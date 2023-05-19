Как в России будут наказывать и оправдывать военных. Верховный суд утвердил правила рассмотрения уголовных дел

42 минуты назад

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Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS

Пленум Верховного суда (ВС) России разъяснил, как суды должны рассматривать уголовные дела о воинских преступлениях (сдаче в плен, незаконных приказах, дезертирстве и других) и по статье об уклонении срочников от призыва.

Распространять ее на уклонение от мобилизации ВС не стал и даже сократил возможность преследования призывников за неявки в военкомат - их после введения электронных повесток проще ограничить в правах. Но военнослужащих-отказников ВС разрешил отправлять в колонию независимо от того, где и по каким мотивам они отказались воевать.

Судьи Верховного суда (ВС) утвердили на пленуме 18 мая два постановления. Одним из них внесены поправки в действующее с 2008 года постановление ВС о практике рассмотрения дел об уклонении от призыва на срочную службу и прохождения альтернативной гражданской (АГС). Другое постановление (объемом 52 страницы) впервые определяет правила рассмотрения дел о воинских преступлениях - все они перечислены в главе 33 УК РФ, в нее включены 22 уголовные статьи. Проект этого постановления ВС обсуждался еще в марте, а сейчас доработан.

ВС в нем впервые определил, что считается "военным временем" - это период с момента объявления войны или фактического начала военных действий до фактического их прекращения. В УК термин "военное время" встречается, но нигде не объясняется.

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Поставлена точка и в спорах о том, закончился ли в России период мобилизации. Сомнения были связаны с тем, что после завершения в октябре первой волны призыва мобилизованных, указ Путина об объявлении мобилизации продолжает действовать. ВС уточнил, что периоды объявленной указом мобилизации, в том числе частичной, заканчиваются "датой и временем" ее отмены. Так что, мобилизация продолжается, и для нового призыва мобилизованных отдельный указ не требуется.

ВС также уточнил круг лиц, которых можно судить по статьям о воинских преступлениях. В УК говорится о срочниках, контрактниках и пребывающих в запасе гражданах во время военных сборов. ВС добавил в этот список мобилизованных, а также подлежащих призыву мужчин, если они были отчислены из военных училищ или уволены из армии до окончания действия контракта.

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Тех, кого призвали или мобилизовали незаконно, наказывать как военнослужащих будет нельзя. По делам о самоволке судам придется их оправдать, а по другим - например, за избиение командира - судить по другим, общеуголовным, статьям УК, указал ВС. Но за соучастие в воинских преступлениях он разрешил судить и гражданских, если они были организаторами, подстрекателями и пособниками военнослужащих.

Би-би-си разбиралась, как россиян будут судить за преступления против военной службы и отказ воевать.

За какие воинские преступления будут судить еще строже

По многим статьям о таких преступлениях уже предусмотрены более строгие наказания, если они совершены в "особый период" - мобилизации, военного времени или в условиях вооруженного конфликта. Такие поправки Госдума специально внесла в УК в сентябре 2022 года - сразу после объявления мобилизации. Но в некоторых статьях - например, о неуставных отношениях, оставлении погибающего военного корабля или нарушении правил обращения с оружием - такой поправки нет. ВС отметил, что в таких делах совершение преступления во время войны может быть признано "отягчающим обстоятельством". То есть, приговоры военным во время войны в целом станут более строгими.

ВС также разъяснил, как судить военных по новой статье УК о добровольной сдаче в плен. Она была внесена в кодекс после начала мобилизации, и предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет при отсутствии признаков госизмены. ВС указал, что даже находясь в отрыве от своего подразделения и в полном окружении, военный должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Если он был готов сдаться, но не попал в плен по не зависящим от него причинам, ему могут вменить покушение на сдачу в плен (максимальный срок наказания в таком случае снижается на треть). Если военный был захвачен в плен в беспомощном состоянии из-за ранения или контузии, такая сдача в плен добровольной считаться не должна.

Автор фото, Huw Evans picture agency Подпись к фото, Российские военнопленные в украинской тюрьме

Добровольно сдавшийся в плен военный сможет избежать наказания только при наличии всех перечисленных в УК условий - если он сдался в плен впервые, принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы и не совершил в плену других преступлений. Если перед российским судом предстанет попавший в плен военнослужащий, который после этого воевал на стороне противника, и суд признает, что он именно для этого сдался в плен, судить его будут за госизмену в виде перехода на сторону врага, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. ФСБ во время войны в Украине массово обвиняет в России мужчин на гражданке в приготовлении к вступлению в ВСУ или покушению на такое преступление.

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В условиях войны за "самоволку" свыше 10 дней УК предусматривает до пяти лет, а если военный не вернулся в часть спустя месяц - до 10 лет лишения свободы. Если же его задержали раньше истечения этих сроков, военного будут судить за покушение на "самоволку", максимальный срок при этом ниже всего на треть.

По статье УК о неисполнении приказа во время войны можно получить до 10 лет лишения свободы. Уклониться от исполнения военный не вправе, даже если его жизни угрожает опасность. ВС разъяснил, что приказом должны считаться только распоряжения, отданные конкретным подчиненным в установленном порядке и соответствующие закону. Но отказ воевать будет считаться преступлением, даже если военный не сложил оружия на поле боя и не оставил его самовольно. Признавать неисполнением приказа суды могут даже заявление военнослужащего о нежелании принимать участие в боевых действиях - вне зависимости от его мотивов и даже в случае, если такой рапорт он подаст не на фронте, а в месте постоянной дислокации части.

Что поможет военным избежать наказания

Если требования приказа не имеют отношения к военной службе, или он направлен на совершение преступления или нарушение закона, суды должны считать такой приказ заведомо незаконным. Если подчиненный не осознавал преступность исполненного приказа, судить как исполнителя преступления нужно не его, а командира. А если осознавал, его можно судить за исполнение приказа, а командира - за подстрекательство или организацию преступления, а также за превышение полномочий.

Неисполнение одного и того же законного приказа, отданного неоднократно, одним или разными начальниками, или неисполнение нескольких разных приказов, может считаться единым преступлением, если суд признает, что оно имело общую цель и единый умысел.

Военных, самовольно покинувших часть впервые, УК разрешает освобождать от наказания. ВС разъяснил, что повторной "самоволка" должна считаться лишь при неснятой или непогашенной судимости за это преступление, а во всех других ситуациях наказывать за него необязательно. Но исключение военного, самовольно оставившего службу, из списков личного состава ему не поможет - срок самоволки в таких случаях не прерывается.

Автор фото, Sergei Bobylev/ TASS

Уточнил ВС и правила освобождения от ответственности дезертиров, если они сбежали со службы вследствие "тяжелых обстоятельств". Такими обстоятельствами суды должны считать "объективно существовавшие на момент совершения деяния, неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера" - например, болезнь близких родственников или дедовщину.

Если военный покинул часть из-за насилия со стороны сослуживцев или командиров, когда у него отсутствовала возможность иным способом сохранить жизнь или здоровье, суд должен его оправдать.

Оправдательный приговор может быть вынесен и в случае, если военный причинил вред другим лицам в ситуации "необходимой обороны при исполнении обязанностей военной службы". Такой ситуацией суды могут признавать защиту командиров или сослуживцев от "общественно опасного посягательства" - то есть, действий, создающих реальную опасность для их жизни. Как суды будут определять эту опасность во время войны - например, со стороны гражданского населения Украины, неясно. Военных нельзя осудить и за причиненный вред, если они действовали с применением физической силы, спецсредств, оружия и боевой техники в соответствии с требованиями законов и уставов.

ВС также уточнил разницу между преступлениями против военной службы и грубыми дисциплинарными проступками военных. Если деяние не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства - это не преступление.

Что сказал ВС об уклонении от призыва

Уклонение от призыва на военную службу к воинским преступлениям не относится - это отдельная статья 328 УК, по ней предусмотрено до двух лет лишения свободы. В постановлении пленума ВС 2008 года говорится, что об уклонении от призыва могут свидетельствовать неоднократные неявки в военкомат без уважительных причин "в период очередного призыва". Эта формулировка в результате внесенных поправок из постановления исчезла.

Автор фото, Sergei Karpukhin/ TASS

Теперь об уклонении могут свидетельствовать только неоднократные неявки в течение нескольких призывов, отметил в разговоре с Би-би-си юрист правозащитной коалиции "Призыв к совести", попросивший об анонимности. Логика по его словам, понятна - ведь после введения электронных повесток власти могут заставлять являться в военкоматы призывников, в автоматическом порядке ограничивая права уклонистов и запрещая им выезд из страны. Это значительно дешевле для государства, чем привлекать их по уголовной статье, считает юрист. Принятый в апреле закон о таких временных мерах, по его мнению, власти могут распространить и на тех, кто пребывает в запасе и не явился в военкомат по повесткам о мобилизации или о военных сборах.

В УК прямо не говорится, кого касается статья об уклонении от призыва. Но пленум ВС в 2008 году разъяснил, что под нее попадают только призывники на срочную службу. Поэтому за неявку в военкомат по повестке о мобилизации уголовные дела в России до сих пор не возбуждали, за это пребывающим в запасе гражданам грозит только административная статья.

После объявления мобилизации эксперты, с которыми говорила Би-би-си, опасались, что ВС распространит уголовную ответственность по 328-й статье на тех, кто получил повестку о мобилизации или военных сборах. Но ВС, согласно внесенным поправкам, менять позицию не стал - статья 328 по-прежнему касается только призывников. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы и другие воинские преступления наступает для мобилизованных лишь после того, как они получат статус военнослужащих.

Сохранил пленум ВС и положение о том, что призыв на военную службу и прохождение АГС - это "формы реализации конституционной обязанности по защите Отечества". То есть труд в гражданских организациях, в социально-медицинской, культурной, промышленной и иных сферах - тоже обеспечивает защиту Отечества, отметил собеседник Би-би-си из коалиции юристов "Призыв к совести". "Мы всегда об этом говорили - нужно не готовиться к войнам и повышать вооруженную защиту, а бороться с другими реальными проблемами общества, на это направлять ресурсы вместо войн и подготовки к ним", - сказал он.

При этом из постановления пленума убрали указание на конкретный призывной возраст - учитывая, что с 2024 года он повысится с 27 до 30 лет и может меняться в будущем. Уголовному преследованию за уклонение от призыва могут подлежать только лица, совершившие это преступление до достижения ими призывного возраста, - а после него лишь при условии, что для этого не истекли сроки давности.

Исчезли из постановления ВС и ссылки на международные нормы - причем не только, на денонсированную Россией Конвенцию о защите прав человека, но и на Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года - который действует и является составной частью российской правовой системы. Это отражение тенденции к изоляционизму, отметил юрист "Призыва к совести".

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