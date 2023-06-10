"Этап разведки боем". Что известно о наступлении ВСУ на юге Украины

Пол Адамс

BBC News, Киев

58 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украина месяцами планировала контрнаступление, и теперь оно может наконец начаться

Корреспондент Би-би-си Пол Адамс рассказывает о ситуации к югу от Запорожья, где украинские войска заметно активизировались и, возможно, перешли в наступление. Это перевод его статьи, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Началось ли на этой неделе долгожданное контрнаступление Украины?

Президент России Владимир Путин, похоже, считает именно так. "Мы можем совершенно точно констатировать, что это наступление", - сказал он в видеоинтервью, опубликованном в Telegram в пятницу.

В каком-то смысле оно уже идет несколько недель - Украина проводит подготовительные операции, нанося артиллерийские и ракетные удары по ключевым российским объектам материально-технического снабжения далеко за линией фронта.

Понедельник, казалось, предвещал перемены: небольшие отряды легкобронированных украинских частей двинулись вперед по открытым полям к российским укреплениям на юге Украины, к юго-востоку от Запорожья.

"Сейчас на всем протяжении фронта идет так называемый этап разведки боем, - рассказал Би-би-си военный эксперт, соучредитель и председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. - Это означает, что идет зондирование российской обороны".

На основании видео, выложенных в соцсетях, некоторые комментаторы предположили, что украинцы быстро столкнулись с проблемами.

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"Где-то это происходит более успешно с небольшими потерями, а где-то менее успешно, где русские отбиваются", - сказал Кузан.

Он отказался назвать конкретные населенные пункты, сказав лишь, что все они находятся к югу от Запорожья.

Со вторника внимание всего мира приковано к разрушенной плотине в Новой Каховке и затоплению, которое охватило почти 600 квадратных километров по обе стороны Днепра.

Несмотря на то, что Кремль отрицает причастность к разрушению плотины, это непохоже на совпадение. Плотина и дорога через нее представляли собой возможное направление атаки для украинской армии, ищущей способы дестабилизировать положение российских войск.

Весьма вероятно, что российские силы, контролировавшие дамбу, решили ее взорвать, что сняло с повестки дня одну из военных операций Киева.

Киев уже неоднократно проявлял интерес к этому участку фронта.

В конце апреля украинские военные форсировали реку и заняли позиции у города Олешки. Украинцы также взяли под контроль несколько небольших островов в дельте Днепра недалеко от Херсона.

Военные планы Киева в этом районе неизвестны и в настоящее время носят теоретический характер. Катастрофическое наводнение сделало переправу через реку пока невозможной.

"Но россияне понимали, что возможность такая была, - говорит Кузан.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Прорыв плотины вызвал катастрофические наводнения на юге Украины

Но к востоку от зоны наводнения боевые действия продолжились с новой силой.

"Тяжелые бои продолжаются на нескольких участках фронта", - написало в четверг утром в твиттере министерство обороны Великобритании, добавив, что на большинстве участков Украина владеет инициативой.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска отразили ночную атаку украинцев в районе к югу от Запорожья, в которой, по его словам, участвовало 150 единиц бронетехники и 1500 военнослужащих.

По данным Минобороны России, 47-я механизированная бригада Украины "предприняла попытку прорвать российские позиции".

В интернете распространились видеокадры с якобы уничтоженным танком "Леопард". Би-би-си пока что не верифицировала это видео.

Украинские чиновники, обычно хранящие молчание по поводу текущих военных операций, сделали ряд интригующих намеков.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сдержанно сказала, что российские войска "активно оборонялись" в районе города Орехов, примерно в 65 км к юго-востоку от Запорожья.

В заявлении в Telegram она также подтвердила, что бои идут в районе Великой Новоселки - поселка городского типа в Донецкой области к западу от Угледара.

Орехов и Великая Новоселка располагаются на западном и восточном краю сильно укрепленного участка линии фронта, где, по мнению многих аналитиков, Украина в конечном итоге попытается прорвать российские позиции.

"Не секрет, что одна из наших главных целей - перерезать сухопутный коридор, питающий всю южную группировку войск противника", - сказал Кузан.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские войска хотят перерезать удерживаемый Россией сухопутный коридор в Крым

Пророссийские телеграм-каналы много обсуждают последние действия Украины, по большей части с оттенком презрения.

"Они едут туда, где их ждут русские. Какая тупость!" - написал один из участников группы "Я люблю Краматорск".

Другие признали продвижение украинской армии, но поставили под сомнение оправданность потерь в людях и бронетехнике.

"Хватит ли у них сил, чтобы дойти до Токмака, не говоря уже о Бердянске и Мелитополе?" - задается вопросом другой член той же группы.

Но это не единственное место, где идут бои.

На кадрах с севера и юга от города Бахмута, где шли одни из самых продолжительных и кровопролитных сражений этой войны, видно, что украинские войска наступают.

По словам Анны Маляр, они продвинулись "от 200 до 1100 метров на различных участках". Это выглядит как попытка окружить город и занимающие его российские части.

"Ситуация на поле боя очень сложная", - отмечает министерство обороны Великобритании.

Значит ли это, что украинское контрнаступление уже вступает в новую, решающую фазу?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в среду высмеял такие предположения. "Все это неправда, - сказал он агентству Reuters. - Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Война в воздухе, в том числе с использованием беспилотников, будет иметь важное значение для контрнаступления Украины

Но что-то явно изменилось.

"Дело в том, что фронт наконец пришел в движение", - говорит Сергей Кузан и добавляет, что у командования ВСУ есть разные варианты.

Ряд факторов ограничивают возможности боевых действий Украины, основным из которых является отсутствие истребителей, способных обеспечить поддержку с воздуха.

"Вот почему мы двигаемся медленно, а затем подтягиваем [системы ПВО]", - объясняет эксперт.

Еще один фактор - время. Это наступление, вероятно, продлится не более пяти месяцев, после чего осенний дождь снова сделает местность непроходимой для тяжелой бронетехники.

Как будет выглядеть успех?

Если украинские войска сумеют прорваться к Азовскому морю, то все российские части к западу от этой бреши окажутся в уязвимом положении, в полной зависимости от линий снабжения через Крымский полуостров.

Все, что тогда останется, по словам Кузана, это разрушить Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом, и атаковать корабли и самолеты, используемые для переброски грузов на полуостров.

"Это будет конец, - говорит он. - Но не стоит рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время. На это уйдут месяцы".

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