"Я следующий, я умру": очевидец о нападении на клуб в Орландо

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Энджел Колон был ранен в ногу, руку и бедро

"Я буду следующим, я умру", - вспоминает свои мысли Энджел Колон, трижды раненый при нападении на гей-клуб в Орландо.

Он лежал, притворившись мертвым, в то время как Омар Матин безжалостно продолжал расстреливать людей на полу, которые уже, по-видимому, не дышали.

На пресс-конференции Колон рассказал, что нападавший выглядел совершенно спокойным, по очереди расстреливая людей в разных залах клуба.

"Этот человек, должно быть, был бессердечным, беспощадным, - сказал Энджел Колон. - Не знаю, как он мог совершить нечто подобное".

В больнице Орландо сообщили, что шесть человек, раненные при нападении на ночной клуб Pulse, все еще остаются в критическом состоянии.

Хирург-травматолог больницы Майкл Читэм заявил, что количество жертв - на данный момент их 49 - вполне вероятно, еще возрастет.

По словам американских властей, перед тем как устроить стрельбу Матин присягнул на верность запрещенной экстремистской группировке "Исламское государство".

Это самое массовое убийство с применением огнестрельного оружия в современной истории США. В результате нападения также были ранены 53 человека. Сам Матин был убит в перестрелке с полицией.

Энджел Колон был ранен в ногу, руку и бедро. По его словам, Матин застрелил лежавшую рядом с ним девушку.

Появившись на пресс-конференции в инвалидном кресле, Колон поблагодарил сотрудников больницы, которые, по его словам, не отходили от него ни на минуту: "Я всегда буду любить вас, ребята".

По словам доктора Читэма, у нескольких погибших были огнестрельные ранения в голову. Один их пострадавших, также раненый в голову, находится в реанимации, добавил он.

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Медицинский персонал описывал хаос, царивший в больнице, куда жертв привозили на машинах и грузовиках.

По словам медиков, судя по некоторым ранам, Матин стрелял как из винтовки, так и из пистолета, причем в некоторых своих жертв - с близкого расстояния.

"К этому невозможно нормально подготовиться, хотя за последние годы мы готовились к такому довольно много", - сказал доктор Майкл Читэм.

Многих сотрудников больницы вызвали в нерабочее время, чтобы справиться с большим количеством раненых. Один из врачей рассказал, что число пострадавших и степень их ранений доводили некоторых его коллег до слез.

Правообладатель иллюстрации Image caption Омар Матин работал охранником

За последние три года Матин не раз посещал клуб Pulse и общался с другими посетителями через мобильные приложения для гей-знакомств, рассказывают очевидцы.

Крис Каллен, регулярно выступающий в Pulse, подтвердил изданию New York Daily News, что Матин несколько раз приходил в клуб.

Еще один мужчина, Кевин Уэст, сказал Washington Post, что знал Матина через приложение Jack'd и узнал его, когда тот вошел в Pulse в ночь на воскресенье.

"Я помню детали, - сказал Уэст. - У меня отличная память на лица".

По информации американских СМИ, следователи проверяют эти сообщения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Матин застрелил в клубе Pulse 49 человек, после чего был убит полицией

Министр внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил во вторник, что это нападение продемонстрировало необходимость "предметных и ответственных" мер по контролю за оружием.

По словам Джонсона, такой контроль продиктован заботой об общественной безопасности и не посягает на права ответственных владельцев оружия.

"Это стало проблемой внутренней безопасности, - сказал министр CBS News. - Мы должны что-то предпринять. Нам нужно свести к минимуму возможности для террористов получить оружие в нашей стране".

Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что многое в этом деле "указывает на радикализацию и возможное восхищение зарубежными террористическими организациями".

Президент Барак Обама заявил, что расследование ведется по делу о терроризме, однако добавил, что нет явных доказательств того, что Омар Матин действовал по указанию ИГ.

В четверг Обама посетит Орландо, чтобы почтить память жертв нападения.