Чем полуденный сон полезен для здоровья?

44 минуты назад

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Регулярный дневной сон полезен для мозга - он сохраняет его здоровым и заодно продлевает вашу жизнь, утверждают исследователи из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие свою работу в издании Sleep Health.

Команда ученых обнаружила, что полуденный сон немного, но наращивает объем мозга, который, как известно, с возрастом усыхает, в результате чего мозг становится моложе.

Как говорит один из авторов исследования, доктор Виктория Гарфилд, дневной сон - куда более привлекательная и удобная форма оздоровления, чем физические упражнения, хотя сама она, по собственному признанию, предпочла полуденной дреме полчаса занятий в спортзале.

При этом эксперты признают, что такая роскошь, как полуденный сон, доступна далеко не всем, особенно если вы находитесь на работе, где начальство может не оценить ваше желание вздремнуть.

Полуденный сон жизненно важен для маленьких детей, он позволяет им нормально развиваться, и когда-то в детских садах, по крайней мере в советских, он был обязательным - всех детей после обеда непременно укладывали рядами в кровати, хотели они того или нет, и устраивали им так называемый тихий час.

Повзрослев, многие потом с тоской вспоминали об этом беззаботном времени, ведь урвать днем время на сон почти никому не удается. Зато ближе к пенсии такая возможность вновь подворачивается, и уж тут ее не упускают: согласно опросам, около 27% людей в возрасте от 65 лет позволяют себе вздремнуть в середине дня.

Известно, что мозг с возрастом усыхает, что ведет к различным, порой необратимым процессам. Исследователи не берутся утверждать, может ли регулярный дневной сон спасти от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, однако указывают, что недостаток сна или некачественный сон со временем определенно наносят мозгу ущерб, вызывая воспаления и нарушая связь между клетками.

Что проку в сне?

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Изучение сна - дело непростое. Дневной сон вполне может укреплять ваше здоровье, но с другой стороны верно и то, что проблемы со здоровьем могут клонить человека в сон. Как понять, что есть причина, а что - следствие?

Чтобы доказать пользу полуденного сна, британские ученые запустили гигантский естественный эксперимент, основанный на нашем ДНК. В ходе предыдущих исследований уже было выявлено 97 отрезков ДНК, отвечающих за склонность ко сну или бодрствованию.

На этот раз исследователи проанализировали данные 35 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, добровольно сдавших образцы своих ДНК, и сравнили объем мозга тех, кто генетически предрасположен к дневному сну, с мозгом генетических «бодряков».

Разница в объеме составила 15 кубических сантиметров, что звучит не слишком внушительно, но в реальности может означать от 2,6 до 6,5 лишних лет жизни.