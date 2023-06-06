Сама рухнула или специально обрушили? Что произошло с Каховской плотиной

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

29 минут назад

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Автор фото, Anadolu Подпись к фото, Разрушение плотины 6 июня

Прорыв плотины Каховской ГЭС приведет к серьезным гуманитарным последствиям, пагубно скажется на экономике Украины, возможно - скажется и на ходе войны. Сейчас Украина обвиняет в подрыве плотины Россию, Россия выдвигает встречные обвинения, а эксперты спорят, мог ли прорыв стать следствием летних и осенних боев в Херсонской области.

Украинские власти утверждают, что подрыв сооружений Каховской ГЭС был совершен около 3 часов ночи, вероятно, военнослужащими 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. По данным украинской разведки, основные работы по заминированию россияне провели еще весной прошлого года, сразу после захвата станции.

Кремль все обвинения отвергает и говорит то о ракетном обстреле ГЭС со стороны украинской армии, то о "диверсии". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что эта диверсия, кроме прочего, якобы преследовала цель "лишить Крым воды".

Рассчитывать на результаты какого-то расследования сложно - плотина находится под контролем российских войск, и украинские следователи и технические специалисты не могут осмотреть ее остатки.

В России же за несколько дней до прорыва плотины 31 мая правительство приняло постановление, которое приостанавливает техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, "произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов" на территориях, оккупированных в ходе войны с Украиной.

Об опасности прорыва Каховской плотины много говорилось еще осенью 2022 года, когда в Херсонской области шли бои. Тогда обе стороны готовились к украинскому наступлению - российская армия снабжала по мосту через плотину херсонскую группировку, ВСУ активно пытались этому помешать. Однако плотина устояла. Теперь, по многим признакам, Украина опять начинает наступление. Поэтому версия о преднамеренном подрыве появилась в социальных сетях первой.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российские военные на Каховской ГЭС. Они захватили ее в первые дни вторжения в феврале 2022 года

Тем не менее причины прорыва плотины пока не очевидны. Спустя несколько часов появились две базовые версии: прорыв произошел из-за повреждений, полученных в ходе боев, или это было сделано преднамеренно.

Дамба или плотина?

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Дамба отличается от плотины назначением. Дамбы ставят для ограничения потока воды, например, защищая местность от наводнений. Иногда дамбы служат для разделения потоков воды или ограничения русла реки.

Плотины строятся для подъема уровня воды - для создания водохранилища или гидроэлектростанции. Дамбы, как и плотины, делают из разных материалов - грунта, бетона, камней. Плотины могут также строиться из бревен. Поскольку гидротехнические сооружения Каховской ГЭС служат для регулирования уровня воды, то они являются плотиной. В составе станции есть и преимущественно земляные плотины, и водосливная плотина, построенная из бетона.

Каховская ГЭС состоит из большой насыпной плотины, которая расположена ближе к правому берегу, бетонной плотины с 28 водосливными затворами, над которыми проложены рельсы башенного крана, поднимающего затворы, здания ГЭС с машинным залом, где находятся турбины, шлюза для прохода судов.

Судя по спутниковым снимкам и кадрам, снятым с дрона, прорыв плотины произошел вблизи машинного зала в районе третьего затвора, там, где дорога начинает поворот, обходя здание ГЭС.

Повреждения моста

Российские военные захватили дамбу Каховской ГЭС еще 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения. К осени, когда Украина начала наступление в Харьковской области, дамба уже находилась в зоне риска - по ней российской группировке в городе и на правом берегу Днепра доставляли боеприпасы, топливо, продовольствия, перебрасывали подкрепления.

Как и две других переправы - два Антоновских моста, железнодорожный и автомобильный, мост над плотиной Каховской ГЭС подвергался обстрелам. 13 августа ВСУ объявили, что вывели его из строя. Это было сделано ракетно-артиллерийскими ударами.

"Выход из строя" моста не означало, что он разрушен - по нему стало невозможно перебрасывать тяжелую технику. Это также автоматически не означало, что повреждения получила плотина - она находится под мостом и могла получить повреждения, а могла и не получить.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Затопленная часть херсонского порта

На видеозаписях, появившихся после этого удара, видно, что он пришелся на ту часть моста, которая расположена в районе шлюза, то есть довольно далеко от места прорыва в июне 2023 года.

Когда российские войска отступали с правого берега Днепра, 11 ноября они взорвали участок моста, который примыкает к земляной дамбе. Момент взрыва сняла камера, расположенная на здании ГЭС. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, этот участок моста также расположен довольно далеко от места прорыва дамбы.

На спутниковом снимке, сделанном 28 мая, видно повреждение дороги в районе прорыва плотины. Дорога в этом месте делает поворот и проходит чуть дальше от затворов, через которые в этот день уже активно текла вода.

Почему рушатся дамбы?

Эксперт в области гидротехнических сооружений, пожелавший остаться неназванным, объяснил Русской службе Би-би-си, что прорыв плотин может произойти из-за так называемого "прорана" - промыва, который образуется на гребне плотины при переливе или повреждении.

"Там произошло, в общем-то, вот нарушение целостности самой плотины. Дело в том, что размывается любая плотина. Как только в теле плотины возникает какое-либо повреждение, главное, чтобы не было тока воды. То есть пусть он немножко просачивается как угодно, но как только возникает ток воды, возникает проран. В проране, за счет давления воды… Просто вода режет сталь, режет бетон. Там такие нагрузки, что проран начинает увеличиваться. То есть если возникает проран, размывается любая плотина, гравитационная, упорная, арочная, земляная, бетонная. Неважно", - рассказал он.

Он добавил, что плотины разрушаются очень быстро: "Если это насыпная, земляная плотина, то ширина неважна, хоть километр, хоть два, но если возникает проран хоть несколько метров, то земляную плотину он размывает за 15-30 минут. Всю. А бетонную, гравитационную - в полтора-два раза дольше".

Его слова подтверждаются и научной работой группы российских математиков "Разрушение бетонных плотин на мягком основании. Численное моделирование развития прорана в основании многосекционных плотин", в которой говорится, что одна из стадий разрушения плотины - "образование начального прорана - бреши в основании плотины (например, вследствие терактов, землетрясений или в результате старения основания и стен плотины)"

Автор фото, MAXAR Подпись к фото, Спутниковый снимок плотины, сделанный 28 мая. Участок моста возле здания ГЭС еще не обрушился

Эксперт также обратил внимание на очень высокий уровень воды в Каховском водохранилище, который до февраля был, напротив, очень невысоким: "После февраля идет накачка водохранилища. Уровень воды в Каховском водохранилище контролирует Россия. И прорыв плотины произошел при максимальном, значительно выше среднегодового уровня наполненности водохранилища. Водохранилище наполняли до максимального уровня".

Почему это было сделано, сказать сложно - плотина находится под контролем России, но фактически по ней проходит линия фронта, и поэтому нельзя точно сказать, следили ли за уровнем с российской стороны или нет.

Теоретически уровень воды можно контролировать при помощи задвижек водосброса. Два синих объекта на гребне плотины - краны, которые и занимаются этой работой. Всего на плотине 28 задвижек. Три из них могли быть повреждены в результате российского взрыва в ноябре, но оставалось еще 25.

На одном из спутниковых снимков за 5 июня заметно, что внешний вид как минимум трех задвижек в районе прорыва отличается от остальных. Возможно, они были выдвинуты чтобы снизить напор воды. Но почему не были подняты остальные, неизвестно.

Автор фото, MAXAR Подпись к фото, Спутниковый снимок плотины, сделанный 5 июня

Автор фото, MAXAR Подпись к фото, Увеличение предыдущего снимка. Тут видно, что три затвора отличаются по виду от остальных, возможно, они были подняты

Версия преднамеренного подрыва

Означает ли все это, что плотину Каховской ГЭС не могли взорвать преднамеренно? Нет, определенно этого сказать нельзя.

"Отчего упала часть автомоста? От обстрела, который мог повредить и ближайшие задвижки, или от взрыва, точечно разрушившего часть самой плотины и вызвавшего образование прорана?" - по словам эксперта, ответить на этот вопрос по открытым источникам нельзя.

"Взрыв может быть очень небольшой. Он может даже быть подводным. Там даже снаружи ничего взрывать необязательно. Важно, чтобы проран образовался. Чтобы это было отверстие шириной три-четыре метра. Дальше вода все сделает сама. Перепад воды в 16 метров - это очень много", - сказал он.

По его словам, квалифицированный специалист-гидротехник мог бы определить самое слабое место, в котором можно было бы проделать небольшое отверстие при помощи 200-300 кг взрывчатки.

Но эту версию невозможно подтвердить или опровергнуть.

Кому это нужно?

Версия о целенаправленном подрыве плохо укладывается в логику военных действий. Такое развитие событий невыгодно ни одной из сторон.

После вывода российских войск с правого берега Днепра этот участок фронта казался более спокойным. Большая и широкая река была естественным препятствием - чтобы наступать, российским или украинским войскам пришлось бы форсировать ее.

Оборонять такую позицию по реке проще, чем на земле, и поэтому обе стороны не держали тут крупных группировок.

Вместе с тем эксперты не исключали, что ВСУ могли бы попытаться совершить именно такую операцию - форсировать реку, захватить на левом берегу плацдарм, навести переправы и начать перебрасывать по ним основные силы.

Но этот план был, возможно, самым рискованным из всех, которые рассматривали аналитики - переправы оказались бы под огнем российской артиллерии, и на их уничтожение Россия, несомненно, бросила бы значительные авиационные силы. Поэтому вероятность такой операции считалась не очень высокой.

Хотя обе версии - с диверсией со стороны Украины или России - кажутся довольно спорными, чисто с военной точки зрения прорыв дамбы кажется более выгодным для ВСУ.

После прорыва плотины Каховской ГЭС и без того полноводный Днепр превратится в еще более широкую реку, форсировать которую было бы еще труднее.

Однако со временем вода спадет, и тогда форсировать реку станет наоборот легче. Ведь наводнение, которое последует за прорывом плотины, заставит российские войска отойти на некоторое расстояние от берега, причем в спешке, а последующее выдвижение на позиции обратно делает войска более уязвимыми.

Кроме того, при форсировании Днепра возможность прорыва дамбы была потенциальной опасностью - ведь такое наводнение можно было устроить после начала операции по форсированию.

С другой стороны, экономические, экологические, социальные последствия (не говоря уже о политических рисках) такого подрыва кажутся слишком большой ценой за попытку временно улучшить ситуацию на фронте, учитывая, что это улучшение не гарантирует победы.

Украинские военные обозреватели, которые полагают, что прорыв плотины устроили россияне, считают, что они могли это сделать, увидев приготовление ВСУ к наступлению на этом участке, либо просто опасаясь, что это может произойти.

Однако и в этой ситуации не очень понятно, на что могли бы рассчитывать российские военные, учитывая, что все наводнения кончаются, и Днепр вернется в свои берега через несколько недель.

Для России такая диверсия обернулась бы большими внешнеполитическим проблемами - репутация страны, начавшей войну в Европе, и без того находится на невысоком уровне в мире, а такая акция опустила бы ее еще ниже.

Поэтому версия о преднамеренном подрыве плохо укладывается в военную логику.

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