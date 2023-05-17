От NLAW до Storm Shadow: какие вооружения Британия поставляет Украине?

Дэвид Браун & Турал Ахмедзаде

Отдел визуальной журналистики новостей Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе приезжал в Великобританию и встречался с премьер-министром Риши Сунаком.

Этот визит состоялся незадолго до начала наступления ВСУ. Точная дата его не известна, но ожидается, что оно начнется в ближайшие недели.

С самого начала развязанной Россией войны Британия стала одним из основных поставщиков оружия и снаряжения Киеву, хотя по объективным причинам в гораздо меньшем количестве, нежели США.

Какое именно вооружение поставляет в Украину Лондон и насколько оно важно?

Ракеты дальнего радиуса действия

Британия подтвердила, что ранее в этом месяце поставила Украине ракеты большей дальности.

По данным производителя, крылатая ракета Storm Shadow имеет дальность более 250 км.

Поставленные США на данный момент ракеты GMLRS к установкам HIMARS, успешно используемые Украиной, имеют дальность всего около 80 км.

В настоящее время Storm Shadow имеет наибольший радиус действия изо всех имеющихся у Украины ракет и поэтому может поражать цели, которые российские войска ранее считали защищенными.

Россия утверждает, что Украина уже начала их использовать.

Британия стала первой страной, поставившей Киеву крылатые ракеты.

Танки

Британия также стала первой страной, поставившей в Украину основные боевые танки, находящиеся на вооружении в странах НАТО.

В январе Лондон объявил, что отправляет Киеву 14 танков Challenger 2, а также около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Challenger 2 был построен в 1990-х годах, но он значительно более совершенен, нежели танки, стоявшие на вооружении стран Варшавского договора, которые есть у Украины.

После того как Британия заявила об отправке в Украину танков, несколько других стран обязались последовать ее примеру, включая Германию, согласившуюся поставить свои танки модели Leopard 2.

Многие военные аналитики считают, что танки в сочетании с другими системами вооружения будут иметь жизненно важное значение для любой попытки Украины выбить российские войска с сильно укрепленных позиций в ходе ожидаемого наступления.

Дроны

15 мая на Даунинг-стрит 10 заявили, что поставят "сотни" ударных беспилотников и ракет ПВО.

В заявлении не сообщается, какие именно дроны будут поставлены, но говорится, что они будут иметь дальность действия более 200 км.

Предполагается, что их можно использовать для нанесения ударов по объектам тылового обеспечения и управления в глубоком тылу российских войск.

В 2022 году Министерство обороны страны также объявило о поставках дронов с большой грузоподъемностью для материально-технической поддержки изолированных войсковых группировок.

Аналитики говорят, что беспилотники могут быть особенно эффективными на "последней миле" - для снабжения войск на переднем крае, особенно под огнем российской артиллерии и в условиях, когда существует риск окружения.

"Речь идет об огромном количестве вещей и боеприпасов, необходимых сражающимся войскам, - говорит Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). - Каждый раз, когда вместо солдата боеприпасы доставляет дрон, чья-то жизнь не подвергается крайней опасности".

Ракетные системы

Передача Украине реактивных систем залпового огня М270 с высокоточными боеприпасами М31А1 была подтверждена еще в 2022 году.

Британская система M270 аналогична американским пусковым установкам HIMARS.

Сотрудник RUSI Джек Уотлинг сказал Би-би-си, что эти системы очень нужны Украине: "Они дают украинцам возможность стрелять с большего расстояния, чем большинство российских артиллерийских систем, и при этом поражать цели точно".

Противотанковое оружие

Великобритания отправила в Украину более 5000 легких противотанковых средств нового поколения, или NLAW.

NLAW предназначены для уничтожения танков на коротких дистанциях одним выстрелом.

ВСУ срочно необходимо оружие, которое легко перевозить и легко использовать. На то, чтобы обучить солдата пользоваться NLAW, требуется менее одного дня.

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Ряд специалистов считают, что это оружие оказало серьезное влияние на ход войны в первые дни после российского вторжения.

"NLAW сыграли решающую роль в отражении наземных ударов российских войск на ранних этапах войны", - говорит Джастин Бронк.

По его словам, это оружие было "особенно эффективным", когда применялось в сочетании с артиллерией.

Ракеты малой дальности

Морские ракеты Brimstone также были отправлены в Украину в 2022 году.

По словам бывшего военнослужащего ВМС США капитана Криса Карлсона, ракеты Brimstone можно использовать против танков, артиллерии и небольших судов, таких как десантные катера.

Как правило, их запускают с самолетов, но в Украине их модифицировали для запуска с грузовиков. Правда, запуск с земли уменьшает радиус их действия.

Если использовать Brimstone как противокорабельное оружие, то ракета слишком мала, чтобы потопить большой корабль, но все равно может нанести значительный ущерб.

"Все зависит от того, куда вы попали, - говорит капитан Карлсон. - Если поразить двигатель или попасть рядом с ватерлинией, то можно доставить врагу серьезные неприятности".

Бронетехника

Британия передала Украине не менее 120 единиц бронетехники, в том числе патрульные машины Mastiff.

Бронемашины Mastiff были очень популярны у британских военнослужащих в Афганистане, поскольку они обеспечивают высокий уровень защиты от наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Специалисты считают, что в сильно заминированных районах, таких как Донбасс, они, скорее всего, окажутся не менее полезны.

Наземные мины применяются обеими воюющими сторонами.

Системы ПВО

Великобритания заявляет, что передала Украине по меньшей мере шесть систем противовоздушной обороны, включая ракеты Starstreak.

Starstreak предназначен для того, чтобы сбивать низколетящие самолеты на коротких дистанциях.

На них не действуют контрмеры, применяемые на многих самолетах, такие как осветительные ракеты и отражатели.

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Джастин Бронк утверждает, что "с точки зрения пилота, ракета Starstreak - очень неприятная вещь. От нее практически ничего не спасает".

Он говорит, что российские военные могут счесть некоторые планируемые операции слишком рискованными, если они будут знать, что у их противника есть такое смертоносное оружие, как Starstreak.

Великобритания также поставила Украине машины Stormer для использования в качестве мобильной платформы для ракет Starstreak.

Другое оборудование, поставляемое Великобританией, включает:

Противотанковые ракеты Javelin

Переносное оружие для разрушения укреплений и бункеров

Пластиковая взрывчатка

Боеприпасы для стрелкового оружия

Шлемы

Бронежилеты

Приборы ночного видения

Средства радиоэлектронной борьбы

Противобатарейные радары

Оборудование для подавления GPS