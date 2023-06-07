Лукашенко помиловал Софью Сапегу

27 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Об этом сообщил губернатор Приморского края, откуда Сапега родом. До сих пор рассматривался вопрос о передаче приговоренной к шести годам колонии девушки в Россию для отбывания срока в российской колонии, но суд так и не начал рассматривать этот вопрос. Лукашенко ранее отказывался помиловать Сапегу.

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич [Лукашенко] подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение", - сказал губернатор Олег Кожемяко на встрече с Сапегой (цитата по "Коммерсанту").

Сапега, согласно сообщению, поблагодарила Лукашенко за "возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу, за то, что мне был дан второй шанс".

Кожемяко написал в своем телеграм-канале, что "наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново". Как он утверждает, она оказалась на свободе после его обращения к Лукашенко. "Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи", - написал Кожемяко.

В январе этого года комиссия по помилованию при Лукашенко уведомила Сапегу о том, что ее ходатайство о помиловании отклонено.

После этого рассматривался вопрос о передаче 25-летней девушки, осужденной за участие в работе оппозиционного телеграм-канала, в Россию для отбывания наказания в российской колонии. Об этом просили родители девушки.

О передаче Сапеги в Россию договорились с ее согласия генеральные прокуратуры России и Беларуси. По закону отбывать наказание она должна была в российском регионе, который был ее последним местом жительства на родине. Именно там суд должен был определить ей срок лишения свободы и вид колонии по статьям УК РФ, соответствующим вынесенному в Беларуси приговору.

1 июня Пресненский райсуд Москвы решил, что представление Федеральной службы исполнения наказаний России о передаче Сапеги для отбывания наказания в Россию должен рассматривать Промышленный райсуд Смоленска.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Как писала Би-би-си, информация прокуратуры о том, что Сапега жила в Смоленске, оказалась сюрпризом для ее родителей и адвокатов.

Сапега в семилетнем возрасте переехала с матерью из Владивостока в Беларусь и больше в России никогда не жила. Управление МВД по Приморскому краю, куда обращался адвокат девушки Игорь Гришин, отказалось предоставлять информацию о последнем месте жительства Сапеги и ее матери, сославшись на защиту персональных данных. В итоге дело поступило в суд Пресненского района Москвы, где находится Минюст России, без указания ее прежнего адреса.

Прокуратура по запросу суда представила карточку Сапеги из закрытой базы данных "Российский паспорт", в которой было указано, что девушка в 2012 году жила в Смоленске на улице Тухачевского. Адвокаты Сапеги выяснили, что в Смоленске на этой улице нет номера дома, указанного в карточке прокуратуры. Такой дом на улице Тухачевского есть в белорусском городе Лида. Там Сапега жила с матерью, а перед приговором отбывала домашний арест.