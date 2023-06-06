Эффективнее американцев: как "Талибан" уничтожает маковые поля в Афганистане

Йогита Лимае

Би-би-си, Афганистан

31 минуту назад

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До недавнего времени из афганского мака производили большую часть героина на мировом рынке. Побывав в Афганистане, а также изучив спутниковый анализ, корреспонденты Би-би-си увидели, что нынешние лидеры "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России и ряде других стран) преуспели в борьбе с культивированием мака больше, чем кто-либо до них.

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C автоматом Калашникова, перекинутым через левое плечо, и с большой палкой в правой руке, Абдул изо всех сил бьет по головкам маков. Стебли взлетают в воздух вместе с брызгами макового сока, источающими характерный резкий запах опиума в его самой сырой форме.

Всего за несколько минут Абдул с дюжиной товарищей уничтожают урожай мака, покрывавший небольшое поле. Их скорость впечатляет.

Мужчины одеты в шальвар-камиз (традиционные афганские туники со свободными брюками). Большинство имеют длинные бороды, а у некоторых глаза подведены черным цветом. Все они вооружены, потому что периодически владельцы полей оказывают им сопротивление.

Покончив с одним полем, они залезают в кузов пикапа и едут на следующую ферму.

Это талибский отряд по борьбе с наркотиками в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Его руководство предоставило Би-би-си редкую возможность понаблюдать за их работой.

Менее двух лет назад эти люди были повстанцами. Теперь они победили и находятся на стороне власти, выполняя приказы своего лидера.

В апреле 2022 года верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада издал указ о строгом запрете на выращивание мака, из которого получают опиум - ключевой ингредиент героина.

Любого, кто нарушит запрет, ждет уничтожение поля и наказание в соответствии с законами шариата.

Как представители талибов сообщили Би-би-си, строжайший запрет был введен из-за вредного воздействия опиума на население и потому что его распространение противоречит их религиозным убеждениям.

Пшеница вместо мака

Афганистан производил более 80% опиума в мире. На героин, изготовленный из афганского опиума, приходится 95% рынка Европы.

Теперь же в крупных провинциях невооруженным глазом заметно резкое сокращение посевов опийного мака. Это же демонстрируют и снимки из космоса.

В этом году по сравнению с прошлым годовой урожай мака в стране может сократиться на 80%, считает Дэвид Мэнсфилд, ведущий эксперт по торговле наркотиками в Афганистане из британской компании Alcis, специализирующейся на спутниковом анализе.

"Вполне вероятно, что посевы составят менее 20% от того, что было в 2022 году. Масштабы сокращения будут беспрецедентными", - говорит он.

Подпись к фото, Тур Хан и его команда уничтожают маковое поле. Они работают очень быстро

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Вместо мака фермеры засеивают поля пшеницей, однако для них это гораздо менее выгодный вид сельского хозяйства, и многие говорят, что страдают финансово. Но некоторые все же нарушают запрет.

Когда отряд талибов приезжает уничтожать маковое поле фермера Али Мохаммада Миа, он смотрит с потрясенным выражением лица, как розовые цветы, зеленые семенные коробочки и сломанные стебли летят на землю.

Мы спрашиваем, почему он выращивал мак, несмотря на запрет.

"Если у вас дома нет еды, а ваши дети голодают, что вам еще делать, - говорит он. - У нас нет больших площадей. Если бы мы выращивали пшеницу, мы заработали бы только толику от того, что получили бы от продажи опиума".

Как талибы относятся к уничтожению источника дохода своего голодающего народа, спрашиваем мы Тур Хана - командира патрульного отряда, с которым мы находимся в Нангархаре.

"Это приказ нашего лидера. Мы ему настолько верны, что если бы он приказал моему другу повесить меня, я бы согласился и сдался бы своему другу", - говорит он.

Провинция Гильменд на юго-западе когда-то была маковым центром Афганистана. Там производилось более половины опиума в стране. В прошлом году, когда мы там были, мы видели участки земли, покрытые маковыми полями. На этот раз мы не можем обнаружить ни одного урожая.

Анализ Alcis показывает, что выращивание мака в Гильменде сократилось более чем на 99%.

"Снимки провинции Гильменд с высоким разрешением показывают, что площадь посевов мака сократилась до менее 1000 га, тогда как в прошлом году она составляла 129 000 га", - говорит Дэвид Мэнсфилд.

Местные жители Гильменда также говорят, что теперь едва сводят концы с концами, и помощи от правительства нет.

Мы спрашиваем Забиуллу Муджахида, представителя правительства талибов, что его начальство делает для помощи людям.

"Мы знаем, что люди очень бедны и страдают. Но вред от опиума перевешивает его пользу. Четыре миллиона человек из 37-миллионного населения нашей страны страдали от наркомании. Это большая цифра, - говорит он. - Что касается альтернативных источников средств к существованию, мы хотим, чтобы международное сообщество помогло афганцам, которые страдают".

Он отвергает утверждения ООН, США и правительств других стран о том, что опиум был основным источником дохода талибов, когда те боролись против западной коалиции и предыдущего афганского режима.

Мы спрашиваем, как талибы могут ожидать помощи от международных организаций, когда их правительство поставило под угрозу саму деятельность и финансирование их отделений в Афганистане и запретило женщинам работать во всех неправительственных организациях.

"Международное сообщество не должно связывать гуманитарные вопросы с политическими, - отвечает Муджахид. - Опиум наносит вред не только Афганистану, от него страдает весь мир. Если мир спасется от этого гигантского зла, то будет справедливо, если афганский народ получит помощь в ответ".

Запрет на выращивание мака в Афганистане уже вызвал большой скачок мировых цен на опиум. Однако может пройти время, прежде чем он скажется и на уличной цене на героин, отмечает Дэвид Мэнсфилд из Alcis.

"Хотя цены на опиум и героин остаются на самом высоком уровне за последние 20 лет, они падали в течение последних шести месяцев, несмотря на резкое сокращение посевов опийного мака в этом году", - говорит он. "Это говорит о том, что в системе имеются значительные запасы, и производство и торговля героином продолжаются. Изъятия в соседних странах также указывают на то, что нехватки героина в ближайшем будущем не предвидится".

20 лет борьбы с маком

Майк Трейс, бывший сотрудник Управления ООН по наркотикам и преступности, был старшим советником правительства Великобритании по наркополитике, когда первый режим талибов запретил выращивание опиума в 2000 году, за год до вторжения США в Афганистан.

"Это не привело к массовому и немедленному влиянию на западные цены и рынки, потому что на этом маршруте наркотрафика есть очень много запасов на складах, - объясняет он. - Такова природа рынка, и она принципиально не изменилась за последние 20 лет".

США потратили миллиарды долларов в Афганистане на то, чтобы попытаться искоренить производство и торговлю опиумом в надежде перерезать финансирование талибов.

Подпись к фото, Запрет на выращивание мака в Афганистане уже вызвал скачок мировых цен на опиум, но на складах еще есть большие запасы, говорят эксперты

Американцы наносили авиаудары по маковым полям на территориях, контролируемых талибами, сжигали запасы опиума и проводили рейды на нарколаборатории.

Но опиум свободно выращивался на территориях, контролируемых афганскими властями, которых поддерживали США, чему Би-би-си стала свидетелем до прихода к власти талибов в 2021 году.

На данный момент "Талибан", похоже, сделал в Афганистане то, чего не смог добиться Запад. Но как долго они смогут поддерживать запрет на мак, это вопрос.