Ученым удалось создать человеческий эмбрион из одной стволовой клетки. Как это возможно, а главное - зачем?

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Искусственно выращивать эмибрионы человека в лабораторных услочиях законодательно запрещено в большинстве стран мира

Команде ученых из Великобритании и США впервые в истории удалось создать человеческие эмбрионы искусственным образом - из генетического материала одной-единственной стволовой клетки.

Сенсационное заявление, сделанное на ежегодном собрании Международного общества исследований стволовых клеток, ставит целый ряд вопросов - в первую очередь этических и юридических.

Русская служба Би-би-си отвечает на некоторые из них.

Что именно удалось сделать впервые?

Чем искусственный эмбрион отличается от обычного?

Как были решены этические вопросы?

Зачем это вообще нужно?

Какие потенциальные риски несет с собой новая технология?

Почему эксперимент считают историческим?

Эмбрион любого млекопитающего образуется в момент зачатия, то есть слияния двух половых клеток родителей. В каждой из них содержится лишь половинный набор хромосом - так что при слиянии они дополняют генетическую информацию друг друга.

В сенсационном эксперименте каждый человеческий эмбрион был выращен путем деления одной донорской стволовой клетки - то есть фактически речь идет о клонировании.

Проведение опытов по клонированию человека законодательно запрещено в большинстве стран мира - однако в данном случае разрешение было получено, при условии уничтожения выращенных эмбрионов в возрасте не старше двух недель.

Автор фото, University of Cambridge Подпись к фото, Эксперимент был проведен под руководством профессора Кембриджа Магдалены Зерницкой-Гёц

Впрочем, необходимо оговориться, что формального подтверждения - в виде научной статьи с подробным рассказом о подготовке и проведении успешного эксперимента - сенсационное заявление пока не получило.

Так что многие эксперты воздерживаются от содержательных комментариев, ожидая выхода публикации.

Чем искусственный эмбрион человека отличается от обычного?

Как уже упоминалось выше, лабораторный эмбрион был получен не путем слияния двух половых клеток родителей, а из одной-единственной стволовой клетки донора (а потому генетически идентичен родительскому организму).

Стволовые клетки - это своеобразные "заготовки" организма, которые тот при необходимости "специализирует" - то есть превращает в клетки любых внутренних органов и тканей, по мере надобности.

Собственно, именно из стволовых клеток и состоит на ранних этапах развития весь эмбрион.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оплодотворенная яйцеклетка начинает размножаться делением

В данном случае ученым удалось "убедить" стволовую клетку превратиться в эмбрион родительского организма - только на самом раннем этапе его развития, когда весь зародыш состоит из одной-единственной оплодотворенной яйцеклетки.

Зачем это вообще нужно?

Синтетические эмбрионы, которым всего несколько дней или недель, могут помочь исследователям изучить самые ранние стадии человеческого развития - и, возможно, разрешить актуальную для многих пар проблему бесплодия.

Например, именно на самых начальных этапах беременность нередко внезапно обрывается без каких-либо очевидных причин.

В то же время возможности изучения человеческого зародыша внутри материнского организма - да еще и на самых ранних стадиях формирования эмбриона - крайне ограничены.

Изучение искусственных эмбрионов в лабораторных условиях поможет решить эту проблему и (среди прочего) лучше понять причину ранних выкидышей.

Как были решены этические и юридические проблемы?

Формально выращенные зародыши под юридическое определение "эмбриона" не попадают, поскольку выращивались они в течение двух недель - а именно этот срок в законодательстве большинства стран прописан в качестве максимально возможного для экспериментов.

К концу второй недели с момента зачатия у зародыша еще не начинает формироваться мозг и не слышно сердцебиения - следовательно, и этической дилеммы перед экспертами не встает.

Спустя 14 дней после оплодотворения закон требует пересадить выжившие зародыши в организм суррогатной матери. Либо - в том случае, если эмбрион создавался исключительно для нужд эксперимента - уничтожить.

Какие потенциальные риски несет с собой новая технология?

Четких правил, регулирующих выращивание человеческих эмбрионов из стволовых клеток, на сегодняшний день нет - а они просто жизнено необходимы.

Новейшие биотехнологии становятся все дешевле, а для их использования в домашних условиях зачастую даже не нужно специального образования.