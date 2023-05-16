Ночной удар по Киеву: сколько "Кинжалов" сбила ПВО и мог ли один из них попасть в Patriot?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

24 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Это был один из самых сильных ракетных ударов по Киеву

Российский удар по Киеву ракетами разных типов в ночь на вторник стал одним из самых мощных за последнее время. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что Россия использовала 18 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны Shahed-136 и 131. Среди ракет, которыми обстреливали Киев, были "Калибры" и гиперзвуковые "Кинжалы".

По поводу результатов обстрела Министерства обороны Украины и России сделали заявления, которые противоречат друг другу.

В Киеве сказали, что в результате работы ПВО были сбиты все воздушные цели, включая шесть гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал".

Украинская ПВО уже сообщала об успешном перехвате одного "Кинжала" 8 мая. Тогда мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал журналистам фрагмент ракеты, который, по мнению некоторых экспертов, мог быть боевой частью "Кинжала".

Факт успешного перехвата шести ракет "Кинжал" не был подтвержден какими-либо данными или свидетельствами из независимых источников. Факт применения Россией как минимум одной ракеты "Кинжал" подтверждает Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ объявило во вторник утром, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования "по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран". Оно утверждает, что все цели были поражены, причем одна из ракет - "Кинжал" - якобы поразила ЗРК Patriot.

Факт повреждения батареи Patriot либо ее части подтверждает только один источник CNN, который заявил, что скорее всего комплекс был поврежден, но не уничтожен. Он не сообщил подробностей, в частности, неизвестно, стало ли повреждение результатом попадания ракеты или ее обломков.

Что видно на записях камер?

В сети появились несколько видеозаписей ночного обстрела Киева, сделанных, очевидно, камерами наружного наблюдения, либо мобильными телефонами. На них видно, как в небо взлетают ракеты ПВО, однако какие именно комплексы их выпускают, сказать трудно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обломки ракет находят в разных частях города

Судя по тому, что эти ракеты взлетают не под прямым углом к земле, а также по их количеству и частоте пусков, можно предположить, что это комплекс Patriot, однако вблизи пусковые установки не видны. ВСУ также использует ЗРК NASAMS, а также более старые советские комплексы C-300 и "Бук". С-300 выпускает ракеты вертикально вверх.

На одной из видеозаписей видно, что две ракеты, взлетающие в небо, падают на землю неподалеку от пусковых установок. Впоследствии в интернете появились снимки, на которых видна лежащая на земле в городе ракета, похожая на ракету семейства PAC 3 комплекса Patriot. По сообщениям в соцсетях, две несработавших ракеты упали на землю.

На видеоролике заметна большая вспышка примерно в том районе, откуда перед тем вылетело много ракет. Следом за вспышкой в отсветах видны клубы дыма. Однако из этого не следует, что это результат попадания российской ракеты в ЗРК Patriot - самого комплекса на кадрах не видно, а камера находится на таком удалении, что сделать вывод о том, что вспышка находилась вблизи места пуска ракет, затруднительно.

Как можно подтвердить или опровергнуть заявления военных?

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью Русской службе Би-би-си сказал, что, по его мнению, успех перехвата "Кинжалов" при желании могут подтвердить американцы, с которыми украинцы почти наверняка делятся данными объективного контроля пусков.

При этом, как рассказал эксперт, в ПВО данные о результатах перехвата могут уточняться по прошествии некоторого времени, и оценка результата может быть изменена, хотя и не принципиально.

Он также объяснил, что видеозапись, на которой видны большие вспышки, нельзя трактовать как доказательство попадания ракеты в цель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После первого заявленного перехвата "Кинжала" мэр Киева Виталий Кличко показал части ракеты

"Вроде бы имеют место взрывы. Один-два взрыва. Но опять-таки, тут еще нужно проверять и уточнять - над землей или в районе земли? Это мог быть и низкий перехват, могли взорваться обломки, могло произойти много чего, но необязательно это могло быть прямое попадание ракеты [в ЗРК Patriot]", - сказал Шарп.

Эксперт также сказал, что подтвердить или опровергнуть утверждение российского Минобороны теоретически могли бы коммерческие спутниковые компании, которые используют спутники дистанционного зондирования земли. Правда, у него есть сомнения, что такая информация может быть опубликована.

Российские же военные, по словам Давида Шарпа, тоже могут получить информацию о результатах удара, используя свои спутники, радиотехнические, либо иные разведывательные средства, в том числе и агентурные.

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"Нельзя исключать, что агентура [может быть использована] двух типов - один кто-то наблюдает, допустим, с дистанции два километра, смотрит, куда попало, но может также быть и агентура, внедренная в некие структуры, которые осведомлены [о результатах удара]", - сказал он.

При этом, как отметил эксперт, российское Министерство обороны может преднамеренно публиковать ложную информацию. Он не исключил, что в случае неудачи военные могли бы передавать политическому руководству страны ту информацию, которая "ожидается наверху".

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Корреспондент Би-би-си Илья Абишев - о том, как можно судить о результатах удара:

"Об удачном отражении ракетной атаки сообщил лично главком ВСУ Валерий Залужный. Фигуры такого ранга редко выступают с публичными заявлениями по поводу эпизодических и локальных военных успехов. Возможно, информация, которую решил донести генерал Залужный, действительно представляется ему очень значимой.

Возможным критерием успешности действия украинской системы ПВО может стать прекращение на какое-то время ракетных ударов со стороны России, по крайней мере с использованием дорогостоящих "Кинжалов" и "Калибров".

Здравый смысл подсказывает, что если результат атаки - нулевой, нужно взять паузу, чтобы осмыслить изменение обстановки и избежать бесцельного расхода боеприпасов, с производством которых российский ВПК испытывает трудности.

Можно предположить, что российская армия на самом деле имела задачу поразить американскую систему Patriot - не только с пропагандистской целью, но и для оценки боевых возможностей своих и противника. С учетом предыдущей неудачи, когда "Кинжал" или что-то очень похожее на "Кинжал", было сбито, российские ВКС могли предпринять попытку массированной ракетной атаки на один комплекс ПВО.

Судить об эффективности этой атаки, опираясь на утверждения Минобороны РФ и не вполне разборчивую видеозапись, невозможно. Если же подтвердится, что вспышка на видео - это действительно попадание "Кинжала" в цель, то, скорее всего, речь может идти об уничтожении лишь одной пусковой установки, поскольку боевые единицы, входящие в ЗРК Patriot, не располагаются поблизости друг от друга".

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