Россия впервые с осени сообщает о потерях в Украине. И связывает это с контрнаступлением

30 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинская артиллерия ведет огонь по позициям противника под Бахмутом на востоке Украины

За последние три дня на войне в Украине погиб 71 российский военнослужащий, 210 ранены, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу. До сих пор Минобороны называло официальное число погибших военных всего дважды. Оценка Украины и данные независимых подсчетов ранее радикально отличались от цифр, обнародованных российским военным ведомством.

Министр обороны России Сергей Шойгу нарушил сложившуюся традицию и сообщил о потерях, рапортуя о контрнаступлении Украины, которое, по его версии, началось три дня назад и было успешно отражено.

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения", - заявил министр.

Шойгу утверждает, что "в течение трех суток" Киев "предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы". По его словам, 4 июня 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ пытались наступать на пяти направлениях, но были отброшены.

Новостью стало только число погибших военных - 71 человек. О попытке контрнаступления на пяти направлениях Минобороны сообщало в ночь на 5 июня. В пресс-релизе уже тогда были упомянуты и 23-я и 31-я бригады, и 16 подбитых танков, а также потери с украинской стороны - во много раз превосходящие число убитых российских военных, которое назвал во вторник Шойгу. Упоминался и начальник объединенной группы войск Валерий Герасимов, который якобы находился "на одном из передовых пунктов управления на данном направлении".

Последний раз Шойгу говорил о потерях 21 сентября, когда российский президент Владимир Путин объявил мобилизацию, столкнувшись с проблемами на войне против Украины.

Тогда министр обороны России оценивал общее число погибших с начала вторжения российских военнослужащих в 5 937 человек. Эти цифры он привел в интервью каналу "Россия-24", показанном уже после того, как Путин сообщил народу России о мобилизации, назвав ее "частичной".

До этого Минобороны России отчитывалось о безвозвратных потерях 25 марта, заявив о 1 351 погибшем.

Эти цифры нельзя считать отражающими настоящие потери. Минобороны прекратило практику их публикации.

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Би-би-си совместно с "Медиазоной" (в реестре "иноагентов") и волонтерами ведет независимый подсчет погибших российских военных, основываясь на данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам.

Российские власти в регионах и другие официальные источники за время войны сообщили уже более чем о 25 тысячах погибших в Украине военнослужащих, свидетельствуют подсчеты к этой неделе. Шойгу, сообщая о 71 погибшем за последние три дня, не стал говорить о потерях с начала вторжения.

Украинские власти не объявляли о начале контрнаступления, которое ожидалось еще весной.

Российские сообщения о том, что Украина начала контрнаступление, призваны отвлечь внимание от потерь, которые российские войска несут вокруг Бахмута, заявила накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В то же время она утверждала, что украинские силы переходят к наступательным действиям в некоторых районах вдоль линии фронта, но подчеркивала, что это нельзя считать частью крупной операции.

Шойгу же настаивает, что контрнаступление идет уже три дня, Украина якобы несет большие потери, а число подбитых за эти дни танков, по версии российского Минобороны, выросло до 52 (министр также рассказал о пяти сбитых самолетах и двух вертолетах).

Би-би-си в условиях военного времени не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.

Заявление Шойгу о контрнаступлении и потерях прозвучало на фоне новостей о разрушении Каховской ГЭС. Украинские военные заявили, что верхняя часть электростанции была взорвана российскими силами. Кремль отверг обвинения в причастности к подрыву ГЭС и заявил о "преднамеренной диверсии украинской стороны". Вслед за ним Шойгу обвинил Украину в "подрыве сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий".

Независимые аналитики не исключают при этом, что верхняя часть дамбы могла разрушиться из-за прошлых обстрелов. Так или иначе, затопление может повлиять на планы контрнаступления, о чем утром во вторник говорил советник главы офисы президента Украины Михаил Подоляк: "Они [коррективы] всегда вносятся во время масштабных действий".

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