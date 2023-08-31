Запорожье и Херсон – «спорные территории»? Откуда на европейских полках карты, какими их хотят видеть в Кремле

Мария Коренюк

Отдел по борьбе с дезинформацией

59 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Фото предоставлено Ниной Подпись к фото, Нина купила немецкий атлас для 12-летнего сына, но решила его спрятать

Немецкий медиагигант MairDumont поставляет в книжные магазины Западной Европы карты и путеводители, где международно признанные границы Украины обозначены как «спорные» с Россией.

В преддверии нового учебного года жительница Украины Нина, которая из-за войны была вынуждена выехать в Австрию, решила приобрести для своего 12-летнего сына географический атлас. Остановилась на крупном добротном издании в твердом переплете, которое продавалось в одном из крупнейших книжных магазинов Вены. Но когда дома разглядела покупку как следует, не поверила своим глазам.

«Я начала рассматривать карту Европы и увидела посреди Украины какие-то отметки пунктиром. Сначала не поняла, что это, а потом смотрю расшифровку, и выходит, что восток и юг Украины — это, оказывается, „спорная территория"», — вспоминает Нина.

«Я была просто в шоке. Даже не показывала атлас ребенку. Как ему объяснить, почему наша страна в этой книге на части вот так поделена?» — добавляет она.

Атлас, приобретенный Ниной, выпущен немецким издательством Kunth в 2023 году. В нем пять регионов Украины — Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым — отделены пунктиром как территория со «спорной государственной границей». Таким же пунктиром обозначена и вся восточная граница с Россией в районе Донбасса и Крыма.

«Это как нож в сердце. У меня мама с братом сейчас на оккупированной территории — в Мариуполе. Я оттуда родом. В наш двор прилетела ракета, дом потрескался, коммуникаций нет, — говорит Нина, а голос ее дрожит. — Я когда сейчас это говорю, у меня слезы в глазах. Жить там невозможно. Это оккупированный украинский город. А они обозначают его как „спорный". Как так?»

«Спорная государственная граница»

Территории, обозначенные в атласе как спорные с Россией, — это именно те регионы, которые Кремль, вдобавок к аннексированному в 2014 году Крыму, незаконно объявил «российскими».

Если карта не открывается, попробуйте открыть статью в другом браузере

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал «договоры о вхождении в состав РФ» новых субъектов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Впоследствии в России стали выпускать карты, где все пять регионов Украины обозначались как часть России. Включая украинские города и села, которые никогда не были под российской оккупацией.

«Я сам из Запорожья, это огромный город. Он ни одного дня не был в оккупации, там не было русских солдат. Но на русских картах — он в России, а на немецких — на „спорной территории", — возмущается Николай Голубей, основатель проекта „Stop Mapaganda". — Так же как и Херсон, освобожденный от россиян в ноябре 2022 года. Он тоже на этих картах на „спорной территории". По-моему, это легализация так называемых российских „референдумов" осени 2022 года».

Николай Голубей объездил около 30 книжных магазинов в Германии, Австрии и Швейцарии и приобрел десятки настенных карт, атласов для водителей и туристических путеводителей, где, по его словам, территорию Украины изображают некорректно. Среди издателей такой продукции — не только вышеупомянутый Kunth, но и другие немецкие бренды с мировым именем, такие как ADAC и Marco Polo, а также швейцарское издательство Kümmerly+Frey.

На всех картах с 2023 года, которыми мужчина поделился с Би-би-си, как под копирку через Украину проведена граница пунктиром, отделяющим Крым и четыре юго-восточные области от остальной территории страны.

«Я думаю, что у меня не было бы такого удивления и шока, если бы я это увидел на карте, выпущенной в Москве, потому что я понимаю, что там одна пропаганда, — говорит Николай. — Но это продукция профессиональных западных картографов. Я иду в магазин, которому доверяю, покупаю продукцию всемирно известных брендов, и здесь такое. Я совершенно не понимаю, почему это происходит в Европе».

Кто стоит за картами

Би-би-си обнаружила, что все вышеупомянутые бренды входят в состав одной группы — MairDumont GmbH & Co. KG.

Этот немецкий гигант — крупнейшая в стране группа издательств путеводителей с головным офисом в Остфильдерне, вблизи Штутгарта.

Автор фото, Николай Голубей Подпись к фото, Николай собрал целую коллекцию карт, атласов и глобусов, на которых территория Украины изображена неверно

Согласно информации немецкого Коммерческого реестра, в MairDumont входит более десятка компаний. Среди них ведущее туристическое издательство Швейцарии Hallwag Kümmerly+Frey, которое является независимым дочерним предприятием MairDumont, а также известный бренд Marco Polo — один из самых популярных путеводителей в Германии и всей Европе.

«За 25 лет было продано более 100 миллионов путеводителей Marco Polo. Каждый четвертый путеводитель, купленный в Германии, — это Marco Polo», — сообщается на официальном сайте MairDumont.

Продукцию MairDumont можно легко найти на прилавках магазинов Западной Европы. Их карты и атласы продаются через крупнейшие книготорговые сети в Германии, Швейцарии и Австрии, в которые входят около 1000 магазинов.

Их товары также представлены в книжных магазинах Великобритании. Би-би-си нашла и приобрела атласы, выпущенные в 2023 году компаниями Marco Polo и Kompass (еще один бренд MairDumont), в лондонском отделении крупнейшего в мире магазина карт — Stanfords.

Мы также заказали атласы от Falk, другого бренда группы MairDumont, на сайте Amazon. Во всех приобретенных атласах пять украинских регионов изображены как территория со «спорной государственной границей».

​​Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

«Узаконивание российских претензий»

Это не первый случай, когда территорию Украины изображают некорректно. После аннексии Крыма в 2014 году некоторые издатели карт, в том числе и известные, как, например, National Geographic, в нарушение международных норм стали изображать полуостров спорным или даже частью России (Би-би-си связывалась с National Geographic по этой теме, но там на запрос редакции не ответили).

Впрочем, на картах, изданных MairDumont, впервые как «спорные» обозначили неоккупированные территории Украины.

«Маркировка „спорная граница" предусматривает, что есть какой-то спор между странами, который необходимо разрешить. Но в этой ситуации никакого спора нет! С 1991 года вполне понятно, что Украина имеет определенные государственные границы», — говорит Клаус Доддс, профессор геополитики Королевского колледжа Гэллоуэй в Лондоне и автор книги «Пограничные войны».

«Итак, что делают эти карты? Они так или иначе узаконивают посягательство России на украинские территории. Вот почему это так опасно! Это фактически воспроизведение картографической пропаганды третьими сторонами», — добавляет профессор.

«Де-факто» конфликт

На последних страницах своих атласов и путеводителей MairDumont крошечными буквами предупреждает читателей: «Каждое издание мы пересматриваем в соответствии с последними данными с учетом текущего политического контроля территорий де-факто».

Подпись к фото, Путеводители MairDumont с картами «спорных территорий Украины» продаются в лондонских магазинах

Мы спросили у MairDumont, почему в таком случае на их картах украинские территории, которые никогда не были оккупированы и де-факто не контролируются Россией, тоже обозначены как «спорные».

В компании от интервью отказались. Вместо этого переслали Би-би-си текст официального заявления, которое ранее отправляли посольствам Украины в Швейцарии и Германии после запроса украинских дипломатов.

MairDumont отмечает, что признает все пять регионов как территорию Украины, но использует пунктир для обозначения «де-факто зоны конфликта». «Мы считаем своим долгом информировать наших клиентов о текущей ситуации на месте в случае возникновения конфликтов», — говорится в заявлении.

Но эксперты, с которыми общалась Би-би-си, с таким объяснением не соглашаются. Они утверждают, что если компания действительно преследовала цель предупредить своих читателей о потенциальной опасности, она должна была изобразить всю территорию Украины как зону боевых действий и добавить соответствующие обозначения и расшифровки. А этого в атласах нет.

Подпись к фото, Би-би-си проверила атласы MairDumont, выпущенные на 2024-2025 годы

«Эти карты однозначно вводят в заблуждение, — объясняет профессор Доддс. — Если вы оправдываете российское вторжение в Украину, тогда эта карта действительно вас очень порадует. Но если вы считаете, что это абсолютно варварское, незаконное вторжение, то вам будет очевидно, что это — действительно ужасная картографическая продукция. И если когда-то кто-то скажет вам: „это просто атлас, это просто карта", ни в коем случае [не верьте], это — не просто атлас».