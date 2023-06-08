Каковы корни войны в Украине и что будет с Россией после Путина? Отвечает историк Сергей Плохий

26 минут назад

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Подпись к фото, Сергей Плохий - автор книг-бестселлеров об истории Украины

"Эта война - фактически продолжение развала Российской империи", - сказал в интервью BBC Украина известный американский историк украинского происхождения Сергей Плохий.

Один из самых авторитетных исследователей украинской истории, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий известен книгой-бестселлером "Врата Европы: История Украины" (The Gates of Europe: A History of Ukraine).

Через год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину вышла его новая книга "Русско-украинская война" (The Russo-Ukrainian War), в которой он не только отследил истоки войны, но и показал, как она меняет современный мир.

"Да, сейчас такое впечатление, что война была неизбежна, - сказал Плохий в беседе с корреспондентом BBC Украина Евгенией Шидловской. - Видел ли я ее в начале 2022 года - в январе, феврале? Я видел признаки, но, вероятно, как большинство украинцев, я не хотел их видеть. То есть я видел, но неоднократно отвергал неизбежность войны".

По мнению исследователя, война в тот момент не казалась выгодной для России. Да и российская армия вроде бы не была достаточно подготовлена. Россия, по его словам, вторглась "на основании каких-то эфемерных представлений об Украине".

Сергей Плохий в своей новой книге подводит итог не только первого года полномасштабной агрессии и войны с 2014 года, но он пытается также понять, какие факторы способствовали ей, начиная с 1991 года.

"И один из ключевых выводов: эта война - фактически продолжение развала Российской империи. Не только развала Советского Союза - развала Российской империи, начавшегося во время Первой мировой войны в 1917-1918 годах".

Путинская идеология и обоснование войны как раз опирались именно на имперский нарратив и образ мышления. Причем "не просто имперский, а российско-имперский - тот, который существовал в Российской империи к концу XIX - началу ХХ века".

Подпись к фото, Через год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину вышла новая книга Сергея Плохия "Русско-украинская война"

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Совершенно очевидно, полагает историк, что война идет за независимость Украины.

"Само существование Украины как государства, государственных учреждений, независимость, существование украинской нации как таковой было поставлено под вопрос в 2014 году и с началом этой полномасштабной агрессии в 2022 году".

Отвечая на вопрос, как Украина выстояла, историк говорит о том, что в Украине между 2014 и 2022 годами произошли чрезвычайно важные события. "Процессы формирования украинской идентичности, особенной от российской или постсоветской, ускорились с началом войны", - напоминает Плохий.

Украина стала более единой. Даже если посмотреть на результаты президентских выборов - 2014-го, потом 2019-го года - то можно увидеть, что были выбраны разные президенты с разными программами, но оба побеждали в большинстве регионов.

"Одна из главных ошибок Путина - это то, что он отправил войска в Украину в 2022 году, считая, что это Украина 2014-го года. А это уже было совсем другое государство".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Война ускорила процесс формирования украинской идентичности, считает историк

Какой будет Украина после завершения войны? Независимой, отвечает Плохий.

Он подчеркивает, что Украина фактически включена в западные структуры. Сегодня, по его словам, украинцы чувствуют себя более интегрированными в НАТО, чем даже некоторые страны-члены Североатлантического альянса, "потому что украинцы могут воевать и испанским, и итальянским, и немецким, и американским, и британским оружием, в то время как каждая из этих стран - только тем, что у них есть".

Да, украинцы воюют сегодня за будущую свободную и демократическую Украину, и вряд ли можно представить себе ситуацию, при которой они решат с этим попрощаться после победы, полагает историк.

Россия после Путина: несколько лет передела власти

Сегодня мы видим значительное сокращение международной экономической и политической мощи России, говорит Плохий.

"Россияне начинали войну, говоря, что у них вторая сильнейшая армия в мире, но сегодня украинцы [с сарказмом] говорят, что это, возможно, вторая сильнейшая армия в Украине". А военная мощь всегда считалась важным элементом международного авторитета России.

Историк напоминает о санкциях, которые отрезали Россию от одного из наиболее выгодных рынков торговли энергоносителями - европейского. Переориентация на восток понятна, но там значительно меньше экономического роста, а Китай и Индия воспользуются слабой позицией России, чтобы покупать энергоносители по сниженным ценам.

Он также напоминает о падающем международном престиже России, которая стала страной-изгоем.

"То, что Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО сегодня - это не только особенность того, что они обеспокоены тем, что делает Россия [в Украине]. Это также является признаком того, что на сегодняшний день они не боятся реакции со стороны России. Потому что она не может реагировать - ее армия полностью увязла в Украине".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сегодня украинцы чувствуют себя более интегрированными в НАТО, чем даже некоторые страны-члены альянса

И эти процессы сокращения мощи России, по его словам, будут продолжаться.

Что касается ухода Путина от власти, то, по мнению историка, "могут быть разные сценарии, но почти сразу или в относительно близкой перспективе это приведет к завершению войны", потому что такую политику мог осуществлять "только человек, полностью контролирующий аппарат, фактически построивший в стране тираническую власть".

Историк напоминает период межвластия после смерти Иосифа Сталина, когда в верхушке советского партийного аппарата началась борьба за власть, победителем в которой вышел Хрущев.

"Сталину, чтобы подняться на такой уровень диктатора, также понадобилось пять-шесть лет после смерти Ленина, - говорит Плохий. - Мне кажется, что эта модель будет продолжаться и после Путина".

"Перестанет ли Россия быть имперской? На какой-то период - да. Но может ли она возродиться [как империя] снова? Совершенно точно. Это уже происходило больше, чем один раз", - напоминает он.

"Поэтому и Украина, и ее союзники должны думать об этом не только от одних выборов к другим, а на более длительную историческую перспективу. Даже если завтра в России вдруг придет [к власти] какой-то новый Горбачев или Ельцин, или кто-то еще - мы знаем, что после ельцинов и горбачевых приходят путины".

Новый "железный занавес": в Европе исчезают "серые зоны"

Сергей Плохий считает, что вторая холодная война в Европе уже началась.

"2022 год действительно стал переломным в этом смысле. Возродился трансатлантический альянс между США и Европой, причем теперь он более сильный, потому что к нему присоединились восточноевропейские страны".

Происходит сближение России и Китая - именно так было в холодной войне 1950-х - начала 1960-х годов. Но с другой стороны, в этой холодной войне исчезают "серые зоны" в Европе: а Украина была частью этой "серой зоны" в сфере европейской безопасности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Война закрывает страницу, которая была открыта с развалом Советского Союза, говорит Плохий

"Я думаю, что результаты этой войны фактически сцементируют это разделение, которое сегодня происходит в Европе", - полагает Плохий.

"С этой полномасштабной войной закончился долгий период после холодной войны. Период, так сказать, глобального мира", - подчеркивает историк.