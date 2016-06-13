Кого и как наказывать по итогам беспорядков в Марселе?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Футбольные болельщики во время беспорядков в Марселе

Не утихают дискуссии вокруг беспорядков в Марселе с участием российских болельщиков.

Исполнительный директор Федерации футбольных болельщиков Англии Кевин Майлз заявил в интервью Telegraph, что УЕФА стоит поставить вопрос о выдворении сборной России с чемпионата Европы по футболу во Франции. А член исполкома РФС, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предположил, что российский министр спорта Виталий Мутко при определенных условиях тоже пошел бы драться с английскими фанатами.

Тем временем и власти Франции, и УЕФА продолжают расследование беспорядков. Пока задержать никого из разбушевавшихся российских фанатов не удалось. Но российской сборной могут грозить санкции вплоть до дисквалификации команды.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, кого и как наказывать по итогам беспорядков.

Джефф Пирсон, преподаватель уголовного права университета Манчестера, специалист по английскому фанатскому движению:

Назвать виновными в произошедшем можно нескольких участников событий.

Это небольшая часть английских фанатов, которые не смогли сдержаться и поддались на провокации марсельских "ультрас" вечером в четверг и в субботу днем.

Это местные группы "ультрас", которые провоцировали англичан и дрались с полицией после матча. Это порядка 150 российских фанатов, которые напали на английских болельщиков - в течение дня перед матчем за пределами стадиона и на самой арене. Это российские власти, которые не смогли предотвратить выезд из страны склонных к насилию граждан, возможно, замеченных в подобных драках у себя на родине.

Но в итоге именно французские власти несут основную ответственность за безопасность зрителей. Обеспечить ее они не смогли. Стратегия поведения полицейских была неподходящей для такой сложной ситуации с массовым скоплением людей. И их тактика реагирования на действия российских групп "ультрас" была неэффективной.

УЕФА также должен нести ответственность за нарушения правопорядка на стадионе.

Лиц, которые участвовали в беспорядках и которых можно идентифицировать, нужно как можно скорее арестовать и подвергнуть наказанию в соответствии с французским уголовным правом.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза:

Кто виноват, определит дисциплинарный комитет.

Для этого создали комиссию, УЕФА открыл дело. Я так полагаю, что через день, максимум через два определят виновных и определят меру наказания.

Пока что, как я предвижу из своего опыта, и английская федерация, и Российский футбольный союз будут предупреждены и оштрафованы. Вот мой прогноз. Конечно, никакого выдворения сборных с чемпионата вообще не будет. Это чья-то фантазия.

Василий Уткин, футбольный комментатор:

Как же можно из Москвы разобраться, кто виноват? Каким образом? Я не могу этого сделать. Так что у меня нет по этому поводу точки зрения. Я, конечно, видел массу видео разного, но это не более чем трейлеры неизвестных фильмов. По опыту я догадываюсь, что в этой ситуации обе стороны хороши. Но это не позиция, это просто опыт.

Полиция и футбольные чиновники, может, и не смогут в этом разобраться до конца. Но у полиции есть свидетели, есть развернутые видеозаписи. Во всяком случае, мне вспоминаются сразу несколько дел за последнее время, в которых французская полиция довольно эффективно разбиралась с помощью видео. По-моему, таким образом выследили тех, кто стрелял в редакции Charlie Hebdo. А если дело дойдет до суда, например, в Лозанне (Спортивный арбитражный суд – примечание Би-би-си), значит, можно будет исследовать материалы. А сейчас нет ни фактологической, ни доказательной базы.

А если говорить о перспективе, то еще одна серьезная сила своего слова не сказала. Дело-то происходит в Марселе, а там очень серьезная собственная фанатская группировка. Я думаю, что у нее есть все основания ненавидеть как русских, так и англичан. Марсель – один из первых городов, где в фанатской культуре победили так называемые "антифа", что очевидно противоречит основным тенденциям русской фанатской среды. То есть там фанаты – в основном темнокожие выходцы из северных районов Африки. Слава богу, что эти еще не вмешались. Например, в 1998-м году на чемпионате мира у них были очень интересные взаимоотношения с английскими болельщиками. Так что это запутанный и очень опасный вопрос.

Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по спорту, фракция ЛДПР:

Ничто не может оправдывать те беспорядки, которые произошли – ни какие-то провокации иностранных болельщиков, ни какие-то экстремистские вылазки.

К сожалению, наши болельщики были участниками печальных событий в Марселе, и они будут наказаны. Есть закон, есть правила УЕФА, и их надо соблюдать.

К моему большому сожалению, может пострадать и сборная России. Обратите внимание: в УЕФА заявили, что при повторении беспорядков мы будем отстранены от участия в Евро.

Разве наша команда, наша страна заслуживают этого, раз несколько десятков, ну, может быть, сотен воинственно настроенных фанатов участвовали в беспорядках или их создали? Неужели мы, спортсмены и болельщики, столько шли к этому турниру, проходили отборочный цикл, переживали и надеялись, чтобы пострадать из-за какого-то количества хулиганов? Конечно, нет!