"Мы вернулись в иконоборчество". Разрушающуюся "Троицу" Андрея Рублева по указанию Путина вывезут из музея в церковь

40 минут назад

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Автор фото, Victor Velikzhanin/TASS

"Святую Троицу" Андрея Рублева 4 июня выставят в храме Христа Спасителя по указанию Владимира Путина. Минкультуры пошло на это вопреки прямому запрету реставрационного совета с участием экспертов из крупнейших российских музеев - после такой же перевозки год назад в Троице-Сергиеву лавру под Москвой икона ХV века стала разрушаться. Представитель РПЦ на совете соглашался, что "Троице" нужно придать "невывозной статус". Би-би-си рассказывает, как один из важнейших древнерусских памятников оказался во время развязанной Россией войны с Украиной заложником "исторического решения" президента.

Выдать церкви одну из главных музейных ценностей страны для поклонения верующим во время празднования Троицы власти окончательно решили в пятницу 26 мая. До этого хранители иконы и новый директор Третьяковской галереи Елена Проничева отказывались дать на это согласие, утверждали собеседники Би-би-си в музейном сообществе.

15 мая после трехчасового обсуждения на реставрационном совете Проничева публично подтвердила, что "в этом году" и "в ближайшей перспективе" икона должна находиться "в состоянии покоя" из-за того, что после прошлогодней перевозки она стала разрушаться.

Подписала ли директор разрешение на перемещение иконы, неизвестно - в музее ситуацию не комментируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что "схема" перемещения согласована, после этого Минкультуры заявило, что икона будет доставлена в храм Христа Спасителя на две недели. Власти обещают обеспечить сохранность памятника "всеми необходимыми" мерами, а затем вернуть его на "плановую реставрацию".

Но икона, как признали эксперты, нуждается не в плановой, а в неотложной реставрации и уже находится в реставрационной мастерской. То есть, "нездоровый памятник" ХV века, как прямо говорилось на совете, власти решили забрать из музея буквально с "больничной койки". А принимать решение по ее дальнейшей реставрации, как утверждает Песков, будет "группа специалистов" прямо в храме Христа Спасителя.

Дело в том, что Владимир Путин уже решил не только отправить "Троицу" на праздник, о чем его просил патриарх Кирилл, но вернуть "Троицу" Русской православной церкви навсегда.

Кто был инициатором этого решения и почему оно принято именно сейчас, неизвестно. В православной Греции, например, СМИ публиковали материалы под такими заголовками (в переводе с греческого): "Андрей Рублев идет на войну по указу Путина", "Путин подарил Русской Православной Церкви икону «Святая Троица» работы Андрея Рублева". Два собеседника Би-би-си в РПЦ сказали, что Церковь на это не рассчитывала, а один из них напомнил легенду о том, что в 1941 году другую - Тихвинскую икону Божьей Матери обнесли вокруг Москвы на самолете якобы по личному приказу Иосифа Сталина.

"Это госсобственность, мы ничего не можем сделать, все узнаем от Пескова", - так отвечали в пятницу эксперты в музейном сообществе на вопросы Би-би-си о том, что происходит с "Троицей".

От "скромного пожелания" к "историческому решению".

О согласии вернуть Русской православной церкви "Троицу", которое якобы лично дал Владимир Путин, стало известно 15 мая - но не из сообщения Кремля, а из поста пресс-службы патриарха Кирилла на сайте РПЦ. В нем говорилось, что Путиным "принято решение" в ответ "на многочисленные просьбы православных верующих".

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Как выяснилось, витрина, в которую была помещена икона во время поездки в Троицу-Сергиеву лавру, не соответствовала характеристикам, указанным хранителями и реставратораторами. Витрина не обеспечивала "поддержание необходимого температурно-влажностного режима" и не была оснащена датчиками температуры и уровня влажности

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РПЦ заявила, что икона будет выставлена для поклонения в московском храме Христа Спасителя "в течение года", а затем займет "историческое место" в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Этот монастырь находится в Сергиевом посаде под Москвой. "Троица" принадлежала ему до революции 1917 года, но находилась там до 1929 года, когда икону перевезли в Третьяковку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день уточнил, что никакого указа Путина нет, документально оформить его решение должно Министерство культуры. Но "безусловно, это согласовывалось с главой государства", подтвердил чиновник - "такие решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться". По его словам, "укрывать в музее" святыню не соответствует "чаяниям большого количества верующих в нашей стране".

Подробнее о том, как Владимир Путин принял "историческое решение", рассказал на следующий день на заседании Священного Синода патриарх Кирилл. По его словам, он лично говорил о "Троице" с Путиным, а до этого передал главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой "организовать ее принесение" на праздник Святой Троицы 4 июня в храм Христа Спасителя в Москве, "с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих". Патриарх уверял Вайно, что просьба связана с "особой историко-культурной ценностью" иконы, а Минкультуры "не имеет возражений" к принесению "Троицы" в храм "на означенный период".

"Вот такое скромное пожелание было мной обращено в адрес руководителя президентской администрации", - сказал патриарх. То есть он просил выдать икону из музея только на пару недель. Но "в ответ", по словам патриарха, Путин принял "историческое решение" - вернуть "Троицу" церкви навсегда.

Два источника Русской службы Би-би-си, близкие к руководству РПЦ, но не уполномоченные комментировать происходящее публично, утверждают, что Церковь и не рассчитывала на получение иконы в полноценное владение. Один из них назвал "историческое решение" Путина "сюрпризом и не обязательно приятным" для патриархии. Он поясняет, что постоянное содержание такого рода объектов слишком дорого и трудоемко. "Они же ее не нам забирают, еще на самолете на фронт таскать будут", - иронизирует второй. Он имеет в виду городскую легенду о том, что в 1941 году Тихвинскую икону Божьей Матери обнесли вокруг Москвы на самолете якобы по личному приказу Иосифа Сталина. Никаких документальных подтверждений этому нет.

Патриарх и его пресс-служба называют "Троицу" чудотворным образом, однако ни в письме Антону Вайно, ни в официальном "Журнале Священного Синода" об этом не говорится. Там упоминается лишь, что икона написана преподобным (то есть православным святым монахом) Андреем Рублевым. Но в совместном благодарственном обращении патриарха и членов Синода к Путину, опубликованном 17 мая, икону вновь называют чудотворной. "Глубоко символично, что восстановление исторической справедливости происходит в судьбоносный период государственного бытия России", - подчеркивают авторы письма.

В благодарственном письме патриарх и Синод уведомляют Путина, что в течение года образ будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем - в иконостасе Троицкого собора Лавры. Хотя никаких официальных документов об этом в открытом доступе нет, и о том, что они существуют, музейщикам, с которыми поговорила Би-би-си, неизвестно.

Эксперты, с которыми поговорила Би-би-си, утверждают, как и Песков, что указа о передаче иконы церкви Путин издать не мог. "У него просто нет такого законодательного права", - отметила бывший ученый секретарь московского музея Андрея Рублева Наталья Комашко. По ее словам, речь могла идти об указании Минкульту подготовить передачу. "Сказать президент может все, что угодно, но сам документ о передаче должен подготовить Минкульт, как учредитель Третьяковки", - говорит эксперт. И теперь чиновники ищут какие-то способы выполнить указание, добавила она.

Автор фото, GETTY IMAGES/ AFP Подпись к фото, В мае 2007 года "Святую Троицу" вывезли в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу на выставку "Европа - Россия - Европа". Перемещение даже на такое небольшое растояние - в пределах центра Москвы - негативно сказалось на состоянии памятника

Пресс-служба министерства подтвердила это еще 16 мая. В сообщении, которое цитировали CМИ, говорилось, что икона, являющаяся частью государственного музейного фонда, будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя, а затем, "после плановой реставрации", ее переместят в Троице-Сергиеву лавру. Учитывая, что реставрация может длиться годами, сроки ее возвращения в монастырь туманны. Более определенно выглядит утверждение пресс-службы, что икона будет передана РПЦ на "долгосрочное ответственное хранение".

Близкий к Минкультуры собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности, говорит, что принять по указанию президента такое решение может только само министерство. Для этого должны быть оформлены правоустанавливающие документы - в них, согласно приказу Минкультуры, прописываются условия хранения музейной ценности и ответственности за ее сохранность, включая страховку. При этом по утвержденным Министерством правилам для музеев "любые перемещения экспонатов должны осуществляться под контролем хранителей или реставраторов". Обеспечить все эти условия вряд ли удастся, если процедуру проводить не формально.

"Сделаете под козырек, и вывезете"

15 мая - как раз в тот день, когда РПЦ объявила о решении Путина вернуть ей "Троицу" навсегда, вопрос о кратковременной выдаче иконы обсуждал расширенный реставрационный совет. В заседании участвовали более 20 сотрудников галереи во главе с ее новым директором Еленой Проничевой и около 30 сторонних специалистов, в том числе из других музеев.

Эксперты объясняли, что прошлогодняя перевозка иконы в Троице-Сергиеву лавру, против которой они также возражали, уже ухудшила состояние шедевра. Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин спросил, кто в этом виноват. Ему напомнили, что музей предупреждал о рисках и наместника лавры, и Минкультуры, но все доводы были проигнорированы.

Завотделом древнерусского искусства Третьяковки Елена Саенкова отметила, что музей не против контактов с РПЦ и ежегодно выдает в Донской монастырь Донскую икону Божией матери ХIV века. "Я тут не ищу персонально, кого надо расстрелять, как это делали в определенные годы, но сейчас другое время, - отреагировал протоиерей Леонид Калинин и потребовал объяснить. - А в чем тогда принципиальная разница между предоставлением Донской иконы и иконы Святой Троицы?" Ему ответили лаконично: "А в чем принципиальная разница между больным и здоровым человеком?"

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Есть памятники древнерусской живописи, состояние которых относительно стабильно, поэтому их можно вывозить из музея на короткое время при соблюдении строгих условий хранения и перевозки. Например, Донскую икону Божией матери ежегодно (1 сентября) из Третьяковской галереи доставляют в Донской монастырь

После этого обсуждение перешло от вопроса "кто виноват" к вопросу, "что делать". Михаил Миндлин, директор государственного музея имени Андрея Рублева (оказавшегося в 2019 году на грани закрытия из-за претензий РПЦ на его здание в Спасо-Андрониковом монастыре), предлагал заранее рассмотреть вариант "непреодолимой необходимости" перемещения иконы из музея - на случай, если "будет на то политическая воля". Его поддерживал протоиерей Леонид Калинин: "Если будет политическое решение руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырек, и вывезете".

Священник пообещал обсудить "дополнительный бюджет" для изготовления перевозной "капсулы". По мнению Миндлина, это должен быть "космический корабль", из которого "Троицу" будут вынимать только для реставрации. Но сотрудники Третьяковки объясняли, что никакая капсула не гарантирует сохранность иконы. Они предлагали не ставить эксперимент и не заставлять "конструкторское бюро что-нибудь изобрести, чтобы убедиться, что есть памятники, которые просто нельзя трогать". "Международный опыт говорит нам о том, что перемещается все и вся", - парировал отец Леонид и поинтересовался, знают ли реставраторы, как вылечить "Троицу", или им просто выгодно постоянно ее лечить.

Такие намеки в музее уже слышали. "Мы сегодня вернулись в иконоборчество", - сказала Елена Саенкова. На информацию о том, как икона болеет, музейщиков спрашивают, почему реставраторы ее не "подрисуют" или говорят, что "лучше бы ее не раскрывали" и она была бы "такая вся черная под олифой". "Она и будет такая, если мы будем ее катать", - сказала Саенкова.

Международный опыт, по словам главного хранителя Третьяковки Татьяны Городковой, сводится к тому, что лучше сохранения древних памятников в музеях ничего не придумано.

Международный контекст неожиданно примирил оппонентов: глава экспертного совета РПЦ согласился со светскими коллегами, что "Троице" нужен "невывозной статус". "Это должно быть понято всем обществом, и Церковью, и руководством", - резюмировал протоиерей. "И в мире, отец Леонид, есть такие памятники, которые не выдаются из музеев", - подтвердил директор музея Рублева.

"Она и так уже в музее"

Минкульт запросил мнение Третьяковки о возможности выдать "Троицу" за пределы музея 5 мая. Об ответе музея ничего не известно. Как рассказала Би-би-си эксперт Наталья Комашко, на этой неделе состоялась встреча патриарха с директором Третьяковки Еленой Проничевой, и она туда шла уже с протоколами реставрационного совета о том, что икону перевозить нельзя.

Одним из альтернативных вариантов могла стать передача на праздник в храм Христа Спасителя копии рублевской "Троицы", которая хранится в московском музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. На это после совета рассчитывали эксперты. Михаил Миндлин говорил "Интерфаксу", что готов выдать копию по запросу Минкультуры, но его не получил.

С 1990-х годов на праздник Святой Троицы икону каждый год переносили для поклонения верующих в храм-музей при Третьяковской галерее, где для нее по указанию первого президента России Бориса Ельцина устроен специальный киот. В соседнем киоте в том же храме постоянно хранится другая святыня - Владимирская икона Божией матери.

Но в этом году "Троицу" Рублева нельзя будет перенести и в музейный храм, говорили на реставрационном совете. Это результат прошлогодней поездки иконы в Троице-Сергиеву лавру, которая состоялась с согласия, хотя и вынужденного, тогдашнего руководства Третьяковки. Реставрационный совет не соглашался на это и тогда - как и предупреждали эксперты, это привело к ухудшению состояния памятника. На этот раз члены реставрационного совета призвали не нарушать музейные правила, по которым памятники из музейных фондов не перемещают без разрешения реставрационных советов даже на выставки внутри самих музеев.

Как рассказала Би-би-си сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея Ирина Шалина, участвовавшая в заседании совета, кроме рисков, связанных с перевозкой иконы, в храме Христа Спасителя просто нет необходимого оборудования для размещения памятника - ни киота, ни климатического и вибрационного контроля. В этом, по словам Шалиной, убедились побывавшие там музейщики. В итоге, рассказала она, в храме Христа Спасителя придумали неожиданный вариант: разместить икону в музее храма Христа Спасителя, расположенном в одной из галерей здания. "Она и так уже в музее", - удивились предложению сотрудники Третьяковки.

Такой вариант прогнозировала Би-би-си и Наталья Комашко. Например, говорила она, чиновники могут выдать икону на временное хранение - не Лавре, а расположенному на ее территории государственному музею "Ризница Троице-Сергиевой лавры", предполагает она. То есть один из вариантов, по словам эксперта - если икона формально будет передана на время из Третьяковки другому музею, а экспонироваться будет в соборе или церкви. Но проблему опасности транспортировки это в любом случае не решает.

Автор фото, Viktor Velikzhanin/TASS Подпись к фото, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II перед "Святой Троицей" в Третьяковской галерее, октябрь 1992 года

Как выяснилось на совете, транспортировка иконы до Троице-Сергиевой лавры и ее размещение в храме в прошлом году проходили с многочисленными нарушениями. Автор телеграм-канала о культурной жизни "Ку-ку" Ксения Коробейникова опубликовала скрин "внутреннего документа Третьяковки" - докладную записку на имя заместителя директора музея Рината Шигапова.

В записке говорилось о том, что ответственная за транспортировку компания - ООО "АРТ-Курьер" - не предоставила ответственному хранителю и ответственным реставраторам иконы возможности визуального осмотра витрины. При этом, витрина не соответствовала тем характеристикам, которые были устно оговорены с перевозчиком - она не обеспечивала "поддержание необходимого температурно-влажностного режима (витрина с пассивным климатом)" и не была оснащена датчиками, фиксирующими данные температурно-влажностного режима.

"Такие витрины используются во многих музеях, в экспозиционных пространствах, которые обладают музейным климатом, но где параметры температуры и относительной влажности не поддерживаются стабильно. В данном случае эта витрина размещалась пространстве храма, где, как мы понимаем, музейного климата нет", - пояснила на заседании реставрационного совета 15 мая главный хранитель галереи Татьяна Городкова. Устанавливать в лавре 25-килограммовую икону сотрудникам музея приходилось практически на вытянутых руках, рассказывали музейщики.

При этом затраты на реставрацию, связанную с ухудшением состояния иконы после ее вывоза в Сергиев Посад, музей не смог компенсировать за счет страховой премии. По решению Министерства культуры, икона была застрахована только на короткий период - с момента вывоза из Третьяковской галереи до ее возвращения обратно. При этом план страховки не предполагал получения премии в связи с ухудшениями в сохранности иконы, которые были выявлены уже после возвращения памятника в музей.

"Получив проект полиса страхования, ГТГ сразу же обратилась с официальным письмом [в Министерство культуры], где мы просили в позиции страхового полиса включить годовой срок страхования. Нам было отказано, потому что мы понимаем, что годовой срок многократно увеличивал страховую премию", - пояснила главный хранитель галереи Татьяна Городкова на заседании реставрационного совета.

По словам Татьяны Городковой, икона была застрахована на сумму более 9 млрд рублей, что по мнению хранителей иконы, является "заниженной оценкой".

Еще больше вопросов может возникнуть, если икону официально передадут не из музея в музей, а непосредственно РПЦ. Правила передачи музейных ценностей религиозным организациям в "безвозмездное пользование", то есть, практически, навсегда - глава Минкультуры Ольга Любимова утвердила в июне прошлого года. Из них следует, что такое пользование является не бесплатным, а весьма дорогостоящим, и церковь должна финансировать реставрацию вверенных ей памятников.

"Специальная операция", или как проводили эксперимент над "Троицей" в 2022 году

Путешествие "Святой Троицы" в Троице-Сергиеву лавру в 2022 году было беспрецедентным. Церковь, начиная с 1990-х годов, неоднократно пыталась добиться временной передачи иконы Андрея Рублева для участия в богослужении и для поклонения в стенах храма за пределами музея, однако такие запросы до 2022 года ни разу не удовлетворялись.

После эвакуации в годы Второй мировой войны "Троица" покидала здание музея в Лаврушинском переулке только раз - в мае 2007 года, когда памятник вывезли в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу на выставку "Европа - Россия - Европа".

Но даже небольшое путешествие в пределах Садового кольца спровоцировало ряд негативных изменений в состоянии древнего памятника. "Опыт показывает, что единственное перемещение иконы в 2007 году для экспонирования на выставке "Россия-Европа" на Крымском валу с соблюдением всех норм обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника", - говорилось в письме Зельфиры Трегуловой, прежнего директора Третьяковской галереи, в Министерство культуры от 4 июля прошлого года.

Однако, несмотря на это и многочисленные другие предостережения, впервые за почти 80 лет "Троица" была вывезена за пределы Москвы - в Троицу-Сергиеву лавру на торжества, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Запрос от РПЦ поступил в Третьяковскую галерею в мае 2022 года. Расширенный реставрационный совет тогда, как и в 2021 году, "решительно заявил о невозможности выдачи уникального памятника русской и мировой культуры" из-за его состояния, не предполагающего какие-либо перемещения, тем более на такие значительные расстояния.

30 июня 2022 года Третьяковская галерея получила письмо от епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы с просьбой согласовать график "принесения иконы" в лавру в период с 16 по 19 июля - "в рамках празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского".

Зельфира Трегулова, занимавшая тогда должность директора Третьяковки, официально предупреждала Минкультуры, что риски необратимых повреждений иконы в случае даже кратковременного вывоза очень велики. "Учитывая чрезмерную ветхость структуры иконы, любое воздействие вне музейного хранения может оказаться для нее фатальным", - говорилось в письме Трегуловой.

По информации "Медиазоны" (признана в России "иноагентом"), Министерство культуры все равно решило выдать "Троицу" РПЦ на несколько дней "в исключительном порядке". Автор телеграм-канала о событиях музейной жизни Ксения Коробейникова тогда со ссылкой на источник в министерстве культуры писала, что решение было не инициативой ведомства, а "поручением "сверху" - из администрации президента.

14 июля заместитель директора Третьяковки (Трегулова в это время оказалась в командировке) Ринат Шигапов подписал приказ о перевозке иконы в Сергиев Посад. Ряд искусствоведов и представителей музейного сообщества осудили тогда действия руководства Третьяковки. Историк древнерусского искусства, доктор искусствоведения Энгелина Смирнова назвала разрешение на вывоз "Троицы" "должностным преступлением".

После возвращения иконы были обнаружены существенные изменения состояния сохранности "Святой Троицы" Рублева: 61 участок с "отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта - Би-би-си) и левкаса (грунта - Би-би-си) с позолотой на полях иконы" (пять участков реставраторы назвали аварийными).

Автор фото, ARTYOM GEODAKYAN/TASS Подпись к фото, "Троица" в Троице-Сергиевой лавре, июль 2022 года

Также специалисты отметили появление "многочисленных шелушений красочного слоя по контуру изображения волос ангелов", эти участки также признаны аварийными, имеющими тенденцию к увеличению и нуждающимися в срочной консервации.

"Проведенные исследования убедительно показывают, что уже выявленные и пока отложенные последствия перевозки иконы и ее пребывания во время празднеств в Троице-Сергиевой лавры серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника", - говорилось в протоколе заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи от 8 сентября 2022 года.

После перемещения иконы в 2007 году изменения в состоянии сохранности были зафиксированы только через полгода. А после поездки в Троице-Сергиеву лавру в 2022 году - практически сразу.

"Это очень плохой знак", - предупредила на нынешнем совете по вопросу перемещения иконы в храм Христа Спасителя главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Автор фото, Alexandra Mudrats/TASS Подпись к фото, На выставке "Андрей Рублев. Подвиг иконописания. К 650-летию великого художника" в Третьяковской галерее, декабрь 2010 года

Религиозный и общественный деятель, богослов и публицист Андрей Кураев уверен, что вывоз "Святой Троицы" за пределы музея приведет к скорой утрате памятника.

Кроме того, по его словам, в Троице-Сергиевой лавре, где РПЦ намеревается разместить икону уже постоянно, "Святую Троицу" вместо миллионов посетителей Третьяковки увидят лишь десятки тысяч.

"Точнее - не увидят. Во-первых,в Троицком соборе все время читается акафист преподобному Сергию [Радонежскому]. Это означает, что рассказ экскурсовода перед иконой невозможен [...] Во-вторых, к иконе туристы не смогут подойти. Ее место в том углу тесного Троицкого храма, где стоит рака с мощами Сергия, и в этом углу всегда стоят молящиеся. Приветствовать туристов и уступать им пространство они не настроены", - заметил Андрей Кураев.

По словам богослова, "Троица" весь XX век была "миссионерским форпостом русского православия", а Андрей Рублев - "самым результативным русским православным миссионером".

"Его светлые большеглазые иконы оспаривали советский миф о "мрачном средневековье" и порождали интерес к миру, в котором могли людей рисовать вот такими", - сказал Кураев.

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