Нью-Йорк под оранжевым смогом: наблюдения корреспондента Би-би-си

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

46 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

На этой неделе из-за лесных пожаров, бушующих на территории Канады, десятки миллионов жителей Северной Америки вынуждены выходить на улицу в масках. Густой оранжевый дым заполнил многочисленные города, включая Нью-Йорк. В четверг утром качество воздуха в этом американском мегаполисе было худшим в мире, по данным мониторингового сервиса IQAIR. Наш корреспондент рассказывает о жизни в городе, окутанном оранжевым смогом.

"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город", - заметила в среду бывшая ленинградка, в прошлом биржевой корреспондент Русской службы Би-би-си Наталья Габдуллина. Уроженец Москвы Иван Блошенко, работающий по ночам водителем автопогрузчика под Нью-Йорком, отметил, что Луна на этой неделе была красного цвета.

Нью-Йорк, пел Фрэнк Синатра, - это город, "который никогда не спит", то есть круглосуточно сияет огнями, поэтому Габдуллина, живущая на манхэттенском Вест-Сайде и по ночам спящая, покраснение Луны пропустила. Но обратила внимание на то, что у нее першит в горле, и отметила, что во время пандемии маску нужно было надевать в помещении и можно было снимать на улице, "а сейчас все наоборот".

Я несколько раз внештатно кашлянул, но значения этому сперва не придал. Астматикам происходящее дается труднее. Врачи также призывают в СМИ оберегать детей, стариков и сердечников. В отделениях скорой помощи заметно прибавилось народу. Не все сразу поняли, где горит, поэтому прибавилось и звонков в полицию.

Автор фото, EPA

Соцсети забиты любительскими снимками окутавших небоскребы оранжевых облаков, хотя, строго говоря, на фотографиях они гораздо более оранжевые, чем в жизни. В первый раз я заметил их на прошлой неделе, когда они повисли над противоположным берегом пролива между Коннектикутом и Лонг-Айлендом. До этого я много лет видел на горизонте Нью-Хейвен, а тут он вдруг исчез.

Во вторник я обратил внимание на то, что часть манхэттенцев по-прежнему появляется на улице в масках, хотя пандемия ковида, казалось бы, давно закончилась. В среду в масках уже щеголяла большая часть прохожих, притом многие не в сиротски хирургических, пропускающих мелкие частицы, а уже в серьезных N95, которые так хороши, что лично я начинаю задыхаться в них уже на третьей минуте.

Автор фото, EPA

В среду я почувствовал запах гари, который в последний раз пропитывал Манхэттен с 11 сентября по декабрь 2001 года после того, как угнанные авиалайнеры свалили башни-близнецы Всемирного торгового центра, и что-то бесконечно долго тлело в их руинах. Среда была пасмурной, как перед ливнем, но ни единой капельки на Нью-Йорк так и не упало, потому что над дымовым облаком палило солнце.

В середине среды в городе стало почти сумеречно. Пришло на память Darkness at Noon, английское название книги Артура Кестлера, известной по-русски как "Слепящая тьма".

Автор фото, Reuters

Поскольку солнце не пробивалось сквозь дымовое облако, окутавшее Восточный берег и Средний Запад США, в ночь со среды на четверг температура опустилась до 5 градусов Цельсия, и рабочие на фабрике у Блошенко натянули свитера. Датчик, который Иван установил у себя во внедорожнике, показал, что давление в шинах заметно упало.

В четверг солнце уже пробилось сквозь марево, хотя в воздухе продолжала плавать какая-то муть, не дающая разглядеть далекие объекты. После четырех опять сделалось пасмурно, а запах гари в Нью-Йорке усилился.

Как явствовало из соцсетей, в Калифорнии, где исполинские лесные пожары давно нередки, подтрунивают над склонностью жителей Восточного побережья все драматизировать. Но в наших краях гнездятся почти все главные СМИ Америки, так что это немудрено.

В сетях также активизировались шутники, которые, например, сопровождали снимки инфернальных облаков вопросом "Есть ли жизнь на Марсе?".

Автор фото, Reuters

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В ряде нью-йорских школ отменены занятия и выпускные мероприятия, а в бродвейских театрах - часть популярных спектаклей, таких как "Гамильтон" и "Камелот", поскольку несколько актеров не вышли на работу из-за задымления. Приостановили спектакли из цикла "Шекспир в парке", которые даются в гигантском Центральном парке, и на час задержали вылеты и посадки в части местных аэродромов.

Газеты, как всегда, забиты полезными советами - от рекомендаций затыкать полотенцами щели в окнах и поменьше выходить наружу до инструкций по оборудованию у себя дома "чистой комнаты", где желательно проводить большую часть времени. На Манхэттене, где многие квартиры, мягко говоря, малогабаритны, это сложнее, чем в других районах необъятного города.

Устраивать "чистые комнаты" в кухне не советуют, объясняя, что некоторые масла для готовки сами выпускают в воздух нечто токсичное. Аналогичные обвинения предъявляются газовым плитам, которые сейчас планируется вообще заменить на электрические.

Объявлено, что канадский дым уже сократил продолжительность жизни среднего нью-йоркца на один час.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: