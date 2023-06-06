Роберт Ханссен: как в США ловили шпиона, работавшего на Россию

Кайла Эпштейн

Би-би-си, Нью-Йорк

33 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рабочее удостоверение Ханссена и визитная карточка

В истории ФБР было не так много шпионов, нанесших Америке столько вреда, как Роберт Ханссен.

Бывший агент американских спецслужб, обнаруженный мертвым в тюрьме, почти 20 лет сливал в Москву важнейшие секреты США. Эти акты предательства, по словам ведомства, стоили людям жизни.

Чтобы, наконец, поймать Ханссена, потребовалось 300 агентов. Двое из них рассказали Би-би-си о своем вкладе в операцию, которая привела к аресту шпиона.

Оригинал материала на английском языке можно прочитать здесь.

В декабре 2000 года к агенту ФБР Ричарду Гарсии подошел коллега, руководивший российским отделом.

"Вы знаете парня по имени Роберт Ханссен?" - спросил он. Гарсия ответил, что нет.

"Хорошо. Скоро узнаете", - сказал чиновник.

Несколько месяцев спустя, отчасти благодаря тайной работе Гарсии, о Ханссене узнала вся Америка.

Его арест в феврале 2001 года взбудоражил разведывательное сообщество, а подробности о масштабах его двойной жизни прорвались на первые полосы газет.

Более 20 лет спустя, в понедельник на этой неделе власти объявили, что Ханссена нашли мертвым в тюремной камере. Он отбывал пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Колорадо. Ему было 79 лет, и судя по имеющимся данным, он умер естественной смертью.

Вышедший на пенсию Ричард Гарсия, которому сейчас 70 лет, кратко отреагировал на эту новость. "Скатертью дорога", - сказал он.

Смертельные акты предательства

Ханссен изучал русский язык в колледже, а на службу в ФБР поступил в 1976 году. Уже в первое десятилетие он начал вести шпионскую деятельность.

Начиная с 1985 года Ханссен продавал СССР и России документы наивысшей степени секретности, раскрывая личности агентов, работавших под прикрытием.

Согласно 100 страницам показаний под присягой, излагающим его преступления, шпионаж Ханссена привел к аресту и тюремному заключению трех информаторов, работавших на США, и казни еще двоих.

В числе сверхсекретных документов, которые Ханссен передал СССР, были оценки американской разведки попыток СССР собрать разведданные о ядерных программах США. Ханссен передавал информацию КГБ, а позднее - Службе внешней разведки России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ханссен в своем школьном ежегоднике 1962 года и в более зрелом возрасте

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За годы шпионажа российские власти заплатили Ханссену порядка 1,4 млн долларов: 600 тысяч наличными и бриллиантами, а еще 800 тысяч - переводами на банковский счет.

Причина, по которой двойную жизнь Ханссена так долго не замечали, заключается в том, что он пользовался старомодными методами шпионажа.

Ханссен полагался на "тайники", оставляя украденные разведданные для своих кураторов в самых неприметных уголках пригородов Вирджинии недалеко от Вашингтона.

Кураторы в Москве не знали его настоящего имени. Он пользовался псевдонимом "Рамон Гарсия", не имеющим никакого отношения к Ричарду Гарсии. Разоблачивший его агент впоследствии размышлял, что это совпадение, должно быть, раздосадовало Ханссена, когда они познакомились.

Ханссен продолжил свою деятельность после падения Берлинской стены и распада СССР. Он продолжал общаться с русскими вплоть до ареста.

Но в конце концов несколько прорывов во внутреннем расследовании привели к тому, что ФБР и разведывательные ведомства стали за ним стали следить.

Выявление шпиона

Сотрудники американской разведки с 1990-х годов подозревали, что в их рядах прячется шпион, но им потребовалось несколько лет для того, чтобы выйти на Ханссена.

И вот однажды российскому агенту, работающему на США, удалось достать досье российских спецслужб, касающееся "их человека" в Вирджинии.

Внутри сотрудники американской разведки обнаружили запись телефонного звонка Ханссена своим кураторам, а также отпечатки пальцев, оставленные на мешках для мусора, использовавшихся в качестве тайников.

К ноябрю 2000 года они знали, кто этот шпион. Теперь нужно было это доказать.

Было решено установить наблюдение за Хансеном, переведя его из Госдепартамента, где он работал, в ФБР, где оперативники могли бы следить за ним. Ради этого под него даже создали специальное рабочее место.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, СМИ перед судом в Вирджинии в 2001 году

"Мы хотели собрать достаточно улик, чтобы предъявить ему обвинение. Конечной целью было поймать его на месте преступления", - вспоминала Дебра Эванс Смит, бывший заместитель помощника директора отдела контрразведки, в кратком изложении дела.

И здесь свою роль сыграл Ричард Гарсия.

8 декабря 2000 года к нему подошел начальник российского отдела ФБР, чтобы рассказать ему о капкане для Ханссена.

Гарсия, имевший большой опыт работы под прикрытием, должен был стать фальшивым начальником Ханссена, крайне дотошным до бюрократических формальностей.

"Он меня возненавидел, скажем так", - вспоминал Гарсия. - Моей задачей, по сути, было замедлять все, что он делает, но так, чтобы не совсем уж до крайностей".

Лишь несколько сотрудников ФБР знали, что в их рядах был шпион.

Карманный компьютер Palm

Гарсия позвал к себе в команду Эрика О'Нила - 26-летнего агента под прикрытием, обладавшего знаниями в области хакерства. Он должен был выдавать себя за помощника Ханссена по административным вопросам.

"Это было одно из важнейших событий в моей жизни. В относительно молодом возрасте мне поручили работать под прикрытием, чтобы выявить самого вредоносного шпиона в истории США", - сказал О'Нил Би-би-си.

В последовавшие несколько недель О'Нил и Ханссен узнали друг друга довольно близко - при том, что один из них тайно следил за другим. В какой-то момент О'Нил даже посетил церковь с семьей Ханссена.

По словам О'Нила, у него создалось впечатление, что Ханссен страдает нарциссизмом и имеет огромное эго.

"Он хотел быть наставником. Он хотел передать кому-то все свои знания".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Судебный набросок Ханссена при предъявлении ему обвинения

В рамках расследования Гарсия возил Ханссена - по его словам, помешанного на оружии, - тренироваться на стрельбище, а тем временем агенты проводили обыски. В частности, в одной из машин Ханссена они обнаружили документы с грифом "совершенно секретно".

Один раз, когда Гарсия выманил Ханссена из офиса на стрельбище, О'Нилу удалось лихорадочно скопировать содержимое его Palm Pilot - мини-компьютера, ставшего предшественником BlackBerry и смартфонов.

По словам О'Нила, он успел вернуть устройство на место буквально за секунды до того, как Ханссен вернулся.

Если вам показалось, что это звучит как сюжет голливудского фильма, то так оно и есть - история О'Нила легла в основу в шпионского триллера 2007 года под названием "Измена" с Райаном Филиппом, Крисом Купером и Лорой Линни в главных ролях.

Арест и приговор

По данным ФБР, к февралю 2001 года над этим делом работали 300 агентов.

Они ждали, пока Ханссен предпримет новую попытку спрятать разведданные в тайнике для куратора, и в конце концов он это сделал.

Ханссена арестовали в феврале 2001 года в парке Фоксстоун в Вирджинии по обвинению в шпионаже. Он признал себя виновным по 15 пунктам и был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Автор фото, FBI Подпись к фото, Сумка, оставленная Хансеном в 2001 году для его российских кураторов

Директор ФБР Луи Фри назвал преступления Ханссена "самым предательским действием, которое только можно себе представить против правового государства".

Это дело существенно испортило отношения между бывшими соперниками по холодной войне, и президент Джордж Буш выслал многих российских дипломатов.

Ханссена отправили в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Там он пробыл более двух десятилетий.

Это историческое разбирательство изменило жизни всех, кто принимал в нем участие.

О'Нил написал об этом книгу под названием "Серый день" и теперь выступает в качестве эксперта по вычислению шпионов.

В течение многих лет он безуспешно пытался взять интервью у Ханссена для своей книги. Но из-за того, что в начале 2000-х они с Ханссеном несколько недель проработали в максимальной близости в маленьком офисе, тюремные начальники были против того, чтобы позволить ему провести хотя бы минуту в камере шпиона.

Когда О'Нил услышал о смерти Ханссена, он, по его словам, пожалел, что не приложил больше усилий для того, чтобы добиться встречи: "Я бы спросил его, зачем ты это сделал?"

У Гарсии есть своя теория на счет того, почему Ханссен предал свою страну: эго.

"Он чувствовал себя богом. Он думал, что мог контролировать США и Россию".

Он считает, что Ханссен причинил больше вреда, чем любой другой шпион в истории США.