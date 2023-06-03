Самое важное в истории Шотландии письмо выставлено на обозрение. Ему больше 700 лет

32 минуты назад

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В Национальном музее Шотландии в Эдинбурге впервые за 18 лет выставлен на всеобщее обозрение один из самых важных в истории Шотландии документов - так называемая Арбротская декларация.

Это послание папе римскому, составленное в апреле 1320 года шотландской знатью с призывом признать независимость Шотландии. За 700 лет этот документ со множеством печатей стал настолько хрупким, что кураторы музея лишь изредка разрешают включать его в экспозицию. Вот и на этот раз он будет выставлен в Эдинбурге лишь до 2 июля.

Декларация - единственное сохранившееся из трех писем, адресованных папе римскому Иоанну XXII, который во время войны Шотландии за независимость предпочел поддержать английских завоевателей и отлучил от церкви короля Роберта I Брюса.

В своей декларации бароны Шотландии во главе с аббатом Арбротского монастыря, опираясь на историю страны, утверждали право Шотландии на суверенитет и независимость от Англии, а также право на шотландский престол короля Роберта Брюса, избранного, между прочим, народом, что по тем временам было крайне необычно.

Сам Роберт Брюс и епископ Сент-Эндрюса также обращались к понтифику, но коллективная просьба шотландского монарха, его сторонников и духовенства успехом не увенчалась: папа римский посоветовал им примириться с англичанами.

Подпись к фото, За 700 лет Арбротская декларация стала очень хрупкой и нуждается в особых условиях хранения

Послание баронов было составлено на фоне идущих войн за независимость, которые начались после вторжения англичан в пределы Шотландии в 1296 году.

Поначалу удача сопутствовала шотландцам, в знаменитой битве при Бэннокберне в 1314 году армия под предводительством Роберта Брюса разбила англичан, и первая война закончилась мирным договором 1328 года. Однако уже через 4 года разразилась вторая война, продолжавшаяся 25 лет.

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Декларация, составленная еще во время первой войны, - это очень тщательно выверенный текст из примерно тысячи слов на латыни с цитатами из Библии и классических авторов, в котором обстоятельно доказывается право шотландцев на самоуправление и независимость от Англии.

"До тех пор, пока хотя бы сотня из нас жива, мы никогда и ни при каких условиях не подчинимся господству англичан, - говорится в документе, который был подписан восемью графами и примерно 40 баронами. - Воистину, не ради славы, богатства или почета мы сражаемся, но во имя одной лишь свободы, с которой достойный человек может расстаться лишь вместе со своей жизнью".