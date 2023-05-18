Дефицит бюджета уже превысил план на весь 2023 год. Опасно ли это для экономики?

Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

24 минуты назад

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Дефицит российского бюджета продолжает увеличиваться на фоне роста расходов. В условиях военного времени у властей вряд ли есть возможности для сокращения трат. Насколько сильно нужно будет экономить в ближайшее время и способны ли резервы покрыть растущий разрыв?

По итогам января-апреля дефицит бюджета составил рекордные 3,4 трлн рублей. Осенью власти планировали, что за весь 2023 год дефицит бюджета будет существенно меньше - 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета продолжают снижаться: в январе-апреле они составили 7,8 трлн рублей, что на 22% ниже значения за аналогичный период прошлого года. Нефтегазовые доходы снизились на 52% год к году. Расходы же стремительно растут.

В мае ситуация с бюджетом стала несколько лучше. По оперативным данным, рост расходов замедлился, но возможно, причина в многодневных майских праздниках. Дефицит бюджета, правда, все равно составляет чуть более 4 трлн рублей - но по итогам месяца может быть меньше, так как часть доходов поступает в конце месяца.

В среду Минфин впервые за долгое время опубликовал данные о консолидированном бюджете - эти данные суммируют ситуацию с федеральным бюджетом и бюджетами регионов. Пока они доступны только за январь и февраль, но дефицит там еще выше - более 6 трлн рублей.

Для покрытия дефицита власти используют средства из Фонда национального благосостояния - главного резервного фонда России. Скорее всего, их хватит на ближайшие пару лет, но власти могут попробовать их растянуть подольше - будут резать другие расходы или занимать у населения.

Эти же огромные расходы могут быть одной из причин неожиданной стойкости экономики России на фоне войны и санкций - кризис оказался намного менее глубоким, чем предполагали экономисты. Возможно, власти его просто залили деньгами.

Русская служба Би-би-си поговорила с экспертами о том, насколько опасна для экономики ситуация с бюджетом.

Что случилось с российским бюджетом?

Российские власти годами гордились своей бюджетной политикой: в отличие от многих других стран российский бюджет из года в год был профицитным, страна не тратила лишние деньги и копила резервы. Международные организации вроде Всемирного банка и Международного валютного фонда хвалили российские власти за такую ответственную бюджетную политику.

Война эту систему сломала. И это связано не только с санкциями, из-за которых доходы от нефтегазового сектора буквально обрушились, но и со стремительно растущими расходами.

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В январе и феврале основные расходы российского бюджета приходились на "национальную оборону" (2 трлн рублей по состоянию на 1 марта). Основные траты внутри этой статьи коснулись разделов "Вооруженные силы РФ", "прикладные научные исследования в области национальной обороны" и "другие вопросы в области национальной обороны".

Во второй по размеру статье расходов - "социальная политика" (1,2 трлн рублей) - главные траты пошли на "социальное обеспечение населения". Это различные социальные выплаты - сюда могут входить и выплаты, например, семьям по потере кормильца.

В конце марта Bloomberg на основании данных "Электронного бюджета" подсчитал, что объем засекреченных расходов за год вырос более чем в два раза: с 880 млрд рублей до 2,02 трлн рублей.

Секретные расходные статьи в федеральном бюджете были и в довоенное время: в эту категорию входят оборонные, связанные с безопасностью, научно-исследовательской деятельностью и другие расходы. Сейчас их доля в бюджете выросла.

"Скрытая часть, скорее, ассоциируется с расходами на военные действия", - говорит экономист Александра Осмоловская-Суслина.

В апреле расходы только ускорились и составили 3,1 трлн рублей. Нормой в это время были бы расходы на уровне 2,5 трлн рублей, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Чтобы уложиться в текущий план, Минфину придется ежемесячно тратить почти на 0,5 трлн рублей меньше прошлогодних объемов, говорит Исаков. "Пока в каждый из четырех месяцев расходы превышали ожидания", - отмечает он.

Вряд ли сокращение произойдет за счет снижения военных расходов, говорит Александра Осмоловская-Суслина. Она полагает, что правительство скорее пойдет на сокращение расходов по другим статьям.

Последствия санкций

Другая причина рекордного дефицита - резкое падение нефтегазовых доходов бюджета. К этому привели введение эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС и ценового потолка (установлен на уровне 60 долларов). В итоге российская нефть продавалась со скидкой к мировому рынку.

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Экспорт нефти и нефтепродуктов из России находится на высоком уровне, отмечает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Так в начале мая морские поставки российской нефти достигли рекордного показателя в 4,1 млн баррелей в сутки.

СМИ регулярно пишут о том, что Россия в целом смогла легко переориентировать свой экспорт и найти новых покупателей - в Китае и Индии.

В последние недели растет доля поставок с неизвестным конечным пунктом назначения, говорит Салихов. Он связывает это в том числе с обходом санкционных ограничений в части ценового потолка.

О том, что Россия нарушает санкционный механизм, ранее сообщали эксперты-авторы расследования, заказанного Киевской школой экономики. Они установили, что за первый квартал этого года в тихоокеанском порту Козьмино в Приморском крае 95% отправленной на экспорт нефти было продано по цене выше 60 долларов за баррель.

Во второй половине апреля - начале мая скидка на российскую нефть составляла 24 доллара за баррель. В последние месяцы она снижается - возможно, сказались как раз найденные новые маршруты поставок, а заодно и ограничения на добычу нефти в стране.

На сколько при текущем сценарии хватит ФНБ?

По итогам года дефицит бюджета может составить около 5-6 трлн рублей, если расходы будут на уровне 31-32 трлн рублей, говорит Александр Исаков.

Около половины дефицита будет профинансировано из ФНБ, что соответствует планам минфина на 2023 год, считает он. Остаток может быть профинансирован за счет выпуска облигаций федерального займа - даст взаймы правительству, скорее всего, российский бизнес.

Исаков отмечает, что для финансирования дефицитов подобного уровня ресурсов ФНБ хватит на несколько лет.

За последний месяц его объем вырос: с 11,9 трлн рублей к началу апреля до 12,5 трлн рублей в начале мая (8,3% ВВП). Объем фонда растет не из-за притока в него средств, а из-за ослабления рубля и подорожания некоторых ценных бумаг, куда были вложены средства из него.

Но на финансирование дефицита бюджета идет лишь ликвидная часть фонда - эти деньги можно легко и быстро потратить. Объем таких активов 6,8 трлн рублей.

"С другой стороны, ФНБ не вполне ограничивает расходы правительства. Правительство может и уже повышает налоговую нагрузку для фондирования расходов", - говорит Исаков.

Например, это касается нового налогового маневра для нефтяного сектора. Власти по сути привязали налоги на нефть не к реальной цене нефти или рыночной скидке, а к их оценке дисконта - фактически они переложили бремя на нефтяные компании.

По оценке Александры Осмоловской-Суслиной, резервов ФНБ хватит не более чем на два года. Сократить дефицит бюджета возможно за счет перераспределения расходов, считает она, однако власти скорее будут урезать статьи бюджета в пользу военных расходов.

"В условиях, когда источников, кроме ФНБ, практически не осталось, раздувать дефицит - это очень опрометчивый шаг", - замечает эксперт.

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