Государственный визит короля Карла III и королевы Камиллы во Францию в фотографиях

33 минуты назад

В среду король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла, прибыли во Францию с трехдневным государственным визитом. Для монаршей четы это — первая официальная зарубежная поездка в новом статусе.

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Визит начался с прибытия королевской четы в парижский аэропорт Орли.

Там Карла и Камиллу встречала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Вместе с ней королевский кортеж направился в сторону Триумфальной арки.

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В первом пункте официального визита британскую монаршую чету приветствовали президент Франции Эмануэль Макрон и его жена Брижит.

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Приветственная церемония прошла у расположенной прямо под Триумфальной аркой могилы Неизвестного солдата, к которой главы обоих государств возложили общий венок.

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Завершилась приветственная церемония совместным пролетом над городом пилотажных групп обеих стран: британсой RAF Red Arrows и французской Patrouille de France.

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Оттуда Карла и Камиллу отвезли в Елисейский дворец, официальную резиденцию французского президента, где главы государств провели первую двустороннюю встречу.

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Оттуда оба пешком направились в расположенную неподалеку резиденцию британского посла во Франции. Там Карл III и Эммануэль Макрон продолжили традицию, заложенную королевой Елизаветой II, посадив в саду резиденции новое дерево.

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Первый день визита завершился государственным ужином в Версальском дворце, на который было приглашено немало знаменитостей из обеих стран.

В числе гостей были замечены, в частности, британский актер Хью Грант и его жена, Анна Элизабет Эберштайн...

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... французский футболист, выходец из Кот-д'Ивуара, Дидье Дрогба, много лет игравший в английском клубе "Челси", со своей спутницей Габриэль Лемэр...

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... и лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер с матерью своего шестого ребенка, балериной Мелани Хэмрик.

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На ужин в Версальский дворец главы обоих государств и их супруги прибыли вместе.

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Карл III предложил тост за президента Макрона и первую леди Франции Брижит Макрон, а также за весь французский народ и "сердечное взаимопонимание" между двумя странами (взятые в кавычки слова король произнес по-французски: "entente cordiale").

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Ужин проходил в банкетном зале Версальского дворца, выстроенного в качестве загородной резиденции для короля Людовика XIV, при котором Франция была самой могущественной державой в Европе.

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В четверг король Карл первым делом отправился встречаться с французскими законодателями — сенаторами и членами Национальной ассамблеи.

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Выступление Карла в Национальной ассамблее стало первым обращением действующего британского монарха к французским законодателям.

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В футбольном клубе "Пари-Сен-Жермен" королю Карлу III подарили футболку с его именем и номером 3.

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Тем временем жены глав государств посетили французскую Национальную библиотеку, где объявили об учреждении совместной французско-британской литературной премии Entente Litteraire Prize.

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