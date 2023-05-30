"Что, блин, это вообще": что жители и власти говорят о новой атаке беспилотников на Москву

36 минут назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Утром 30 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Минобороны России заявило о восьми ударах беспилотников, однако российские СМИ сообщали о 25-32 прилетевших в регион беспилотниках. В результате атаки многие дроны были сбиты, пострадавших среди населения нет. Русская служба Би-би-си поговорила с жителями и ознакомилась с заявлениями представителей власти.

Жители Москвы и Подмосковья рано утром слышали звуки взрывов, но сейчас говорят, что в городе все спокойно, и почти ничто не напоминает о произошедшем - ночные удары даже не обсуждают в домовых чатах. Депутаты, чиновники и телевидение сосредоточились на том, чтобы успокоить население, сделать вид, что все в порядке, и похвалить российские системы ПВО.

"Все спокойно": реакция жителей Москвы и области

В районных чатах и группах в Подмосковье некоторые жители обсуждали, что проснулись в 4-5 утра от звуков взрывов. Но уже днем, по их словам, все было как обычно. "Все спокойно. Всем пофиг", - сказал Би-би-си житель подмосковного Красногорска. "В городе все как всегда. Спокойно. Дочь слышала звук взрыва", - подтверждает жительница города Светлана.

Москвичка Настя рассказала Би-би-си, что ее мама живет в Красногорске и под утро проснулась от "едкого запаха дыма". "Ближе к 7 она услышала хлопки, проснулась, запах стоял в комнате. Она не видела [взрыва], просто слышала", - пересказывает девушка слова своей матери. В течение дня, по ее словам, на улицах не было ничего необычного, а в домовых чатах люди обсуждали только бытовые вопросы.

Другая жительница Красногорска Елена рассказала, что в 6-7 утра услышала два громких звука, "похожих на гром". "Подумала, что гроза, а позже услышала в новостях, что это беспилотники", - рассказала она.

Москвич, который живет на улице Марии Ульяновой, рассказал, что был поражен новостями о прилетевших дронах, так как один из них упал в 500 метрах от его дома. "Что, блин, это вообще", - говорит он. Его удивило, что на улицах все спокойно, а в районных и домовых чатах нет никакого обсуждения произошедшего.

Москвичка Валерия рассказала, что живет в 400 метрах от дома на Профсоюзной улице, в который попал дрон. По ее словам, около этого дома утром "в основном стояли зеваки". "Никакой информации по району или в домовых чатах нет. В целом ощущение, что никто ничего не говорит. Дом по кругу лентой оцепили и через каждые 30 метров гвардейцев поставили. Было 15-20 полицейских машин, пара пожарных, скорая", - рассказала она Би-би-си.

Москвич Александр рассказал, что его отец живет в Одинцово и был свидетелем взрыва беспилотника. По словам Александра, его отец "не верит, что опасность реальна". "[Говорит], что ничего не заметил и всё спокойно. Он старается не замечать всё, что выходит за рамки его фильтра восприятия реальности. Ну и старается нас успокоить, чтобы мы за него не переживали", - рассказал Александр Би-би-си.

Автор фото, Vitaly Smolnikov/TASS

Жительница поселения Московский Алена в комментариях местного телеграмм-канала написала, что взрывы были слышны по всему району на улице Атласова. "Взрыв был очень сильный, сработали сигналки на машинах. Никто ничего не понял сразу, часам к 7 утра только узнали что произошло. Люди которые в этом доме живут сказали, что так трясло [сильно]", - написала она.

В районной группе Барвихи жители писали, что из-за падения дрона перекрыли переезд в соседней деревне Шульгино. "Соседи, если кому-то в город надо ехать, только по платной дороге. У парка Раздолье всех разворачивают. Движение перекрыто в связи с падением БПЛА, работают оперативные службы", - пишут в группе Барвиха Life.

"Пофиг" и "хорошая работа ПВО"

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В основном публичная реакция российских политиков и СМИ была направлена на то, чтобы успокоить россиян.

Так, президент России Владимир Путин ближе к вечеру отметил работу ПВО: "Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно во время налета БПЛА, хотя есть над чем работать". По его словам, атаки на Москву стали ответом на российские удары по штабу военной разведки Украины.

Спокойно отреагировали на атаку и депутаты Госдумы, опрошенные "Версткой". Их реакция укладывается в рекомендации описанного "Медузой" (признана в России "иностранным агентом" и нежелательной организацией") "темника" для федеральных СМИ по этой теме. В одном из пунктов "методички" предлагается сделать акцент на том, что задача атаки была "психологической", но жители показали "спокойствие и выдержку".

"А что случилось? Я попил кофе, выкурил утренний айкос и еду на работу. Не вижу никаких изменений или проблем", - сказал изданию "Вёрстка" один из депутатов.

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов назвал атаку "актом устрашения, который направлен на мирное население" (его цитирует РБК). По мнению Картаполова, беспилотники смогли долететь до столицы из-за того, что Россия - большая страна.

"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", - заключил депутат.

Не паниковать посоветовал и другой депутат-генерал Андрей Гурулев: "Я бы не поддавался панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Из всего их количества практически ничего не долетело".

Депутат Александр Хинштейн заявил, что налет дронов на Москву - это "новая реальность, которую предстоит осознать". "Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. Что все 8 БПЛА, по сообщению Минобороны, сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ - замечательно. Но это не должно никого успокаивать", - заявил он.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

"Поразительно, конечно, насколько российские власти, не сговариваясь, дружно принижают значимость атак дронов на российские города. Уже по Москве лупят, а в заявлениях сплошная гордость за то, как всё хорошо сработало, - отмечает политолог Татьяна Становая. - Вы спросите, а что ж Путин так себя ведет, неужели не понимает и не боится последствий? Очевидно не боится, и все построено на не раз озвученной им идее про терпеливый народ, который все понимает и все выдержит".

"Сегодняшний налет на Москву уравнял ситуацию между столицей и Белгородом. Жителям последнего теперь будет не так обидно, населению первой - не так пофиг", - отмечает и политолог Аббас Галлямов (признан "иностранным агентом").

"Занять и разобрать Киев"

Активные сторонники войны против Украины отреагировали на атаку ожидаемым образом -призывами к эскалации боевых действий.

Так, депутат Петр Толстой заявил, что для прекращения обстрелов Москвы "надо занять Киев". "Нужна мобилизация всех сил и средств. Нужна собранность и единство в понимании общей цели - только Победа", - заявил депутат.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов сказал, что нужна "ликвидация Зеленского и его пособников". "Лучший ответ на эти атаки - возвращение наших исконных территорий, по нелепости попавших в состав нынешней Украины", - заявил он.

Пропагандист Владимир Соловьев заявил, что москвичам и жителям других крупных городов России нужно "скорее осознать", что Россия "ведет войну с НАТО".

"Атака БПЛА на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей", - заявил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

Запрет беспилотников и сбой в GPS

Некоторые представители власти предложили принять новые запретительные законы. Депутат от "Единой России" Андрей Гурулев заявил, что нужна уголовная ответственность за съемку летающих дронов.

"Принимать наконец необходимые законы" советует и депутат Хинштейн. Еще после атаки дронов на Кремль 3 мая он призывал принять закон о полетах беспилотников.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал в своем телеграме блокировать систему GPS. В одном из районов, куда прилетел беспилотник - на Профсоюзной улице в Москве, - были сбои сотовой связи, однако GPS работала, рассказала Би-би-си одна из жительниц района. Другая жительница, впрочем, говорит, что не заметила сбоя в навигации и сотовой связи.

По многочисленным свидетельствам, во некоторых районах Москвы спутниковая навигация работает со сбоями по меньшей мере с начала мая, когда беспилотниками был атакован Кремль. Причем сбои были не только в самом центре, но и в целом в пределах Третьего транспортного кольца, а также у отдельных объектов. Российские СМИ писали, что отключение GPS отражаются на работе такси.

По рассказам жителей, многие водители избегают заказов в центре, так как им сложно связаться с пассажирами - из-за этого растут цены на поездки.

В "Яндекс.Такси" Би-би-си подтвердили, что "в последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции". В компании говорят, что пытаются бороться с проблемой с помощью внутренних алгоритмов.

О сбоях в навигации писали и пользователи спортивных приложений. "Проблемы были на беговых соревнованиях в центре Москвы. Не определяется скорость на часах, не могу темп поддерживать без пейсера [бегун, который помогает поддерживать темп в гонках]", - рассказал Би-би-си Сергей из Москвы.

Но все меры по блокировке GPS могут оказаться бессмысленными.

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