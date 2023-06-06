Разрушение Каховской ГЭС: что происходит, версии случившегося и последствия для Украины

Анастасия Голубева, Амалия Затари, Мария Киселева, Екатерина Седлярова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Global Images Ukraine via Getty Images

Ночью произошло разрушение верхней части плотины гидроэлектростанции в оккупированной российскими властями Новой Каховке в Херсонской области, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. Украина и Россия обвиняют друг друга в подрыве ГЭС.

Район ГЭС оказался затопленным, в Херсонской области проводится эвакуация жителей, в Крыму опасаются, что останутся без воды, Запорожская АЭС оказалась выведенной из строя, а на юге Украины уже ощущается недостаток воды.

К каким последствиям привело разрушение и какие есть версии произошедшего - в материале Би-би-си.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве - из-за контрнаступления

Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, говорят и украинские, и российские власти. Обрушение плотины ГЭС продолжается - источники ТАСС говорят, что разрушено 14 из 28 пролетов станции. Сама ГЭС полностью ушла под воду.

Версии произошедшего разнятся. Украинские власти обвинили Россию в намеренном подрыве станции. В командовании "Юг" ВСУ заявили, что ГЭС была взорвана изнутри. Украинский мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что на ГЭС был взорван машинный зал. О том, что подорван был машинный зал, сообщили и в "Укргидроэнерго".

Украинская сторона заявляет, что Россия подорвала ГЭС для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ - об этом говорили в командовании "Юг" и советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная. Плотину взорвала 205-я мотострелковая бригада российской армии, чтобы повлиять на наступление ВСУ, утверждает другой советник офиса президента Украины - Михаил Подоляк.

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Российские же власти обвиняют в обрушении станции Украину. Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев ночью нанес ракетный удар по станции. По словам Сальдо, Киев решил таким образом нанести удар по продовольственной безопасности Херсонской области и отвлечь внимание от своих военных неудач.

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С похожим заявлением выступили в Кремле. Москва "решительно отвергает" обвинение в подрыве Каховской ГЭС, заявил Дмитрий Песков. Он назвал разрушение ГЭС преднамеренной диверсией Украины из-за отсутствия успехов в контрнаступлении.

Однако OSINT-журналисты считают, что разрушение плотины могло произойти из-за полученных ранее повреждений и природных факторов. Западные журналисты обратили внимание на спутниковые снимки плотины, на которых видно, что за несколько дней до разрушения на ГЭС уже были другие повреждения - были разрушены части проходящей над плотиной дороги и шлюзовых ворот.

"Плотина-таки сама разрушалась постепенно. Может от того и кусок дороги упал, учитывая, что там давно была дырень", - написал OSINT-аналитик Руслан Левиев .

Также журналист Эван Хилл обратил внимание на то, что незадолго до обрушения уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней - это могло произойти из-за того, что Россия держала открытыми слишком мало шлюзов.

Херсонская область: уровень воды растет, люди эвакуируются

В результате обрушения ГЭС массивы воды пошли вниз по Днепру, и в области затопления оказались около 30 населенных пунктов по обоим берегам реки, контролируемым как Украиной, так и российской армией.

МВД Украины заявило, что по правому берегу Днепра в подтопления попали 14 населенных пунктов, где живет около 16 тысячи человек. Оккупационная администрация Херсонской области сообщила, что в зону подтопления на левом берегу Днепра попали 14 населенных пунктов с населением около 22 тысяч человек.

Владимир Зеленский заявил, что всего под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов в Украине. Жертв среди населения на данный момент нет.

Более 40 тысяч человек подлежат эвакуации после подрыва Каховской ГЭС, заявила зам. генпрокурора Украины Виктория Литвинова. По ее словам, затопление коснется более 17 тысяч человек на территории Украины и еще около 25 тысяч человек на оккупированных территориях. И украинские власти Херсонской области, и российские власти оккупированных территорий региона объявили эвакуацию жителей затопленных районов.

В Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в Новокаховском районе подтоплены около 600 домов. На территории Новокаховского городского округа был введен режим ЧС, часть Новой Каховки отключили от электроэнергии. Сообщается, что жители около 300 домов были эвакуированы.

Город Новая Каховка, в котором располагалась ГЭС, оказался затопленным, сообщили оккупационные власти. На фотографиях и видео из города видно, что его улицы стремительно уходят под воду - власти говорили, что вода поднялась в городе на уровень до 12 метров.

При этом ранее утром глава оккупационной администрации региона Владимир Сальдо утверждал, что масштабная эвакуация населения не потребуется, а уровень воды не критичен.

Многие районы Херсона (город был долгое время оккупирован российскими войсками, но затем Украина оттеснила российскую армию на левый берег Днепра) и близлежащей области тоже оказались затопленными - особенно центральные, из-за своего расположения около воды. Река Кошевая, которая проходит через город, вышла из берегов.

На видео, снятых с дрона с Потемкинских островов под Херсоном, видно, что уровень воды достигает крыш частных домов. Наиболее критическая ситуация в микрорайоне Остров - оттуда были эвакуированы 800 человек.

Подъем воды в регионе может выйти на критический уровень через 24 часа, заявил глава Херсонской области Александр Прокудин. "Есть угроза подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена плотина и в течение часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра. И это уже будет критический уровень", - сказал он.

Юг Украины без воды

По меньшей мере четыре области (не учитывая аннексированный Крым) пострадают в результате уничтожения Каховской плотины.

Последствия разрушения ГЭС ощутит на себе вся Украина, но прежде всего - юг: пострадает питьевое водоснабжение, орошение, аграрное производство, существует угроза для водоемких отраслей экономики, сказал BBC News Украина директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк.

Подпись к фото, Каховская ГЭС: вода хлынула через разрушенную плотину

"По питьевому водоснабжению больше всего пострадает Днепропетровская область, потому что Каховское водохранилище - основной источник водоснабжения для Кривого Рога, Марганецкого района. Далее - Херсонская область, Запорожская область, частично Николаевская область", - сказал эксперт.

В Кривом Роге уже осложнилась ситуация с водоснабжением - вводятся ограничения на потребление и подачу воды. Около 70% воды в город подается из Каховского водохранилища, которое стремительно осушается. Давление воды будет снижаться в ночное время, и вода будет доставать только до первых этажей домов. В отдельных поселках под городом воду будут подавать только в утренние часы.

В соцсетях появились видеоролики, как жители города массово скупают питьевую воду в магазинах.

Нехватка воды уже ощущается и в Николаеве, и в части Запорожской области, которые тоже использовали днепровскую воду через водозабор в Херсонской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Россия организовала катастрофу для оккупированного юга Запорожской области, поскольку там большое количество населенных пунктов получали воду именно из Каховского водохранилища.

Будет ли в Крыму вода?

Жители аннексированного Россией Крыма могут остаться без питьевой воды в результате подрыва ГЭС, предупреждал во вторник утром глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Подрыв Каховской ГЭС россиянами - это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины", - заявил Ермак.

О вероятности исчезновения питьевой воды у крымчан говорили и глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, и назначенный оккупационными властями главой аннексированной Новой Каховки Владимир Леонтьев, который соглашался с тем, что проблемы с поставкой воды в Крым будут.

Автор фото, OLEG TUCHYNSKY/AFP via Getty Images Подпись к фото, Херсон во время наводнения

В самом Крыму власти пытаются звучать в своих заявлениях успокоительно. "Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале - порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", - написал в своем телеграм-канале назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

Российская компания "Вода Крыма" опубликовала расписание отключения воды в Алуште, Керчи, Джанкое, Симферополе и других населенных пунктах "в связи с ремонтными работами", но генеральный директор предприятия называет эти ограничения плановыми работами по переустройству.

"Восемь лет полуостров обходился без Северо-Крымского канала. <...> Все это время водохранилища пополнялись за счет работы артезианских скважин. В настоящий момент водохранилища Крыма, которые наполняются за счет осадков, переполнены, и с них регулярно осуществляется сброс", - рассказывал генеральный директор "Вода Крыма" Максим Новик в интервью РБК.

Запорожская АЭС оказалась выведена из строя на неопределенный срок

О возможности каких-либо угроз для безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС достаточно сдержанно высказались как российская сторона, так и украинская сторона и МАГАТЭ.

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что в компании "не оценивают эту ситуацию как критическую" для ЗАЭС. "ЗАЭС охлаждается через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища", - объяснил он.

"По нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сотрудник Запорожской АЭС Юрий Черничук, которого российская сторона назначила директором оккупированной станции, также заявил, что рисков для безопасности ЗАЭС сейчас нет и ситуация находится под контролем персонала станции.

Вместе с тем, опрошенные Би-би-си эксперты предупреждают, что из-за обрушения плотины станция оказалась выведена из строя на неопределенно долгий срок.

"Я думаю, она теперь выведена из народного хозяйства не на один год, трудно прогнозировать на сколько лет. Но она не будет запущена еще очень долго", - говорит работавший в 1988-2009 годах на Чернобыльской АЭС Александр Купный. На ЗАЭС он проработал несколько лет и курировал на станции строительство двух энергоблоков.

Всего на ЗАЭС находится шесть энергоблоков, причем все они с сентября прошлого года остановлены - это значит, что электростанция не вырабатывает электроэнергию.

Даже если представить, что "завтра случится чудо, Украина освободит ЗАЭС и захочет ее запустить", сделать это без нормального уровня воды в Каховском водохранилище не получится, говорит эксперт атомного проекта норвежской экологической организации Bellona (признана "нежелательной" в России) Дмитрий Горчаков.

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS Подпись к фото, Новая Каховка

При этом на данный момент рисков для безопасности ЗАЭС из-за разрушения ГЭС нет, в этом опрошенные Би-би-си эксперты согласны с официальными лицами.

"Понятно, что разрушение плотины приведет к снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Но это огромный резервуар, из которого берется вода для нужд охлаждения Запорожской АЭС. Но не напрямую - там есть специальный изолированный пруд-охладитель. И в нем вода не снижается", - говорит Горчаков.

Уровень пруда-охладителя - выше Каховского водохранилища, и он огражден от водохранилища своей дамбой со шлюзом, которая способна удерживать воду, объясняет Купный. Кроме того, вода из пруда-охладителя не используется для охлаждения активной зоны реакторов ЗАЭС - основной ее объем раньше шел на охлаждение конденсатора турбин, но сейчас, когда станция находится в холодном состоянии и турбины не работают, вода из пруда-охладителя используется в незначительных количествах.

Сейчас энергоблоки ЗАЭС охлаждаются не напрямую из Каховского водохранилища, и не из пруда-охладителя, а с помощью специальной системы брызгальных бассейнов, которые расположены на территории станции, объясняет Горчаков.

"Эта система потребляет мало воды, и в случае чего, ее можно подпитывать разными способами - и из водохранилища, и из пруда-охладителя. За счет того, что и пруд изолирован, и станция уже почти девять месяцев заглушена, и потребность в ее охлаждении за это время сильно снизилась. Поэтому непосредственной угрозы для станции сейчас нет", - говорит он.

Последствия для экологии: токсичные мусорные реки

Вода, которая разливается из-за разрушения ГЭС, несет с собой твердые частицы со дна, а они могут содержать большое количество токсичных веществ, говорит эколог Евгений Симонов (признан в России "иноагентом").

Симонов еще раньше предупреждал об этом риске: токсины могли накопиться перед плотиной, так как водохранилище расположено в крупном промышленном и сельскохозяйственном районе, хотя точных данных об этом нет.

"Можно предположить, что в результате прорыва будут сноситься вниз по течению токсичные отложения, расположенные непосредственно возле самой плотины. Остальные останутся лежать по берегам Днепра, будут разноситься пылевыми бурями, а потом их затянет растительность", - говорил тогда эколог.

Также с берегов ниже плотины смоет и вынесет в устье различный мусор, прогнозирует Симонов. Опасность представляют также разливы топлива. По данным Совета безопасности Украины, на середину дня вторника в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки - еще более 300 тонн.

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS

Прорыв ГЭС может привести к обмелению водозаборов для орошения земель, говорит Евгений Симонов. К Каховскому водохранилищу, по его словам, привязано около четверти миллиона гектар поливных земель, которые перестанут орошаться.

Воды для орошения в Запорожской области хватит на 1,5-2 месяца, уточнял назначенный Россией врио главы региона Евгений Балицкий (его цитировал ТАСС),

Волна от прорыва ГЭС может сильно размыть почву на особо охраняемых природных территориях ниже по течению Днепра. Среди таких зон - Нижнеднепровский нацпарк и, возможно, Кинбурнская коса, отмечает Симонов.

Также, вероятно, высохнут "придаточные водоемы" Каховского водохранилища выше плотины. "На сегодня это важные нерестилища рыбы, хоть и не естественные. Местные жители зависят от тамошней рыбы", - отмечает Евгений Симонов.

Частично это начало происходить еще до полного разрушения плотины. Так, в конце января этого года портал "Наше Місто" писал о том, что из-за повреждения Каховской ГЭС обмелела пойма острова Хортица (национальный заповедник, расположен в черте города Запорожье, выше поврежденной плотины). Представители заповедника говорили о том, что уровень воды практически вернулся к историческому - таким он был до строительства плотины в 1958 году.

Неконтролируемое снижение уровня воды повлияет на экологию Днепра и Хортицы, цитировало "Наше Місто" представителей заповедника. Из-за спуска воды больше всего страдали животные и растения, которые избрали местом своего существования мелководье. Снижение уровня воды привело и к потере нерестилищ и мест зимовки для водных птиц, рассказывали сотрудники заповедника. После полного спуска водохранилища ситуация усугубится.

На территориях, которые расположены ниже плотины, по всей видимости, оказался затоплен зоопарк "Сказочная дубрава " в Новой Каховке. Об этом сообщил местный блогер Андрей Смолий. На ролике в его посте видна калитка, похожая на ворота парка, и территория, покрытая водой. По данным благотворительной организации "Uanimals", зоопарк был полностью затоплен. Из животных смогли спастись только лебеди и утки, остальные погибли.

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