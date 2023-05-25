"Один день обучения – и ты в боевой бригаде". Действительно ли мобилизованные в ВСУ без подготовки оказываются на фронте

Жанна Безпятчук

BBC News, Украина

час назад

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Автор фото, BBC/Getty Images Подпись к фото, В ВСУ новобранцев обучают профессиональные военные, получившие ранение и не способные к дальнейшему участию в боевых действиях

"Если вместо месяца учебы на полигоне вам дают всего три дня и по 15 патронов - это будет стоить кому-то жизни. Даже стажера в кафе за такое время не научишь", - говорит военный, служивший в одной боевой бригаде с новобранцами. Не все из них, по его словам, прошли настоящую подготовку.

В такой ситуации оказался Виктор (имя изменено), IT-специалист без военного опыта. Получив повестку, он отправился служить.

Виктора мобилизовали в конце марта этого года и отправили в 38-й объединенный учебный центр Воздушных сил для прохождения базовой и профессиональной подготовки.

"Врач центра признал меня непригодным к военной подготовке по состоянию, в частности, из-за малого веса. Хотя военная медкомиссия посчитала меня полностью пригодным", - рассказывает Виктор.

Ему предложили служить в роте охраны Деснянского центра комплектования и социальной поддержки в Киеве (раньше это называлось военкоматом).

Он должен был охранять здание, вручать повестки и стоять в почетном карауле на церемониях прощания с погибшими военными.

Его обучали всего один день - на стрельбищах в позиции лежа вместе с другими бойцами роты.

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"Через три недели нам сообщили, что нас отправляют в 93-ю бригаду на востоке. Сказали, что там мы и пройдем обучение. В документах меня записали стрелком-санитаром. Приехали в пункт дислокации. Там ходили целый день в полной экипировке. После нескольких дней физических нагрузок я начал терять сознание", - говорит Виктор.

В похожей ситуации, по его словам, тогда оказались еще по крайней мере восемь мобилизованных из роты охраны центра комплектования.

ВВС пообщалась с пятью из них. Только у одного из них был военный опыт в прошлом - год срочной службы. Еще один побывал на передовой в Бахмуте.

Все они самовольно покинули часть и обратились к командованию с просьбой предоставить им возможность пройти полноценное обучение и возобновить службу.

Почти все, с кем Би-би-си общалась в процессе подготовки этого материала, - мобилизованные и кадровые военные - попросили об анонимности.

В марте 2023 года командира десантного батальона подполковника Анатолия Козела после интервью газете Washington Post понизили в должности. В нем он, в частности, рассказал об имеющихся, по его мнению, проблемах с подготовкой мобилизованных.

Автор фото, BBC/Getty Images Подпись к фото, Программа подготовки стрелка из автомата АК-47 должна длиться 14 дней. Обучение другим специальностям занимает как минимум от 14 до 40 дней

Итак, часть военнослужащих роты охраны из Киева направили в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду. Там им организовали полноценное (несколько недель) обучение.

В 93-й бригаде BBC объяснили, что мобилизованных к ним должны направлять учебные центры. Именно они отвечают за подготовку: бригада участвует в боях и нуждается в пополнении. А все запросы по вопросам подготовки следует направлять командованию Сухопутных войск.

ВВС отправила запрос относительно ситуации в 93-й бригаде и получила ответ из управления по связям с общественностью ВСУ.

В марте 2023 года подразделения 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" вели тяжелые бои с россиянами на Бахмутском направлении.

"Ситуация требовала неотложного усиления личного состава, - ответили в управлении. - Военные, не прошедшие должной подготовки, не направляются сразу на линию боевого столкновения, а проходят адаптацию и дополнительную практическую подготовку в подразделениях второго эшелона".

Под обстрелами и в цейтноте

На нынешнем этапе войны бойцов пехоты готовят в учебных центрах, их еще называют полигонами.

Украина построила вертикаль для организации и контроля за качеством обучения в таких центрах, говорится в ответе Генштаба.

В начале войны Россия пыталась уничтожить украинские полигоны.

13 марта 2022 года был совершен ракетный обстрел Яворовского района во Львовской области. По данным местной ОВД, тогда погибли 35 человек, 134 человека получили ранения.

17 мая 2022 года российские войска обстреляли казармы 169-го учебного центра в Десне Черниговской области. Президент Зеленский заявил, что там погибли 87 человек.

В считанные месяцы Украине пришлось поставить на поток массовую подготовку бывших гражданских в центрах ВСУ.

Это сложная задача даже для мирного времени, а в условиях войны времени крайне не хватает.

Автор фото, BBC/Getty Images Подпись к фото, В период подготовки мобилизованных каждая минута на вес золота

В Великобритании базовая подготовка новобранца пехоты длится 12 недель. На овладение военной специальностью в сухопутных войсках там отводят полгода.

Украине пришлось на ходу готовить инструкторов. На ходу переводить с русского языка на украинский методички.

Параллельно власти обратились за помощью к международным партнерам, чтобы те организовали обучение с привлечением инструкторов, имеющих боевой опыт.

Только в Великобритании за время войны подготовку прошли уже более 10 тысяч украинских военных.

Учения для украинцев проводят также США, Германия, Чехия, Польша и другие страны. Преимущественно там они овладевают западным оружием.

Обеспечить такой уровень подготовки тысячам мобилизованных гораздо сложнее.

"Каждый день на вес золота"

"Когда началась война, на фронт пошли мотивированные и подготовленные добровольцы, кто хорошо понимал, что происходит. С весны до осени 2022-го шли мотивированные, но неподготовленные. А потом уже пришло время немотивированных и неподготовленных. И как раз на этом этапе центры подготовки начали наращивать свою работу. С ними есть обратная связь, качество обучения подтягивается. Важно понимать, что потребности в рамках мобилизации диктует фронт", - рассказал Би-би-си старший сержант одной из бригад.

Он отвечал за дополнительную практическую подготовку мобилизованных в своем предыдущем подразделении. Также участвовал в контроле за обучением на полигонах ВСУ.

В его бригаде к инструкторской работе привлекали раненых бойцов: они могли чередовать лечение с преподаванием.

Приглашали также иностранных специалистов из США, Австралии, Новой Зеландии, Канады.

Именно таких наставников мобилизованные ценят больше всего: знающих все по собственному опыту.

"В нашем подразделении каждый мобилизованный, независимо от предварительной подготовки, проходит еще минимум 10 дней базовых военных тренировок. Вечером после учебы - беседы, анализируем их действия. Инструкторы оценивают. Нам нужны воины. Мы не заинтересованы в том, чтобы после первого обстрела человек сбежал или погиб", - говорит военный.

Он считает, что время, отведенное на подготовку, нельзя использовать для уборки территории или покраски стен.

"Командиров, которые это делают, нужно привлекать к ответственности. Все офицеры, служившие с 2014 года, знают, что это недопустимо. Обучение мобилизованного - это дни на вес золота, которые нужно использовать с максимальной пользой".

Автор фото, BBC/Getty Images Подпись к фото, Основы тактической медицины, опытные инструкторы, качественное оружие и время на его пристрелку - базовые условия для более иои менее качественной подготовки мобилизованных

Сами мобилизованные рассказывают следующее.

"Общевоенная подготовка у нас была качественная, на самом высоком уровне. Нас не снимали с занятий. А вот во время профессиональной подготовки отправляли убирать территорию, рыть блиндажи и траншеи, красить стены. Что мы только ни делали, чтобы не учиться. Профессиональную подготовку с нами проводил инструктор, ушедший из армии в начале 2000-х. Он часто говорил нам, что не помнит, как должно быть. Советовал читать методички", - рассказал Антон (имя изменено), оказавшийся летом 2022 в 38-м учебном центре Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах ответили Би-би-си, что мобилизованные привлекаются к поддержанию порядка во время их суточных нарядов, и это не противоречит внутреннему уставу службы ВСУ.

Вот еще один рассказ мобилизованного, прошедшего подготовку в 169-м центре Сухопутных войск "Автобат".

"Большая часть времени тратилась не на обучение, а на работы: рубку дров, вычерпывание воды из блиндажей, приготовление еды командиру роты. Многие полученные раньше знания оказываются не нужны в реальных боевых условиях. Я учился тактической медицине за границей, потом попал в надежное подразделение, это помогло", - рассказал Влад (имя изменено).

Базовая подготовка должна занимать 30 дней. Еще 14-40 дней нужно для овладения военной специальностью.

В морской пехоте во время войны на базовую подготовку должны выделять 14 дней и столько же на подготовку по специальности - например, автоматчика АК-47. То есть, в целом военный должен готовиться к службе минимум месяц.

За это время он также должен пристрелять оружие, с которым поедет на фронт.

"За пристрелку оружия отвечает тот, кто его выдает. Если не было времени днем, мы ехали ночью на полигон, светили фонариками, чтобы человек пристрелялся", - рассказывает старший сержант, отвечавший за подготовку мобилизованных в своем подразделении.

Также все мобилизованные, независимо от рода войск, нуждаются в навыках тактической медицины.

"Мы проводили обучение по тактической медицине прямо в окопах, пока ребята отдыхали. Показывали им аптечки, которые стали более качественными. Если ситуация менялась, мы приостанавливали занятие и воевали", - говорит он.

А вот опыт другого бойца, занимающегося эвакуацией раненых с передовой: "Бойцы, благодаря волонтерам снабженные аптечками, элементарно не умеют пользоваться тем, что внутри. И носят их как бессмысленные обереги".

НАТО и украинский опыт

"Сегодня страны НАТО принимают свои решения в оборонной сфере с учетом боевого опыта Украины", - утверждает источник в украинском правительстве.

Этот опыт Украина получила путём ошибок и испытаний. И сегодня это не только аргумент для НАТО, склоняющий альянс к тому или иному решению. Этот опыт - основа для подготовки новых украинских мобилизованных.

Военные уверены, что пора интегрировать приобретенный ВСУ опыт в программы подготовки наряду с опытом и стандартами Североатлантического альянса.