фильмах говорят больше всего?
1) "Индиана Джонс и колесо судьбы"
Одно из самых ожидаемых событий кинофестиваля - это последнее появление 80-летнего Харрисона Форда в роли бесстрашного археолога Индианы Джонса.
В фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы", мировая премьера которого пройдет в Каннах, легендарный герой в пятый и последний раз воссоединится со своей надежной кожаной курткой и неизменной фетровой шляпой.
Дополнительного ажиотажа фильму добавляет тот факт, что в нем также снялась британка Фиби Уоллер-Бридж - автор и звезда культового комедийного сериала "Дрянь", после которого ее позвали писать сценарий для последнего фильма о Джеймсе Бонде.
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Конец истории Подкаст
Уоллер-Бридж родилась спустя четыре года после выхода первой части франшизы, "В поисках утраченного ковчега", появившейся на большом экране в 1981 году.
В нынешней, последней части саги Уоллер-Бридж играет загадочную крестницу Индианы Джонса, которая, судя по всему, принимает активное участие в его приключениях.
Многие также жаждут увидеть результаты "омоложения" Форда, о котором газеты писали в процессе съемок. В первых сценах актер воссоздает сцены из прошлого своего героя, и результаты спецэффектов, по его словам, вызвали у него самого мурашки.
А кроме того предметом пристального внимания станет работа режиссера Джеймса Мэнголда. "Колесо судьбы" — первый фильм об Индиане Джонсе, снятый не Стивеном Спилбергом, хотя он выступил исполнительным продюсером картины.
"Это очень, очень хороший фильм об Индиане Джонсе. Я очень горжусь тем, что Джим (Джеймс Мэнголд - ред.) с ним сделал", - сказал Спилберг в интервью журналу Variety.
2) "Жанна Дюбарри"
Пока в судах Британии и США шли громкие разбирательства между Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд, будущее кинокарьеры американского актера оказалось под серьезной угрозой.
Обвинения в домашнем насилии со стороны Херд стоили Деппу его участия в связанной с "Гарри Поттером" франшизе "Фантастические твари", а дальнейшие предложения крупных ролей перестали поступать.
В 2020 году он проиграл свой иск о клевете в Британии, но в 2022 году выиграл суд в США, где присяжные признали Херд виновной в клевете.
В этом году организаторы Канн решили открыть фестиваль показом картины "Жанна Дюбарри", в которой Депп сыграл короля Франции Людовика XV. Это его первая главная роль за три года.
В картине Депп говорит по-французски, а ее сюжет основан на истории последней официальной фаворитки французского короля, которая поднялась из социальных низов до позиции самой влиятельной женщины в стране, вызвав немало недовольства у придворных.
Главную героиню играет Майвенн - известная французская актриса, которая называет себя только по имени, без фамилии. Она также выступила сценаристкой и режиссеркой этого фильма на французском языке.
Самой Майвенн тоже не чужды скандалы. В частности, она критиковала движение #metoo, выявившее культуру сексуальных домогательств в киноиндустрии, а на прошлой неделе в ток-шоу призналась, что плюнула в лицо журналисту.
3) "Город Астероидов"
Пока соцсети наполнялись пародийными мемами на фильмы Уэса Андерсона с их уникальным визуальным стилем, культовый американский инди-режиссер наносил последние штрихи на свою последнюю картину "Город астероидов".
Скарлетт Йоханссон играет кинозвезду 1950-х годов, случайно застрявшую в небольшом американском городке в пустыне, где каждый год проводится собрание юных астрономов. На этот раз очередное такое мероприятие прерывают события, способные изменить мир.
Поклонники Андерсона снова увидят его фирменную симметрию в кадре, яркие цвета и сверхстилизованные интерьеры, напоминающие кукольный домик. А в актерский состав, полный голливудских небожителей, помимо завсегдатаев Тильды Суинтон и Джейсона Шварцмана, вошли Том Хэнкс, Марго Робби и Стив Карелл.
По трейлеру сложно определить жанр фильма: это то ли научная фантастика, то ли романтическая комедия.
Единственное, что очевидно - картину точно снял Уэс Андерсон, а значит попасть на ее премьеру будет очень много желающих.
4) "Старый дуб"
У британского режиссера Кена Лоуча - впечатляющая история успеха в Каннах. Он дважды выиграл заветную "Золотую пальмовую ветвь": за "Ветер, который качает вереск" в 2006 году и за "Я, Дэниел Блейк" в 2016 году.
Сможет ли ветеран социального реализма в третий раз получить награду за лучший фильм в возрасте 86 лет?
Нынешний проект Лоуча называется "Старый дуб". В этом фильме речь идет о последнем пабе, оставшемся в бывшем шахтерском поселении на севере Англии, куда стали прибывать сирийские беженцы.
Это снова история борьбы "маленьких людей" со сложными жизненными обстоятельствами.
По словам режиссера, он хотел снять оптимистичную картину, которая в то же время бы демонстрировала напряженность сложившейся ситуации.
Хозяина паба играет вышедший на пенсию местный пожарный по имени Дэйв Тернер, а на роли сирийцев взяли настоящих беженцев, приехавших в Англию.
"Я абсолютно честно не имею понятия, что надо делать, - поделился Тернер в интервью Би-би-си в прошлом году. - Мне страшно, не то слово, но поскольку это Кен Лоуч и поскольку люди вокруг него уверяют вас, что все получится… Вот поэтому я участвую".
5) "Убийцы цветочной луны"
Каждого нового фильма Мартина Скорсезе киноманы всегда ждут с трепетом.
А если в проекте участвуют еще и два его любимых соавтора, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро… - уровень ажиотажа поднимается до новых высот.
Вдобавок ко всему, Ди Каприо уже назвал "Убийц цветочной луны" шедевром, а в соцсетях картине даже начали сулить "Оскар" в следующем году.
Другими словами, этой каннской премьеры очень многие ждут с большим нетерпением.
Фильм основан на книге американского журналиста и писателя Дэвида Гранна. В ней идет речь о реальных событиях, произошедших в 1920-х годах с индейским племенем осейджей, жившим в штате Оклахома.
Жители поселения осейджей открыли месторождение нефти и быстро разбогатели. Но потом все они были убиты один за другим, и ФБР начало масштабное расследование.
Несмотря на немилосердную продолжительность фильма (3 часа 26 минут), по словам Скорсезе, картина предназначена для просмотра в кинотеатрах. "Это фильм для большого экрана, мы сделали его именно таким, и вы это увидите", - сказал он.
Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая.
На этот раз после критики в конкурсной программе участвует рекордное число картин от женщин-режиссеров : в этом году их будет шесть.
В прошлом году "Золотую пальмовую ветвь" получил "Треугольник печали" - сатирическая черная комедия шведа Рубена Эстлунда о безумно богатых, отправляющихся в эксклюзивный круиз на роскошной яхте. Это была его вторая победа в Каннах, и в этом году сценарист и режиссер возглавляет жюри фестиваля.
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