Зомби против Лорда. Как поссорились вагнеровцы с кадыровцами и зачем Евгений Пригожин совершает турне по России

Анастасия Лотарева, Сергей Горяшко

Би-би-си

час назад

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Всю последнюю неделю приближенные основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Ахмада Кадырова в своих телеграм-каналах общались между собой крайне экспрессивно. Сам же Пригожин неожиданно провел встречи в нескольких российских городах-миллионниках. Би-би-си разбиралась, есть ли у Евгения Пригожина политические амбиции и что вызывает такое негодование у соратников Кадырова.

Интернет-битвы Героев России

"Назвав Евгения Викторовича блогером, они нас оскорбили и в корне неправы! Мы просто делали свою работу, в то время как на просторах ютуб и тиктока выкладывали ролики ребята из "Ахмат"! Тут еще надо задать вопрос, кто есть блогер, а кто пытается добиться справедливости!", - пишет в ассоциированном с ЧВК "Вагнер" телеграм-канале некто "Тень", которого обозначают как "командира и Героя России", т.е. имеющего высшую государственную награду, орден Героя России.

Тени вторит еще один человек, названный командиром и обозначенный как "Зомби", тоже якобы Герой России: "Они убивают ВЕРУ. Веру в то, что мы стоим на правильном пути, что мы защищаем Родину. ЧВК "Вагнер" за время СВО не отдало врагу ни одного населенного пункта. И вы пытаетесь нас в чем-то упрекнуть? Оскорбления руководителя касается всех нас и принимаются как личное оскорбление".

Время от времени между разными участниками войны с российской стороны разгораются конфликты, но это никогда не попадает в "официальные каналы" подачи информации вроде телепередач всероссийских каналов, их не комментирует руководство Минобороны, ставшее объектом постоянной экспрессивной критики основателя ЧВК "Вагнер".

Но 1 июня Евгению Пригожину стал отвечать председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов по прозвищу Лорд. В своем канале он сначала рассказывает, что отряд быстрого реагирования "Ахмад" (главная боевая сила Чеченской республики) объявлен "подразделением Министерства обороны, Росгвардии, это хорошо получается". Дальше он подчеркивает, что выступает как лицо, занимающее государственную должность:

"Так вот, Женя, о задачах (Ахмада) тебе не надо знать, об этом знает командование, верховный главнокомандующий, глава Чечни герой России Рамзан Ахматович Кадыров (...) Ты постоянно заявляешь, что кого-то нужно расстрелять, за такие заявления в ВОВ, Женя, расстреляли бы. Мне иногда даже непонятно, чего ты добиваешься такими ежедневными заявлениями. Я знаю, что тебе присвоили звание Героя России. Я не думаю, что когда тебе присваивали такое высокое звание, ты будешь сеять такие панические настроения в обществе".

Даудов посоветовал не забывать, "благодаря кому" у Пригожина самолеты, вооружение и вообще частная военная компания. Он предложил Пригожину "скинуть локацию и в любое время в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим". Чуть позже к словам Даудова присоединился депутат Госдумы и Герой России Адам Делимханов. Тоже обращаясь к Пригожину на ты, он предложил ему "встретиться лицом к лицу".

Неожиданно на вопросы государственных деятелей ответил Дмитрий Уткин, один из основателей ЧВК "Вагнер", названной так именно по его позывному. В отличие от своих собеседников, Уткин ордена Героя России не имеет, зато он кавалер четырех орденов Мужества.

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Уткин не дает интервью и практически никогда не появляется в публичном пространстве. Но тут он говорит от первого лица, публикуя сообщение в телеграм-канале, ассоциированном с ЧВК "Вагнер", который часто репостит сам Пригожин. Отрицая панические настроения в рядах ЧВК "Вагнер", он утверждает, что "Любые проблемы, которые возникают, мы решаем доступными нам способами, не противоречащими Законам РФ и Конституции". Отдельно Уткин возмущается стилистикой обращения к Пригожину: "Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на "ты" и "Женя" (...) Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне".

Дмитрий Уткин, подполковник запаса ГРУ, по многим сведениям принимал участие в обеих чеченских войнах. Адам Делимханов был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева в 1-ю Чеченскую войну, а во 2-ю оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.

Сам основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин по этому поводу сказал: "А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться".

Тур по городам: "Родина в опасности!"

С недавних пор о местоположении Евгения Пригожина действительно хорошо известно: начиная с 30 мая, он успел выступить в Новосибирске, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. По словам двух журналистов региональных изданий из этих регионов, которые присутствовали на встречах и писали об этом, мероприятия все время проходили в одном и том же формате.

"В редакцию пришло приглашение на презентацию нового проекта ЧВК "Вагнер", кроме журналистов сидело еще человек тридцать, - рассказывает один из журналистов, попросивший не называть его имени. - На сцене ноунеймы, командиры с позывными, "Бахмут наш", нужно переходить на полную мобилизацию, все для фронта, все для победы, малоинтересно. И тут буквально распахивается дверь и входит САМ (Пригожин - Би-би-си), и с порога: Родина в опасности! Не будем бояться критики! Я честно отвечу на все вопросы".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Казни, шутки и "мясные штурмы": как Евгений Пригожин устроил свою ЧВК "Вагнер"

Журналист утверждает, что на пресс-конференцию его отправляли "не насильно" и сомневается, что у руководителей его редакции был какой-то финансовый интерес, хотя гарантий на этот счет дать не может.

"Пригожин яркий, интересный, говорит не по шаблону, но за него и на дискредитацию не влетишь", - говорит он. Несмотря на то, что не все инициативы Пригожина встречают понимание на местах (например, в Екатеринбурге 25 мая городские власти отказали ему в автопробеге в честь "Вагнера", а его конфликт с главой администрации краснодарского поселения Горячий Ключ по поводу захоронения наемников тлеет уже несколько месяцев), журналист обозначает эту тему как однозначно "неопасную".

На встрече в Новосибирске Пригожин говорил о новой партнерской программе "Второй фронт", которая нацелена на то, "чтобы не оголтело, но выдавать людям ту правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться. Пока мы не мобилизуемся, мы войну не выиграем!". На вопрос журналистов, почему он вообще стал ездить по российским городам-миллионникам, Пригожин сказал: "Возникло желание проехаться поговорить, услышать мнения и принять решение, как подавать информацию, чтобы общество не расхолаживалось. Бахмут взяли - есть три дня свободных". Он пообещал "проводить политинформацию" и дальше.

Автор фото, Lev Borodin/TASS Подпись к фото, Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин во время презентации проекта "ЧВК "Вагнер". Второй фронт" во Владивостоке

После встречи, совместных фотографий и автографов участников встречи каждый раз ждал "скромно накрытый стол", по словам новосибирского корреспондента Павла Тиунова, "бутерброды, капапе, фрукты. Без излишеств, будто по-фронтовому!".

"Установок не поступало"

Собеседник в руководстве одного из российских регионов, попросивший не называть его имени, в разговоре с Би-би-си замечает: "Любая активность любых башен [Кремля] в любом случае вызывает напряжение. Впрочем, из Кремля никаких установок, как реагировать на Пригожина - ни за, ни против - не поступало".

Он добавляет: "Пригожину нужна капитализация собственных успехов и раскрутка собственного имени, чтобы оставаться в тренде. Капитализация политического "я" всегда может вылиться в выборную риторику, но пока этой риторики от него незаметно. Я не убежден, что он, как успешный военачальник, заслуживший уважение граждан, может стать таким же успешным руководителем хозяйственным. Он заметная фигура, но куда он направит свои амбиции, сложно сказать. В любом случае, это должно быть одобрено федеральным центром. В условиях вертикали власти крайне непросто сделать политическую карьеру людям, с которыми не согласны внутриполитические структуры".

"Когда политическое поле становится однонаправленным, всегда есть ниши, где фигуры политические отсутствуют, и эти ниши могут быть заняты какими-то яркими персонами, которые появляются на политическом небосклоне".

Пригожин, по его словам, как раз такой случай. "Все зависит от того, куда пойдет развитие политики. Если будет дальнейшая мобилизация общества, то заинтересованности в политических силах, которые раскачивают ситуацию, не будет. Будут действия против таких фигур. Но пока я не вижу, чтобы была какая-то дикая борьба с Пригожиным. Как серьезный политический фактор он не воспринимается. Но он предпринимает шаги, чтобы стать политической фигурой влияния. Иначе зачем встречаться с народом. Он же не свое подразделение комплектует сейчас".

Автор фото, Lev Borodin/TASS Подпись к фото, Май 2023-го. Евгений Пригожин во Владивостоке

По словам собеседника Би-би-си, это для Пригожина может быть и способом самозащиты при его обычной агрессивной риторике.

Политолог, руководитель проекта R.Politik Татьяна Становая считает, что любая политическая деятельность бизнесмена неприемлема для Кремля: "У него свое место и своя роль, очерченная и санкционированная Путиным, и Путин не готов, чтобы Пригожин выходил за ее рамки. Пригожин в конфликте со значительной частью элиты - администрацией президента и некоторыми губернаторами, с силовиками и Минобороны, но их сопротивление пока недостаточно сильное, чтобы помешать ему. Потому что нет консенсуса внутри власти - что делать Пригожиным? Все исходят из того, что Путин дал ему санкцию быть. Когда Путин считает кого-то проблемой, он об этом говорит, из него это прет". Исходя из того, что за последний год о Пригожине Путин почти не говорил, тот Путина не беспокоит, считает Становая.

Политические перспективы Евгения Пригожина не склонен оценивать серьезно и политолог Александр Кынев: "Мне это кажется борьбой за влияние в принципе. В современной российской политике доминирует сценарий, когда вы добиваетесь нужного без публичных войн. Переход конфликта в публичную сферу - это, скорее, демонстрация элитной слабости, а не силы. Это говорит о том, что реальные возможности влияния снижены. Выход в паблик - это всегда от отчаяния".

Кынев счиатет, что это накладывается на личные особенности и амбиции: "Он [Пригожин] - человек амбициозный. Видимо, в современных условиях другого варианта применения себе он не нашел. Много лет до этого у него не было потребности [идти в паблик], а теперь она почему-то появилась".

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, 2016 год: генеральный директор ООО "Конкорд Кейтеринг" Евгений Пригожин и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер

Пригожин, по мнению Кынева, пытается нарастить публичный капитал, считая, что таким образом можно на что-то влиять, хотя в России публично влиять на что-либо очень тяжело.

Трудно сказать, есть ли у Пригожина политические перспективы в отсутствие адекватной социологии, замечает политолог. Кроме того, у основателя ЧВК "Вагнер" нет политической лицензии, обращает внимание Кынев: "Есть заигрывание со "Справедливой Россией", но электорально это никогда не проверялось. Ультранационалисты ни на каких выборах ничего никогда не добивались. Проект партии "Справедливая Россия - За правду" протащили только в несчастной Рязани, и то только за счет административного ресурса".

Кынев напомнил, что даже избирательная кампания связанного с Пригожиным политтехнолога Максима Шугалея - тот возглавил список партии "Родина" на выборах в Госсовет Республики Коми в 2020 году - шла "с гигантскими финансовыми вливаниями". Шугалей в депутаты избрался, но передал свой депутатский мандат руководителю ОНФ в Коми Елене Ивановой.

У Пригожина отсутствует линейка кандидатов и организаций - сейчас это "медийный пузырь без региональной реинкарнации", говорит Кынев: "В регионах нет ничего, ни структур, ни живых людей на местах, Кто его команда, где эти люди, имена назовите?"

Он говорит, что российская элитная система - это система сдержек и противовесов. "Они специфические, не институциональные, они межличностные, тем не менее, - рассуждает Кынев. - Пригожин и его структуры - тоже часть этих сдержек и противовесов, когда одни уравновешиваются другими. Сейчас он - некое пугало, которое власти тоже очень выгодно, потому что за счет таких экстремалов власть выглядит как умеренная сила"

В Кремле это точно понимают, хотя не факт, что это придумывалось заранее, считает политолог.

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