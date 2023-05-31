В России могут полностью запретить смену гендерного маркера для транс-людей. Чем это обернется?

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Olga Maltseva/AFP via Getty Images

В Госдуму внесен законопроект, полностью запрещающий смену гендерного маркера, - теперь в России нельзя будет менять документы на основании справки о трансгендерности и проводить медицинское вмешательство транс-людям. Юристы опасаются, что в случае принятия, закон лишит прав целую социальную группу.

В законопроекте используется формулировка "смена пола", однако она не является корректной. Речь идет о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете легализации транс-перехода.

Что Госдума предлагает запретить?

Сейчас по закону для того, чтобы сменить гендерный маркер и провести необходимые операции, транс-люди должны сначала получить справку с диагнозом "трансексуализм". На ее основании можно поменять свидетельство о рождении, а затем - паспорт. Также после получения справки транс-люди могут получать медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на операции.

Законодательные изменения в этой области впервые анонсировали министр юстиции Константин Чуйченко и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в мае. Выступая на Петербургском юридическом форуме, они заявили, что транс-люди являются мошенниками. Басткрыкин говорил о том, что люди якобы пользуются лазейкой в законе, чтобы получить справку о трансгендерности и избежать призыва или мобилизации. А Чуйченко заявил, что стоит ввести запрет на изменение документов без предварительно проведенных операций и что транс-людей нужно отправлять на "лечение".

Поэтому тогда казалось, что в будущем законопроекте речь будет идти только об ужесточении процедуры смены документов. Однако внесенная в Госдуму версия документа полностью запрещает и смену документов, и медицинскую помощь транс-людям.

В частности, законопроект запрещает "осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей". Однако и в этом случае медицинское вмешательство разрешается только по решению "врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких организаций отдельно определит правительство.

Также проект предполагает полный запрет на смену документов для транс-людей, то есть после получения необходимой справки транс-люди не смогут менять гендерный маркер в документах.

Зачем нужен этот закон?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Конституции России не предусмотрена "смена пола", а также "промежуточные варианты полов вроде Родитель № 1 и родитель № 2" - формулировка, которую неоднократно использовал президент Владимир Путин. Также отмечается, что законопроект направлен на укрепление стратегии России по национальной безопасности и поддержание "традиционных российских ценностей".

Еще во время обсуждения закона о введении повсеместного запрета на "гей-пропаганду" в 2022 году депутаты и чиновники не скрывали, что это решение принято на фоне и вследствие войны в Украине. Депутаты тогда заявляли, что помимо войны в Украине Россия ведет и "духовную борьбу с западом" - поэтому запрет "гей-пропаганды" и "пропаганды смены пола" поможет одержать борьбу с "новым миропрорядком".

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Новый законопроект "нужен для того, чтобы государство еще больше вмешивалась в частную жизнь граждан и укрепляло тот режим, который существует", говорит юрист ЛГБТ-движения "Выход" Ксения Михайлова (организация признана в России иностранным агентом). "Чем больше государство вмешивается в частную жизнь, тем сильнее и лучше оно контролирует своих граждан", - считает она.

Михайлова отмечает, что среди декларируемых целей законопроекта - "поддержание боеспособности" страны и сохранение традиционных ценностей, но сам новый законопроект этим целям не соответствует.

"Вопросы с призывом и мобилизацией можно было бы решить совершенно другим образом и без запрета на смену гендерного маркера, - говорит Михайлова. - А что касается традиционных ценностей - то трансгендерный человек будет себя вести и выглядеть как человек того пола, к которому он внутренне принадлежит. А документы и тело у него будут того пола, который был приписан ему при рождении. Наверное, это как раз-таки меньше соответствует традиционным ценностям в понимании российских властей".

Юрист правозащитной организации "Дело ЛГБТ" Владимир Комов отмечает, что новый законопроект направлен на то, чтобы лишить прав целую социальную группу. Этот документ противоречит Конституции России и Всеобщей декларации прав человека, отмечает юрист.

Как будет выглядеть жизнь транс-людей в России?

Сейчас в России "транссексуализм" считается медицинским диагнозом. Лечение, которое назначается в данным случае, - гормональная терапия и хирургическое вмешательство - подпадает под запрет нового закона. Таким образом депутаты запрещают лечение определенной категории людей, у которых имеется такой диагноз.

"Нет какого-то другого протокола лечения, - говорит Ксения Михайлова. - Способ лечения, который предлагает международная и российская медицина для людей с трансгендерностью - это смена документов и пластическая хирургия. Другого метода просто нет".

Законопроект в нынешних формулировках не предполагает, что к людям, которые уже поменяли документы или сделали пластические операции могут применяться какие-то санкции, говорят юристы. Однако пока непонятно, как будет работать правоприменение и не получится ли так, что закон будет иметь обратную силу.

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Например, в 2022 году на фоне войны и обсуждения ужесточения закона о "гей-пропаганде" суды и ЗАГСы пытались противостоять тому, чтобы трансгендерные люди получали свидетельства о браке уже с новым именем, потому что тогда их брак становится "однополым", говорят Михайлова и Комов.

"ЗАГСы стараются привести к тому, чтобы брак либо был расторгнут, либо был признан фиктивным. Транс-персоны уже сейчас сталкиваются с большими проблемами с признанием брачных отношений. Это некое белое пятно в законодательстве", - комментирует Ксения Михайлова.

Например, в 2022 году в Твери не смогли пожениться две девушки, одна из которых является транс-персоной. Они заключили брак до того, как одна из них поменяла документы на новое женское имя. Однако после смены паспорта в дело вмешалась прокуратура и признала их брак фиктивным, суд также стал на сторону прокуроров.

Очевидно, что эта тенденция сохранится или усилится и после принятия нового законопроекта. "Скорее всего, мы будем иметь случаи, когда такие семьи будут признаваться фиктивными, и суд будет ссылаться на данный закон и говорить, что у нас нет в стране трансгендеров", - говорит Владимир Комов.

В реальности же в России не станет меньше транс-людей, но их жизнь сильно усложнится. В пояснительной записке к законопроекту депутаты ссылаются на то, что все больше людей в России "меняют пол", однако существует только статистика МВД, которая подсчитывает, сколько людей поменяли гендерный маркер в документах. С 2016 по 2022 год таких людей в России было всего около трех тысяч человек.

"Транс-люди определенно будут вынуждены страдать. Во-первых, из-за того, что их внешний вид не соответствует тому, что у них записано в паспорте. Во-вторых, из-за того, что это вызовет неприятие и трансфобию в обществе. Это может обернуться ростом насильственных преступлений", - говорит Владимир Комов.