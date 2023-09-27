«Бомбили все подряд»: Рассказ выживших об обстреле села в Нагорном Карабахе

Григор Атанесян и Турал Ахмедзаде, Лондон; Сирануш Саргсян для Би-би-си, Степанакерт (Ханкенди)

Отдел по борьбе с дезинформацией и BBC News

41 минуту назад

Подпись к фото, Микаэль и Нвер на фотографии, сделанной школьной учительницей

В результате обстрела села во время военной операции Азербайджана 19 сентября погибли трое детей и двое взрослых, по словам выживших и очевидцев этой атаки. В Баку настаивают, что бомбили только «легитимные военные цели», но Би-би-си поговорила с матерью двоих мальчиков, погибших при обстреле, который очевидцы назвали беспорядочным.

Сарнахбюр (азербайджанское название — Агбулаг) — маленькое село в Аскеранском районе Нагорного Карабаха (Ходжалинский район Азербайджана). Оно окружено лесами и находится вдали от значимых военных целей.

Когда 19 сентября Азербайджан начал военную операцию, жительница села Зарине Газарян посещала ближайший город, Аскеран, в поисках детского питания для младшего сына Карена. В результате фактической блокады региона на протяжении последних девяти месяцев детское питание оказалось одним из многих базовых товаров, на которые начался острый дефицит - наряду с продуктами питания и топливом.

Услышав взрывы, Зарине поспешила домой, но из-за обстрелов не смогла попасть в деревню. Вскоре она узнала, что один из ее сыновей, Сейран, был ранен и перевезен российскими миротворцами в больницу в Степанакерт (Ханкенди).

Но в больнице женщину ждала страшная новость: в результате обстрела погибли двое ее сыновей, восьмилетний Микаэль и десятилетний Нвер.

Подпись к фото, Зарине Газарян с сыном

Мы поговорили с Зарине в больнице. Она рассказала, что ей показали тела убитых сыновей.

«Я видела их, они в жутком состоянии, — рассказала женщина. — Это жутко. Я просто хочу, чтобы их отец пришел сюда».

В момент обстрела в селе с детьми находился 15-летний Арман. Он получил раны в области спины, плеч и рук. Мы поговорили с ним в больнице.

«Они начали бомбить все подряд. Кого-то из людей [в селе] убило, кого-то ранило. Я видел, как людям отрывало головы. Это было чудовищно», — вспоминает подросток события того дня.

По словам Армана, рядом с ним разорвались три снаряда.

«Мы собрали детей под деревьями и хотели отвести их в безопасное место. Там нас и обстреляли», — сказал Арман.

По информации защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в результате обстрела села погибло еще трое мирных жителей: сын сельского старосты Гарика Алексаняна, Давит, а также его отец Александр и теща Гоар.

Гарик рассказал нам о ранах Давита, но мы не приводим его рассказ из-за шокирующего характера деталей.

Подпись к фото, Нвер и Микаэль (справа сверху) погибли 19 сентября

По информации представителей НКР, еще 15 жителей деревни были ранены, а другие были вынуждены покинуть свои дома. Они присоединились к потоку из тысяч армян, бежавшими из своих домов из-за операции Азербайджана. Большинство из них оказались в Степанакерте или были эвакуированы российскими миротворцами на аэродром возле Ходжалы, который используется как база миротворцев. Многие надеялись на эвакуацию по воздуху в Армению, но в итоге провели несколько дней на аэродроме.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, «Мы бежали, чтобы живыми остаться»: что происходит на границе Армении и Карабаха

Зарине ждет эвакуации в Армению и хочет забрать с собой тела сыновей, но вертолеты забирают из Карабаха лишь раненых, а пробки на выезд через Лачинский коридор достигают десятков километров. Ее семья ждет своей очереди.

Би-би-си не имеет независимого подтверждения деталей обстрела села Сарнахбюр.

Эльчин Амирбеков, спецпосланник президента Азербайджана, сказал Би-би-си, что азербайджанская армия получила приказ «нейтрализовать только легитимные военные цели».

«Мы никогда не желали причинить вред гражданскому населению. Это правда, что случается и сопутствующий ущерб, и мы сожалеем о любых потерях среди мирного населения», — добавил Амирбеков.

Он категорически отверг обвинения в том, что обстрел села был умышленным, и добавил, что в 1990-е армянские силы оккупировали районы Азербайджана, сделали беженцами сотни тысяч азербайджанцев и совершили против них военные преступления.