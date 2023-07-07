Что известно о потерях России в ходе контрнаступления Украины?

Ольга Ившина

Би-би-си

24 минуты назад

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Автор фото, Rosgvardia press office

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 27 423 российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе есть по меньшей мере 240 человек, включая несколько высокопоставленных офицеров, которые погибли, пытаясь отразить контрнаступление вооруженных сил Украины.

Всего в период с 4 июня по 7 июля Русской службе Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров удалось установить гибель 553 человек, однако у 313 военных, чью смерть подтвердили в последний месяц, не указана дата гибели.

Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ - это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами проведения контрнаступления. Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры.

Мы публикуем только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Подробнее о ходе отражения контрнаступления

С началом контрнаступления ВСУ мы фиксируем существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена.

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С 4 июня на территории Украины погиб по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника российских вооруженных сил, а также еще 12 офицеров.

В это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК «Вагнер» на территории России в конце июня.

Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

Новый скачок потерь среди командиров указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряд своих системных проблем, поэтому решение ответственных задач (например, таких как удержание позиций на критически важных участках фронта) требует «ручного управления» и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или близ нее.

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С появлением у ВСУ высокоточного дальнобойного оружия западного образца российское командование вынуждено выносить штабы и другие пункты оперативного управления глубоко в тыл, за 70 и более километров от линии фронта, чтобы избежать гибели старших командиров.

Но это сильно сказывается на качестве управления войсками, когда ситуация на поле боя постоянно меняется. Команды и донесения идут по цепочке, и чем она длиннее, тем хуже. При этом если кадровый военный, который уже не первый день находится на передовой и более-менее знает обстановку, может быстро сориентироваться и самостоятельно принять решение, то от вчерашних гражданских такого ждать не стоит.

В итоге для эффективного отражения контрнаступления Украины старшие офицеры вновь оказались на переднем крае. Они вынуждены командовать в бою солдатами как сержанты и лично держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

Данные о гибели офицеров, а также свидетельства выживших указывают на то, что в российской армии — даже через 16 месяцев после начала вторжения — все еще не решена проблема оперативной связи между соседними подразделениями на передовой, а также между передовой и командными пунктами.

Рядовые на переднем крае — существенную часть которых сейчас составляют мобилизованные — продолжают жаловаться на отсутствие надежной коммуникации с соседями в критические моменты и острую нехватку грамотных офицеров, способных ориентироваться и отдавать грамотные приказы в быстро меняющейся обстановке.

«Начался обстрел наших позиций, накладывали прям хорошо, точно. Командир сказал отступать на вторую линию, но только мы туда двинули, как начали свои же по нам стрелять. А связи с ними нет. В итоге пол-взвода полегло. Кто „200" (военный жаргон для обозначения погибших — прим. Би-би-си), кто „300" (раненые — прим. Би-би-си). Часть раненых не вытянули, точнее вытянули, но поздно. Кровью истекли», — рассказал Би-би-си один из мобилизованных, участвовавших в отражении контрнаступления. Через неделю после этого разговора он погиб.

Судя по истории этого мобилизованного и другим свидетельствам с передовой в российской армии по-прежнему не решен вопрос снабжения военнослужащих современными личными аптечками. Те, что есть, поставляются на фронт волонтерами или закупаются военными самостоятельно.

Подпись к фото, Сверху на этом фото представлена штатная личная аптечка солдата российской армии, внизу — стандартная аптечка украинского военного

Также до сих пор не налажена эффективная система тренировки военнослужащих — особенно рядовых — навыкам оказания экстренной медицинской помощи. Из-за этого существенное число раненых российских военных в итоге погибают, хотя, как отмечают врачи, при грамотном оказании первой помощи их можно было бы спасти.

В июне появились сведения о том, что отряды спецназа Росгвардии стали получать от государства новые аптечки с современными жгутами и кровоостанавливающими средствами. Однако оснащение такими аптечками армейских подразделений, которые составляют костяк на передовой, так и не началось.

При этом и российские источники, и западные аналитики отмечают, что некоторые российские подразделения действуют слаженно и грамотно, однако сдерживание контрнаступления ВСУ — как и выполнение многих других приказов российского командования — достигается ценой больших человеческих потерь.

Подробнее об общих потерях России

Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 27 423 человека. В это число не входят те, кто воевал на стороне России в составе 'народных милиций' самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

За последние две недели нам удалось установить имена 1302 человек. Это существенно превышает средние показатели прошлого года.

На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Сейчас еженедельно мы узнаем о гибели 600-700 российских военных.

Мы предполагаем, что наш общий список потерь может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 55 тыс. человек погибшими. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 247 тыс. человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

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Самой значительной категорией выявленных нами потерь по-прежнему остаются заключенные. На сегодня известны имена 5211 погибших осужденных. Это только те, чьи приговоры мы смогли найти в открытом доступе. Наверняка еще кто-то из 2273 погибших сотрудников ЧВК «Вагнер», чья войсковая принадлежность нам неизвестна, в действительности являлись отправившимися на фронт заключенными.

Большая часть погибших осужденных воевали в составе ЧВК «Вагнер». Однако мы фиксируем и рост потерь среди заключенных, завербованных в отряды 'Шторм Z' с подачи Минобороны России. Пока мы не выделяем их в отдельную категорию, но, возможно, сделаем это в будущем.

Поскольку подтверждение гибели военных приходит с запозданием, мы продолжаем получать дополнительные сведения о потерях ЧВК «Вагнер» в ходе штурмов последних месяцев. Только за последние две недели подтвердилась гибель еще 514 сотрудников ЧВК «Вагнер» (включая заключенных).

Потери мобилизованных

Каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления Украины был мобилизованным (77 из 240 установленных погибших).

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Всего из открытых источников нам известно о смерти 2 275 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Приведенные нами цифры — это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты и добровольцы сейчас составляют костяк передовых отрядов Минобороны, принимающих участие в отражении контрнаступления Украины.

Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Автор фото, AFP via Getty Images

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе 'народных милиций' самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 11 тысяч сотрудников 'народных милиций' самопровозглашенных 'республик' Донбасса.

Однако в последнее время резко возросло число военных ЛДНР, которых не могут найти родственники.

В соцсетях Би-би-си обнаружила более 8000 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий самопровозглашенных 'республик' и давно не выходивших на связь.

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 74 000 человек погибшими.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще три раза, подтвердив потерю еще 162 человек.

В июне стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии — регионов, где потерь особенно много. По информации нескольких СМИ, это делается в том числе и для того, чтобы усложнить наш подсчет.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, 'Медиазона' (признано в России 'иноагентом') и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.