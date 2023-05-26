"Мне платят за пропагандистские твиты в поддержку властей". Как работает "фабрика троллей" в Венесуэле

Реха Кансара, Рашель Кригье

BBC Trending и BBC Monitoring

час назад

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Подпись к фото, Власти Венесуэлы часто используют хэштеги в твиттере, чтобы заручиться поддержкой своей политики в интернете

Cоциалистические власти Венесуэлы охотно платят людям за поддержку своей политики в соцсетях, рассказывают наши корреспонденты. Оригинал их текста на английском языке можно почитать здесь.

Рафаэль (это, конечно, не его настоящее имя) помешан на компьютерах. В свои 59 лет он активен во всех главных соцсетях, экспериментирует с криптовалютами и даже называет себя инфлюэнсером.

Но это еще не все.

Рафаэль входит в число венесуэльцев, которым власти платят за то, чтобы они распространяли в интернете правительственную пропаганду.

Он тратит по меньшей мере полчаса в день на то, чтобы публиковать пропагандистский контент.

"Цель заключается в том, чтобы усилить эффект от информации, которую правительство выкладывает в твиттер", - объясняет он.

Каждый день Министерство связи и информации Венесуэлы выкладывает в твиттере так называемый "хэштег дня", который затем повторяется в аккаунтах правительственных чиновников, сторонников властей, а еще - таких как Рафаэль "цифровых солдат", которым платят за распространение пропаганды.

"Этот хэштег нужно вставлять порциями, чтобы вас не заблокировали, так что я делаю по 100 хэштегов утром и еще 100 днем", - говорит он.

"Смысл всего этого в том, чтобы поддерживать коллективную линию: сражение с врагом [то есть с Западом] продолжается", - поясняет профессор Феликс Сейхас из Центрального университета Венесуэлы.

Линия эта существовала и без соцсетей, она типична для чавизма, идеологии левого толка, ставшей популярной при президенте Уго Чавесе, предшественнике и вдохновителе нынешнего президента Николаса Мадуро.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Портреты экс-президента Уго Чавеса можно найти по всей Венесуэле

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В 2018 году Рафаэль столкнулся с хэштегом, который, с его точки зрения, был бессмысленным. "Я спросил человека, [написавшего этот твит], что это значит, и он рассказал мне про вознаграждения".

Отделу Би-би-си, который занимается трендами в интернете (BBC Trending), давно известно о нескольких частных группах в фейсбуке и телеграме, включающих от 700 до 3 тыс. человек, которые обмениваются новейшими хэштегами, поощряя друг друга на их ретвит.

Не все участники ретвитов присоединяются к таким группам, но Рафаэль играет активную роль в одной из них.

Хотя он часто делится в соцсетях контентом в поддержку правительства, сам Рафаэль не является сторонником властей, поскольку недоволен произвольными арестами, экспроприацией, низкими зарплатами и "отсутствием харизмы" у самого президента Мадуро.

По его словам, он отправляет твиты только за вознаграждение, и жалуется, что платят за это слишком мало.

Рафаэль работает охранником в частной компании и получает около 80 долларов в месяц. Твиты приносят ему еще 10 долларов, и на эти деньги он может позволить себе купить муку, масло, рис и даже оплатить счет за свой мобильный телефон.

Подпись к фото, Власти Венесуэлы платят Рафаэлю в местной валюте - боливарах - эквивалент 10 долларов в месяцев

На первый взгляд информация, которую он распространяет, кажется безобидной, однако венесуэльские специалисты по борьбе с дезинформацией и политические аналитики видят в этом часть более широкой стратегии по подавлению свободы слова.

Как говорит основатель вебсайта Cazadores de Fake News (он был создан для борьбы с дезинформацией в Венесуэле) Адриан Гонсалес, власти используют пропаганду "для нейтрализации информации, которую они не могут контролировать", в попытке повлиять на общественное мнение через соцсети. Один из методов заключается в том, чтобы заглушать голоса критиков, особенно в твиттере.

По словам Мариви Васкес из неправительственной организации ProBox, которая занимается борьбой с дезинформацией в интернете в Латинской Америке, "цифовые солдаты" вроде Рафаэля используются для нарушения "трендингового" алгоритма посредством его засорения проправительственными посланиями.

"Это очень опасно, поскольку когда вы видите, что сейчас в тренде, и что большинство хэштегов якобы поддерживают власти, очень трудно понять, что на самом деле творится в стране", - поясняет Мариви Васкес.

Эти хэштеги нередко являются частью более широкой кампании по распространению проправительственной пропаганды в сети.

Автор фото, BBC Подпись к фото, Фейковые видео рассказывали жителям Венесуэлы, что на Западе позитивно отзываются об их стране

Когда в начале года в адрес властей Венесуэлы прозвучали обвинения в использовании видео, созданных при помощи искусственного интеллекта, для распространения пропаганды в интернете, последовал незамедлительный ответ.

Министерство связи и информации Венесуэлы сообщило в твиттере, что хэштегом в тот день было #SomosInteligenciaSocial, или МыСоциальныйИнтеллект.

Сделано это было с целью отвести обвинения в том, что за фейковыми видео, которые между прочим транслировались по государственному телевидению, стояли сторонники политики Чавеса.

Рафаэль утверждает, что он не служит проводником вводящих в заблуждение идей и не помнит, чтобы он использовал в твиттере хэштег про "социальный интеллект". А проверить это он не может, поскольку его аккаунт в твиттере, у которого было более 14 тыс. подписчиков, был удален из-за нарушений, как признается сам Рафаэль, правил пользования.

Однако известно, что этот хэштег приобрел большую популярность.

По данным Probox, #SomosInteligenciaSocial использовался более 360 тыс. раз за сутки и был в тренде венесуэльского твиттера.

Кроме того, как показал анализ, этот хэштег на 90% использовался аккаунтами ботов. То есть это были те самые "цифровые войска", которым платят за распространение государственной пропаганды.

Рафаэль предоставил нам доказательства оплаты, которую он получал за пропаганду в твиттере. Это были скриншоты денежных переводов через приложение Sistema Patria, созданное правительством для выплат гражданам Венесуэлы субсидий, зарплат и государственных пенсий. В ведомостях с марта по апрель видно, что Рафаэль получил выплаты в размере примерно 10 долларов.

Подпись к фото, В зависимости от количества твитов пользователи получают поощрительные стикеры

По данным экспертов ProBox, изучивших выплаты через это приложение, платные пропагандисты открывают в Sistema Patria доступ к своим данным, чтобы их можно было отслеживать. И в зависимости от активности в твиттере "цифровые солдаты" получают ежемесячное вознаграждение на свой электронный счет.

BBC Trending обратилась к властям Венесуэлы с просьбой объяснить, зачем они платят своим гражданам за пропагандистские твиты. Мы также задали вопрос, использует ли правительство технологию фейков для распространения пропаганды, но ответа не получили.

Хотя остается неясным, играло ли само правительство роль в создании фейковых новостей, совершенно очевидно, что оно проводило кампанию по глушению критики, в которую могли быть вовлечены платные пропагандисты.

"Это настоящий парадокс, - говорит Адриан Гонсалес. - Многие люди идут на это потому, что им нужно что-то есть, им нужны деньги на интернет, или потому что у них нет доступа к социальным службам".