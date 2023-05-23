"Грайворон перекрыт, туда никого не впускают". Что мы знаем о диверсионном рейде в Белгородскую область

Елизавета Фохт, Илья Барабанов

Би-би-си

58 минут назад

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Утром 22 мая диверсионные группы перешли границу Белгородской области с Украиной у погранпункта "Грайворон". Боевые действия продолжались весь день и ночью, местных жителей пришлось эвакуировать. Ответственность за рейд взяли на себя два подразделения, заявляющие о том, что воюют на стороне Украины: легион "Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен) и "Русский добровольческий корпус", который в марте участвовал в похожей вылазке в Брянскую область. Би-би-си рассказывает, что спустя сутки известно о происходящем.

Что произошло у КПП "Грайворон"

Первые сообщения о том, что на территорию Грайворонского района зашли вооруженные группы из Украины, появились утром, 22 мая. В первые часы региональные власти сообщали лишь о массированных обстрелах, но позже Кремль объявил, что Минобороны, ФСБ и пограничники доложили президенту Владимиру Путину о "попытке прорыва украинской диверсионной группы". Проникновение "диверсионно-разведывательной группы" признал и губернатор Вячеслав Гладков.

Параллельно в российских и украинских социальных сетях публиковались сообщения о том, что в районе КПП "Грайворон" и соседних населенных пунктов - это села Козинка, Глотово и Гора-Подол, а также сам город Грайворон - слышны взрывы и идут бои. Телеграм-каналы выкладывали видео, на котором было видно, как на территорию приграничного КПП заехал танк.

К 14 часам дня базирующийся в Украине легион "Свобода России" вместе с "Русским добровольческим корпусом" (РДК), в марте этого года взявшим на себя ответственность за аналогичный рейд в Брянскую область, утверждали, что участвуют в боях на территории Белгородской области, и после опубликовали несколько видео, предположительно, записанных на российской территории. Позже главное управление разведки Минобороны Украины также заявило, что бойцы этих двух вооруженных формирований проводят операцию для "создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев".

По данным источников РБК в силовых структурах, фактически рейд начался в 6:00 22 мая с обстрелов Грайворонского района. Издание утверждает, что КПП на границе было обстреляно танковым подразделением, которое потом вернулось на территорию Украины.

Житель Грайворона, города с населением около 6 тысяч человек, Дмитрий М. рассказал Би-би-си, что впервые узнал о вторжении групп с территории Украины около 9 утра от знакомой. Женщина, которая живет прямо рядом с погранпереходом "Грайворон" (формально находится в селе Козинка), написала Дмитрию, что на пропускном пункте появились диверсанты.

Вскоре после этого жители Грайворона услышали стрельбу и взрывы. Перестрелка, как рассказывает Дмитрий, сначала шла в районе КПП в Козинке, но потом передвинулась вглубь Белгородской области, к селам Глотово и Гора-Подол. Подразделения, участвующие в диверсионном рейде, днем 22 мая писали об "освобождении" этих населенных пунктов.

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РДК и "Свободная Россия" утверждали, что собираются вести бои за Грайворон, но, по словам Дмитрия М., в самом городе боев не было, лишь несколько артиллерийских прилетов - по его словам, в результате минометных обстрелов пострадала местная школа и магазин "Магнит". Baza утверждала, что ранения получили замглавы администрации Грайворона и два сотрудника МЧС. О раненых и повреждениях в Грайвороне и селах Козинка и Глотово днем 23 мая сообщал и губернатор Гладков.

Как рассказывает Дмитрий, сначала в районе боев со стороны России действовал, по его данным, лишь небольшой гарнизон пограничников ФСБ, но довольно быстро туда прибыло подкрепление - жители заметили в небе российские вертолеты и истребители, в городе появились военные.

Около 12 часов в Грайвороне завыли сирены - к тому моменту, по словам Дмитрия, многие жители из-за обстрелов уже давно сидели в подвалах своих домов. Начались перебои со светом (около 5 вечера он пропал во всем районе).

Дмитрий рассказывает, что сам лично не видели диверсантов, но их в разных частях Грайворонского района видели его знакомые. Несколько СМИ утверждали, что бойцы "Свободы России" и РДК захватили дом культуры в селе Гора-Подол.

Местные жители считают, что всего во вторжении "участвовало не менее 150 человек", говорит Дмитрий (число нападавших достоверно определить пока не представляется возможным).

Baza утверждает, что в Козинке, где разворачивались основные события, диверсанты отбирали у жителей телефоны - якобы для того, чтобы те не могли сообщить властям о позициях бойцов, зашедших с территории Украины.

Именно в Козинке, как сообщил во вторник губернатор, в результате боевых действий погиб один человек - мужчина, его жена получила ранения.

К часу дня Дмитрий, как и многие другие жители, решил самостоятельно выбираться из Грайворона. Делал это мужчина не без опаски - до жителей дошли слухи о том, что в селе Глотово диверсанты ранили мужчину и женщину, которые попытались уехать, и якобы угнали их машину (о том, что двое жителей Глотова получили ранения, сообщал и губернатор Гладков).

При этом и сильной паники среди своих земляков Дмитрий не наблюдал, окружающие в основном вели себя спокойно: "Люди собирались и уезжали". В итоге он смог без приключений добраться до Белгорода.

Автор фото, t.me/milinfolive Подпись к фото, Скриншот видео, на котором, как утверждается, видны перемещения участников рейда

Днем 22 мая в Грайворонском районе все-таки объявили эвакуацию, хотя еще утром власти Белгородской области утверждали, что подобные утверждения надо считать "информационной атакой".

"Начали ходить по домам, стучать, кто был дома - тех эвакуировали", - рассказал Дмитрий. Уже в Белгороде он видел автобусы, предназначенные для эвакуации жителей.

Власти Белгородской области в итоге сообщили, что большинство жителей покинули Грайворонский район - в том числе на своих машинах. В четверг губернатор сказал, что только из Козинки и Глотово было вывезено 100 человек, по словам Гладкова - в том числе детей и лежачих.

К вечеру понедельника в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), который продлился до вечера 23 мая. Звуки стрельбы и взрывов в Грайворонском районе, судя по сообщениям местных жителей, были слышны весь оставшийся день и ночью 23 мая. Утром во вторник губернатор Гладков сообщил, что "зачистка" территории продолжается. Он попросил жителей не возвращаться в свои дома. А вечером отменил режим КТО.

"Сейчас Грайворон весь перекрыт. Туда никого не выпускают. Тех, кто остался, продолжают вывозить", - рассказывал Би-би-си днем во вторник Дмитрий. По его словам, в районе Козинки жители в тот момент еще слышали стрельбу - об этом ему рассказали знакомые, которые смогли выехать из села во вторник. Источники "Коммерсанта", ссылаясь на данные силовиков, утверждают, что еще вечером 22 мая российским военным якобы удалось выбить бойцов, пришедших из Украины, из Глотово, и перестрелки действительно переместились в Козинку, к самой границе.

Автор фото, SOCIAL MEDIA Подпись к фото, В соцсетях публиковали фотографии, на которых, как утверждается, пострадавшее здание в селе Гора-Подол

Местные жители, по словам Дмитрия, предполагают, что участники рейда вернулись в Козинку через соседнее село Заречье. Участники легиона "Свобода России" тем временем утверждали в своем телеграм-канале, что "встретили рассвет на освобожденной территории и двигаются дальше".

А Минобороны России только днем во вторник объявило о "блокировке и разгроме" "националистических формирований", которые вторглись на территорию Белгородской области. Это был первый за полтора дня официальный комментарий ведомства о происходящем. В министерстве утверждают, что по участникам рейда наносили авиационные и артиллерийские удары, против них действовали армейские подразделения.

В результате, по версии Минобороны России, диверсантов удалось "отбросить на территорию Украины", 70 из них якобы были убиты. Формирования, взявшие на себя ответственность за рейд, о потерях не сообщали.

По данным властей Белгородской области, всего в результате обстрелов 22 мая были ранены 13 жителей Грайворонского городского округа, один мужчина, житель села Козинка, погиб. Кроме того, одна пожилая женщина умерла во время эвакуации.

"Отселить" из-за рейда пришлось жителей девяти населенных пунктов. В 14 населенных пунктах до сих пор нет света.

В Кремле, комментируя происходящее, высказали "глубокую обеспокоенность" в связи с рейдом. "Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кто участвовал в рейде

О том, как устроены и кому именно подчиняются легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", которые утверждают, что именно они устроили рейд в Белгородской область, известно не так много.

Легион "Свобода России", по утверждению украинских властей и прессы, состоит из российских военнопленных и добровольцев, которые захотели воевать за Украину против России. Формально он подчиняется руководству Вооруженных сил Украины. Численность легиона и конкретные примеры его участия в боях против российских войск, задействованных во вторжении в Украину, достоверно не известны. Из-за этого само существование подразделения некоторые наблюдатели ставили под сомнение.

О деятельности "Русского добровольческого корпуса" известно немного больше. РДК руководит Денис Капустин (предпочитает использовать фамилию Никитин), о котором западные СМИ неоднократно писали как одном из самых влиятельных правых радикалов в Европе. Никитин - уроженец Москвы. Еще в детстве он с семьей переехал в Германию. Там россиянин увлекся околофутбольной культурой и боями без правил. Впоследствии он открыл свой собственный бренд White Rex, торгующий одеждой с неонацистской символикой, и создал лигу боев без правил, в которой участвовали ультраправые активисты из России и стран Европы.

Предположительно, Никитин создал РДК - движение, взгляды которого он описывал как "правоконсервативные" - в 2022 году. В конце прошлого года он и его соратники выступили на пресс-конференции в Киеве, объявив, что воюют за Украину. Никитин при этом утверждал, что его подразделение никак не связано со "Свободой России". Но в середине мая в телеграм-канале РДК появилось сообщение о том, что подразделения, несмотря на разные взгляды, договорились "объединить свои усилия и вступить в бой совместно!".

На фото ниже Капустин позирует с Максимилианом Андрониковым ("Цезарь"), предполагаемым представителем "Свободы России", которого "Агентство" называло выходцем из "Российского имперского движения". Фото сделано за углом от здания, где находится штаб-квартира ГУР Минобороны Украины.

Автор фото, Telegram/Russvolcorps Подпись к фото, Максимилиан Андронников ("Цезарь") и Денис Никитин (Капустин) в мае 2023 года

Среди других участников РДК - Илья Богданов, бывший старший лейтенант пограничного управления ФСБ из Владивостока, который в 2014 году переехал в Украину и впоследствии воевал в составе корпуса "Правый сектор" (в России признан экстремистским и запрещен). В одном из комментариев в фейсбуке Богданов описывал РДК как подразделение, состоящее из добровольцев, в прошлом воевавших в "Правом секторе", "Азове" (признан в России террористическим образованием и запрещен) и других подразделениях.

Би-би-си спросила Богданова, можно ли поговорить с кем-то из участников рейда, на что он ответил: "Мы теперь даем комментарии только за донат в фонд иностранных добровольцев".

Из телеграм-канала РДК следует, что его бойцы реально участвовали в боях на передовой, в том числе на запорожском и донецком направлениях, хотя представители ВСУ никогда не комментировали сам факт существования такого подразделения.

В марте 2023 года РДК взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область - тогда несколько десятков бойцов подразделения перешли границу в приграничном Климовском районе. Масштаб у той вылазки был заметно меньше, чем у нынешнего рейда в Белгородскую область. Участники РДК, судя по всему, провели на территории России всего несколько часов, успев записав ролики в приграничных селах. Власти тогда сообщили, что в результате рейда погиб местный житель и пострадал ребенок. В Киеве тогда говорили, что не имеют отношения к рейду, но Капустин в интервью Financial Times утверждал, что РДК согласовал атаку с украинскими военными.

На фото и видео, которые 22 мая появлялись в соцсетях, СМИ опознали нескольких человек, судя по всему, участвовавших в рейде. Одним из них стал Илья Богданов, открытый член РДК. Еще одним оказался участник "брянского рейда", бывший актер Кирилл Канахин, в свое время снимавшийся в сериале "Глухарь".

Участником рейда ТАСС назвал и "националиста" Алексея Левкина. Сам он называл себя членом РДК. Суд в Москве санкционировал его заочный арест Левкина еще в 2018 году, он обвиняется по статьям о "создании экстремистского сообщества»"и "возбуждении ненависти или вражды", пишет российское госагентство.

"Левкин - очень известный человек. Он певец, так сказать, группы М8Л8ТХ ("Молот Гитлера"). Он был очень известен в неонацистской среде 2010-х годов. Он был одной из ключевых фигур довольно распространенной в 2010-х годах сетевой структуры, которая называлась Wotanjugend. Левкин уехал в Украину, когда над этой структурой стали сгущаться тучи. И благополучно продолжал там жить, выступать, организовывать концерты, - рассказал Би-би-си Александр Верховский, директор центра" "Сова" (признан в России "иностранным агентом"). - Он еще и, так сказать, видный деятель ультраправой сцены, организатор фестиваля, который назывался "Асгардов Рейх" (национал-социалистический фестиваль блэк-металла - Би-би-си)".

Еще одно имя назвал канал "Осторожно, новости". На видеообращении легиона "Свобода России" они распознали Алексея Долгова. Телеграм-канал рассказал, что в прошлом Долгов служил в российской армии и некоторое жил на оккупированных территориях Луганской области, но в 2022 году сообщил, что находится в Киеве.

Автор фото, Telegram/Russvolcorps Подпись к фото, На этом скриншоте видео, которое РДК записала в Белгородской области - предположительно, Алексей Левкин (слева) и Кирилл Канахин (справа)

Наконец, другим предполагаемым участником рейда сразу несколько СМИ назвали Александра Скачкова - известного неонациста из Петербурга. Он живет в Украине еще с 2014 года. В 2020-м украинские власти арестовали его по обвинению в хранении оружия и в распространении текста австралийского неонациста Брентона Тарранта, который в 2019 году расстрелял 51 человека в мечетях. Через месяц после ареста Скачкова отпустили из СИЗО под залог.

Судьба всех этих людей сейчас неизвестна.

По словам Верховского, неудивительно, что некоторые российские националисты поехали воевать в Украину - многие из них действительно негативно относятся к властям России. Хотя с уверенностью сказать, как именно они относятся к проблеме сосуществования народов России и Украины, сложно, говорит директор "Совы": "Они выступают против Путина, но думаю, что там взгляды разные. Потому что они вообще не националисты, они белые расисты. Для них эти различия - один народ или два народа - второстепенны, главное - это белые против всех остальных".

Многие российские неонацисты поддержали Украину в конфликте из-за того, что в Украине, по их мнению, было меньше "неарийской миграции", полагает Верховский: "Их претензия к Путину была в том, что он организует в России так называемую замещающую миграцию, а украинское правительство не организует".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя рейд, назвал его участников "оппозиционно настроенными гражданами России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина".

А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины хоть и следят за рейдом с интересом, но якобы не имеют "непосредственного отношения": "Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России".

Чего удалось добиться

В результате рейда в Белгородскую область бойцы РДК, как они сами утверждают, смогли захватить один БТР 82А погранслужбы ФСБ, что позволяет считать операцию успешной не только с идеологической, но и с военной точки зрения. Сами они при этом якобы использовали как минимум один танк для атаки на погранпереход и несколько БМП.

МВД России утверждает, что на территорию Белгородской области зашла колонна, в которой было до десяти единиц бронетехники и машин, а с территории Украины действия диверсантов поддерживала РСЗО "Ураган". Как пишет "Коммерсант", в результате обстрела военного городка Белгород-22 из этой установки двое российских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Официально это не подтверждено, российские власти и военные не сообщали о потерях среди своих военнослужащих.

"Целью миротворческой операции в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация народам России то, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом. Эти цели операции были успешно достигнуты", - говорится в вечернем заявлении "Свободы России". Представители легиона утверждают, что силы ФСБ и российской армии понесли потери, но проверить это утверждение невозможно.

В главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что после рейда диверсантов и обстрела Белгорода-22 Россия начала эвакуацию ядерных боеприпасов, которые хранились в этом военном городке.

Автор фото, Telegram/Russvolcorps Подпись к фото, Скриншот видео, на котором боец РДК, по его утверждению, снят в БТР российской армии

Попытками не только демонстративно прорваться на российскую территорию, но и закрепиться на ней, как это было сделано в Козинке, ВСУ могут решать и несколько прикладных задач перед своим контрнаступлением.

Пока российское командование роет защитные сооружения в Крыму и на захваченных территориях Запорожской области, чтобы не допустить прорыва линии фронта, украинские военные искусственно удлиняют фронт, заставляя перебрасывать резервы туда, где прежде они были не нужны. А также переводят общественное внимание с ситуации в Бахмуте, о захвате которого говорит последние дни российская сторона. Об этом - отвлечении внимания от Бахмута - накануне говорил и Песков (украинские власти заявляют, что бои за Бахмут продолжаются).

Если ранее командующий объединенной группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов должен был думать о том, как не допустить прорыва растянувшейся почти на тысячу километров на территории Украины линии фронта, то теперь он, возможно, будет вынужден перебрасывать и без того истощенные резервы в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, чтобы не допустить создания там украинских плацдармов, угрожающих российским областным центрам.

Вероятно, этим же объясняется и тактика регулярных тревожащих прорывов. Пока Минобороны России докладывает, что все диверсанты ликвидированы, а местные жители, наоборот, говорят о том, что ситуация на границе далека от стабилизации, появляются новые сообщения о диверсантах. Губернатор Гладков заявил, что новых прорывов во вторник не было - только новые обстрелы.

Чтобы надежно перекрыть всю протяженность границы, а она в Харьковской области составляет 315 км, в Сумской - 562 км, а в Черниговской - 199 км, российским военным придется перебрасывать резервы, которые так необходимы им для удержания ныне захваченных украинских территории.

При этом перед гражданскими и военными российскими властями ВСУ постоянно ставят все новые и новые задачи, заставляя их то усиливать ПВО, что приводит к таким инцидентам, как сбитие сразу нескольких самолетов и вертолетов в Брянской области, то перебрасывать военных для отражения диверсантов, то проводить эвакуацию мирного населения из приграничных населенных пунктов.

ВСУ же для таких тревожащих рейдов не надо задействовать большого количества людей и техники. Поскольку атаки совершаются от имени отрядов, в составе которых воюют граждане России, Киев может довольно долго играть в ту же игру, которую в 2014 году затеял в Крыму российский президент Владимир Путин, когда говорил, что военную форму "можно купить в любом "Военторге".

Как пишет корреспондент Би-би-си в Украине Святослав Хоменко, "ситуацию в Белгородской области украинская власть описывает в таких категориях: а мы-то тут при чем, это внутрироссийские конфликты, не всем россиянам нравится Путин и его режим": "О ней ни словом не упоминает в вечернем обращении Владимир Зеленский. А то, что именно в день "грайворонского инцидента" начальник военной разведки Кирилл Буданов обращается к российским солдатам с призывом сдаваться в плен, или то, что события на Белгородчине практически в прямом эфире освещаются телеграм-каналами, связанными с офисом президента, - ну, совпадение, наверно".

"Кто бы и по чьему приказу ни провел "грайворонскую операцию", она показала уязвимость российской границы, сомнительную эффективность дорогущих линий обороны, и наверняка приведет к рассредоточению российских сил, которые теперь будут вынуждены прикрывать не только линию фронта, но и, казалось бы, безопасные до сегодняшнего дня регионы, - отмечает Хоменко. - А еще - когда война стучится в дверь простым россиянам, проживающим далеко от формальной линии фронта, то одни могут потребовать от власти выдать им оружие".

Если в феврале 2022 года российская пропаганда иронизировала над раздачей оружия представителям территориальной обороны в Харькове или Киеве, то теперь она предлагает делать то же самое (раздавать оружие) в приграничных российских регионах.

При участии Амалии Затари

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