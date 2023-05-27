Российский "Кинжал": что это за ракета и можно ли ее сбить комплексом Patriot?

Павел Аксенов

Би-би-си

15 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Russian MOD/TASS Подпись к фото, "Кинжал" летит по аэробаллистической траектории - более пологой, чем у баллистической ракеты

Противостояние российских ракет "Кинжал" и американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в последнее время очень много обсуждают военные специалисты, эксперты и обычные комментаторы. Сложность таких обсуждений в том, что про сам "Кинжал" известно немного. До недавнего времени о нем не было известно вообще почти ничего - кроме того, что сообщала российская пропаганда. Однако сейчас некоторые выводы можно сделать и по открытым источникам.

Считается, что впервые в боевой обстановке Россия применила "Кинжал" в марте 2022 года. Тогда Министерство обороны России заявило, что ракета поразила "крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области". Правда, версия российского министерства вызвала сомнения у комментаторов.

9 мая 2022 года украинское командование "Юг" сообщило об обстреле Одесской области тремя ракетами "Кинжал", которые выпустил бомбардировщик Ту-22М3. Минобороны России это не комментировало. Еще один обстрел "Кинжалами", на этот раз Винницкой области, произошел в начале августа 2022 года. Тогда о нем тоже сообщали украинские источники.

Но все это были отдельные пуски. В мае 2023 года Россия начала применять "Кинжалы" более системно. Эти пуски теперь очевидно направлены против одной цели, комплекса Patriot, и объединены общим замыслом.

8 мая ВСУ объявили, что за четыре дня до этого, 4 мая, ЗРК Patriot перехватила над Киевом российский "Кинжал". Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал части сбитой ракеты, вызвав дискуссию в интернете о том, принадлежат ли они "Кинжалу" или являются деталями других российских авиационных боеприпасов.

Спустя несколько дней, 16 мая, Россия произвела массированный налет на Киев, использовав 18 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны Shahed-136 и 131. Среди ракет, которыми обстреливали Киев, были шесть "Кинжалов", которые, как заявили украинские военные, все были сбиты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фрагменты сбитой 4 мая ракеты "Кинжал" показали журналистам

Россия в ответ заявила, что уничтожила "Кинжалами" несколько компонентов ЗРК Patriot. "По достоверно подтвержденным данным 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная РЛС, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - в официальном сообщении Минобороны говорилось о поражении шести целей, что может косвенно подтверждать применение именно такого числа ракет.

Информацию о "незначительном повреждении", а не "уничтожении" комплекса Patriot во время отражения ракетного удара подтвердила официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Споры о свойствах ракеты "Кинжал", особенностях ее устройства, применения и возможности ее перехвата продолжаются в интернете, и Русская служба Би-би-си попыталась найти ответы на некоторые вопросы, которые чаще всего обсуждаются в связи с этими событиями.

Сложность оценки характеристик ракеты "Кинжал" заключается в том, что, несмотря на подтвержденные Россией и Украиной случаи ее боевого применения, подробностей этих ударов компетентные источники в других странах не публиковали.

Что такое "Кинжал"?

Ракета "Кинжал", как считается, была создана на основе российской баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер". На это указывает внешнее сходство "Кинжала" и ракеты 9М723 "Искандера".

Кроме того, в 2021 году Министерство обороны объявило о заключении контракта по закупкам "Кинжалов" с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Это же предприятие производит "Искандеры".

Это важное обстоятельство, поскольку конструкция и характеристики "Кинжала" известны только из заявлений российских СМИ, которые, к тому же, довольно скупы. Поэтому зачастую о них судят по устройству и ТТХ ракеты 9М723.

Некоторые характеристики "Кинжала" схожи с позднесоветской баллистической ракетой воздушного базирования Х-15. Она также запускалась с самолета и направлялась к цели по баллистической траектории. Отличием этого изделия была дальность - она летела максимум на 300 километров, что было небезопасно для самолета-носителя, который мог оказаться в зоне действия ПВО противника. Х-15 изначально создавалась под ядерную боевую часть, но были выпущены другие модификации, в частности - противокорабельная.

Х-15 летела на сравнительно небольшой скорости, разгоняясь максимум до 5 махов, и даже внешне была мало похожа на "Кинжал". Ну и наконец, ее разрабатывала другая организация - конструкторское бюро "Радуга".

Тем не менее есть вероятность того, что технологии, которые использовались при строительстве Х-15, были также применены при создании "Кинжала".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Что такое аэробаллистическая ракета?

Военные ракеты бывают крылатыми и баллистическими. Крылатая ракета летит, как самолет - ее поддерживают в воздухе крылья.

Баллистические летят как камень, который бросают в воздух вверх. Он движется по инерции, пока сила тяготения Земли и сопротивление воздуха не затормозят его настолько, что он направится вниз. Баллистическая ракета поднимается до тех пор, пока не прекратит работать двигатель, после чего начинает падать в направлении цели. Такую траекторию и называют баллистической.

Обычную баллистическую ракету перехватить проще, потому что можно просчитать ее траекторию, хотя современные баллистические ракеты способны маневрировать за счет аэродинамических рулей, но такие маневры, как правило, не спасают их от зенитных ракет последнего поколения.

Аэробаллистическая ракета отличается от баллистической тем, что на большой скорости сам ее корпус создает подъемную силу за счет воздушных потоков и областей с повышенной и пониженной плотности.

Автор фото, Russian MOD/TASS Подпись к фото, "Кинжал" называется комплексом, потому что состоит из ракеты и самолета-носителя

Таким образом, аэробаллистическая ракета, не оснащенная крыльями, может совершать полет по более пологой траектории, чем обычная баллистическая. Она также может маневрировать в плотных слоях атмосферы - не только с целью избежать поражения противоракетой, но и чтобы продолжать полет, корректируя свое положение в пространстве.

Баллистические ракеты, как и аэробаллистические, на последнем этапе полета часто заходят на цель практически отвесно. Это делается для того, чтобы осложнить работу ПВО. У радаров обнаружения, которые следят за воздушным пространством, часто бывает так называемая мертвая воронка - слепая зона прямо над радаром, где они не могут отследить объекты, либо хуже их видят.

"Кинжал", судя по заявлениям Министерства обороны России, а также по кадрам, на которых показано попадание ракеты в цель, действительно падает на нее отвесно.

В России "Кинжал" называют не ракетой, а комплексом, потому что его носитель - самолет МиГ-31К - является очень важной частью. Он поднимает ракету на высоту до 15 км, разгоняется до большой скорости (максимальная скорость МиГ-31 - 3 тыс. км/ч) и запускает ракету. Фактически самолет выполняет функцию первой ступени ракеты.

Воздушный пуск помогает ракете быстро набирать скорость, не тратя на это много топлива - во-первых, она уже летит на большой скорости, будучи прикрепленной к самолету, а во-вторых, ей не надо преодолевать плотные слои атмосферы, как это приходится делать ракетам, запускаемым с земли.

Далее "Кинжал" поднимается до высоты примерно 20 километров и разгоняется до гиперзвуковой скорости. После входа в плотные слои атмосферы он совершает маневр, направляясь к земле под углом, близким к 90 градусов.

Боевая часть

После того, как 4 мая над Киевом, по утверждению украинских властей, была перехвачена первая ракета "Кинжал", мэр столицы Украины Виталий Кличко продемонстрировал некий объект, который назвали фрагментом ракеты "Кинжал".

Поначалу многие комментаторы отмечали, что он внешне не очень похож на ракету, которую часто показывает российское телевидение. Потом было высказано предположение, что показанный Кличко объект может быть проникающей боевой частью ракеты, который укрыт внутри ее корпуса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Виталий Кличко показал то, что специалисты сочли похожим на боевую часть "Кинжала"

Объект выглядит как большой боеприпас с довольно толстыми стенками - их толщину можно определить по пролому в носовой части. По своей форме он напоминает бетонобойную бомбу БетАБ 500ШП, однако между ними есть некоторые внешние различия. Такая бомба должна пробивать толстый слой бетона, укрывающий бункеры, в том числе и заглубленные, и поэтому у нее прочный корпус с толстыми стенками.

Официальных сообщений о том, какую боевую часть может нести "Кинжал", нет. Однако, по косвенным признакам, он вполне может оснащаться проникающей фугасной боевой частью.

Во-первых, министр обороны России Сергей Шойгу в августе 2022 года сам заявил, что ракета обладает некими "проникающими…" - министр осекся и не договорил фразу, однако, вероятно, он имел в виду проникающие качества или способности ракеты.

Во-вторых, проникающей боевой частью оснащена ракета 9М723 комплекса "Искандер-Э". Об этом говорится на странице официального сайта Конструкторского бюро машиностроения. Эта страница была удалена, но сохранилась в архиве.

Кроме того, в СМИ и других интернет-источниках циркулируют слухи о том, что "Кинжал", как и ракета "Искандера", может оснащаться ядерной боевой частью. Официально это не подтверждалось.

Применение проникающей фугасной боевой части логично, поскольку такая ракета, как утверждают российские военные - в том числе и министр обороны, предназначена для поражения особо важных объектов, которые часто бывают укрыты под землей и хорошо защищены.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На снимках крупным планом видно, что у объекта, который показал Кличко, толстые стенки и пролом в одном месте

Объявляя об успешном поражении цели в Ивано-Франковской области в марте 2022 года, Минобороны отмечало, что "был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск". Для поражения подземного хранилища лучше всего подходит именно проникающая боевая часть.

Если исходить из того, что "Кинжал" имеет схожее устройство с ракетой 9М723, то можно предположить, что на него можно устанавливать и другие боевые части - осколочную и осколочно-фугасную. Однако официально это не подтверждается.

Совсем мало информации о системе наведения ракеты.

Правда ли, что ракета "Кинжал" - гиперзвуковая?

Короткий ответ на этот вопрос - "да", хотя с этим утверждением многие спорят. Дело в том, что общепризнанного на международном уровне определения понятия "гиперзвуковое оружие" не существует.

Например, в докладе Исследовательского центра Конгресса США, опубликованном в феврале 2023 года, гиперзвуковым называется аппарат, который способен передвигаться на гиперзвуковой скорости и совершать при этом маневры.

"Кинжал" соответствует этим двум условиям. Гиперзвуковой называется скорость, которая превышает скорость звука больше, чем в пять раз. "Кинжал", судя по официальным заявленным тактико-техническим характеристикам, в полете достигает скорости в 10 махов.

Что такое число Маха?

Число маха обычно используют для измерения скорости сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов. Это число означает отношение скорости течения воздуха относительно летательного аппарата к скорости звука в этой же точке.

То есть это число показывает, во сколько раз быстрее скорости звука летит аппарат. Но - важное обстоятельство: скорость звука при этом должна соответствовать физическим свойствам воздуха, в котором в данным момент передвигается этот объект.

В идеале при расчете скорости в махах надо учитывать атмосферное давление, температуру и влажность, поскольку они влияют на скорость распространения звуковых волн. Но обычно для упрощения учитывают только атмосферное давление, которое известно для каждой высоты.

Считается, что во время полета "Кинжал" набирает высоту в 20 километров и разгоняется до 10 махов. На 20 тысячах метров при температуре -50 градусов Цельсия это соответствует примерно 11000 километрам в час.

Вероятно, когда ракета направляется к цели в пикировании, то она входит в более плотные слои атмосферы и ее скорость снижается. Однако точных данных о том, на какой скорости она приближается к цели, нет. При расчете скорости надо учитывать также и то, что вблизи поверхности Земли скорость звука больше и, соответственно, скорость аппарата, выраженная в махах, будет отличаться.

Например, при скорости аппарата в 11000 километров в час на высоте в один километр и температуре в 10 градусов Цельсия скорость в махах будет уже 9.

В Министерстве обороны России утверждают, что "Кинжал" в полете совершает маневры и поэтому он формально соответствует и второму условию, которое содержится в определении Исследовательского центра Конгресса США.

У ракеты действительно имеются аэродинамические рули - небольшие "крылышки" в задней части ракеты, которые, поворачиваясь, направляют ракету в нужном направлении. Вероятно, у нее также есть и газодинамические рули - плоскости внутри сопла, которые отклоняют газовый поток и также позволяют ракете совершать маневры.

Однако с утверждением, что "Кинжал" - гиперзвуковое оружие, согласны не все. Институт изучения современной войны в американской военной академии Вест-Пойнт дает другое определение гиперзвуковому оружию. Там считают, что гиперзвуковым является аппарат дальнего радиуса действия, использующий воздушно-реактивный двигатель, способный лететь на скорости больше пяти махов и совершать маневры.

Этому определению "Кинжал" не соответствует - как минимум потому, что у него ракетный, а не воздушно-реактивный двигатель.

Но ему не соответствует и другой тип гиперзвуковых летательных аппаратов - планеры, которые используют для разгона баллистическую ракету, а затем планируют в атмосфере, совершая маневры, по направлению к цели. А их традиционно относят к классу гиперзвукового оружия, в этом никто не сомневается.

США в основном фокусируются на разработке гиперзвуковых планеров и крылатых ракет с прямоточным двигателем, Россия - на аппаратах с ракетными двигателями и гиперзвуковым планером.

Гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным двигателем, как и гиперзвуковой планер, гораздо более технологически сложные аппараты, в первую очередь потому, что они движутся в более плотных слоях атмосферы. На таких скоростях сильно меняются свойства воздушного потока, обтекающего аппарат. Одна из проблем - нагревание воздуха до очень высоких температур, которые могут достигать нескольких тысяч градусов Цельсия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ракета "Кинжал" внешне напоминает баллистическую ракету комплекса "Искандер" (на снимке)

Поэтому аппараты, которые долго сохраняют гиперзвуковую скорость в плотных слоях атмосферы, должны быть построены с применением особых жаропрочных и просто прочных материалов. Не менее сложной задачей является создание прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

"Кинжал" избегает многих технологических проблем, поскольку он применяет обычный ракетный двигатель и большую часть полета совершает в разряженных слоях атмосферы - в плотные слои он попадает лишь на финальном участке траектории.

Многие специалисты полагают, что при этом его скорость резко снижается, что упрощало бы в таком случае задачу конструкторов, которым не нужно было создавать конструкцию для долгого гиперзвукового полета. Но при этом ракета теряла бы свое главное качество - высокую скорость.

Кроме "Кинжала", гиперзвуковую скорость могут развивать боеголовки баллистических ракет и сами баллистические ракеты - например, такие как "Искандер". Направляясь к цели, его баллистическая ракета может превышать скорость в 5 м. Однако такие ракеты обычно не называют гиперзвуковыми.

Почему "Кинжал" трудно сбить?

Самое главное свойство "Кинжала" - скорость, которая оставляет мало времени на его перехват после пуска.

Однако это свойство отчасти нивелируется тем, что МиГ-31К может быть заметен на экране радара, а его "радиолокационный портрет", то есть совокупность характеристик, которые можно отследить различными системами наблюдения, известен. Таким образом, вероятно, можно заранее узнать направление, со стороны которого будет запущена ракета.

Российские военные утверждают, что ракета "Кинжал" может маневрировать на всех этапах полета, что также сильно осложняет его перехват - во-первых, это мешает просчитать траекторию полета, а во-вторых, ракета-перехватчик вынуждена маневрировать с еще большими перегрузками, чтобы поразить маневренную цель.

Однако любой маневр, особенно на гиперзвуковой скорости, приводит либо к потере высоты, либо к потере скорости - главного достоинства такого оружия. Поэтому конструкторам гиперзвуковых ракет приходится выбирать, что важнее.

Достоверных данных о том, маневрирует ли "Кинжал" при подходе к цели или на более ранних этапах полета, нет. Современные ракеты, такие как перехватчики семейства PAC 3 ЗРК Patriot, могут сбивать маневрирующие баллистические ракеты, но главным препятствием тут все равно остается скорость - просчитать траекторию полета гиперзвуковой цели надо не только точно, но и быстро.

Другая проблема перехвата "Кинжала" заключается в том, что он, вероятно, использует ложные цели. По крайней мере, ракета 9М723 комплекса "Искандер" их использует точно. После обстрела Харькова 18 июня 2022 года ракетами комплекса "Искандер" такие ложные цели были обнаружены на земле.

Они называются 9Б899 и представляют собой оперенные цилиндры длиной около полуметра. На сайте ставропольского завода "Сигнал" говорится, что изделие с таким названием стали серийно изготавливать на этом предприятии в 2008 году.

Достоверной информации о том, как именно работают эти ложные цели, нет. Возможно, они создают радиопомехи и таким образом являются средствами радиоэлектронной борьбы с ракетами-перехватчиками, которые активно взаимодействуют с наземными станциями.

Другая версия - они выделяют тепло, а поскольку гиперзвуковая ракета в атмосфере очень сильно нагревается, то такие ложные цели сильно снижают возможность ее обнаружения в инфракрасном спектре. Они также заметны на экранах радаров, хотя их размеры сильно отличаются от размеров ракеты.

Наконец, ракета "Кинжал" направляется к цели почти по отвесной траектории, что также сильно затрудняет ее перехват. Как мы уже говорили, у многих радаров систем ПВО существует так называемая мертвая воронка - конусообразная зона, в которой цель либо не видна, либо видна, но хуже.

Мог ли Patriot сбить"Кинжал"?

Угол наведения самого современного радара комплекса Patriot - AN/MPQ-65 - в режиме сопровождения цели составляет 90 градусов, то есть он по идее способен отследить ракету, которая находится над ним. Однако если несколько ракет направляются под небольшими углами, то какие-то из них, вероятно, окажутся вне зоны контроля.

Обычно мертвые зоны радара компенсируются другими радарами, которые находятся в стороне. Известно, что в распоряжении у ВСУ есть две батареи Patriot, а также другие системы, которые также включены в единый контур ПВО.

Достоверных данных о том, как устроена система противовоздушной обороны ВСУ, обладают ли радары Patriot "мертвой воронкой" и насколько они эффективны в случае перехвата цели, которая летит на гиперзвуковой скорости отвесно вниз, нет.

Подтверждением версии ВСУ, согласно которой американский комплекс смог поразить противоракетой российский "Кинжал", может быть характер повреждений предположительной боевой части, которую продемонстрировал мэр Киева Виталий Кличко. На ней хорошо видно, что стальной объект с толстыми стенками был буквально проломлен в одном месте.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пусковая установка Patriot с ракетами семейства PAC 3 в Польше

Это может быть похоже на результат попадания ракеты семейства PAC 3 комплекса Patriot, которая сбивает цель прямым ударом, фактически тараня ее. Большинство остальных зенитных ракет оснащены осколочно-фугасной боевой частью и поражают цель, взрываясь вблизи нее. Однако небольшие поражающие элементы не смогли бы пробить такую толстую стенку предполагаемой боевой части ракеты "Кинжал" и в любом случае оставили бы на ней множество небольших следов, а не один большой пролом.

Во время массированного удара 16 мая Россия использовала множество ракет, включая шесть "Кинжалов". Кроме них, по свидетельствам различных источников, могли также применяться баллистические ракеты "Искандер" или С-400, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также дроны Shahed-136 и 131. Это было сделано, вероятно, для того, чтобы "перегрузить" систему противовоздушной обороны, а также, возможно, для того, чтобы выявить расположение средств украинской ПВО.

ВСУ утверждает, что смогла сбить шесть ракет "Кинжал". В России Министерство обороны заявило, что смогло уничтожить батарею Patriot. Факт повреждения, но не уничтожения батареи подтвердили американцы. При этом сообщений о перемещении каких-то компонентов американского ЗРК из Украины в другие страны не появлялось, что может свидетельствовать о том, что повреждения могли быть либо фатальными, когда вывозить уже нечего, либо настолько легкими, что их можно исправить на месте.

Подтвердить уничтожение шести "Кинжалов" также невозможно - никакие посторонние компетентные источники об этом не сообщили, украинские власти не продемонстрировали узнаваемые части сбитых ракет. А по кадрам киевских камер наблюдения сделать выводы об эффективности комплекса трудно, поскольку на них видны лишь огни двигателей взлетающих ракет ЗРК.

Обстоятельства перехвата ракетами комплекса Patriot ракет "Кинжал" трудно оценить еще по одной причине: отсутствует информация о том, как была организована работа ПВО в украинской столице, из каких источников ЗРК Patriot могла получать информацию, были ли задействованы какие-то другие радары, кроме штатных локаторов батарей Patriot, какие еще зенитные средства участвовали в перехвате.

Кроме того, неизвестно также, комплексы какого поколения использует Украина. После отражения удара 16 мая на улице в Киеве была обнаружена упавшая ракета семейства PAC 3, однако у Украины на вооружении в настоящее время имеются две батареи Patriot, и какими ракетами вооружена вторая, также неизвестно.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: