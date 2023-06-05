Эхо газовой войны. Россия на неделю сократит поставки газа в Европу до рекордного минимума

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Европа быстрее адаптируется к жизни без российского газа, чем Россия - к потере европейского рынка

Поставки российского газа в Европу сократятся до исторического минимума в ближайшую неделю, поскольку один из двух оставшихся газопроводов - через Турцию - в понедельник встанет на профилактику. Единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.

Примерно так же начиналось обострение газовой войны Кремля с Европой осенью 2022 года, когда "Газпром" отключил главный газопровод в ЕС "Северный поток" на профилактику, а потом отказался включать его обратно. С тех пор ЕС получает российский трубопроводный газ только через Украину и Турцию.

Стоит ли ждать нового витка газовой войны? Вряд ли. По трем причинам.

Во-первых, Европа привыкает к жизни без "Газпрома", нашла ему альтернативы, и с каждым контрактом на поставку сжиженного газа из Катара или США у нее все меньше поводов для беспокойства. ЕС давно смирился с перспективой полного отключения от российского газа и научился экономить.

Во-вторых, "Газпром" никак не привыкнет к жизни без крупнейшего, ближайшего и богатейшего европейского рынка, альтернативы которому в ближайшие годы, а то и десятилетия найти не получится.

И в-третьих, если до сих пор Кремль отключал газопроводы, ведущие напрямую к заявленным врагам вроде Германии в случае с "Северным потоком" или Польши с "Ямал-Европой", то "Турецкий поток" проходит через Турцию - одного из немногих партнеров российского президента Владимира Путина, изолированного от развитого мира после вторжения в Украину.

Как Европа выигрывает газовую войну

Путин развязал газовую войну против Европы еще за полтора года до того, как отправил свою армию на завоевание соседней Украины. И вплоть до прошлой осени на всех фронтах этой газовой войны Россия наступала, а Европа оборонялась.

"Газпром" в течение года сократил поставки в ЕС почти на 80%. Европа погрузилась в энергетический кризис, который разогнал инфляцию и затормозил экономический рост. Страны ЕС потратили более 750 млрд евро на поддержку населения и промышленности.

Если график не отображается, попробуйте открыть статью в другом браузере.

Но как и с большой войной против Украины, блицкриг Кремля не удался. ЕС выстоял и теперь задумывается о контрнаступлении.

До сих пор российский газ не попадал под масштабные европейские санкции против России за войну в Украине, поскольку ЕС к моменту вторжения плотно сидел на российской газовой игле.

Европа покрывала 40% всех своих потребностей в газе дешевыми российскими трубопроводными поставками.

Но вот прошло полтора года, и некоторые из 27 стран блока уже предлагают навсегда отказаться от выключенных Россией газопроводов. Предложение обсуждалось на последней встрече "Большой семерки", но пока не нашло единодушной поддержки.

Смелости европейцам придает тот факт, что за прошедшую зиму Европа свыклась с новой реальностью, в которой она больше не зависит от поставок энергоносителей из России. И возвращаться в довоенное время не намерена.

Более того, Европа в перспективе готовится практически полностью отказаться от газа, не только российского, но и пришедшего ему на замену американского и катарского. Поэтому она почти не подписывает долгосрочных соглашений о закупках сжиженного газа, предпочитая покупать на спотовом рынке по текущим ценам, и делает ставку на возобновляемую и атомную энергетику.

А потребление газа падает само собой - вслед за рекордным ростом цен на него вследствие российской блокады.

"Резкий скачок цен убил спрос со стороны промышленности и заставил энергетиков переключиться на уголь, - отмечает Международное энергетическое агентство (IEA). - В связи с повышением энергоэффективности и развитием возобновляемой энергетики падение спроса на газ приобрело структурно необратимый характер".

Как Россия проигрывает свою газовую войну, а США и Китай наживаются на ней

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Европа не обошлась без потерь. Ее промышленный мотор - Германия барахлит уже который месяц. Однако Россия страдает едва ли не больше.

В прошлом году добыча газа в стране сократилась на 90 млрд кубометров, или 12%, а в текущем уменьшится еще на 50 млрд. Таким образом за два года Россия потеряет почти 20% добычи газа, согласно оценкам IEA.

И если до сих пор падение добычи и экспорта компенсировалось рекордными ценами и выручкой, то в последние месяцы цены в Европе опустились на уровни, не виданные с лета 2021 года, когда Кремль пошел газовой войной на ЕС.

К июню газ в Европе не стоил и трети того, что было в начале года.

В связи с падением цен доходы "Газпрома" тают, а заменить европейский рынок ему нечем. На Запад он поставлял газ с западносибирских месторождений, не связанных с восточной трубопроводной системой. Чтобы перенаправить этот газ на восток, нужны новые вложения и покупатели.

Единственный реальный заместитель Европы - Китай. Однако строительство туда нового газопровода "Сила Сибири 2" пока тормозит.

Чем громче его рекламируют Владимир Путин и "Газпром", тем оглушительнее ответное молчание китайцев. Время на их стороне: чем дальше, тем податливее будет Путин в вопросе цены трубопроводного газа, поскольку других покупателей у него нет.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сжижать ямальский газ Россию научили европейцы. Теперь она отрезана от технологий санкциями, а до других рынков СПГ еще надо довезти на чем-то через льды Арктики

Даже если газопровод в итоге будет построен, он позволит продать в Китай лишь часть ямальского газа, который Кремль отказался поставлять в Европу. А выручка "Газпрома" будет решительно ниже прежней ввиду низких цен в Китае и многомиллиардных затрат на строительство нового газопровода.

Тем временем значительную долю потерянного Россией европейского рынка занимают США, поскольку Европа переключилась на закупки сжиженного газа, который поставляется не по трубопроводам, а морем.

В 2023 году американцы обеспечат более половины прироста производства сжиженного газа в мире, и США станут главным его экспортером, прогнозирует IEA.

США давно сместили Россию с первого места в рейтинге крупнейших мировых производителей газа. Американцам только на руку решение Путина пожертвовать добычей газа ради удушения Европы в попытке отбить у нее охоту поддерживать Украину.

Пока Россия сокращает производство газа, США - наращивают. До войны они добывали 984 млрд кубометров в год, в прошлом году увеличили до 1020 млрд, а в этом произведут 1040 млрд кубометров. Россия тем временем сократит добычу до 620 млрд кубометров.

Остались ли козыри у Путина?

При нынешнем положении дел Россия постепенно полностью потеряет европейский рынок, пусть европейцам и придется пострадать уже следующей зимой, предупреждают эксперты.

Автор фото, AFP Подпись к фото, За 20 с лишним лет у власти Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган ссорились не раз, но ни разу надолго

А если все идет к поражению, может ли Путин попытаться переломить ход газовой войны одним решительным ударом, пойти ва-банк и отключить газ Европе?

В этом случае заменить российский газ у ЕС не получится. Даже при текущем уровне поставок энергетический кризис в Европе усугубится, предупреждает IEA.

"Если Россия сохранит объемы прокачки трубопроводного газа в Европейский союз на уровне первого квартала текущего года, в целом в 2023 году поставки в развитые страны ЕС сократятся на 45% (более 35 млрд кубометров) по сравнению с 2022 годом", - говорится в последнем отчете IEA.

Других трубопроводов Европу не появится, а сжиженного газа не хватит даже при нынешней ситуации.

"Предложение СПГ на мировом рынке, как ожидается, вырастет лишь на 4% (около 20 млрд кубометров) в 2023 году. Этого недостаточно, чтобы заместить ожидаемое сокращение поставок трубопроводного газа из России в Европу", - отмечает IEA и указывает на другие проблемы, включая холодную зиму или жаркое лето, всплеск спроса в Азии и аварии.