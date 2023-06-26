"Путин пожинает то, что посеял". Что пишут о мятеже ЧВК "Вагнер" в Азии, Африке и на Ближнем Востоке

18 минут назад

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Автор фото, ANATOLY MALTSEV/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Попытка мятежа в России вызвала в т.н. "третьем мире" волну самых разных откликов и комментариев. Очень многие пишут об ударе по имиджу Путина и России, кто-то старается доказать, что в российском государстве все в порядке, а кто-то распространяет конспирологические версии о том, что мятеж Пригожина инспирировали Запад и Израиль.

Этот обзор подготовлен на основе материалов Службы мониторинга Би-би-си (BBC Monitoring).

Арабский мир: Путин пожинает то, что посеял

Обозреватель связанного с Катаром всеарабского издания "Аль-Араби аль-Джадид" Хуссам Канафани предполагает, что ставки Путина и на войну с Украиной, и на "Вагнера" постепенно проигрывают.

"Путин сегодня пожинает то, что посеял: чудовище, которое он выращивал последние годы, повернуло против него", - пишет Канафани.

Катарский телеканал "Аль-Джазира", освещая попытку мятежа, обратил внимание, в частности, на "бледное выступление" российской армии.

Ведущий "Аль-Джазиры" Ахмед Мансур написал в твиттере своим 1,6 млн подписчиков, что мятеж продемонстрировал неустойчивость положения Путина и вскрыл раскол в российских вооруженных силах.

Автор фото, Аль-Араби аль-Джадид Подпись к фото, Карикатура в катарском издании "Аль-Араби аль-Джадид"

В арабоязычном сегменте соцсетей, как сообщает Служба мониторинга Би-би-си, очень многие поддержали Путина - но звучат и другие голоса.

Египетский оппозиционер-эмигрант, журналист Гамаль Солтан, например, назвал события 24 июня "историческим позором для России": по его мнению, Россия еще никогда не выглядела такой слабой в глазах всего мира.

Исламисты радуются

По наблюдениям службы мониторинга Би-би-си, радикальные исламисты, в первую очередь те, с которыми российская армия и "вагнеровцы" воевали в Сирии, в соцсетях и своих онлайн-изданиях радостно отрегировали на известия о конфликте двух своих врагов.

Живущий в Сирии радикальный богослов из Саудовской Аравии Абдулла аль-Мухайсини заявил, что молится за то, чтобы "этот конфликт длился месяцы и года и привел к уничтожению их обоих".

Бывший член руководства группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России как террористическая) Абу Шуайб Тальха аль-Мусаяр заявил, что события в России - это награда Аллаха тем, кто продолжает джихад в Сирии.

Индия: "Это удар по имиджу Путина"

Индийская англоязычная газета Hindustan Times назвала попытку мятежа "сильным ударом по имиджу Путина".

"По его ауре неуязвимости нанесен удар, от которого будет трудно оправиться, особенно с учетом того, что в России все чаще задаются вопросами о непопулярной войне в Украине", - пишет газета.

"Несмотря на изоляцию России и Путина в мире, в мировых столицах не будут рады нестабильности в ядерной державе. Политическую смерть Путина предсказывать еще рано, но трещина в его имидже сильного лидера может подстегнуть брожения", - полагает Hindustan Times.

Автор фото, ABP News Подпись к фото, Кадр из эфира индийского телеканала ABP

Выходящая на хинди газета "Джансатта" считает, что в России растет недовольство Путиным, и что по ходу мятежа были заметно, что часть общественности поддерживает Пригожина.

"Таким образом, эти события не только разрушили чары путинской неуязвимости, но и ослабили и осложнили его положение в Украине", - считает газета.

Индийская англоязычная деловая газета Mint предполагает, что пригожинская попытка мятежа повышает шансы Украины на успех на поле боя.

"Наилучший выход для Путина - вывести войска. Время войны должно закончиться", - считает Mint.

"Вагнер" как российский Талибан

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Газета Times of India проводит параллель между Россией и вечным противником Индии Пакистаном.

"В России, как в Пакистане, покровительство государства в отношении негосударственных вооруженных формирований начало угрожать самому государству. Пакистан вряд ли сейчас рад, что взрастил Талибан, который пришел к власти в Афганистане. Точно так же то, что "Вагнер" служил инструментом Путину, не помешало ему теперь ударить по интересам и Путина, и России", - пишет Times of India.

"Путина настигнет его кошмар: в дополнение к войне с Украиной и войне слов с Западом, перед ним маячит гражданская война", - предсказывает газета.

Газета Indian Express предлагает толкование, которое сама же называет "контринтуитивным": что авторитет Путина среди сограждан на самом деле вырос, поскольку россияне увидели, что лидер смог выйти из такой сложной ситуации без кровопролития.

"Но это может продлиться недолго. Через несколько месяцев люди, возможно, начнут задавать вопрос: как это Путин, у которого все будто бы под контролем, вообще допустил такую ситуацию", - рассуждает Indian Express.

"Еврей Пригожин". Иран увидел руку Запада и Израиля

Иранские государственные издания сразу твердо решили, что за мятежом Пригожина стоят Запад и "сионисты". Разворот колонн "Вагнера" от Москвы они считают победой своей союзницы над НАТО.

Газета "Кейхан", главного редактора которой назначает Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, посвятила мятежу сразу три статьи на первой полосе.

В первой говорится о "роли западных разведок и сионистского режима", которую, в отличие от подавляющего большинства в самой же России и в остальном мире, увидела "Кейхан". Во второй высмеиваются оппозиционеры, будто бы возлагавшие надежды на свержение Путина. В третьей же, редакционной статье говорится, что Исламская республика Иран выдерживала козни "предателей и похуже, чем Еврей Пригожин".

Другое государственное издание, "Джаам-э Джам", назвало отступление Пригожина "поражением НАТО под Москвой".

Совсем в другом тоне выступила по поводу мятежа Реформистская оппозиционная газета "Хаммихан". Она опубликовала фото грустного российского президента, подписав ее "будущее Путина", а также напечатала перевод статьи бывшего посла США в Украине Джона Хербста под заголовком "Путин теряет контроль над Россией".

Китай: в России все спокойно

Ведущие китайские официальные издания, рассказывая о последствиях событий 24 июня, которые они называют "инцидентом", стараются показать своей аудитории, что в России сохраняется полная стабильность.

Помимо прочего, государственная пресса и телевидение избегают любых упоминаний о том, что часть населения поддержала Пригожина и ЧВК "Вагнер".

"Вместо этого государственные издания продолжают говорить о стабильности в России, показывая кадры выхода техники "Вагнера" из Ростова-на-Дону и передавая, что в Москве продолжается нормальная жизнь", - сообщает Служба мониторинга Би-би-си.

Турция: "А сильна ли сверхдержава?"

Турецкие издания со всех политических флангов тоже пишут о пригожинском мятеже как об ударе по имиджу и Путина, и российского государства.

"Мятеж "Вагнера" закончился в 24 часа, но Россия уже не будет прежней. Слабость, продемонстрированная в войне с Украиной, а также то, что "Вагнер" брал целые города без сопротивления, подняли вопрос: насколько на самом деле сильна "сверхдержава", - пишет турецкая провластная газета Yeni Safak.

Консервативная оппозиционная газета Karar пишет, что по Путину нанесен сильнейший за 23 года его правления удар.

Левая оппозиционная Evrensel цитирует обозревателя, по мнению которого, Россия еще очень долго будет бороться с внутренними и внешними последствиями мятежа.

Азербайджан: Россия опозорилась

Азербайджанские издания, как и многие другие, пишут об ударе по имиджу российской власти.

"Происшедшее с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», конечно, позор. Но позор начался не на прошлой неделе. Он случился раньше, в тот самый день, когда частное военное предприятие оказалось альтернативой регулярной армии. Когда Пригожин и его зеки-контрактники внезапно стали «оплотом-надежей» Государства Российского, - пишет обозреватель издания Caliber.az Эмин Галалы. - Окрыленные точечными успехами ЧВК вне России кремлевские стратеги не поняли опасности выпущенного из бутылки джинна. Романтизированная воровская легенда и почти героизированный клич «АУЕ» (арестантский уклад един) сыграли свою роль. Страшная формула «убей на гражданке - воюй на фронте - освободись от ответственности» вдруг стала устраивать всех. И зэков, и их лидеров, и политиков, и часть простых граждан".

Эмин Галалы допускает, что конфликт не разрешен, а только отложен: "Путин и перешедший российский Рубикон Пригожин не простят и не забудут".

"Суматоха, паника и растерянность плюс повальное бегство — вот и все, что сумело продемонстрировать подавляющее большинство российской элиты", - так комментирует события 24 июня обозреватель азербайджанской Haqqin.az Эльнур Эминоглы.

Издание же Musavat вслед за другими предполагает, что опасность хаоса и гражданской войны в России далеко не миновала.

Африка: клиенты Пригожина сдержанны в комментариях

В Африке, в странах, где в той или иной форме присутствует ЧВК "Вагнер", связанные с Пригожиным средства массовой информации и блогеры события 24 июня не комментируют - либо пишут о роли в них Запада.

Как сообщает Служба мониторинга Би-би-си, связанный с Пригожиным камерунский телеканал Afrique Media TV, освещая эти события, в основном передавал российские официальные заявления, называя действия основателя ЧВК "Вагнер" мятежом, но при этом не давал никаких собственных комментариев.

Одна из пророссийских организаций Мали, "Группа патриотов Мали", тоже освещала мятеж на своей странице в фейсбуке устами российских официальных лиц и агентств.

Живущий во Франции камерунский деятель Франклин Ньямси в часовом видео в YouTube убеждал тысячи своих подписчиков, что отношения между ЧВК "Вагнер" и руководством российской армии не так уж плохи, а также утверждал, что западные издания своими рассказами о мятеже намеренно пытались спровоцировать панику в России.

Швейцарско-камерунская "инфлюэнсер" Натали Ямб, которую подозревают в том, что она получает деньги от Пригожина, в день мятежа пересказывала в твиттере речь Путина об "отступничестве" и "предательстве" мятежников, а на следующий день вывесила шуточное видео, содержание которого подразумевает, будто бы ЧВК "Вагнер" получил 6,2 млрд долларов на путч от ЦРУ, но обманул американцев.

Те, кто не связан с ЧВК "Вагнер" и ее партнерами в африканских странах, высказываются в другом ключе.

Бывший советник свергнутого президента Мали Муса Кондо заявил в твиттере, что малийской хунте теперь стоит пересмотреть свои отношения с "Вагнером" и Кремлем.

Малийские военные, правящие в стране, привлекли ЧВК "Вагнер" к своей войне с исламистскими группировками, из-за чего в начале прошлого года из страны ушли французские военные, которые помогали в этой войне прежним властям.

Онлайн-издание Daily Maverick пишет, что на операции ЧВК "Вагнер" в Африке попытка мятежа существенно не повлияет: группировка хорошо закрепилась в разных странах и действует, по выражению одного эксперта, "креативно, бесстрашно и по-хищнически".

Пригожин - второй Мнангагва

Зимбабвийское частное онлайн-издание ZimEye сравнило Евгения Пригожина с нынешним президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который сверг бывшего соратника Роберта Мугабе в результате "отложенного" мятежа.

Обозреватель ZimEye Ховард Ньони пишет, что Мнангагве тоже вначале пришлось отступить, но он смог ослабить Мугабе и в итоге вернуться и захватить власть.

Во всяком случае, как предполагает зимбабвийское издание, Пригожин может продолжить попытки закрепить за собой определенное положение в российской системе власти.

Слава Лукашенко

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