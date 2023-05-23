"Легкая мишень". Что происходит с ЛГБТ-людьми в России после начала войны и ужесточения закона о "гей-пропаганде"

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

12 минут назад

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Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину правозащитники и активисты фиксируют в России усиление государственной дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества. Это вылилось в расширение закона о "гей-пропаганде", принятого на фоне войны и усиливающегося идеологического противостояния с Западом: если с 2013 года была запрещена только "ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних", то в 2022-м запрещена уже "гей-пропаганда" среди всех возрастов, а также "пропаганда смены пола и педофилии".

Число административных дел по "гей-пропаганде" в России растет, а вместе с этим усиливается и запретительная риторика властей, которые напрямую говорят о намерении лишить ЛГБТ-людей части гражданских прав. Статья о "гей-пропаганде" стала также активно использоваться для того, чтобы выдворять из страны иностранцев.

Би-би-си рассказывает, как в России на фоне войны усиливаются гомофобные тенденции и как это меняет жизнь ЛГБТ-людей.

"Показательная порка"

"Думаю, мы были показательной поркой для всего ЛГБТ-сообщества в России. Мы были примером - вот что будет, если вы будете о себе говорить", - замечает в разговоре с Би-би-си 23-летний Гела Гогишвили. Дело против него и его бойфренда, 21-летнего гражданина Китая Хаояна Сюя, стало одним из самых громких случаев преследования ЛГБТ-людей в России в 2023 году.

Гогишвили и Хаоян Сюй жили в Казани и снимали видеоблог о своей жизни, повседневной жизни молодой гей-пары. В начале 2023 года им стали поступать угрозы от гомофобных активистов, которые публично жаловались на их блог. Гела говорит, что эти угрозы начали поступать именно после декабря - когда был принят новый закон о "гей-пропаганде". Если раньше запрет "гей-пропаганды" касался только несовершеннолетних, то теперь "пропагандой" в России могут считать любой контент об ЛГБТ-людях.

В апреле Гогишвили и Хаояна Сюя задержали по статье о "гей-пропаганде" за контент в их блоге - дело было заведено по доносу жителя Новосибирска.

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Так как Хаоян Сюй - гражданин Китая, суд постановил арестовать его, а затем выдворить из России. В то время как он отбывал семь суток ареста, адвокаты сообщили Геле Гогишвили, что пара проходит подозреваемыми еще и по уголовному делу - о распространении порнографии, и оставаться в России из-за этого может быть опасно. Поэтому Гела с кошкой и одним чемоданом улетел в Стамбул, а Хаояну Сюю правозащитники купили билет до Пекина с пересадкой в Армении, где он и вышел, чтобы затем тоже отправиться в Стамбул.

Хаоян Сюй рассказывает, что опасался возвращаться в Китай, потому что китайские чиновники заявили, что его история "вредит отношениям России и Китая". После суда он записал ролик в "Тик-Токе" на китайском, чтобы предать свою ситуацию огласке, и тогда его друзьями и родственниками заинтересовалась китайская полиция. "Один мой друг перепостил это видео, и ему позвонили из полиции и вызвали поговорить насчет этого. Проверяли счета его мамы. Я сильно переживал и решил не возвращаться в Китай, потому что они к моим родственникам тоже пришли", - рассказывает он.

В день депортации судебные приставы привезли Хаояна Сюя в московский аэропорт и заявили, что знают, почему у него куплен билет именно через Армению, а потом спросили, сколько у него с собой денег. "Я сказал, что около 10 тысяч рублей. И они сказали, тогда пойдем в KFC или "Макдональдс". Ему пришлось купить приставам еды на 4 тысячи рублей.

Гела Гогишвили и Хаоян Сюй говорят, что в Турции чувствуют гораздо свободнее, чем в России, и возвращаться не собираются. На вопрос, почему именно они заинтересовали правоохранительные органы, Гела отвечает: "Потому что мы не русские".

"Я грузин, хоть я родился в России, он китаец, иностранец. И тут сразу и национализм, и гомофобия, и ксенофобия. И это все вместе объединилось. Как говорят, в России геев нет. Это все пришло из-за границы", - считает Гела.

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По его словам, эта история сыграла на руку российским властям: ЛГБТ-сообщество в России оказалось запуганным, некоторые даже писали паре, что Гогишвили и Хаоян Сюй сами виноваты в том, что "афишировали себя".

"Слово "афишировать" меня очень жутко бесит. Если гетеро-пара выложит фотку, как они держатся за руки, то это будет мило. А если мы - то это пропаганда ЛГБТ. Хотя это одно и то же. Мы не бегаем по улице, не кричим, как классно быть геями, будьте геями. Это реально была показательная порка", - возмущается Гела.

"Коснулось всех"

С начала вторжения в Украину российские власти ужесточили риторику в отношении ЛГБТ-людей. Правозащитники отмечают, что законодательная тенденция двигается в сторону вмешательства в частную жизнь и полного отказа со стороны государства в каких-то правах или благах для конкретных социальных групп.

В 2016-2021 годах в России заводилось меньше 30 административных дел за "гей-пропаганду" в год, в какие-то годы таких дел и вовсе было меньше 10. Примечательно, что за все это время обвинительных решений судами выносилось меньше половины от всех заведенных за год дел - то есть дела или прекращались, или суд выносил оправдательное решение. В 2022 году ситуация резко изменилась - 16 из 22 заведенных дел закончились наказанием, то есть штрафом.

Статистики за 2023 год пока нет, но, по данным правозащитной группы "Дело ЛГБТ", за этот год было заведено уже не менее 28 дел о "гей-пропаганде".

"Авторитарные режимы, которые ведут военные действия, склонны к тому, чтобы усиливать вмешательство в частную жизнь граждан", - говорит юрист ЛГБТ-группы "Выход" (организация внесена в России в реестр "иноагентов") Ксения Михайлова.

По ее словам, ранее государственная дискриминация и гомофобия в России выражалась в "ограничении некоей общественной деятельности", и если человек жил своей частной жизнью и был "закрыт как ЛГБТ", то он находился в относительной безопасности от государственных органов. Сейчас же правозащитники отмечают, что люди сталкиваются с дискриминацией в проявлениях своей частной жизни или профессиональной деятельности.

"Новые законы, принятые 5 декабря, коснулись далеко не как раньше только ЛГБТ-активистов. Они коснулись всех", - согласен Владимир Комов, юрист "Дела ЛГБТ".

Если раньше власти аргументировали необходимость вводить запрет на "гей-пропаганду" защитой детей или защитой здоровья, то после войны их риторика по этому вопросу заметно переместилась в плоскость "защиты государственного строя и национальной безопасности", отмечает Комов.

Действительно, во время обсуждения в Госдуме в конце прошлого года депутаты прямо заявляли, что ужесточение закона связано и со "специальной военной операцией", которую Россия ведет в Украине, и с войной против "западных ценностей". По словам депутатов, ЛГБТ-сообщество нарушает российские "традиции" и является продуктом "западных ценностей".

"Министр юстиции открыто говорит, что личность - ничто, нация - все. Это новое кредо в нашем праве. Первым пострадало ЛГБТ-сообщество. Кто будет следующим? Нам же постоянно нужно искать внутреннего врага. А ЛГБТ-сообщество очень удобный враг: с одной стороны, очень коварный, имеет виды на наших детей, а с другой стороны - мы их, этих геев, шапками закидаем", - размышляет о логике российских властей Владимир Комов.

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Новый закон о "гей-пропаганде" обсуждался еще с середины 2022 года. Тогда депутаты и российские чиновники в основном делали акцент на том, что нужно запретить и изъять из продажи книги и медиа-контент об однополых отношениях. Особое возмущение у российских властей вызвала книга "Лето в пионерском галстуке" о романтических отношениях двух юношей - на издателей книги завели дело о "гей-пропаганде" сразу после того, как закон вступил в силу.

Помимо этого, цензуре подверглись многие западные сериалы. На российских стримингах "Амедиатека" и "Кинопоиск" появились обновленные серии "Игры престолов", "Эйфории", "Белого лотоса", "Секса в большом городе" и других сериалов, в которых были вырезаны сцены однополых отношений. Несколько шоу и сериалов были и вовсе удалены с платформ.

Некоторые страницы в соцсетях и сайты ЛГБТ-организаций и блогеров оказались заблокированными Роскомнадзором. Однако с начала 2023 года российские власти переключились с цензуры на преследования конкретных групп людей.

Охота на иностранцев

И в "Выходе", и в "Деле ЛГБТ" отмечают, что новейшая тенденция в правоприменении закона о "гей-пропаганде" в России - это заведение дел на иностранных граждан с последующим выдворением.

Способ, который позволяет выдворять иностранцев за "гей-пропаганду", появился именно в новом расширенном законе, и полицейские сразу начали этим пользоваться. Для иностранцев по статье о "гей-пропаганде" предусмотрена отдельная часть ("ч. 7 и 8 ст. 6.21 КоАП), и большинство решений по ней было вынесено в отношении одной из самых ущемленных социальных групп - секс-работниц из ближнего зарубежья.

Впервые внимание на это обратила "Медиазона" (издание внесено в России в реестр "иноагентов"). Так, согласно опубликованным решениям суда, в январе 2023 года московские полицейские проводили интернет-мониторинг и нашли сайт для секс-знакомств, на котором были размещены анкеты транс-женщин. Полицейские в своем рапорте писали, что секс-работницы, "являясь лицом мужского пола", выкладывали фотографии с измененной внешностью и в женской одежде и "публично выражали интерес к привлекательности нетрадиционных отношений".

Согласно сайту московских судов, в Москве с декабря по февраль было заслушано шесть дел о "гей-пропаганде" в отношении иностранцев, пять из них - в Савеловском суде. "Медиазона" полагает, что как минимум три анкеты секс-работниц из шести были обнаружены одним и тем же полицейским.

Из решений суда известно, что четырех секс-работниц постановили выдворить из России. Еще два судебных текста не были опубликованы, но можно предположить, что и по этим иностранцам было вынесено такое же решение.

Схожим образом в апреле полицейские нашли и иностранных секс-работниц в Краснодаре. Местная полиция сообщила, что проводила мониторинг в интернете и выявила "информацию о предоставлении сексуальных услуг, пропагандирующую нетрадиционные отношения". После этого были задержаны четыре транс-девушки, две из них - не из России.

Полицейские заявили, что "правонарушители произвели хирургические операции по изменению внешности и стали похожими на женщин".

На двух иностранок были заведены дела за "гей-пропаганду" именно среди несовершеннолетних; россиянкам вменили еще и статью о занятии проституцией. Согласно судебным карточкам, дела на иностранок были рассмотрены в один день - суд также выдворил их из России.

Выдворение является самым жестким наказанием для иностранца по статье о "гей-пропаганде", поэтому в таких делах и появляется пропаганда якобы среди несовершеннолетних - чтобы можно было дать максимальное наказание, полагает Владимир Комов. "Они рисуют несовершеннолетних, и все. Якобы несовершеннолетние могли позвонить по объявлению секс-работницы", - комментирует он.

Другой громкий случай произошел на Камчатке - там в апреле из России постановили выдворить гражданина Германии за переписку в приложении гей-знакомств. На сайте суда говорится, что иностранец "навязывал информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях и предпочтениях". Позже об этом деле написали провластные СМИ: по сообщениям RT, гражданин Германии работал в России учителем немецкого и знакомился с мужчинами в специализированном приложении для гей-знакомств. В одной из переписок он сообщил другому пользователю о "привлекательности" ЛГБТ-отношений, а именно: "Быть геем разрешено" и "Печально, что нам приходится разделять людей в зависимости от того, чем они занимаются в постели, это должно быть частным делом".

Как именно на мужчину вышли правоохранители, неизвестно, но суд приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей и выдворению.

Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images Подпись к фото, Акция протеста против принятия закона о "гей-пропаганде" в Петербурге в 2013 году

"То законодательство, которое сейчас есть, в нынешних формулировках, на самом деле не позволяет привлекать к административной ответственности за какие бы то ни было проявления частной или профессиональной жизни - за работу гей-клуба, за публикацию объявлений о знакомствах, даже о секс-работе", - комментирует юрист Ксения Михайлова.

По ее словам, объявления в интернете - это информация о том, что человек готов вступить в гомосексуальные отношения, но она никак не формирует никакого "положительного образа" у читателя.

"Тем не менее эти правила бесконечно широко толкуются. И поэтому ЛГБТ-сообщество является не только легкой мишенью, но и беспомощной мишенью - невозможно соотнести свои действия с требованиями закона. Потому что закон непонятен. Формулировки закона и так совершенно размыты и непонятны, а его практика применения еще более размыта", - говорит Михайлова.

Она отмечает, что любой ЛГБТ-человек или человек, близкий к ЛГБТ-сообществу, который публично высказывается на эту тему, не может знать, заинтересуют ли его слова российские власти или нет.

К тому же иностранцы и в особенности секс-работницы могут стать легкой мишенью для полицейских, которые хотят получить бонусы за быстрое раскрытие правонарушений, считает Владимир Комов.

Транс-люди объявлены мошенниками

Другая тенденция в гомофобной политике России, которую отмечают правозащитники, - это обострившееся внимание российских властей к транс-людям. В новом расширенном законе о "гей-пропаганде" появилась формулировка о запрете "пропаганды смены пола".

Так, выступая на Петербургском юридическом форуме, сразу два высокопоставленных российских чиновника выступили с инициативами по лишению транс-людей прав. Глава СК Александр Бастрыкин назвал людей, сменивших гендерный маркер в документах, мошенниками.

"Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность, я имею в виду тех, кто побежал, для того чтобы уйти от мобилизации, сменил пол", - заявил глава СК, пообещав, что следствие будет действовать с учетом "новых реалий".

А министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что выступает за "лечение" трансгендерных людей, и пообещал, что в скором времени появится законопроект, ужесточающий процедуру смены гендерного маркера в документах. По замыслу Минюста, транс-люди не смогут поменять документы на новые пол и имя, если перед этим не сделают хирургическую операцию.

"Мое мнение, мнение Минюста, состоит в том, что их нужно лечить в ту сторону, которую определила природа", - заявил Чуйченко.

"То, о чем говорит министр юстиции - это вмешательство в частную жизнь, в тело человека. То есть государство интересует не то, как человек социализируется, как он проявляет себя вовне. Сейчас государство интересует тело человека. А что может быть более частным, чем собственное тело?" - комментирует слова Чуйченко юрист "Выхода" Ксения Михайлова.

Автор фото, Alexandr Demyanchuk/TASS Подпись к фото, Российский министр юстиции Константин Чуйченко считает, что трансгендерных людей надо лечить

Вслед за высказываниями Бастрыкина и Чуйченко вышел телесюжет на ВГТРК, в котором рассказывалось про московскую клинику, которая якобы "штампует" за деньги справки о смене пола. В сюжете говорится, что смена документов и выдача справки о трансгендерности до проведения операций - это законодательная лазейка, которой пользуются мошенники, Например, это делают гей-пары, чтобы обманом оформить брак и усыновить детей, заявляется в сюжете.

Ксения Михайлова рассказала Би-би-си, что правозащитникам и транс-сообществу знакома эта клиника и что там действительно проводились комиссии по оформлению диагноза "транссексуальность", с которым затем можно менять документы и делать операции. После сюжета "Вестей" такие комиссии были решено приостановить, хотя на них рассчитывали "много" человек, говорит Михайлова.

Депутат Николай Николаев от "Единой России" тоже решил не оставаться в стороне от повестки и попросил прокуратуру и Роскомнадзор проверить несколько организаций и онлайн-ресурсов, которые якобы распространяют информацию о привлекательности "смены пола". Кого именно просит проверить депутат, он не уточнил, но предложил прислать ему на почту другие подобные сайты.

Многие дела по статье о "гей-пропаганде", заведенные в этом году, так или иначе связаны с темой транссексуальности, комментирует Владимир Комов. Помимо уголовных дел на трансгендерных секс-работниц, это также и протоколы за то, что мужчины фотографируются в юбках или платьях.

Например, блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) оштрафовали на 100 тысяч рублей за "гей-пропаганду" из-за того, что он размещал в своем канале фотографии в женском белье и макияже.

Либо же на транс-женщин пишут доносы и заводят дела за то, что те якобы кому-то рассказали о своей идентичности, говорит Комов.

ЛГБТ-люди и война

За 2022 год треть россиян, относящих себя к ЛГБТ-людям, подвергалась насилию или дискриминации из-за своей идентичности, говорят данные опроса, проведенного организацией "Выход" по итогам прошлого года. Так, с угрозами насилия сталкивался каждый пятый респондент, но среди транс-людей эта цифра значительно выше - угрозы поступали каждому третьему.

ЛГБТ-сообщество заметило, что на фоне российского вторжения в Украину в России усилились гомофобные и трансфобные настроения, свидетельствуют данные опроса. Это усиление в основном выражается как раз в риторике чиновников и прогосударственных СМИ, однако почти 40% респондентов ответили, что гомофобным взглядам стали больше подвержены и их ближайшие родственники.

Треть участников также заявила, что война повлияла на их доступ к необходимым медицинским препаратам, а среди транс-людей о нехватке медикаментов заявили 50% опрошенных.

16% респондентов (около тысячи ЛГБТ-человек) заявили, что они покинули Россию после начала войны или мобилизации - 80% из них до этого жили в Москве или Петербурге.

Опрошенные "Выходом" региональные ЛГБТ-активисты отмечают, что именно после войны случилась "потеря сообщества", так как многие ЛГБТ-организации вынуждены скрываться или вовсе закрыться из-за внимания со стороны правоохранителей.

При этом 58% респондентов отметили, что если бы они столкнулись с насилием или дискриминацией в России, то не стали бы обращаться в правоохранительные органы из-за страха столкнуться с еще большим давлением. В 2022 году из тех, кто столкнулся с гомофобными преступлениями, в полицию обратились только 20%.

Усиление гомофобии и трансфобии в России происходит именно на уровне власти, в то время как уровень насилия в отношении ЛГБТ-сообщества в 2022 году остался примерно таким же, каким и был раньше. Однако это не значит, что это не тревожная тенденция, подчеркивают правозащитники.

"Общественного запроса в России на ту или иную государственную политику вообще довольно мало бывает. Общество в России достаточно аморфное. Общественные настроения в большинстве случаев являются скорее реакцией на некоторую государственную риторику, нежели государственная риторика или политика является реакцией на некий общественный запрос", - комментирует Ксения Михайлова.

Когда в 2013 году в России на фоне начавшегося активного противостояния с Западом были принят первый закон о "гей-пропаганде", именно ЛГБТ-сообщество стало первой социальной группой, подвергшейся нападкам со стороны властей.

"Если бы тогда общество этого не приняло - не начало строчить доносы, проявлять гомофобию или относиться к этому вопросу как к малозначительному, то, возможно, сейчас мы бы не столкнулись с тем разгулом авторитаризма, который имеет место быть после начала событий в Украине. Гомофобная политика в отношении ЛГБТ была колыбелью той политики, которую мы сейчас имеем и которую уже невозможно не замечать", - резюмирует Михайлова.

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