"Троицу" спасет только "настоящий бунт". Ветхий шедевр Андрея Рублева может не вернуться из храма Христа Спасителя в Третьяковскую галерею

час назад

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Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

"Святая Троица" Андрея Рублева не вернется в воскресенье в Третьяковскую галерею после двухнедельного пребывания в храме Христа Спасителя, как предусмотрено в договоре. Минкультуры оставило икону в храме без климатического контроля еще на месяц, что усиливает риски разрушения шедевра.

Затем, по требованию министерства, икону должны перевезти в центр имени Грабаря на реставрацию, а оттуда - в Троице-Сергиеву лавру.

По словам экспертов, ветхий памятник нуждается не в реставрации, а в покое и музейных условиях хранения - их нет ни в центре Грабаря, ни в церкви. Один из членов реставрационного совета Третьяковки сказал Би-би-си, что "Троицу" может спасти только "настоящий бунт" ее сотрудников.

По договору, который был подписан Третьяковской галереей с храмом Христа Спасителя две недели назад, икона должна вернуться в музей вечером 18 июня. Однако, в четверг,15 июня, в Третьяковку пришло письмо замминистра культуры Сергея Обрывалина с грифом "для служебного пользования" - руководству Третьяковки предписывалось срочно оформить дополнительное соглашение об изменении маршрута. Об этом рассказал Би-би-си близкий Минкульту и знакомый с содержанием письма источник в музейном сообществе.

В письме говорилось, что "Троицу" следует перевезти прямо из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря и организовать там реставрационные работы, которые профинансирует Минкульт. Для этого Третьяковка должна заключить с центром Грабаря договор о реставрации. Неожиданное решение продлить вместо этого пребывание иконы в храме Христа Спасителя связано с тем, что для оформления соответствующих документов не хватило времени.

О том, что "Святая Троица" Андрея Рублева останется еще на месяц в храме Христа Спасителя - в витрине без климатического контроля, сообщила в пятницу пресс-служба РПЦ. По ее версии, икону на этот раз решили оставить в храме до празднования дня памяти святого Сергия Радонежского 18 июля.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Ни Минкульт, ни Третьяковка о продлении договора с храмом Христа Спасителя официально не сообщали. Но еще в мае было известно, что по решению Владимира Путина "Троицу" собираются держать там дольше двух недель, а после реставрации передать на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

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Почему Минкульт решил передать икону в руки других специалистов, в письме не объяснялось. За несколько дней до этого реставраторы Третьяковки получили госпремию за восстановление картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Поиск новой площадки для стабилизации "Троицы" объясняется явно не реставрационными проблемами в музее. И неизвестно, допустят ли к ней "лечащих" специалистов из Третьяковки.

В Третьяковской галерее в пятницу, 16 июня, срочно собрали реставрационный совет. Там говорилось, что из центра Грабаря в Третьяковку икона может уже не вернуться и единственная возможность ее спасти - это обратиться в прокуратуру с заявлением о готовящемся нарушении музейного порядка. "Если они за этот месяц не поднимут бунт настоящий, икону отберут", - сказал Би-би-си один из членов совета.

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"Бессмысленные риски". Как принималось решение оставить "Троицу" в храме

Подготовить предписанный Минкультом юридический документ о передаче иконы в центр Грабаря в последний рабочий день перед ее возвращением из храма оказалось невозможно. Директор Третьяковки Елена Проничева в это время находилась на Петербургском международном экономическом форуме, вернулась в пятницу и поехала в Минкульт, откуда вернулась в музей уже вечером.

В течение дня варианты дальнейшего развития событий менялись несколько раз. В итоге все согласились, что дополнительное соглашение до вечера 18 июня сделать невозможно, и в Минкульте решили, что икона останется в храме Христа Спасителя еще на месяц - до 18 июля. Для этого в понедельник будет подготовлено дополнительное соглашение с храмом Христа Спасителя. Икона останется там под контролем специалистов - реставраторов Третьяковки и Государственного НИИ реставрации (ГосНИИР).

Такое решение создает для иконы дополнительные риски - реставраторы Третьяковки готовили ее в расчете на двухнедельное путешествие, говорит собеседник Би-би-си. В РПЦ объясняли решение Владимира Путина об экстренном перемещении разрушающегося памятника из музея ответом "на многочисленные просьбы православных верующих", а в Кремле говорили, что "укрывать в музее" святыню не соответствует "чаяниям большого количества верующих в нашей стране".

Но массового паломничества к иконе в храм Христа Спасителя за минувшие две недели не случилось (это подтверждают фотоснимки, сделанные в разные дни). А на праздник в день памяти святого Сергия Радонежского, как и в день Святой Троицы музейщики были готовы вынести икону в храм-музей Св. Николая в Толмачах, где для нее есть климатическая витрина, и все желающие могли бы молиться святыне, не причиняя ей ущерба.

Музейщики также были готовы рассмотреть вопрос о днях бесплатного посещения музея, чтобы к иконе можно было подойти в тихих залах. В храме Христа Спасителя сейчас нельзя остановиться перед иконой на близком расстоянии, прикладываться к ней также запрещено. В такой ситуации шедевр подвергается бессмысленным рискам, рассуждает собеседник Би-би-си в музейном сообществе (он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать эту тему).

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Смогут ли специалисты обследовать икону в храме и установить по заклейкам, не увеличились ли после двухнедельного пребывания там трещины, - неизвестно. Витрина, в которой находится икона, не является климатической и не справляется с поддержанием комфортных условий. Это видно на показаниях находящихся в ней датчиков - уровень влажности в витрине 44,6% вместо необходимых 50-55%, говорит эксперт.

"Исполнение политической задачи". Нужна ли "Троице" реставрация?

Сотрудники центра Грабаря на прошлой неделе рассказывали музейщикам, что комиссия из Минкульта уже проинспектировала его мастерские, и реставраторы там высказались против перевозки к ним иконы 18 июня - там не готово ни помещение для приема, ни они сами. Один из самых знаменитых реставраторов центра Грабаря Александр Горматюк еще 15 мая на реставрационном совете в Третьяковской галерее говорил, что "Троица" "не соизмерима по своей сложности с другими памятниками" и непродуманные действия в отношении иконы могут быть "смерти подобны".

Но администрация центра им. Грабаря, как говорит собеседник Би-би-си, уже дала согласие на прием иконы.

О том, что "Троица" отправится на реставрацию, и не в Третьяковскую галерею, где она хранилась почти 95 лет, а в реставрационный центр им. Грабаря, министр культуры РФ Ольга Любимова говорила в интервью "Известиям", опубликованном 9 июня.

Министр не уточнила, почему икона нуждается в реставрации и какие именно реставрационные работы будут проводиться, но прогнозировала, что на это может уйти год. Для обсуждения плана реставрации и сроков, по словам Любимовой, будет созван научный совет центра им. Грабаря.

Но по единым правилам музейного хранения, договор Третьяковки с центром Грабаря на реставрацию музейного экспоната не может быть заключен без задания реставрационного совета музея. А расширенный совет Третьяковской галереи, с участием специалистов других музеев, РПЦ и самого центра Грабаря, 15 мая признал, что "Троице" нужна не реставрация, а стабилизация и покой - это консервационные работы, во время которых нужно смотреть, что происходит с иконой.

Это еще раз подтвердил реставрационный совет Третьяковки, экстренно созванный 16 июня. По данным Би-би-си, в нем участвовали cотрудники не только Третьяковки, но и Эрмитажа, Русского музея, а также ведущих НИИ Минкультуры - например, завсектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц, завлабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГосНИИР Виктор Дорохов и реставратор из Российской академии художеств Юрий Бобров. Представителей РПЦ на этот раз в совете не было.

"Участники совета напомнили, что он [реставрационный совет] не давал никакого реставрационного задания, а рекомендовал лишь контролировать ее состояние и укреплять наиболее проблемные места. Это не называется реставрацией", - объяснила Би-би-си сотрудник отдела древнерусской культуры Русского музея Ирина Шалина.

Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY/TASS

Как выяснилось на совете, в предписаниях Минкульта нет никакой мотивировки передачи иконы в центр Грабаря, при этом министерство ранее игнорировало все предыдущие решения совета, выводы и рекомендации реставраторов, которые были даны до и после прошлогодней отправки иконы в Троице-Сергиеву лавру и перед нынешней отправкой в храм Христа Спасителя.

"Все говорили о том, что решение Минкульта передать икону в центр Грабаря - выражение недоверия к Третьяковской галерее и ее сотрудникам, хотя там много реставраторов высшей категории, а ряд из них недавно получил за реставрационные работы госпремию. Но мы-то понимаем, что решение Минкульта - это исполнение политической задачи", - сказала Би-би-си Шалина.

"Нарушение музейного порядка". Зачем отдавать "Троицу" в центр Грабаря?

"Реставрационный центр и музей - это совершенно разные институты. В центре Грабаря условия для поддержания температурно-влажностного режима гораздо хуже, чем в Третьяковке", - говорит Ирина Шалина. Это подтвердил Би-би-си и еще один член совета, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать ситуацию с иконой. Центр не предназначен для длительного хранения шедевров, в нем нет отдельного помещения для размещения "Троицы" в правильных климатических условиях - там сухо, и постоянно открываются и закрываются двери, поскольку в мастерские имени Грабаря приносят на время реставрации и уносят оттуда экспонаты. Кроме того, там находятся химикаты и работает вытяжка. Нет у центра Грабаря и аппаратуры, которая специально закупалась для реставраторов в Третьяковку, рассказали собеседники Би-би-си. А в музее стабильная температура, и в случае изменений сразу предпринимаются необходимые действия.

Даже если к работе с иконой в центре Грабаря привлекут ее "лечащих врачей" - реставраторов Третьяковки, риски, по сравнению с хранением иконы в Третьяковской галерее, все равно возрастут, говорят музейщики. По словам Ирины Шалиной, у центра Грабаря также нет музейного статуса, и он не имеет права постоянно хранить экспонаты. Кроме того, по российским законам, музейные фонды являются неделимыми и забирать экспонаты из одного музея в другой запрещено, отмечает она.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Но в интервью 9 июня министр культуры Ольга Любимова заявила, что после реставрации "Троицу" планируют разместить в Троице-Сергиевой лавре - но не в храме, а в государственном музее. На территории лавры находится "Ризница Троице-Сергиевой лавры" - филиал государственного музея-заповедника. По версии министра, это будет не передача музейной ценности "в безвозмездное пользование" РПЦ, а "ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и Министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа".

За месяц, который прошел с объявления о "передаче" "Святой Троицы" Рублева церкви, заявления официальных лиц о судьбе иконы зачастую противоречили друг другу.

О решении Путина "вернуть" Русской православной церкви "Троицу" 15 мая сообщила пресс-служба патриарха Кирилла на сайте РПЦ. После протестов реставрационного совета Минкультуры 26 мая пообещало, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ее передадут на реставрацию. .

Договор перед отправкой 3 июня подписали директор музея Елена Проничева (до этого она икону выдавать из музея отказывалась) и протоиерей Георгий Мартынов - куратор Патриаршего музея церковного искусства при храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл практически в тот момент, когда подписывался договор о передаче иконы на две недели, заявил, что икона Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, после чего будет доставлена в лавру. Несколько часов спустя Министерство культуры опубликовало сообщение, в котором говорилось, что икона передана в храм Христа Спасителя только на две недели.

16 июня патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид (Горбачев) обвинил Минкульт в неисполнении воли Путина. "Если мы все правильно понимаем и есть указание президента, то Министерство культуры должно его выполнять. В противном случае это похоже на саботаж", - заявил он. Но пресс-служба РПЦ сразу заверила, что "безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры […] не имеют под собой никаких оснований".

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Эксперты прогнозируют, что "Троицу", вероятно, ждет судьба Торопецкой иконы Божией Матери, которую Минкульт в 2009 году изъял из фондов Русского музея и передал в "оперативное управление" центра им. Грабаря. Эта икона XIV века числится в инвентарной книге центра Грабаря под номером "1", но находится не в центре, а в храме подмосковного коттеджного поселка "Княжье озеро", который связан с владельцем и президентом группы компаний "Сапсан" Сергеем Шмаковым. Хотя икону изначально увозили в поселок на полгода по просьбе патриарха Кирилла и по инициативе Шмакова, в Русский музей она не вернулась и уже более 13 лет остается в церкви поселка "премиум-класса". Сотрудников Русского музея к иконе для проверки ее состояния уже не допускают.

Единственная возможность спасти "Троицу", по мнению Ирины Шалиной, - это обратиться в прокуратуру с заявлением о готовящемся нарушении музейного порядка. Об этом говорят и юристы, специализирующиеся по музейным делам, отметил в разговоре с Би-би-си другой эксперт. "Если они [сотрудники Третьяковки] за этот месяц не поднимут бунт настоящий, икону отберут", - сказал Би-би-си один из участников реставрационного совета, попросивший об анонимности.

"Новые трещины и расширение старых". Что происходит с "Троицей" сейчас?

3 июня "Троицу" привезли в храм из Третьяковки прямо с реставрационного стола - с наклейками, которые реставраторы закрепили в самых слабых местах, в том числе по стыку досок, чтобы трещины не разошлись во время перемещения иконы и ее пребывания вне музейных стен.

На снимках, сделанных 13 июня в храме Христа Спасителя фотокорреспондентом "РИА Новости", по данным агентства , отчетливо видны разрывы на реставрационных заклейках. Это может говорить о том, что несмотря на все старания реставраторов, икону не удалось защитить от негативного воздействия нестабильного климата в помещении храма - и трещины увеличились.

Богослов и публицист Андрей Кураев обратил внимание на показания датчика, измеряющего температуру и влажность внутри витрины с "Троицей". Цифры на датчике свидетельствуют о том, что климат внутри витрины сильно отличается от музейного.

"Температура подходящая [21,4 градуса по Цельсию], а влажность в условиях галереи и в любом нормальном месте 50-52%. Цифра, которую видно на датчике [44,7%], резко ниже. Такое резкое падение влажности относительно привычной нормы чревато ссыханием древесины, а, значит, новыми трещинами и расширением старых", - отметил Андрей Кураев.

Автор фото, t.me/akuraev Подпись к фото, Фотография из блога Андрея Кураева. На фото - датчик в витрине с "Троицей", установленный в храме Христа Спасителя. Верхняя цифра - температура, нижняя - уровень влажности (норма для "Троицы" - 50-55%).

Минкультуры и РПЦ официально заявляли, что во время пребывания "Троицы" в лавре в прошлом году и в храме Христа Спасителя в этом году икона находилась и находится в "климатической капсуле". На самом деле это не так.

"При сопоставлении фотографий с витриной, в которой в прошлом году была размещена икона в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, и фотографий с витриной, в которой она размещена сейчас, становится очевидно, что это одна и та же витрина. При этом известно, что прошлогодняя витрина не соответствовала основным требованиям", - говорится в обращении депутата Мосгордумы Павла Тарасова к главе Администрации президента Антону Вайно (копия есть у Би-би-си). В обращении к министру культуры Ольге Любимовой депутат подчеркнул, что витрина не имеет внутри устройств для создания специального температурно-влажностного режима, она даже не подключена к электрической сети.

После путешествия в лавру в 2022 году состояние сохранности иконы значительно ухудшилось. Реставраторы зафиксировали 61 участок с "отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы" (пять участков реставраторы назвали аварийными).

Как и в прошлом году, специалисты Третьяковки и компания "Арт-Курьер", перевозившая икону, снова самостоятельно установили в витрине датчики температуры и уровня влажности.

Однако, по словам реставраторов, такие усовершенствования принципиально не улучшают ситуацию и не превращают музейную витрину в климатическую капсулу, которая необходима для "Троицы". В храме, где не поддерживается музейный климат, витрина не может защитить икону от колебаний температуры и уровня влажности.

"Невывозной статус". Защитит ли икону "космическая капсула"?

Единственная климатическая витрина, которая есть у "Троицы", находится в храме-музее Св. Николая в Толмачах. Витринный комплекс для "Троицы" в пространстве этого храма (а также для иконы Богоматери "Донская" и "Богоматерь Владимирская") был создан по распоряжению Бориса Ельцина от 1993 года.

Климатическая витрина была разработана и собрана на Московском заводе полиметаллов, который специализируется на разработках систем управления и защиты ядерных реакторов.

Только на разработку технического задания для создания климатической витрины специалистам потребовалось три года. Третьяковская галерея получила витрину в 1998 году. Техническим обслуживанием комплексов оборудования климатических витрин все это время занимался завод полиметаллов.

При этом, климатическая витрина, созданная для "Троицы", обеспечивает необходимый микроклимат только на протяжении определенного времени (как правило, это несколько дней), и рассчитана она на использование только в комплексе с климатическим оборудованием Третьяковской галереи.

Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY/TASS

В 2008 году на заседании реставрационного совета Третьяковки, который обсуждал возможность выдачи иконы на несколько дней в Троице-Сергиеву лавру, сотрудник завода полиметаллов, разработчик капсулы-киота для "Троицы" Александр Амаханов сказал, что "полностью и целиком" разделяет опасения реставраторов относительно сохранности иконы при ее перемещении.

"А принятие решения - выдавать, не выдавать - это, сами понимаете, не наш вопрос, это вопрос политический и очень тяжелый", - сказал тогда Александр Амаханов.

Впрочем, в 2008 году "Троицу" удалось защитить от путешествия, которое, как уверены реставраторы, почти неизбежно спровоцировало бы ухудшение состояния иконы. Тогда в ходе заседания реставрационного совета представитель Троице-Сергиевой лавры, архимандрит Порфирий, сказал, что церковь не настаивает на временной передаче иконы без должных условий сохранности.

В этом году на заседании расширенного реставрационного совета Третьяковки представитель РПЦ также согласился с тем, что "Троицу" пока нельзя вывозить и что для перевозки такого памятника ни у музея, ни у церкви нет подходящей климатической капсулы.

"Это должно быть понято всем обществом, и церковью, и руководством, что есть проблемы, которые придают этой иконе на сегодняшний день невывозной статус - до того момента, конечно, пока наши реставраторы не научатся, может быть, "лечить" [древние иконы]", - говорил 15 мая протоиерей Леонид Калинин, на тот момент - глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ.

Однако 27 мая стало известно, что патриарх Кирилл запретил Леонида Калинина в священнослужении и уволил со всех должностей - за "воспрепятствование" принесению на праздник Троицы 4 июня иконы Андрея Рублева в церковь. Каким образом протоиерей Леонид Калинин это сделал, в РПЦ не уточнили.

Реставратор центра Грабаря Александр Горматюк предупреждал на реставрационном совете 15 мая, что даже создание "космической" капсулы", как предлагал протоиерей Калинин, для "Троицы" рискованно, поскольку быстро реагировать на происходящие с ней изменения в такой капсуле будет труднее.

Горматюк знает о чем говорит - именно он спас Боголюбскую икону Божией матери ХII века, зараженную плесенью из-за влажности в монастыре, куда ее передали из музея. В итоге после 15 лет реставрации состояние иконы по-прежнему не позволяет ее перемещать. Она все еще закрыта на сохранении в депозитарии центра Грабаря, и увидеть ее нельзя.

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