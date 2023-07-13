Саммит НАТО обсуждал планы обороны стран Балтии. Из-за «Вагнера» в Беларуси планы просят скорректировать

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Пока НАТО дорабатывал региональные планы по обороне от России, восточноевропейские политики продавливали актуальность новой угрозы — со стороны Беларуси и наемников ЧВК «Вагнер».

Осенью 2021 года тысячи мигрантов c Ближнего востока и Центральной Азии пытались штурмовать польско-белорусскую границу, чтобы попасть в ЕС. Польша заявила, что это часть гибридной атаки режима Лукашенко, и стянула к границе военных с тяжелой техникой.

За несколько дней до начала Вильнюсского саммита Польша снова перебросила к границе с Беларусью тысячу военных и 200 единиц техники — из-за необходимости реагировать на попытки «дестабилизации обстановки».

Политики на восточном фланге НАТО подозревают, что штурм границы может повториться — на сей раз усилиями натренированных и вооруженных наемников «Вагнера».

Безжалостные «мигранты»

За неделю до саммита Литва и Польша отправили лидерам стран альянса официальное письмо с просьбой о помощи в укреплении границы из-за вероятной переброски туда наемников ЧВК «Вагнер».

Та же риторика продолжилась на саммите. «Представьте, что пять тысяч безжалостных хорошо натренированных наемников пытаются пойти путем мигрантов… Что они будут делать, если попадут в Европу?» — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Его поддержал президент Польши Анджей Дуда: «На всех форумах НАТО и на всех двусторонних встречах мы будем поднимать два вопроса — дислокацию „Вагнера" в Беларуси и тактическое ядерное оружие».

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Ту же тему актуализировал президент Литвы Гитанас Науседа. «Я уже сказал [президенту США Джо] Байдену, что Беларусь становится проблемой, — заявил он. — Ситуация с безопасностью в нашем регионе только ухудшается».

В неофициальных разговорах западные партнеры разводят руками и признают, что не готовы реагировать на новую угрозу, тем более, что кроме стран Восточной Европы ее пока никто толком не видит.

«Мы следим за тем, что происходит. И разумеется, для нас важно, что происходит по соседству с Литвой. НАТО готова обороняться от любой потенциальной угрозы, но мы пока не видим передислокацию „Вагнера" в Беларусь», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но даже если бы у альянса была такая информация, не совсем понятно, что с ней делать. В случае реализации сценария Кариньша, то есть если бы наемники стали частью «инструментализованной миграции», это не было бы проблемой НАТО.

В неофициальных беседах дипломаты говорят, что миграция — не военная проблема, то есть, альянс решать ее не собирается. Даже если за «инструментализацией» стоит Лукашенко. Это сфера ответственности национальных правительств и ЕС.

К тому же, с юридической точки зрения не совсем понятно, считать ли теперь «Вагнер» частью российской армии. Даже если связь очевидна, не факт, что гибридная атака со стороны мигрантов-наемников была бы расценена как атака со стороны России. Другими словами, «Вагнер» вряд ли стал бы триггером пятой статьи договора НАТО.

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Но даже если НАТО пока не реагирует, у Восточной Европы все равно появился новый козырь в дебатах о том, сколько войск и какая техника должны быть размещены на ее территории. Чем больше угроз — тем больше потребностей в подкреплении.

А аппетиты относительно международной военной поддержки у стран Балтии всегда были высокими: во-первых, из-за недостатка собственных ресурсов, во-вторых из-за общей границы с крайне непрогнозируемыми агрессивными соседями. Встает вопрос — чего еще не получили страны Балтии, но что было бы им необходимо на случай потенциальной агрессии?

Сдерживание: чтобы даже не пытались

Автор фото, Royal Aire Force Подпись к фото, Совместное патрулирование воздушного пространства стран Балтии союзниками по НАТО: Британией и Германией

Все реформы, которые альянс проводит на восточном фланге на протяжении последних девяти лет — очень условно — делятся на две части: оборона и сдерживание.

Со второй частью все просто: речь идет о международном контингенте, который находится в странах Балтии и Польше с 2017 года. Его цель — не столько воевать, сколько показать России, что в случае атаки придется считаться не только с местными армиями. Это и есть концепция сдерживания.

В случае с Восточной Европой речь идет о военных преимущественно из Великобритании (в Эстонии), Канады (в Латвии), Германии (в Литве) и США (в Польше) со сравнительно небольшим количеством техники.

До начала войны каждая международная группа насчитывала примерно тысячу человек, сразу после начала войны — без формальных переговоров — контингент вырос в два раза.

Уже к прошлогоднему Мадридскому саммиту восточноевропейские лидеры затребовали еще более серьезного увеличения — до размеров дивизии (20 тысяч). Партнеры договорились увеличить до размеров бригады (5 тысяч), но эта бригада не обязана физически находится в Восточной Европе. Согласно формальным соглашениям, она может быть «зарезервирована» в своей стране.

К Вильнюсскому саммиту — спустя год — ситуация наконец прояснилась: Канада присылает в Латвию еще 2 тысячи военных (вместе с танками Leopard 2), Германия увеличивает литовскую группу до 4 тысяч, Великобритания оставляет все на прежнем уровне и «резервирует» бригаду для Эстонии, которая будет находиться дома.

То есть, по части сдерживания и дополнительного контингента у стран Балтии и Польши появилось все, о чем они договорились год назад в Мадриде. С тех пор новых призывов об увеличении численности военного состава от балтийских лидеров не звучало.

Сувалкский коридор больше не проблема?

Помимо этой видимой части сдерживания есть еще преимущественно засекреченная часть — оборона. На том же Вильнюсском саммите политическое руководство стран НАТО одобрило региональные планы обороны, которых так ждали балтийские лидеры.

Существует три региональных плана: север, центр и юг. Балтия входит в центр. Каждый план покрывает пять доменов: воздух, земля, море, космос и киберпространство.

По сути, эти документы — последняя стадия военного планирования, которое началось как реакция на аннексию Крыма еще в 2018 году. В 2019 появилась военная стратегия НАТО, потом еще ряд документов.

И только сейчас НАТО дошла до самого детального уровня, на котором страны альянса видят список техники и контингента, которые понадобятся в случае необходимости оборонять каждую конкретную страну с учетом, например, географии, природных особенностей и ландшафта.

На этом же уровне становится понятно, кто может предоставить технику, людей и ресурсы — опять же, с учетом географии и логистики. И тут для стран Балтии особенно важно вступление в НАТО северных соседей — Финляндии и Швеции.

«Теперь наша безопасность не зависит только от обороны Сувалкского коридора. Помощь может прийти и с другой стороны», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Сувалкский коридор — сравнительно небольшой отрезок границы между Литвой и Польшей, к западу от него — Калининград, к востоку — Беларусь. В случае скоординированных действий агрессивных соседей этот участок может быть перекрыт, что отрезало бы страны Балтии от остальных государств НАТО.

А после вступления в альянс скандинавов, тупиковый сценарий становится маловероятным — по идее, на помощь придут финны и шведы. Но для этого Финляндия или любая другая страна НАТО, во-первых, должна знать, что и в каком количестве понадобится соседям, во-вторых — заранее согласиться предоставить эту помощь.

Именно поэтому региональные планы требуют и твердой политической поддержки, что и было получено во время Вильнюсского саммита.

Кто будет командовать

Еще большей политической поддержки требует согласование командной структуры. Региональные планы — это не только первые со времен холодной войны детальные планы обороны восточного фланга, но и первая попытка интеграции национальных планов и планов НАТО.

Последнее обстоятельство подразумевает некое центральное управление ресурсами в случае кризиса, то есть, страны должны будут пожертвовать какой-то частью контроля над своими армиями.

«После Вильнюсского саммита начинается реальная работа, потому что в Вильнюсе лидеры [стран НАТО] подпишутся под структурой вооруженных сил, организацией командования и контроля», — сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции за неделю до саммита.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На военных учениях НАТО в Эстонии «Весенний шторм» весной 2023 года

Со стороны принимающих, потенциально обороняющихся стран требуется развитие инфраструктуры и инвестиции в оборону. Базовая линия расходов на оборону для стран НАТО — 2% от ВВП.

Все страны Балтии и Польша давно перешагнули этот рубеж. Польша уже тратит около 4%, Латвия обещает дойти до трех в следующем году как минимум за счет строительства нового военного полигона и закупок.

По словам Бауэра, весь процесс адаптации к новым планам займет годы.

«Это рекрутинг людей, тренировки и учения. Это переоснащение и застройка, закупка оборудования. И мы снова говорим о наращивании (военного) производства», — добавил адмирал Бауэр.

Параллельно на Мадридском саммите была утверждена новая модель вооруженных сил НАТО, согласно которой контингент сил быстрого реагирования увеличивается с 40 тысяч до 300 тысяч.

Он будет размещен в Европе (за пределами стран Балтии), а в случае угрозы — переброшен в проблемную зону. Предполагается, что 100 тысяч военных прибудут в течении десяти дней, 200 тысяч — за 10-30 дней.

То есть, по части обороны у стран Балтии тоже вроде бы все есть. Как минимум на стадии обещаний и гарантий.

Не хватает ПВО?

Отдельным пунктом программы вильнюсского саммита значилось подписание декларации о сотрудничестве в воздухе между Литвой, Латвией и Эстонией. Она призывает союзников укрепить практику ротации союзных ПВО на балтийской территории.

ПВО — проблемная часть региональной обороны. Самая мощная система, замеченная до сих пор — это Patriot дальнего радиуса действия, прибывший в Вильнюс на время проведения саммита вместе с экипажем из Германии.

У Эстонии есть свои системы ближнего радиуса Mistral, у Литвы есть польские Grom ближнего радиуса и NASAMS среднего радиуса. Помимо этого Латвия и Эстония планируют совместную закупку систем средней дальности Iris-T.

«Сегодня мы полагаемся на наших союзников для обеспечения тех мощностей, которых у нас нет. Но постепенно мы будем заменять их собственными. Мы идем шаг за шагом, и шаги становятся быстрее», — сказал Би-би-си премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, отвечая на вопрос о системах ПВО.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Системы Patriot в аэропорту Вильнюса в канун саммита НАТО

Те же системы Nasams вместе с испанскими экипажами на ротационной основе находятся в Латвии и Эстонии. Но пока нет никаких гарантий, что они задержатся тут надолго. И никто точно не знает, придет ли следующая смена.

Гарантии этой ротации — это именно то, чего добиваются страны Балтии. Один уровень давления на союзников — подписанная в Вильнюсе декларация и предшествовавшие договоренности. Второй — интенсивная риторика про новую угрозу, исходящую от наемников «Вагнера», вероятно, уже находящихся в Беларуси.

Эту логическую связку озвучил во время визита в Париж накануне саммита глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, просивший Францию помочь с системами ПВО.