В Кыргызстане предотвращен "госпереворот". У участников не было повода его совершать

час назад

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Автор фото, GKNB KYRGYZSTAN

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) заявил 6 июня о предотвращении переворота, который якобы готовили сторонники далеко не самой популярной партии в стране "Элдик Кенеш" (Народный совет). Их мотивы неизвестны, а арестованная лидер этой партии Роза Нурматова ранее была сторонницей действующего президента Садыра Жапарова.

Первые сведения о задержаниях участников государственного переворота появились сразу в нескольких СМИ Кыргызстана утром 5 июня. На двух видео (судя по ракурсу, его мог сделать человек, сам непосредственно участвовавший в операции) силовики задерживали людей - сначала в автомобиле возле оживленной дороги, а потом в частном доме.

Подробности в ГКНБ раскрыли утром 6 июня. В официальном сообщении говорится, что силовики задержали около тридцати человек, которые планировали массовые демонстрации и беспорядки "с последующим насильственным захватом власти".

Всего, по данным ГКНБ, в группу, планировавшую переворот, входило около ста человек. Они на протяжении года вели по всей стране вербовку и искали недовольных действующей властью.

"Основным организатором и идейным вдохновителем [несостоявшегося переворота] является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С.", - говорится в официальном сообщении.

В сообщении приведены только инициалы Н.Р.С., за ними скрывается лидер "Элдик Кенеш" Нурматова Роза Сарлыковна. Эта партия никогда не имела большого влияния в стране, зарегистрирована, судя по сайту Минюста Кыргызстана, в 2010 году, регистрировалась для участия в парламентских выборах 2020-го, но не внесла избирательный залог.

Нурматова и другие задержанные, по данным ГКНБ, дали признательные показания и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Меру пресечения им изберет суд.

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Любопытно, что пока вообще ничего не известно о мотиве совершения этого государственного переворота. В ГКНБ говорят: "В ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам".

Далее предполагаемые участники должны были начать "активную фазу реализации своих преступных замыслов" сразу после возникновения "недовольства в обществе по какому-либо происшествию". То есть, формально, на данный момент у участников переворота не было мотива его начинать.

Более того, Роза Нурматова еще в начале 2010-х была сторонницей действующего президента Садыра Жапарова (тогда он был в оппозиции), в 2012-м возглавляла штаб его сторонников, работала начальником отдела в правительстве страны, а сейчас помимо партии возглавляет благотворительную организацию.

Нурматова придерживается консервативных взглядов. Проправительственное издание "Вечерний Бишкек" 31 марта опубликовало ее выступление на круглом столе о противодействии "американскому влиянию". Там Роза Нурматова говорила вещи, близкие к тому, что рассказывает российская пропаганда. Что в Бельгии прошла ярмарка по продаже детей, что в Канаде принят закон об эвтаназии подростков без согласия родителей, а в целом в западном мире культивируются бесполость и зоофилия (никаких подтверждений этим словам не существует).

Себя же 59-летняя Нурматова считает по менталитету "советским человеком".