Эверест 70 лет спустя. Дети первопроходцев вспоминают подвиг родителей

Сваминатан Натараджан

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тенцинг Норгей (тогда ему было 39 лет) и Эдмунд Хиллари (33 года) на фотографии, сделанной вскоре после их исторического восхождения на Эверест

"Они - настоящие первопроходцы и исследователи. Они раздвинули границы возможного", - говорит Джамлинг Тенцинг Норгей. Он вспоминает первое успешное восхождение на самую высокую гору мира - Эверест. 70 лет назад, 29 мая 1953 года, его отец - шерпа Тенцинг Норгей - вместе с новозеландским альпинистом Эдмундом Хиллари впервые поднялись на высочайшую вершину мира на границе Непала и Китая.

Сыновья первых покорителей, Джамлинг Тенцинг Норгей и Питер Хиллари, выросли на рассказах отцов. Оба пошли по их стопам и тоже спустя десятилетия поднялись на Эверест.

В годовщину исторического восхождения они поделились воспоминаниями с Би-би-си и рассказали о том, как достижение их отцов изменило альпинизм - как в лучшую, так и в худшую сторону.

Рекордное восхождение

Автор фото, Jamling Norgay Подпись к фото, Джамлинг с отцом и младшим братом. Он вспоминает, что пророчество заставило его отца вернуться на Эверест даже после шести неудачных попыток

"Они ушли туда простыми смертными, а вернулись героями, знаменитыми на весь мир. Но слава не испортила их, они остались все теми же простыми и скромными парнями. Оба многое сделали для того, чтобы улучшить условия жизни жителей Гималаев", - с гордостью говорит Джамлинг.

"Когда кто-то достигает новых высот, это знак всем, что нет ничего невозможного. Давайте помнить об этом в 70-ю годовщину", - добавляет Питер.

Восхождение 1953 года создало прецедент, которому последовали многие: только в этом году за первые десять дней сезона восхождений более 500 человек достигли вершины Эвереста высотой 8 849 метров.

Такое количество альпинистов, покоривших Эверест, во многом объясняется новыми технологическими возможностями, прогрессом в логистике и связи. Но Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей совершили этот подвиг без каких-либо современных устройств, таких как GPS или спутниковые телефоны.

Тогда новость о триумфе британской экспедиции шла в Лондон из Непала целых три дня.

Хиллари и Норгей не первые, кто пытался достичь вершины Эвереста. Но они первые, кому это удалось. В течение трех предшествовавших десятилетий многочисленные экспедиции не смогли добраться до вершины (и спуститься обратно).

Тенцинг принимал участие в шести предыдущих попытках, включая одну в 1952 году, которая закончилась неудачей.

"Когда он был мальчиком и пас яков, [мой отец] часто задавался вопросом, почему ни одна птица не может перелететь через эту гору, - вспоминает Джамлинг. - Его вдохновляло пророчество Ламы, сказавшего, что первым на вершину взойдет буддист".

15 минут славы

Автор фото, Peter Hillary Подпись к фото, Эдмунд Хиллари (в центре), Питер (справа) и шерпа Мингма Церинг (слева)

"Он был амбициозным парнем и всегда хотел быть первым", - говорит Питер об отце. Он понимал, что ему выпал редкий шанс войти в историю, когда он получил предложение принять участие в Девятой британской экспедиции к вершине Эвереста с южной непальской стороны.

"Я очень хорошо помню, как он описывал, как они шли по снегу и льду к южной вершине. Он шел первым, рубил ступени. Огромные куски снега и льда осыпались по отвесным склонам вниз, на тибетскую сторону".

Они шли вперед, несмотря на ужасную погоду. Как говорит Питер, отец скорее всего развернулся бы и попробовал удачу в другой день, будь это не Эверест. Но что-то подстегивало его продолжать путь наверх.

На вершине кислорода было в обрез. Они пробыли на самой высокой точке планеты 15 минут и отправились вниз.

Знаменитый снимок

Автор фото, ullstein bild via Getty Images Подпись к фото, Изображение Тенцинга на вершине Эвереста, сделанное Эдмундом Хиллари

Тенцинг закопал в снег несколько конфет и печенья в качестве буддийского подношения богам.

Эдмунд Хиллари сделал несколько фотографий окрестных гор и Тенцинга, размахивающего флагами Великобритании, Непала, Организации Объединенных Наций и Индии.

Но фотографии самого Хиллари на вершине не было.

"Отец в шутку говорил, что Тенцинг до восхождения не держал в руках фотоаппарат, и вершина Эвереста - вряд ли лучшее место, чтобы начать учиться фотографировать", - вспоминает Питер.

Когда Питер и Джамлинг сами поднялись на Эверест, они лучше поняли, через что пришлось пройти их отцам.

"Я впервые поднялся на Эверест в 1990 году. Я просто не мог перестать думать об отце. Когда я дошел до Ступени Хиллари, я увидел то, что видел мой отец почти 40 лет назад. Я чувствовал все то же самое. Меня захлестнули эмоции", - сказал Питер в интервью Би-би-си.

Джамлинг поднялся на вершину в 1996 году по религиозным и личным причинам.

И он, и его отец - шерпы, этническая группа родом из Тибета. Шерпы - отличные альпинисты, а с Гималаями их связывают еще и духовные узы.

"Для меня это было больше похоже на паломничество. Я хотел проникнуться нашей религией и обычаями и понять, через что прошел мой отец".

Толпы альпинистов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джамлинга Тенцинга Норгея растущее число альпинистов не радует - он считает, что дух первых восхождений постепенно теряется

Поскольку каждый год на вершину поднимается множество людей, ни Питер, ни Джамлинг никогда не испытывали ничего похожего на почти мистическое поклонение - в отличие от своих отцов-первопроходцев.

В минувший вторник Ками Рита поднялся на вершину в 28-й раз, побив свой собственный рекорд всего через неделю после того, как установил его.

Но уходить на пенсию в ближайшее время он не собирается - возможно, потому что соперник - шерпа Пасанг Дава - идет по пятам, поднявшись на Эверест 26 раз, и останавливаться не собирается.

Лакпа Шерпа держит рекорд среди женщин-альпинистов, совершив в прошлом году десятое успешное восхождение. Ни один из них не известен широкой публике.

Джамлинга Тенцинга Норгея растущее число альпинистов не радует - он считает, что дух первых восхождений постепенно теряется: "Сейчас восхождения стали намного проще, чем во времена моего отца. Технологии очень помогают. После покорения вершины некоторые теперь добираются на вертолетах из Второго лагеря сразу в Катманду. Все маршруты проложены, кислород и другое оборудование несут шерпы".

"Исчез дух приключения. Теперь это просто организованный фототур. Они идут на Эверест не по зову сердца", - сетует Джамлинг.

Питер отчасти согласен: "У нас проложены веревки от базового лагеря до вершины, лестницы через расщелины, в лагерях есть команды шерпов с горячим чаем. С высоты до 6 500 метров вас может снять вертолет".

"И все же гора не меняется, - добавляет он. - Это большая гора, и взойти на нее непросто".

Статистика подтверждает его слова. За последние 100 лет в попытках подняться на Эверест погибло более 300 альпинистов. Только в этом сезоне число погибших составляет 11 человек.

"Гора учит уважать природу, - говорит Джамлинг. - Мы всего лишь гости на этой планете".

В тексте использованы фрагменты интервью программе Би-би-си "Свидетель истории"