«Мы будем работать с Россией. Но другой Россией». О чем российская оппозиция говорила с европейцами на конференции в Брюсселе

«Процесс обретения легитимности»

Утром 5 июня на входе в стеклянное здание Европейского парламента в Брюсселе образовался затор. У дверей перед досмотром, напоминающим проверку в аэропорту, ожидали не только еврочиновники, спешащие на работу. В очереди, откуда отчетливо доносилась русская речь, терпеливо ждали политолог Екатерина Шульман, писатель Борис Акунин, украинский политик Алексей Арестович, ведущий Евгений Киселев, оппозиционеры Дмитрий Гудков и его отец Геннадий (оба в прошлом — депутаты Госдумы) и многочисленные независимые журналисты, активисты и правозащитники — всего больше 300 человек. Все они приехали на двухдневную конференцию с названием The Day After («На следующий день»), вполне подходящее для фильма-катастрофы, или «Брюссельский диалог».

«Плохие люди лучше организованы»

Тематически форум был поделен на три части: The Year Before («За год до»), The Day After («На следующий день») и The Year After («На следующий год»). Той точкой, за год до или через день после которой должны были происходить обсуждавшиеся на форуме события (пока гипотетические), по мысли организаторов, был бы конец правления президента России Владимира Путина. Сессии, длиной по полтора часа, шли практически без перерыва и из-за большого числа участников приобрели скорее форму экспертных выступлений, чем открытой дискуссии.