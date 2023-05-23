"Искусство рождается не в вакууме". Почему Британская галерея Тейт перевесила все свои картины

Кейт Резолл

Би-би-си, редактор по вопросам культуры и СМИ

34 минуты назад

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Автор фото, Tate/Eugenio Falcioni Подпись к фото, Британская галерея Тейт впервые за 10 лет полностью перевесила картины

Лондонская галерея Тейт, крупнейшее в мире собрание британского искусства, представила свою экспозицию в совершенно новом свете, полностью перевесив свою коллекцию картин.

Речь идет о 800 с лишним работах более чем 350 художников. Директор Тейт Алекс Фархуарсон говорит, что цель перестановки - показать, что искусство рождается не в вакууме.

Так что же могут рассказать нам о Великобритании и ее истории работы, собранные в одной из крупнейших художественных коллекций страны?

История британского искусства - это история Британии

Автор фото, Tate/TB Keith Подпись к фото, Картина работы Эммы Сойер: "Два ребенка с книгой" была написана в 1833 году, за два года до Закона об отмене рабства, когда настроения в обществе заметно менялись

Экспозиция Тейт по-прежнему оформлена в хронологическом порядке, с 1500-х годов и до наших дней.

Но теперь картины располагаются в соответствии с важнейшими событиями социальной и политической истории Великобритании: войнами, урбанизацией, миграцией, революцией и т.д.

В одном из залов, названном "Суд против парламента 1640-1720", хорошо видно, что искусство процветало даже во времена великих потрясений: Гражданской войны, казни Карла I или зарождении партийной политики.

Автор фото, Tate Подпись к фото, Собрание исторических политических листовок и брошюр

Наряду с портретной живописью в экспозиции появились экспонаты, отражающие зарождение протестных движений.

Возможно, вы слышали о движении рантеров, считавших, что верующие свободны от всех традиционных ограничений и что грех является лишь плодом воображения. Или о левеллерах, радикалах времен Гражданской войны XVII века, требовавших всеобщего избирательного права (правда, только для мужчин).

А вот знакомы ли вам адамиты? Судя по всему, их главным желанием было заставить всех людей ходить нагишом, чтобы приблизиться к состоянию Адама и Евы до грехопадения. Теперь в экспозиции представлены их брошюры.

Больше работ женщин-художниц

Британская галерея Тейт решила выставить больше женских работ, чтобы приблизить баланс выставленных произведений к современным социальным представлениям. Самые ранние работы принадлежат Джоан Карлайл, Мэри Бил и Энн Киллигрю и относятся к XVII веку.

Карлайл была одной из первых профессиональных британских художниц. С уверенностью мы можем атрибутировать ее кисти лишь 10 портретов. А успех Мэри Бил как художницы сделал ее главной кормилицей семьи.

Автор фото, Tate Подпись к фото, "Портрет неизвестной дамы", 1650-1655, работа Джоан Карлайл, одной из первых британских женщин-художниц, работавших с масляными красками

Фархуарсон считает, что раньше женщины-художницы были несправедливо задвинуты в угол. Среди других известных исторических художниц, представленных в коллекции, - Эмили Сарджент (которая работала вместе со своим более известным братом Джоном Сингером Сарджентом) и Энни Суиннертон.

В современной коллекции галереи Тейт более половины выставленных картин были написаны женщинами.

Автор фото, Tate Britain Подпись к фото, Отражено творчество и художников из ЛГБТ сообщества. "Луна и Сон" работы Симеона Соломона, 1894

"Более правдивый" рассказ об истории?

Новая организация экспозиции направлена и на то, чтобы дать зрителям представление о том, в каких условиях было написано то, или другое полотно, представив, по словам Фархуарсона, более правдивое изложение истории.

Например, картина Джорджа Стаббса "Косари", написанная в 1785 году, изображает идиллическую сельскую жанровую сцену. Теперь в подписи к картине есть напоминание, что такие идеализированные образы редко отражали суровые реалии.

Тогда как "Танцы на Карибских островах" Агостино Бруниаса представляют зрителю довольных чернокожих рабынь.

Автор фото, Tate Подпись к фото, На табличке у картины Бруниаса теперь говорится, что полотно это надо воспринимать "строго наоборот"

Теперь в подписи говорится, что Бруниас, в основном, рисовал привлекательные образы жизни на плантациях для их владельцев: "Любые ссылки на принудительный труд и насилие стерты, так же как и то, какую роль покровители художника играли в этом угнетении".

Фархуарсон говорит, что эта картина намеренно вводит в заблуждение и предназначена для пропаганды, поскольку представляет крайне идеализированную картину рабовладельческого общества.

Дают ли новые пояснения к картинам в галерее Тейт более глубокое понимание искусства, или приуменьшают его? Это, без сомнения, зависит от вашей точки зрения, но мне они приоткрыли новый исторический слой.

Искусство для масс

Автор фото, Tate Подпись к фото, Апокалиптический шедевр Джона Мартина "Великий день гнева Его", 1851-53. Это полотно стало своеобразным блокбастером своего времени

В викторианской Британии искусство привлекало огромную аудиторию, поскольку у зарождавшегося среднего класса появились деньги и свободное время.

Это была эпоха, когда акты парламента и богатые доноры помогали открывать публичные картинные галереи с бесплатным входом. Некоторые выставлявшиеся в них картины приобрели всемирную известность.

К ним относится апокалиптическое произведение Джона Мартина "Великий день гнева Его".

Первоначально Мартин жил на северо-востоке Англии, где красил кареты, а искусством он начал заниматься, чтобы получить дополнительный доход.

После его смерти в 1864 году эта картина, являющаяся частью триптиха, путешествовала по всему миру, приводя в трепет толпы людей от Нью-Йорка до Сиднея. Это был блокбастер своего времени.

Искусство и технический прогресс

Развитие технологий оказало влияние и на живопись.

Например, изобретение тюбиков с краской, так же как и создание более быстросохнущих красок и складных мольбертов, позволило художникам привнести в свои произведения больше спонтанности.

Широкое распространение получила живопись на пленэре, а расширение сети железных дорог облегчило возможность быстро добраться до сельской местности.

В результате в 1870-х годах появилось новое и на тот момент радикальное направление в живописи - импрессионизм. Его авторы стремились запечатлеть мгновение, мимолетные световые эффекты и внезапные капризы погоды.

Автор фото, Tate Подпись к фото, "Клод Моне пишет картину на опушке леса", картина Джона Сарджента. Картина написана на пленэре

Любимцы публики

Выставочные залы галереи до сих пор полны шедеврами Ван Дайка, Гейнсборо, Хогарта и Констебла.

Те, для кого Британская Тейт немыслима без Тернера, могут не волноваться: его картины по-прежнему внушают благоговейный трепет.

Но теперь мы узнали, что, оказывается, когда он был подростком, искусствоведы считали его зарождающимся дарованием, за которым "стоит понаблюдать".

А того же Тернера в зрелом возрасте, критики, любили ненавидеть. Один из них, например, заявил, что его туманные пейзажи показывают, что он "художник не отражений, а сиюминутных ощущений".

Подпись к фото, Тернер сам рассказывал, что попросил привязать его к мачте на четыре часа, чтобы написать "Снежную бурю"

Кстати, вряд ли хоть кто-то из нас был настолько предан своему делу, как Тернер. Как-то раз он попросил моряков привязать его к мачте на четыре часа, чтобы он мог понаблюдать силу и изменчивость шторма для одной из своих картин.

Неспокойные воды дня сегодняшнего?

Последний в хронологическом порядке зал называется The State We're In, 2000-Now. Это можно перевести как "Страна, в которой живем" или как "Состояние в котором мы находимся" - с 2000 года по настоящее время.

Художники никогда не переставали работать во времена потрясений, будь то Гражданская война, брексит или война в Украине.

Если считать, что Британская галерея Тейт приглашает нас поразмышлять об истории Великобритании сквозь призму искусства, то что мы можем почерпнуть из современных работ, выставленных в этом зале?

Автор фото, Tate Britain Подпись к фото, Можно ли считать фотографию Вольфганга Тилманса The State We're In отражением сути нынешней британской островной нации?

Вот, например, две совершенно разные работы, изображающие море: детальная фотография волн Вольфганга Тильманса и переработка картины Джеймса Тиссо художницей Лубайной Химид, на которой две темнокожие женщины смотрят с палубы лодки у побережья Портсмута.