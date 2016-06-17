Зачем Россия увековечила Маннергейма?

Правообладатель иллюстрации Russia TV Image caption Маннергейм 31 год прослужил в российской армии

В четверг в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску президенту Финляндии Карлу-Густаву (или, как он часто себя называл, Карлу Густавовичу) Маннергейму.

Он изображен на ней в форме генерал-лейтенанта российской императорской армии. Однако для граждан, знающих историю по советским учебникам, Маннергейм - противник СССР в двух войнах и сателлит Гитлера. Вечером 16 июня недовольные жители города провели одиночные пикеты.

По просьбе Русской службы Би-би-си событие прокомментировал петербургский историк Лев Лурье. С ним беседовал Артем Кречетников.

Би-би-си: Доска установлена на здании Военной академии материально-технического снабжения. Маннергейм как-то с ней связан?

Лев Лурье: Прямым образом. Он служил в лейб-гвардии Кавалергардском полку, а академия находится в помещении его бывших казарм.

Би-би-си: Недавно в городе кипели страсти в связи с присвоением мосту через Дудергофский канал имени Ахмата Кадырова. А как отнеслись петербуржцы к увековечиванию Маннергейма?

Л.Л.: Страсти по поводу моста будут кипеть до тех пор, пока он будет так называться. Что касается Маннергейма, реакция была смешанной.

С одной стороны, русский генерал, отличившийся в японской и Первой мировой войнах. Военный разведчик, выполнивший сложную миссию в Китае. Потом создал независимую Финляндию и заключил с Советской Россией мирный договор. Руководил Зимней войной [1939-1940 годов], совершенно очевидно справедливой со стороны Финляндии.

Но дальше начинаются события, связанные с блокадой. Как ни крути, Финляндия была союзником Германии.

Би-би-си: Довольно своеобразным союзником. 22 июня 1941 года Финляндия заявила о нейтралитете. Война для нее началась 25 июня с удара советской авиации по финским городам и аэродромам. Затем финны забрали территорию, которую утратили по итогам Зимней войны и считали своей, но дальше не пошли. Они участвовали в блокаде, однако город не бомбили и не обстреливали.

Л.Л.: Роль Маннергейма во Второй мировой войне противоречива. Понятно, что он не был горячим сторонником Гитлера. Финские войска не перешли реку Сестру. Если бы они помогали немцам так, как тем хотелось, то, вполне возможно, Ленинград был бы уничтожен.

В 1944 году Маннергейм вывел свою страну из войны. Впоследствии он не понес никакого наказания, и Советский Союз на этом не настаивал.

Би-би-си: В мае 45-го он поздравил Сталина с победой, и тот поблагодарил.

Л.Л.: Тем не менее, его участие во Второй мировой войне вызывает у некоторых жителей города отрицательные чувства.

Би-би-си: А как лично вы отнеслись к появлению доски?

Л.Л.: Не вижу в этом ничего ужасного. Лишняя мемориальная доска не помешает. Проблема с Ахматом Кадыровым заключается в том, что он никогда не ходил через Дудергофский канал. А Маннергейм служил в тех казармах. Как бы ни относиться к Маннергейму, это память о том, что происходило, знак истории.

Би-би-си: Еще в 2001 году во время визита в Финляндию Владимир Путин возложил цветы на могилу Маннергейма. На церемонии открытия доски присутствовали глава кремлевской администрации Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский. Трудно предположить, что все произошло без ведома и согласия первого лица. Что Путину Маннергейм?

Л.Л.: Довольно близкий к президенту человек, бывший председатель ЦИК Владимир Чуров, написал две книжки про Маннергейма и всегда был его поклонником. Думаю, он и стал главным лоббистом. Вряд ли Владимир Владимирович имеет какое-то особое чувство к Маннергейму, но в принципе он должен ему нравиться, поскольку тоже государственник, автократ и сильная личность.