Армяне Иерусалима возмущены передачей земли в Старом городе под элитную застройку

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

По мощеным улицам Старого города в Иерусалиме движется процессия армянских священников в длинных черных рясах. Возглавляют шествие двое мужчин в костюмах, на голове у них красные фески, а руках — церемониальные посохи.

Если не считать их ритмичного постукивания по булыжной мостовой, движется процессия в полной тишине: священники идут на молитву в Храм Гроба Господня.

В настоящее время Иерусалим находится в центре конфликта между израильтянами и палестинцами. Но армяне пришли сюда еще в IV веке, когда их страна первой в мире официально признала христианство национальной религией.

Армянской церкви принадлежит доля в наиболее почитаемых христианами исторических местах Иерусалима, а в стенах Старого города — в юго-западной его части — расположился целый армянский квартал с населением порядка 2 тысяч жителей.

Покой армянской общины в Иерусалиме нарушили сообщения о подозрительной сделке с недвижимостью, якобы заключенной их же собственным местным церковным руководством.

Возмущение людей достигло таких масштабов, что глава армянской церкви укрылся в своей резиденции, где фактически находится под домашним арестом, а попавший в опалу священник — бежал в Калифорнию.

«Это похоже на головоломку, — говорит общественный активист Акоп Джерназян. — Мы пытаемся понять, что именно произошло, когда и как».

На днях появилась информация, что около четверти Армянского квартала в Старом городе на 99 лет передано в аренду таинственному австралийскому бизнесмену еврейского происхождения под элитную застройку.

В частности, на переданной территории расположена большая автомобильная парковка — одно из очень немногих незастроенных мест Старого города.

Многие армяне надеялись, что это место можно будет использовать для строительства доступного жилья для молодых пар из крошечной и все более сокращающейся общины.

Проект застройки, который Акоп и другие члены общины видели лишь неформально, предполагает строительство здания в османском стиле, где предусмотрено жилье для пяти армянских семей, а также ресторан, магазины и семинария. Многие опасаются, что в долгосрочной перспективе это может сделать квартал менее пригодным для жизни.

Но полемика распространяется гораздо шире.

«Это историческая земля, которая принадлежала нам 700 лет. Потеря ее из-за одной подписи окажет влияние на нашу культуру и повседневную жизнь, — объясняет Акоп. — Это изменит статус-кво, всю мозаику Иерусалима».

Санкция патриарха

Когда прошли торжества, связанные с празднованием православной Пасхи, среди армян распространилась паника.

Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви Нурхан Манукян признался, что подписал договор об аренде земли, но заявил, что стал жертвой обмана своего подчиненного, священника местной церкви.

В результате священник был лишен сана и с позором изгнан из Армянского квартала, откуда его пришлось вывозить под охраной израильской полиции и под крики «Предатель!»

Подпись к фото, Парковка, которую передали под застройку

Многие армяне теперь еженедельно выходят на акции протеста, взявшись за руки и распевая националистические песни под окном патриарха, который находится в заточении в монастыре, и требуют от него отменить сделку.

На фоне участившихся в последнее время нападений на христиан в Иерусалиме со стороны радикальных иудеев некоторые армяне полагают, что в результате заключенной сделки в проигрыше окажутся все иерусалимские христиане.

«Образ города, его характер очень сильно меняются», — говорит жительница Старого города по имени Арда. По ее словам, в связи с последниими политическими решениями религиозные националисты в Израиле уже приободрились.

«Священники, идущие по улицам, внезапно обнаруживают, что поселенцы плюют в их сторону. Люди говорят, что не хотят видеть в городе рождественские елки, а на рестораны нападают безо всякой причины. Все идет в определенном направлении».

Восточный Иерусалим, в том числе и территория Старого города, достался Израилю в ходе войны 1967 года, перейдя от Иордании. Израильские войска заняли весь город, фактически произведя его аннексию, не признанную международным сообществом.

В последние десятилетия борьба за Иерусалим находится в центре израильско-палестинского конфликта. Обе стороны намереваются сделать Иерусалим своей столицей. Ожесточенные бои там ведутся буквально за каждый клочок земли.

Армянские старейшины говорят, что в прошлом к ним часто обращались поселенцы, желающие приобрести землю в их квартале и увеличить еврейское присутствие в Восточном Иерусалиме. Армянский квартал расположен рядом с еврейским, что делает его особо привлекательным.

Однако представитель группы поселенцев, купившей недавно недвижимость в районе Яффских ворот, заявил Би-би-си, что о сделке на армянской земле ему ничего не известно.

Политическое решение

Изгнанный из Иерусалима священник Барет Ерецян эмигрировал в США, где дал интервью местным журналистам. В нем он категорически отрицает, что застройщиком (который в некоторых документах фигурирует под именем Дэнни Ротман, а в других - как Дэниел Рубинштейн) руководят идеологические мотивы.

Однако палестинские христианские лидеры отмечают, что политические последствия эта сделка будет иметь в любом случае.

«Она подрывает саму возможность решить вопрос о принадлежности Иерусалима политическим путем, — объясняет глава Национальной христианской коалиции Святой Земли Димитрий Дилиани. — Согласно международному праву, именно на оккупированной земле ведутся переговоры, и позиции незаконных еврейских поселенцев в палестинском Восточном Иерусалиме это лишь усиливает».

Подпись к фото, Димитрий Дилиани говорит, что сделка подрывает любое будущее политическое решение по Иерусалиму

Он считает, что многообразие Иерусалима также сильно пострадает.