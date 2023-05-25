"Брат спас мне жизнь, но сам погиб": история братьев, воевавших за Бахмут

Джонатан Бил

Корреспондент Би-би-си, Томаковка

18 минут назад

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Автор фото, Provided by Ivan's family Подпись к фото, Братья Максим (слева) и Иван (справа) записались добровольцами на войну, когда Россия напала на Украину в феврале 2022 года

Максим спас жизнь младшему брату Ивану во время битвы за Бахмут, но оставшись на передовой, он через неделю погиб сам от пули российского снайпера, рассказывает корреспондент Би-би-си Джонатан Бил. Здесь можно прочитать его текст в оригинале на английском языке.

200 часов без перерыва Максим сражался за Бахмут, перед тем как его застрелил российский снайпер.

"Восемь дней он не ел и не спал, - говорит мать военного Лилия. - Он не мог даже на пять минут закрыть глаза, опасаясь выстрела снайпера".

Лилия теперь называет Бахмут адом, и на это у нее есть личные причины. Этот город забрал жизнь одного из ее двух сыновей, а второго там тяжело ранили.

Единственное, что ее утешает, это тот факт, что хотя один ее сын погиб, он спас жизнь другого.

Когда Россия вторглась в Украину в прошлом году, Максим и Иван вызвались идти воевать добровольцами. На тот момент Максиму было 22 года, а Ивану всего 18.

По словам младшего из братьев, Ивана, они с Максимом были неразлучны. "Он всегда был со мной, а я с ним. Для меня он был самым дорогим человеком".

Иван, на лице у которого заметен большой шрам, показывает мне видео и фото, где они с Максимом вместе: вот они в окопе, вот в военной машине, а вот пытаются отдохнуть.

Просматривая эти фотографии в хронологическом порядке, видно, как со временем два улыбающихся красивых молодых человека меняются, становясь все более изможденными по мере того, как война отбирает у них юность.

Автор фото, Provided by Ivan's family Подпись к фото, На войне братья были неразлучны - как в бою, так и во время отдыха

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Свои последние минуты вместе они провели в жестоких уличных боях в Бахмуте.

"Там было невозможно спать. Нас атаковали по 24 часа семь дней в неделю", - рассказывает Иван.

Подразделение, в котором состояли братья, оказалось заблокировано в здании без окон. Им пришлось пробить стены, чтобы занять огневые позиции, когда пришел приказ отступать.

Иван вспоминает момент перед тем, как его ранили. "Помню, я перезаряжался. Я вышел из-за стены и увидел вспышку. Меня парализовало, и я упал".

Он рассказывает, как затем почувствовал тепло крови, текущей от полученных ран к лицу, и решил, что не выживет. "Я думал, что это конец, что я истеку кровью, и все".

Но Максим прибежал на помощь брату и затащил его обратно в здание для укрытия.

"Он привел меня в чувство, вынул сломанные зубы и начал оказывать первую помощь", - рассказывает Иван. Максим, в частности, проколол отверстие ему в горле, чтобы он не задохнулся.

Иван показывает видео, на котором брат осторожно вытирает ему кровь вскоре после взрыва.

Есть еще один отрывок видео, который с тех пор широко разошелся по интернету. На нем Иван с зияющей раной на лице еле-еле идет, но не отпускает при этом украинский флаг - символ храбрости и стойкости в битве за Бахмут.

Иван не сомневается, что если бы не действия Максима, он бы погиб. "Мой брат не дал мне умереть. Он спас меня".

Автор фото, Provided by Ivan's family Подпись к фото, Чтобы спасти Ивана (на этом снимке он восстанавливается в больнице), брат прорезал ему в горле отверстие, чтобы он мог дышать

Максим срочно вызвал помощь по рации. Но в машину медиков, пытавшихся до него добраться, попала российская противотанковая ракета, и все они погибли.

Прошло еще девять часов, прежде чем Ивана удалось переместить в безопасное место. Все это время Максим не отходил от брата.

Но потом вместо того, чтобы уехать вместе с ним, Максим пошел на героический акт самопожертвования и остался в Бахмуте, чтобы возглавить их подразделение. Неделю спустя он был убит российским снайпером.

В Украине похороны солдат стали настолько же обычным делом, как грохот артиллерии на передовой. Но похороны Максима выделялись среди других. Вместе со скорбящей семьей почтить память молодого человека на улицу вышел весь поселок Томаковка.

Пока похоронная процессия шла к кладбищу, люди стояли на коленях - кто с цветами, то с флагом Украины. Молитвы и похоронная музыка сопровождались слезами.

Автор фото, BBC/Lee Durant Подпись к фото, На похоронах старшего сына Лилию и Сергея вышел поддержать весь поселок

Весь прошлый год родители Максима и Ивана по-своему переживали битвы своих сыновей вместе с ними. Лилия и Сергей тоже не спали ночами, с тревогой ожидая вестей от своих мальчиков.

По словам Лилии, сыновья часто посылали им короткие сообщения, чтобы успокоить: "У нас все хорошо, мама".

Но затем пришли страшные новости, которых они боялись больше всего.

Лилия плачет над гробом Максима, а затем его, наконец, опускают в землю - под аккомпанемент серии выстрелов.

"Мы до сих пор не можем в это поверить. Моя душа разрывается", - говорит мне Лилия после похорон. Единственная причина продолжать жить - это младший сын, добавляет она.

Лилия рассказывает, что у Максима была возможность уехать с Иваном, но он не хотел бросать их еще более молодых и менее опытных товарищей.

"Он герой. Он ангел. Он луч света. Он бы никогда не оставил своего брата, даже зная, что умрет сам".

Украина не раскрывает, сколько жизней унесла эта война. Но если окинуть взглядом кладбище, становится понятно, насколько высокую цену платит страна.

Автор фото, BBC/Lee Durant Подпись к фото, Иван (в центре) уверен, что не выжил бы после ранения в Бахмуте, если бы не брат

На этом маленьком кладбище, в этом маленьком поселке - многочисленные ряды свежевырытых могил, окруженных цветами. Похороны Максима были одними из трех солдатских похорон, которые на той неделе проводил местный священник.

Роману, который сам когда-то был военным, прежде чем принять священный сан, это далось тяжелее, чем большинству. Он друг семьи и молился с родителями Максима и Ивана о благополучном возвращении их мальчиков, которых хорошо знал.

"Хоронить солдат приходится часто, - сказал Роман. - Но не друзей".

На похоронах Иван все еще сжимает в руках украинский флаг, который он нес, когда его ранили. На нем подписи его товарищей, включая брата, и его собственная кровь, окрасившая сине-желтую ткань.

Я спрашиваю его, жалеет ли он сейчас о своем решении пойти в армию. Он отвечает: "Мы понимали, что можем не вернуться, но воевать за Украину - это честь. Поэтому я нисколько об этом не жалею".

"Мой брат отдал свою жизнь за нашу свободу. К сожалению, свобода дается кровью".

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