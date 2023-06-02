Массовые проверки на границе и странные оценки выпускникам. Главное в Беларуси за неделю
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На погранпунктах Беларуси со всеми соседними странами, включая Россию, идут массовые проверки граждан: у них проверяют телефоны, сканируют виды на жительство в странах Евросоюза. Школьники по всей стране сдали первый выпускной экзамен - и получили совсем не те оценки, на которые рассчитывали. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.
Проверки на границах
В начале мая появились первые сообщения о том, что на границе между Россией и Беларусью с белорусской стороны стали появляться пограничные пункты. По соглашению между странами их убрали еще в 2011 году, и на границе стояли только киоски, где можно было купить автомобильную страховку.
К середине мая пункты проверки документов появились на всех основных трассах между Россией и Беларусью. Второстепенные дороги, включая грунтовые, власти или раскопали или завалили спиленными деревьями. Никаких комментариев о том, что происходит, власти не давали.
Во второй половине мая после многочисленных свидетельств тех, кто пересекал границу, стало понятно, что погранслужба выполняет ту же функцию, что и силовики внутри самой Беларуси: пробивают людей по базам, не были ли они задержаны за участие в акциях протеста; проверяют мессенджеры в телефонах на предмет подписки на оппозиционные или "экстремистские" каналы.
Кроме того, пограничники смотрели, не перечислял ли человек деньги оппозиционным организациям за границу. Издание "Зеркало" рассказывало о случаях, когда такие переводы в телефоне были и человека передавали для беседы неким людям в штатском. Они отказывались представляться, грозили уголовным делом, а в качестве альтернативы предлагали перечислить в десять раз большую сумму, например, в государственный детдом.
Если гражданин соглашался, от него требовали взять в банке документы о переводе и занести их в отделение КГБ по месту жительства.
Несколько людей, попавших под такие проверки, рассказали, что к их аккаунту в "Телеграме" силовики подключали чат-бот под названием "Магнит" - а таким образом получали доступ ко всем будущим перепискам в режиме онлайн.
Одновременно с этим проверки ужесточились и на границе Беларуси с Литвой и Польшей, а также в аэропорту Минска. В частности, у граждан стали требовать пластиковые карточки вида на жительство в Европе и сканировали их, хотя еще до середины мая этот документ вообще не был нужен при прохождении погранконтроля с белорусской стороны.
И только 1 июня ужесточение досмотра прокомментировал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. "Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси", - цитирует Тертеля государственное агентство новостей "Белта".
Проверки на экзаменах
В этом году для того, чтобы поступить в вуз, школьники Беларуси должны сдать два централизованных экзамена (первый - русский язык или белорусский на выбор, второй - по профильному предмету тоже на выбор), а потом пройти тестирование.
14 мая выпускники сдали первый экзамен, 29 мая они получили результаты - и оказалось, что многие получили на 15-20 баллов ниже по сравнению с репетицией экзамена, которая прошла в феврале этого года.
С наибольшими проблемами столкнулись отличники - те, кто планировал получить (и получил на репетиции) выше 90 баллов и поступить в вуз на бесплатной основе. В итоге же они получили 75-80 баллов, при том, что процедуры обжалования результатов нет.
Скандал пришлось комментировать Министерству образования Беларуси, и после этого выяснилось, что точная методика подсчета выпускных баллов никогда и не обнародовалась. Но судя по всему, при подсчете баллов проверяющие использовали понижающий коэффициент. Если школьник набирал до 75 баллов и делал ошибки, то они учитывались по стандартной схеме подсчета. Но если школьник набирал больше и делал даже одну ошибку, ее стоимость возрастала - и ученик получал те же 75 баллов, хотя рассчитывал на 90 минимум.
В скандал вмешался даже Александр Лукашенко и потребовал разобраться с "бучей" и с каждым отдельным случаем недовольства. Министр образования Андрей Иванец со следующего года пообещал сделать систему подсчета более прозрачной.