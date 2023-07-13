«Человек, выбирающий насилие во имя религии, верит в насилие, а не в религию»: интервью Салмана Рушди Би-би-си

29 минут назад

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Подпись к фото, Для того, чтобы эмоционально пережить последствия покушения на его жизнь, Салман Рушди стал писать об этом книгу

Прошел почти год после того, как молодой человек по имени Хади Матар ворвался на сцену американского Института Шатокуа, где выступал с лекцией известный англо-американский писатель индийского происхождения сэр Салман Рушди. За 20 секунд Матар сумел нанести Рушди более 10 ножевых ранений.

Почти через год после покушения на его жизнь Салман Рушди дал интервью Би-би-си, в котором рассказал о том, удалось ли ему справиться с физической и душевной травмой, о религиозном экстремизме и о том, что он думает о роли писателя в современном обществе.

«Я — удачливый человек», — говорит Рушди, добавляя со смешком, что, скорее всего, большинство людей таковым его не считает.

Жизнь писателя находится в опасности с сентября 1988 года после публикации его романа «Сатанинские стихи». Книга вызвала бурные протесты среди мусульман и даже была запрещена во многих странах. Опасаясь протестов мусульманского меньшинства, тогдашний премьер-министр Индии Раджив Ганди на всякий случай просто запретил ввозить ее в страну.

Кульминацией протестов стало то, что в феврале 1989 года иранский лидер аятолла Хомейни издал фетву, призывающую мусульман убивать всех, кто так или иначе был причастен к изданию романа, а иранский религиозный фонд предложил денежное вознаграждение в 2,5 млн долларов США за убийство писателя.

Вознаграждение, кстати, продолжает расти: в 2012 году его размер был увеличен до 3,3 млн, а 21 февраля 2016 года, в годовщину первой фетвы аятоллы Хомейни, иранские СМИ добавили еще 600 тысяч.

Автор фото, Rob Croes / Anefo Подпись к фото, Надпись на транспаранте: «Смерть дьяволу Рушди». Демонстрация против «Сатанинских стихов» в Нидерландах

Самое парадоксальное, по словам Рушди, заключается в том, что «подавляющее большинство тех, кто проклинал и меня, и книгу, ее не читали. То есть, они ненавидели воображаемую книгу».

В «Сатанинских стихах», написанных в жанре магического реализма (к этому жанру относится роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который, по словам Рушди, вдохновил его на написание «Сатанинских стихов»), пророк Мухаммед хотя и появляется, но под слегка измененным именем и играет далеко не самую важную роль.

По словам писателя, за почти четыре десятилетия, прошедших со дня выхода книги, мир изменился настолько, что «Сатанинские стихи» вообще вряд ли были бы опубликованы, напиши он их сегодня.

На вопрос, почему, с его точки зрения, западное общество не слишком уютно чувствует себя в отношении к любым протестам или выступлениям, даже опосредованно связанным с исламом, как это недавно произошло во Франции после убийства 17-летнего Наэля Мерзука, Рушди ответил, что эта проблема гораздо шире и угрозой для общества является радикализация любой религии.

Автор фото, Olaf Simons Подпись к фото, Нелегальное издание «Сатанинских стихов» на персидском языке. В ряде стран за хранение книги Рушди было введено тюремное заключение

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«Нужно различать просто веру людей, которая является их личным делом и нас не касается, и политизацию какой бы то ни было религии. В сегодняшней Америке, например, существует воинствующая версия христианства, которая в значительной степени способствовала изменению закона об абортах. Сам я не слишком религиозен и вырос в семье, которая тоже особой религиозностью не отличалась, что нам совершенно не мешало жить… Мне это не нужно. Если есть люди, для которых религия важна, то это их дело, но только до тех пор, пока их религиозность не политизируется, а вот тогда это уже начинает касаться всех», — пояснил писатель.

Разницу между верой отдельного человека и политизацией религиозных представлений, по словам Рушди, следовало бы очень четко понимать: «Человек, который выбирает насилие во имя своей религии, является не представителем этой религии, а проводником насилия, с которым и обращаться надо соответствующим образом».

Салман Рушди не понаслышке знает о том, к чему может привести политизированный религиозный экстремизм.

Подпись к фото, После покушения Салмана Рушди срочно перевезли в больницу, где он провел шесть недель

После ранений, полученных в августе прошлого года, его на какое-то время пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. В общей сложности Рушди провел в больнице шесть недель, потерял глаз и подвижность одной руки, в которой нож Матара повредил нерв.

«Человеческое тело обладает удивительной способностью исцеляться», — говорит он, добавив, что с исцелением души дела обстоят далеко не так хорошо, и что ему до сих пор снятся бредовые сны.

Для того, чтобы исцелить душу, Рушди пишет книгу об этом нападении, которое едва не стоило ему жизни. Он сказал Би-би-си, что книга эта будет небольшой, всего в «пару сотен страниц», но что ему просто необходимо эмоционально переварить то, что с ним произошло, чтобы получить возможность жить и работать дальше.

Ранее, в записанном для литературного фестиваля в валлийском городке Хей-он-Уай выступлении он сказал, что это не самая простая для написания книга, но ему надо через нее пройти, чтобы быть способным писать и что-то другое.

Автор фото, Alexander Baxevanis Подпись к фото, Выступление Салмана Рушди на литературном фестивале в Хей-он-Уай в 2008 году

В качестве примера влияния писателей на жизнь Салман Рушди привел Льва Толстого и его роман «Война и мир»: «Первое, что приходит нам в голову, когда речь заходит о наполеоновских войнах, это «Война и мир» Льва Толстого. И хотя он допустил там множество исторических неточностей, мы воспринимаем этот период истории именно через него».

Суд над покушавшемся на писателя Хади Матаром должен состояться в конце этого года. Будет ли Рушди на нем присутствовать? Пока это открытый вопрос. Сейчас Матар сидит в тюрьме в ожидании суда без права временного выхода на свободу под залог. Виновным он себя не признает. Присутствие Рушди на процессе зависит от того, изменит ли он это заявление.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тюремные фотографии покушавшегося на Рушди Хади Матара после ареста

Писатель не без оснований говорит, что довольно глупо заявлять о своей невиновности в ситуации, когда «пара тысяч человек видели, как это произошло».

«Меня уверяют, что это просто уловка и что он вполне еще может признать свою вину. Если бы я был его адвокатом, то посоветовал бы ему так и сделать. В этом случае суда как такового не будет, а будет только вынесение приговора и вполне вероятно, что мое присутствие не потребуется».