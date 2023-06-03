Загадка озера Маджоре: как и почему затонула яхта с десятками агентов разных спецслужб на борту

час назад

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Автор фото, SHUTTERSTOCK Подпись к фото, Затонувшую лодку уже неделю не могут доставить на берег, что сильно тормозит ход расследования

Инцидент с затонувшей 28 мая на озере Маджоре в Италии прогулочной яхтой все меньше кажется правоохранительным органам просто несчастным случаем. Все ее пассажиры были сотрудниками спецслужб Италии и Израиля.

Всего на борту, по словам итальянского прокурора Карло Ночерино, находилось 23 человека: 13 сотрудников итальянских спецслужб, восемь агентов израильской разведки "Моссад", капитан Клаудио Карминати и его русская жена.

По словам Ночерино, капитан с супругой были единственными людьми на яхте, не имевшими отношения к разведке.

В результате инцидента утонули четыре человека: один моссадовец в отставке, двое итальянцев и русская жена капитана.

Целая лодка агентов

Все члены компании хорошо друг друга знали и собирались отпраздновать в небольшом круизе день рождения одного из товарищей.

Концентрация такого числа сотрудников спецслужб в одном месте сама по себе не удивительна.

Озеро Маджоре простирается от итальянских провинций Ломбардия и Пьемонт и швейцарским кантоном Тичино.

В Ломбардии базируется несколько компаний, разрабатывающих технологии военного и гражданского назначения. А Швейцария служит транзитной базой для многих спецслужб мира, и это не секрет.

У многих пассажиров злополучного круиза, как и у многих других представителей того же рода деятельности с разными паспортами, в Швейцарии есть дома и квартиры.

Хотя прогулка на яхте была представлена как сугубо частное развлекательное мероприятие, ряд крупных итальянских изданий выдвинули предположение, что на самом деле это была рабочая встреча сотрудников двух разведок.

Что произошло

Капитан яхты Клаудио Карминати до сих пор не может сказать, что именно произошло, хотя на первый взгляд все было очевидно: на 15-метровое судно неожиданно налетел штормовой ветер, превышающий 70км/час.

"За каких-то 30 секунд мы попали в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась, и мы все оказались в воде", - вспоминает капитан в комментарии газете Corriere della Sera.

По его словам, плохого прогноза погоды на этот день не было, и кроме них на озере было еще много судов.

Капитан признает, что отстал от графика, и яхта не вернулась в порт в согласованное время, но причины этого отставания пока не установлены.

В настоящий момент Клаудио Карминати находится под следствием по подозрению в организации кораблекрушения и предумышленном убийстве.

Кто погиб?

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Утонувшую жену капитана звали Анна Божкова, ей было 50 лет. Она проживала в Италии еще до знакомства с Карминати, и, как выяснила полиция, все ее документы и статус пребывания в стране были легальны.

Двое погибших итальянцев - Тициана Барбони (53 года) и Клаудио Алонци (62 года) - служили в итальянских спецслужбах.

Четвертый погибший, 50-летний Симони Эрез, был сотрудником "Моссада", но на момент трагедии уже вышел в отставку.

Израильская пресса не писала ни о нем, ни о его гибели даже после того, как СМИ Италии назвали его имя. Лишь на четвертый день после крушения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что погибший на озере Маджоре - бывший агент "Моссада".

"Моссад" потерял дорогого друга и преданного профессионала, который посвятил свою жизнь обеспечению безопасности Израиля. Учитывая род его деятельности, мы не можем обнародовать его личные данные", - говорится в официальном заявлении офиса Нетаньяху.

Исчезнувшие свидетели

Остальные пассажиры либо доплыли до берега самостоятельно, либо были выловлены проходящими мимо судами и подоспевшими патрулями водной полиции и пожарной охраны.

Любопытно, что сообщений о резком порыве ветра на озере от других экипажей не поступало.

Автор фото, SHUTTERSTOCK Подпись к фото, В спасении пассажиров "шпионской яхты" участвовали патрули водной полиции

Официальная версия смерти четырех пассажиров - утопление, однако итальянская пресса сообщает, что посмертной судмедэкспертизы проведено не было, или же ее результаты умалчиваются.

Итальянская пресса также находит странным тот факт, что выжившие члены компании поспешили исчезнуть практически сразу после инцидента.

По данным журналистов, они быстро уехали из больницы, где им оказывалась помощь, в спешке собрали свои вещи в отелях и квартирах и исчезли.

Также в местной больнице не сохранилось никаких записей о том, кому именно была оказана помощь в тот день.

Выяснилось, что израильтяне просто оставили свои арендованные автомобили, не вернув их в компании по аренде в установленном порядке.

Крушение на озере произошло 28 мая в воскресенье, а уже в понедельник их забрал в Милане израильский спецрейс.

Имена выживших пассажиров яхты не разглашаются. Прокурор Ночерино объяснил, что это обычная практика: в подобных случаях обнародуются только данные жертв.

Потерпевшая крушение яхта до сих не доставлена к берегу, вследствие чего расследование инцидента не может проводиться в полном объеме, сказал Би-би-си прокурор Карло Ночерино.

"Она по-прежнему находится на дне озера, и на ее подъем может уйти еще два-три дня", - сказал он.

По одной из версий, причиной крушения могла стать перегрузка судна. Яхта якобы была рассчитана на 15 человек, а везла 23, что могло помешать капитану маневрировать в плохих погодных условиях.

Следствие намерено проверить судно на соответствие нормам безопасности, а также документацию и состояние на момент отплытия из порта.

Однако состав пассажиров и их мгновенное исчезновение после инцидента оставляют прессе простор для спекуляций.

Эксперты, знакомые с работой спецслужб, также говорят, что опытные агенты не могли просто так набиться на плавучее средство, предназначенное для гораздо меньшего числа пассажиров.