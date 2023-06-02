Массовые проверки на границе и странные оценки выпускникам. Главное в Беларуси за неделю

час назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что усилившиеся проверки на границах нужны для выявления экстремистов. Практика показывает, что выявляют их через обследование их телефонов

На погранпунктах Беларуси со всеми соседними странами, включая Россию, идут массовые проверки граждан: у них проверяют телефоны, сканируют виды на жительство в странах Евросоюза. Школьники по всей стране сдали первый выпускной экзамен - и получили совсем не те оценки, на которые рассчитывали. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Проверки на границах

В начале мая появились первые сообщения о том, что на границе между Россией и Беларусью с белорусской стороны стали появляться пограничные пункты. По соглашению между странами их убрали еще в 2011 году, и на границе стояли только киоски, где можно было купить автомобильную страховку.

К середине мая пункты проверки документов появились на всех основных трассах между Россией и Беларусью. Второстепенные дороги, включая грунтовые, власти или раскопали или завалили спиленными деревьями. Никаких комментариев о том, что происходит, власти не давали.

Во второй половине мая после многочисленных свидетельств тех, кто пересекал границу, стало понятно, что погранслужба выполняет ту же функцию, что и силовики внутри самой Беларуси: пробивают людей по базам, не были ли они задержаны за участие в акциях протеста; проверяют мессенджеры в телефонах на предмет подписки на оппозиционные или "экстремистские" каналы.

Кроме того, пограничники смотрели, не перечислял ли человек деньги оппозиционным организациям за границу. Издание "Зеркало" рассказывало о случаях, когда такие переводы в телефоне были и человека передавали для беседы неким людям в штатском. Они отказывались представляться, грозили уголовным делом, а в качестве альтернативы предлагали перечислить в десять раз большую сумму, например, в государственный детдом.

Если гражданин соглашался, от него требовали взять в банке документы о переводе и занести их в отделение КГБ по месту жительства.

Несколько людей, попавших под такие проверки, рассказали, что к их аккаунту в "Телеграме" силовики подключали чат-бот под названием "Магнит" - а таким образом получали доступ ко всем будущим перепискам в режиме онлайн.

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Одновременно с этим проверки ужесточились и на границе Беларуси с Литвой и Польшей, а также в аэропорту Минска. В частности, у граждан стали требовать пластиковые карточки вида на жительство в Европе и сканировали их, хотя еще до середины мая этот документ вообще не был нужен при прохождении погранконтроля с белорусской стороны.

И только 1 июня ужесточение досмотра прокомментировал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. "Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси", - цитирует Тертеля государственное агентство новостей "Белта".

Проверки на экзаменах

В этом году для того, чтобы поступить в вуз, школьники Беларуси должны сдать два централизованных экзамена (первый - русский язык или белорусский на выбор, второй - по профильному предмету тоже на выбор), а потом пройти тестирование.

14 мая выпускники сдали первый экзамен, 29 мая они получили результаты - и оказалось, что многие получили на 15-20 баллов ниже по сравнению с репетицией экзамена, которая прошла в феврале этого года.

С наибольшими проблемами столкнулись отличники - те, кто планировал получить (и получил на репетиции) выше 90 баллов и поступить в вуз на бесплатной основе. В итоге же они получили 75-80 баллов, при том, что процедуры обжалования результатов нет.

Скандал пришлось комментировать Министерству образования Беларуси, и после этого выяснилось, что точная методика подсчета выпускных баллов никогда и не обнародовалась. Но судя по всему, при подсчете баллов проверяющие использовали понижающий коэффициент. Если школьник набирал до 75 баллов и делал ошибки, то они учитывались по стандартной схеме подсчета. Но если школьник набирал больше и делал даже одну ошибку, ее стоимость возрастала - и ученик получал те же 75 баллов, хотя рассчитывал на 90 минимум.