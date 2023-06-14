Лилии Чанышевой дали 7,5 лет. Как успешный аудитор стала первым осужденным за участие в "экстремистском" ФБК Навального

час назад

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Автор фото, SOTA Подпись к фото, Лилия Чанышева в суде

Кировский суд Уфы приговорил соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Процесс проходил в закрытом режиме. Прокурор просил дать ей 12 лет. Вину Чанышева не признала. Она была среди тех немногих участников команды Навального, которые не уехали из России.

Судья Азамат Бикчурин назначил Чанышевой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, сообщила команда Навального в своем телеграм-канале. Ее признали виновной по трем "экстремистским" статьям УК РФ, но наказание назначил только по статье об организации "экстремистского сообщества". Второго фигуранта дела - активиста Рустема Мулюкова - приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за участие в "экстремистском сообществе".

Бывшую главу штаба Навального арестовали осенью 2021 года, когда сам оппозиционер уже был за решеткой, а все его структуры - штабы и Фонд борьбы с коррупцией - признаны экстремистскими и запрещены. В тот момент Чанышева была среди тех немногих заметных участников команды Навального, которые не уехали из России. Она стала первой соратницей Навального, обвиненной в участии в деятельности экстремистского сообщества, Кроме того, ее обвинили в призывах к экстремизму и создании организации, нарушающей права граждан.

По этому же делу будут судить Алексея Навального (ему грозит до 35 лет тюрьмы), а также бывших координаторов его штабов в Томске и Барнауле - Ксению Фадееву и Вадима Останина, а также Даниэля Холодного, технического директора Навальный Live.

Би-би-си рассказывает историю Лилии Чанышевой - сторонницы Навального и политзаключенной, которая даже в СИЗО продолжает заниматься активизмом.

"Делай, что должно, и пусть будет, что будет"

В январе 2021 года переживший отравление Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан в московском аэропорту "Шереметьево". Во многих городах - в том числе в Уфе - проходили митинги с требованием его освобождения, которые разгоняла полиция. После акции 31 января главу штаба в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на несколько суток. Ее молодой человек Алмаз Гатин пришел на свидание в спецприемник и прямо там сделал Чанышевой предложение руки и сердца.

16 апреля 2021 года прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими. 17 апреля Лилия Чанышева и Алмаз Гатин сыграли свадьбу.

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Чтобы не подставлять сотрудников и уберечь их от уголовных дел, сами оппозиционеры распустили структуру региональных штабов, и их не стало. Многие соратники Навального тогда начали уезжать из России. Чанышева с мужем остались. "Страха не должно быть. Страх разрушает в человеке человечность", - позже объяснял их решение Гатин. Молодожены решили сосредоточиться на частной жизни, планировали родить ребенка.

"Что делать, когда "валить" - не вариант? Пишите в комментариях, как вы справляетесь с жизнью в России" - видеоролик с такой подписью до сих пор висит у Чанышевой в инстаграме. На видео она гуляет по осеннему лесу и советует жить по совести, писать письма политзаключенным и радоваться каждому дню на свободе. Ролик заканчивается фразой: "Делай, что должно, и пусть будет, что будет".

Видео было опубликовано 1 ноября 2021 года. Через восемь дней Чанышеву задержали по уголовному делу.

"Женщина, молодая - и не боится"

Среди руководителей штабов Навального были и совсем юные оппозиционеры, вчерашние студенты. Но это не про Лилию Чанышеву. До того как пойти в политику, она уже была состоявшимся профессионалом в сфере консалтинга.

Окончив в Москве Финансовый университет при правительстве, она сразу устроилась в PricewaterhouseCoopers - одну из четырех крупнейших международных консалтинговых компаний. Затем работала в другой компании "большой четверки" - Deloitte. Эти высокооплачиваемые должности и перспективы карьерного роста Чанышева оставила в 2017 году, когда Алексей Навальный начал президентскую кампанию и стал открывать предвыборные штабы по всей России.

"Несколько лет назад мне принесли резюме: 'Смотри, какая крутая девушка хочет возглавить наш штаб в Уфе'. Лилия Чанышева. Аудитор в компании 'большой четверки', отличное образование, успешная карьера, перспективы. Зарплата в несколько раз больше, чем можем платить мы, - вспоминал Навальный о том, как познакомился с Лилией. - Человек не на три месяца идет волонтерить, а бросает работу, чтоб возглавить штаб в одном из самых сложных регионов".

"Она хотела сделать что-то большее для нашего города, республики, нашей страны. Человек готов отказаться от материальных сторон, чтобы жить ради страны и ради людей. Здесь свобода колоссальная, в сердце и духе женщины. Меня это поразило", - рассказывал ее муж Алмаз Гатин в разговоре с Би-би-си в начале 2022 года. Именно тогда, в 2017 году, Лилия с Алмазом и познакомились.

Автор фото, Liliya Chanysheva/Instagram Подпись к фото, Башкирия может гордиться Лилией Чанышевой, сказал Алексей Навальный на суде, где выступал как свидетель защиты (по видеосвязи из колонии)

Как и сотрудники других штабов Навального, Чанышева организовывала протесты в своем городе. "Главное, что удалось сделать Лилии, - объединить людей и показать, что можно не бояться, - вспоминала бывшая волонтерка штаба Навального в Уфе Ольга Комлева в разговоре с Би-би-си. - Лилия Чанышева идет впереди колонны, огромная толпа людей за ней, тысяча человек. Она идет с мегафоном, полицейские ее задерживают. Но ты видишь все это: женщина, молодая - и не боится. Идешь и тоже не боишься".

Штаб Навального в Уфе расследовал коррупцию в регионе. И даже добивался реальных результатов: в 2020 году Чанышева обнаружила, что новогодние украшения для города - "пиксельные" елки - куплены в обход конкурса. По закону так можно делать только "в случае аварий и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера". Результатами расследования заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. В декабре 2020 года ФАС обязала компанию-поставщика вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб.

А еще штаб Навального в Уфе во главе с Чанышевой исследовал гардероб жены главы Башкирии Каринэ Хабировой: получалось, что ее наряды и украшения стоят как 40% дохода пары за три года. А жизнь чиновника не по средствам косвенно указывает на коррупцию.

Шихан Куштау и сортировка отходов в СИЗО

Чанышева ходила в Курултай (государственное собрание Башкортостана) на общественные слушания по проекту бюджета республики. В 2019 году ей не дали высказаться. А когда Лилия все-таки подошла к микрофону, его отключили.

"Коммерсант" описывал, как глава штаба Навального хотела узнать причины сокращения расходов на образование, культуру и спорт, но успела лишь сказать "Меньше воруйте, господа!", после чего люди в штатском вывели ее под руки из зала. Больше Чанышеву на слушания в региональный парламент не пускали.

Тогда в администрации Башкирии работал Ростислав Мурзагулов (сейчас он признан в России "иноагентом"). Он был координатором государственных СМИ и в тот день публично публично порадовался, что представителю Навального слова не дали. "Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики, - заявил он о сторонниках Навального. - Их единственная цель - чтобы стране было как можно хуже; привести ситуацию к взрыву, революции, крови". Навального он назвал "подленьким хмырем", а его последователей - сектой.

Спустя несколько лет Чанышева оказалась в СИЗО. Мурзагулов же, до работы в Башкирии сотрудничавший с администрацией Московской области, уехал из России и устроился к Михаилу Ходорковскому. Из-за него Ходорковский с Навальным заочно поспорили: оппозиционер из тюрьмы написал, что нельзя просто прощать помощников режима, даже если теперь они осудили войну. Ходорковский на это ответил, что "готов протянуть руку каждому, кто не совершал военных преступлений, не замешан в пытках и убийствах, кто готов к борьбе с режимом" и признает войну преступной, а Украину - в границах 1991 года.

Автор фото, Liliya Chanysheva's personal archive Подпись к фото, Лилия Чанышева на фоне шихана Куштау, который ей и ее соратникам удалось отстоять и добиться для этой соляной горы статуса особо охраняемой природной территории

После скандала вокруг его имени Мурзагулов написал Чанышевой открытое письмо с извинениями. "Я был не прав, а ты - права. Прости. Раньше я считал твою деятельность радикальной и бессмысленной, даже вредной. Сейчас вижу, я ошибался. Да, я был уверен, что не ты, а я и такие как я изменят страну в лучшую сторону. Потому что мы, - те самые "системные либералы" - были, как нам казалось, умнее, прагматичнее, расчетливее. Мы считали, что служить путинизму с фигой в кармане и ждать своего часа разумнее, чем конфликтовать и быть битыми", - написал он.

Лилия ответила Би-би-си из СИЗО, что не получала такого письма, хотя к тому времени прошел почти месяц после его публикации. "Надеюсь, что в письме есть не только извинения, но и информация о преступлениях команды [главы Башкортостана Радия] Хабирова", - написала Чанышева и добавила, что администрация Башкирии отправила уже несколько батальонов добровольцев на войну с Украиной.

Одна из общественных кампаний с участием Лилии Чанышевой, которая завершилась победой, - борьба за шихан Куштау. В 2020 году Чанышева вместе с другими местными активистами защищала шихан: на соляной горе собирались начать промышленную разработку известняка. В итоге от горы ничего бы не осталось, кроме карьера, как случилось с другим шиханом в Башкирии в советские времена.

Местные жители вышли протестовать, разбили на горе лагерь, чтобы не допустить вырубки деревьев и начала работ.

Штаб Навального в Уфе тогда потребовал отставки Хабирова.

Чанышева подчеркивала, что при предыдущем губернаторе "Башкирской содовой компании" не удалось получить в разработку шихан, но стоило смениться власти, как Хабиров - всего через два месяца после своего назначения - согласовал уничтожение Куштау. "Если вам не безразлично то, что Радий Хабиров, которого никто не выбирал, ставит вас перед фактом и принимает решение за вас, то требуйте отставки Радия Хабирова и выходите на митинги", - говорила Лилия Чанышева в 2020 году в видеообращении.

Хабиров должность не потерял, но ему пришлось обещать, что разрабатывать шихан не будут. В сентябре 2020 года гора получила статус особо охраняемой природной территории.

Даже попав в СИЗО, Чанышева не оставила экоактивизм: в московском изоляторе "Печатники" она попыталась организовать раздельный сбор вторсырья. "В качестве эксперимента разрешили только в моей камере собирать макулатуру (газеты, документы, картонные упаковки от продуктов питания, кремов и т.д.). СИЗО и так собирает промышленный картон, поэтому наши коробки с макулатурой стали относить в пункт сбора этого картона", - писала она. Когда Лилию перевели из маленькой камеры в большую, на 30 человек, ей и там удалось убедить всех сокамерниц сортировать мусор.

Проектом заинтересовалась даже администрация СИЗО-6. "По просьбе начальника СИЗО через полгода с начала раздельного сбора в моей камере я подготовила письменные предложения по организации раздельного сбора отходов в СИЗО, - рассказала Лилия Би-би-си через адвоката. - Затем, по информации от администрации СИЗО, они совместно с несколькими другими СИЗО начали прорабатывать эти предложения с юридической стороны, поскольку весь вывоз мусора завязан на региональном операторе".

Начальник СИЗО сказал ей, что раздельный сбор отходов в качестве эксперимента внедрили в другом московском изоляторе небольшого размера - возможно, речь о СИЗО в Капотне.

"Вечером мы вернемся домой и продолжим жить"

Силовики пришли к супругам Лилии Чанышевой и Алмазу Гатину утром 9 ноября 2021 года.

Это был не первый обыск у них дома, рассказывает Гатин: "За эти пять лет мы привыкли, что приходят с обыском. Но в 2018 году [Лилю] допросили и отпустили домой. И когда ее [на этот раз] увозили на допрос, была уверенность, что вечером мы вернемся домой и продолжим жить".

Но в этот раз получилось иначе. Чанышевой предъявили уголовные обвинения и отправили в СИЗО.

Автор фото, Liliya Chanysheva's personal archive Подпись к фото, Лилия Чанышева и Алмаз Гатин сыграли свадьбу 17 апреля, на следующий день после того, как прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими

Всего Лилию обвиняли по трем статьям. Первые два обвинения касались самого факта, что она была координатором штаба Навального. Следователи квалифицировали эту работу как участие в экстремистском сообществе и создание организации, нарушающей права граждан (обычно по ней судят создателей религиозных сект). Поэтому на суде прокуроры пытались найти экстремизм и нарушение прав граждан в работе штабов.

Для этого сторона обвинения вызывала на допросы прежних сотрудников штабов Навального, иногда даже не знакомых с Лилией. Речь вообще не шла о самой Чанышевой, свидетели ругали Навального и его структуры: якобы те хотели сменить власть и свергнуть конституционный строй насильственным путем. Эта мысль содержалась в показаниях Павла Зеленского, бывшего оператора ФБК. Его еще в 2019 году посадили за два твита, в которых нашли призывы к экстремизму. Павел признал вину, отказался от адвоката, и в ФБК предполагали, что на него надавили следователи. На просьбу Би-би-си прокомментировать свою позицию Зеленский ответил, что ему запрещено общаться с прессой.

На суде зачитали также показания Егора Бутакова - бывшего координатора штаба в Архангельске. Его задержали по тем же статьям, что и Лилию, но в итоге сняли экстремизм и осудили всего на год ограничения свободы. Он тоже заявлял, что ФБК хотела дестабилизации обстановки в стране, создания негативного образа Путина и "Единой России" и массовых беспорядков на улицах.

Бывшая эсэмэмщица уфимского штаба Анастасия Денисенко пришла на суд как свидетель обвинения. Но прямо в зале суда девушка призналась, что давала показания следователю под сильным психологическим давлением. Рассказала, как ее пытались завербовать, как требовали, чтобы явилась на суд, "иначе от нее не отстанут". И вдобавок заявила, что считает обвинения против Чанышевой необоснованными.

"Ты просто кремень"

Автор фото, Liliya Chanysheva/Instagram Подпись к фото, Лилия Чанышева, архивное фото

Впрочем, даже вызванные свидетелями прокремлевские блогеры Виталий Серуканов и Илья Ремесло, построившие карьеру на критике Навального, не смогли припомнить, чтобы сама Чанышева призывала свергать власть или выходить на митинги с оружием.

Следствие фактически обвинило ее в том, что говорил другой человек.

12 июня 2017 года штаб Навального в Уфе провел антикоррупционный митинг. Такие митинги шли по всей стране: той весной ФБК опубликовал расследование "Он вам не Димон" - про активы и финансовые операции тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. На митинге был открытый микрофон: выступать могли все желающие, даже те, кто хотел заступиться за власть. К микрофону вышел и Рустем Мулюков - член местного отделения партии "Яблоко". О коррумпированных чиновниках он высказался крайне жестко. Пока не будет сурового наказания, вплоть до смерти - не будет и справедливости, настаивал активист.

За это выступление на Мулюкова завели уголовное дело о призывах к экстремизму, в 2019 году ему дали 2 года условно. А спустя три года второй виноватой в его словах следователи сделали Чанышеву: якобы она дала указание Мулюкову выступить на том митинге с речью. Чанышева настаивает, что не выбирала выступавших и не знала, кто что собирается говорить со сцены.

Свидетелем защиты в деле Чанышевой был в том числе Алексей Навальный. Он появлялся на заседании суда по видеосвязи из колонии и говорил, что Башкирия может гордиться Лилией Чанышевой, а ФБК и штабы были не экстремистским сообществом, а неформальными объединениями сторонников идей либерализма, свободы и демократии. Когда видеотрансляцию уже включили, а заседание суда еще не началось, Навальному и Чанышевой удалось чуть-чуть поговорить.

"Уж ты-то точно не думай обо мне. Думай про себя и про прекрасную Россию будущего, которой мы добьемся. Благодаря тебе и таким, как ты, мы точно это сделаем, - говорил ей Навальный (этот разговор записали журналисты). - Ты просто кремень, я в тебе не сомневался никогда, ни на одну секунду, но то, как ты себя ведешь сейчас, - это вообще супер. Я ужасно рад, что вообще с тобой знаком".

"Я тоже очень рада, что с вами знакома", - ответила Лилия.

"Сказал человек, который из-за меня сидит в этой клетке", - грустно пошутил Навальный. Чанышева в ответ попросила его сделать все возможное, чтобы выжить в тюрьме.

Как и Навальный, который, несмотря на опасность ареста, вернулся в Россию, Чанышева настаивает, что уезжать ей было бы некуда и незачем. В переписке с Би-би-си она объяснила: "Я - гражданка России и не понимаю, почему должна куда-то уезжать. Я столько лет боролась за свободу и развитие своей страны, и мне было бы стыдно оставить людей, которые меня поддерживали. В России мой дом, моя семья, центр моих интересов. Я не хочу жить за границей. Я не хочу быть в разлуке со своей семьей".

Выступая на процессе с последним словом, Лилия Чанышева обратилась к судье: "Поддержите меня как политика, как женщину, и я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от незаконного давления исполнительной власти. Я продолжу бороться с коррупцией и беззаконием в нашей республике".

А потом добавила: "Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой".

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