"Искусство рождается не в вакууме". Почему Британская галерея Тейт перевесила все свои картины
- Кейт Резолл
- Би-би-си, редактор по вопросам культуры и СМИ
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Лондонская галерея Тейт, крупнейшее в мире собрание британского искусства, представила свою экспозицию в совершенно новом свете, полностью перевесив свою коллекцию картин.
Речь идет о 800 с лишним работах более чем 350 художников. Директор Тейт Алекс Фархуарсон говорит, что цель перестановки - показать, что искусство рождается не в вакууме.
Так что же могут рассказать нам о Великобритании и ее истории работы, собранные в одной из крупнейших художественных коллекций страны?
История британского искусства - это история Британии
Экспозиция Тейт по-прежнему оформлена в хронологическом порядке, с 1500-х годов и до наших дней.
Но теперь картины располагаются в соответствии с важнейшими событиями социальной и политической истории Великобритании: войнами, урбанизацией, миграцией, революцией и т.д.
В одном из залов, названном "Суд против парламента 1640-1720", хорошо видно, что искусство процветало даже во времена великих потрясений: Гражданской войны, казни Карла I или зарождении партийной политики.
Наряду с портретной живописью в экспозиции появились экспонаты, отражающие зарождение протестных движений.
Возможно, вы слышали о движении рантеров, считавших, что верующие свободны от всех традиционных ограничений и что грех является лишь плодом воображения. Или о левеллерах, радикалах времен Гражданской войны XVII века, требовавших всеобщего избирательного права (правда, только для мужчин).
А вот знакомы ли вам адамиты? Судя по всему, их главным желанием было заставить всех людей ходить нагишом, чтобы приблизиться к состоянию Адама и Евы до грехопадения. Теперь в экспозиции представлены их брошюры.
Больше работ женщин-художниц
Британская галерея Тейт решила выставить больше женских работ, чтобы приблизить баланс выставленных произведений к современным социальным представлениям. Самые ранние работы принадлежат Джоан Карлайл, Мэри Бил и Энн Киллигрю и относятся к XVII веку.
Карлайл была одной из первых профессиональных британских художниц. С уверенностью мы можем атрибутировать ее кисти лишь 10 портретов. А успех Мэри Бил как художницы сделал ее главной кормилицей семьи.
Фархуарсон считает, что раньше женщины-художницы были несправедливо задвинуты в угол. Среди других известных исторических художниц, представленных в коллекции, - Эмили Сарджент (которая работала вместе со своим более известным братом Джоном Сингером Сарджентом) и Энни Суиннертон.
В современной коллекции галереи Тейт более половины выставленных картин были написаны женщинами.
"Более правдивый" рассказ об истории?
Новая организация экспозиции направлена и на то, чтобы дать зрителям представление о том, в каких условиях было написано то, или другое полотно, представив, по словам Фархуарсона, более правдивое изложение истории.
Например, картина Джорджа Стаббса "Косари", написанная в 1785 году, изображает идиллическую сельскую жанровую сцену. Теперь в подписи к картине есть напоминание, что такие идеализированные образы редко отражали суровые реалии.
Тогда как "Танцы на Карибских островах" Агостино Бруниаса представляют зрителю довольных чернокожих рабынь.
Теперь в подписи говорится, что Бруниас, в основном, рисовал привлекательные образы жизни на плантациях для их владельцев: "Любые ссылки на принудительный труд и насилие стерты, так же как и то, какую роль покровители художника играли в этом угнетении".
Фархуарсон говорит, что эта картина намеренно вводит в заблуждение и предназначена для пропаганды, поскольку представляет крайне идеализированную картину рабовладельческого общества.
Дают ли новые пояснения к картинам в галерее Тейт более глубокое понимание искусства, или приуменьшают его? Это, без сомнения, зависит от вашей точки зрения, но мне они приоткрыли новый исторический слой.
Искусство для масс
В викторианской Британии искусство привлекало огромную аудиторию, поскольку у зарождавшегося среднего класса появились деньги и свободное время.
Это была эпоха, когда акты парламента и богатые доноры помогали открывать публичные картинные галереи с бесплатным входом. Некоторые выставлявшиеся в них картины приобрели всемирную известность.
К ним относится апокалиптическое произведение Джона Мартина "Великий день гнева Его".
Первоначально Мартин жил на северо-востоке Англии, где красил кареты, а искусством он начал заниматься, чтобы получить дополнительный доход.
После его смерти в 1864 году эта картина, являющаяся частью триптиха, путешествовала по всему миру, приводя в трепет толпы людей от Нью-Йорка до Сиднея. Это был блокбастер своего времени.
Искусство и технический прогресс
Развитие технологий оказало влияние и на живопись.
Например, изобретение тюбиков с краской, так же как и создание более быстросохнущих красок и складных мольбертов, позволило художникам привнести в свои произведения больше спонтанности.
Широкое распространение получила живопись на пленэре, а расширение сети железных дорог облегчило возможность быстро добраться до сельской местности.
В результате в 1870-х годах появилось новое и на тот момент радикальное направление в живописи - импрессионизм. Его авторы стремились запечатлеть мгновение, мимолетные световые эффекты и внезапные капризы погоды.
Любимцы публики
Выставочные залы галереи до сих пор полны шедеврами Ван Дайка, Гейнсборо, Хогарта и Констебла.
Те, для кого Британская Тейт немыслима без Тернера, могут не волноваться: его картины по-прежнему внушают благоговейный трепет.
Но теперь мы узнали, что, оказывается, когда он был подростком, искусствоведы считали его зарождающимся дарованием, за которым "стоит понаблюдать".
А того же Тернера в зрелом возрасте, критики, любили ненавидеть. Один из них, например, заявил, что его туманные пейзажи показывают, что он "художник не отражений, а сиюминутных ощущений".
Кстати, вряд ли хоть кто-то из нас был настолько предан своему делу, как Тернер. Как-то раз он попросил моряков привязать его к мачте на четыре часа, чтобы он мог понаблюдать силу и изменчивость шторма для одной из своих картин.
Неспокойные воды дня сегодняшнего?
Последний в хронологическом порядке зал называется The State We're In, 2000-Now. Это можно перевести как "Страна, в которой живем" или как "Состояние в котором мы находимся" - с 2000 года по настоящее время.
Художники никогда не переставали работать во времена потрясений, будь то Гражданская война, брексит или война в Украине.
Если считать, что Британская галерея Тейт приглашает нас поразмышлять об истории Великобритании сквозь призму искусства, то что мы можем почерпнуть из современных работ, выставленных в этом зале?
Вот, например, две совершенно разные работы, изображающие море: детальная фотография волн Вольфганга Тильманса и переработка картины Джеймса Тиссо художницей Лубайной Химид, на которой две темнокожие женщины смотрят с палубы лодки у побережья Портсмута.
Можно ли эти произведения считать отражением Великобритании, островного государства в неспокойных водах нашего времени?