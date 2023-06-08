"Потеряла все - и собаку Пинчу". Как живет затопленный Херсон после уничтожения Каховской ГЭС

Жанна Безпятчук

BBC News Україна, Херсон

32 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как работают спасатели в затопленном Херсоне

На границе между центром Херсона и районом острова Корабел местные жители сейчас - как на берегу огромного озера. Кто-то сидит на лестнице, кто-то на земле, кто-то помогает спасателям.

Все они ждут известий - либо о том, что произошло с их домом, либо о соседях, которые до сих пор заблокированы в подтопленных многоэтажках, либо о животных.

Но это не берег озера или моря - это центр Херсона. Большая часть города сейчас затоплена.

Корреспонденты Би-би-си наблюдали, как в целом районе вода поднялась на высоту трех-пяти метров - и продолжала прибывать. Такое здесь люди видели впервые в жизни.

Ужас и вода

В числе сидевших на берегу очевидцев беды была Валентина Тимофеевна Баш.

"Вот видите - я в халате. Я спала, когда прибежал коллега сына и стал торопить: "Бегом, бегом, бабушка, давайте, собирайтесь", рассказывает Валентина Тимофеевна.

"И я выхожу, смотрю: вода льет, машина стоит, и вода подходит", - вспоминает она.

Так 90-летняя женщина поняла, что должна покинуть свой дом, где прожили несколько поколений ее семьи.

Подпись к фото, На памяти Валентины Тимофеевны это вторая война

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Валентина Тимофеевна, всю жизнь проработавшая швеей, попросила отвезти ее в церковь, куда она часто ходила и где все ее знали.

Она рассказала, что больше всего ждет новостей о собаке Пинче, которая жила вместе с ней. Было очевидно, как женщина за нее переживает.

Вода начала подтапливать даже те районы города, которые расположены на возвышенности.

В то же время большая часть города функционирует: в тех районах, куда вода не дошла, работают магазины и парикмахерские, люди ходят на работу и гуляют с детьми.

Все жители города, с которыми мы общались, описывают происходящее в Херсоне одним словом: "ужас".

Но при всем ужасе ситуации люди не теряют надежду. Они самоорганизовались и пытаются помочь тем, кто в этом больше всего нуждается, преодолевая очередное испытание, выпавшее на их долю из-за развязанной российскими властями войны.

Некоторые подходят к этой задаче с особой изобретательностью. Мы наблюдали, как один мужчина надел ласты и гидрокостюм и поплыл в затопленный дом.

Помимо разрушения домов, наводнение создает и серьезную экологическую угрозу для города.

Перед нашими глазами по воде вместе с вырванными из земли кустами проплыли груды мусора. Пластик, бумага, канализационные нечистоты и отходы промышленных предприятий - все это разносится водой по городу.

По мутной воде плавают лодки со спасателями, и нехарактерный для города звук их моторов пронизывает воздух. Сотрудники Государственной службы Украины про чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасают людей, заблокированных в своих домах, а также ищут пропавших.

Наводнение также усилило в городе угрозу мародерства, существовавшую здесь и раньше из-за войны и постоянных обстрелов.

Мы наблюдали, как хозяин полуразрушенного российскими обстрелами дома ловил мужчин, пытавшихся выносить из здания имущество и стройматериалы.

Звуки моторов и взрывов

Вместе со звуками спасательных лодок издалека периодически доносятся звуки взрывов - город и его окрестности находятся под постоянными обстрелами российских войск. Даже сейчас, несмотря на наводнение.

Однако местные жители за многие месяцы войны уже настолько привыкли к подобному грохоту, что уже даже не обращают на него внимания.

Автор фото, УНІАН Подпись к фото, Херсонцы ищут своих любимцев, потерявшихся во время затопления

Местная жительница Виктория рассказала нам, что спешит спасать своих кошек. Ей пришлось собираться настолько быстро, что она успела схватить только собаку и выбежать с ней на улицу, а кошки остались в квартире, расположенной на втором этаже.

Ей помогли волонтеры из организации "Спасение животных" из Харькова, специально приехавшие, чтобы спасать животных на пострадавшей Херсонщине. Вместе с ними Виктории удалось спасти своих любимцев со второго этажа подтопленного дома.

В течение нескольких часов мы стали свидетелями того, как волонтерам удалось спасти нескольких собак и кошек. Одного большого домашнего пса спасателям пришлось реанимировать.

Они рассказали, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС им пришлось быстро выработать новые стратегии спасения животных, потому что с такими катастрофическими наводнениями Украина еще не сталкивалась.

Подпись к фото, Собака как будто пыталась отыскать своего хозяина

Некоторые животные потерялись и отчаянно пытались найти своих владельцев - как собака в ошейнике с оторванным поводком, которая доверительно подходила ко всем людям, словно высматривая своего хозяина. И хотя на улице было жарко, животное колотила дрожь.

Мы также встретили местного жителя по имени Олег, который помогал вывозить семью друга из пострадавшего района города в свою двухкомнатную квартиру.

Он рассказал, что до войны жил с отцом, который во время российской оккупации вышел на улицу и не вернулся - просто пропал. Олег предполагает, что его могли похитить россияне.

Вторая война при жизни

Спустя несколько часов ожидания плохие новости пришли и к Валентине Тимофеевне.

Подпись к фото, Валентина Тимофеевна, когда узнала, что ее семейного дома больше нет

Знакомые сообщили ей, что ее дом - тот самый, в котором прожили несколько поколений ее семьи - полностью ушел под воду, "осталась только крыша". И главное - ее собачку Пинчу так и не нашли. На словах о собаке она расплакалась.

"Не плачьте так. Собаки умеют плавать, могла выбраться на сушу", - успокаивали Валентину Тимофеевну соседи.

90-летняя женщина, на веку которой это уже вторая война, потеряла из-за нее все, что имела.

Ребенком она пережила Вторую мировую войну и оккупацию Кременчуга немцами. С военного детства запомнила, как звучит танк.

"И когда хлынула вода в Херсон, я услышала какое-то страшное гудение. И снова подумала, что это танк", - вспоминает она утро 6 июня.

"Но на этот раз это были потоки воды от подрыва плотины российскими войсками", - говорит женщина.

Война из детства догнала ее здесь, в Херсоне, и уничтожила родительский дом.

Власти Украины подчеркивают, что Россия давно заминировала дамбу и взорвала ее в ночь на 6 июня.

При этом российские власти еще на рассвете того дня отрицали, что произошла катастрофа, хотя именно они контролируют дамбу.

Через несколько часов они обвинили в ее разрушении Украину, заявив, что ВСУ якобы обстреляли ГЭС ракетами "Ольха".

Эксперты отмечали еще некоторое время назад, что дамбы на Днепре строились в советские времена с расчетом на массированные ракетные удары, и Украина физически не могла бы разрушить дамбу несколькими ракетами.